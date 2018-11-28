28.11.2018 11:13  Релиз Polemarch 0.2.3, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 0.2.3, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Готовые сборки сформированы и протестированы для CentOS 7 и Ubuntu 18.04. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Так же поддерживается ручная установка из PyPI для более тонкой настройки пакетов и управления окружением. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB и Redis (кеш и брокер MQ). Главной особенностью данного релиза является обновление библиотек AdminLTE до версии 3.0 и Bootstrap 4.1, что позволило реализовать гибкую настройку интерфейса по желанию пользователей. Ещё одним важным изменением является автоматическая загрузка модулей из проекта и отображение документации по модулю в удобочитаемом виде. Так же в данном релизе исправлены некоторые ошибки при миграции в MySQL. Изменения данного релиза: Переход на AdminLTE 3 и Bootstrap 4.

Добавлены два скина, которые можно изменять каждому пользователю индивидуально.

Теперь при открытии сущности все поля не редактируемые, а только если нажать edit, то поля доступны для редактирования.

Загружаются модули из проекта, если директория модулей указана в ansible.cfg и у модуля есть DOCUMENTATION с описанием полей.

Теперь документацию по модулю можно почитать прямо в проекте в списке модулей.

Исправлена проблема с длинными полями для MariaDB/MySQL.

Приостановка запросов на неактивных вкладках.

Для лучшего отображения кнопки группируются в меню, если весь список кнопок не помещается на экран.



