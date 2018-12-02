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02.12.2018 10:30  Доступен out-of-tree 0.2, инструментарий для проверки кода с разными ядрами Linux

Подготовлен выпуск инструментария out-of-tree 0.2, позволяющего автоматизировать сборку и тестирование модулей ядра или проверку работоспособности эксплоитов с различными версиями ядра Linux. Out-of-tree формирует виртуальное окружение (используется QEMU и Docker) с произвольной версией ядра и выполняет указанные действия по сборке, тестированию и запуску модулей или эксплоитов. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией AGPLv3.

Сценарий проверки задаётся в файле .out-of-tree.toml и может охватывать сразу несколько выпусков ядра (например, можно протестировать работу эксплоита или разрабатываемого модуля с разными версиями ядра). Пример сценария ".out-of-tree.toml" для выявления версий ядра 4.4.x и 4.8.x, в которых работоспособен определённый эксплоит: 


name = "CVE-XXXX-YYYYY exploit"
type = "exploit" # or "module" for LKM

[[supported_kernels]]
distro_type = "Ubuntu"
distro_release = "16.04"
release_mask = "4.4.0-(1|2|3|4)-.*"

[[supported_kernels]]
distro_type = "Ubuntu"
distro_release = "16.04"
release_mask = "4.8.0-(1|2|3|4|5|6|7|8|9|10)-.*"

Для сборки ядер для тестирования следует перейти в каталог с файлом .out-of-tree.toml и выполнить: 


   out-of-tree kernel autogen

Cборка и запуск тестируемого эксплоита или модуля ядра: 


   out-of-tree pew

Проверка уже собранного эксплоита: 


   out-of-tree pew --binary some_exploit --test some_exploit_test

Выявления версий ядра, подверженных уязвимости: 


   out-of-tree pew --guess


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jollheef/ou...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая обойти ограничения user namespace
  3. OpenNews: Опубликован эксплоит для уязвимости в подсистеме vmacache ядра Linux
  4. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, потенциально позволяющая поднять привилегии
  6. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kernel, build, test, module
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  • 1.2, Аноним (2), 11:03, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    А kerneltotal будет?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:14, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А что это?
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:19, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Странно это все вы gitlab ci можете попробовать сделает тоже самое что и ваша ту... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:11, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда садиться мы за парт, мы доставать тетрадь и ручек.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:22, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Идеально для создателей бинарных блобов и "обвязок" для сборки с конкретной версией ядра Linux
     
     
  • 2.6, пох (?), 11:35, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    идеально для создания эксплойтов. вам же пример показали.

    авторы бинарных блобов обычно работают за деньги, и им приходится тестировать их _работоспособность_, а не "компилируетца".

     
  • 2.14, Аноним (14), 16:44, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > бинарных блобов

    Это как cd-диск?:)
    Пишите блоб, чо вы. Кому надо понятно, кому не понятно - пусть гуглит.

     
  • 1.5, Аноним (3), 11:28, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    По гиту видно что автор мечтает написать хороший опен сорс и стать известным. Ну так напиши что бы софт решал какую-то проблему.
     
     
  • 2.13, Аноним (15), 15:36, 02/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты кажется, совсем ничего не знаешь про разработку модулей ядра, которые должны ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, iPony (?), 11:50, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    https://snapcraft.io/out-of-tree

    > amd64, arm64, armhf, i386, ppc64el, s390x

    Ну ничего себе так обдолбаться... Я даже одно слово тут не знаю.

    Как-то пробовал кроссплатформенную сборку в snapcraft, ну там знатно повозится надо. В итоге даже пришлось Raspberry Pi брать для сборки под armhf, чтобы если обмазываться, то обмазываться.
    А на i386 забил в итоге - один процент, или сколько там.

     
     
  • 2.12, Аноним (15), 15:33, 02/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Так golang же Там для кросс-компиляции достаточно указать GOARCH и GOOS, то ест... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, имя (?), 14:36, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А docker ему для тестирования ядер зачем вдруг понадобился?
     
  • 1.9, Андрей (??), 14:45, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > out-of-tree 0.2

    Это не первая версия программы, значит, в тексте новости необходимо указать изменения. Иначе похоже на рекламу.

     
     
  • 2.11, Аноним (15), 15:29, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Иначе похоже на рекламу.

    А что плохого в рекламе свободно распространяемого ПО?

     

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