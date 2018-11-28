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28.11.2018 11:13  Релиз Polemarch 0.2.3, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 0.2.3, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Готовые сборки сформированы и протестированы для CentOS 7 и Ubuntu 18.04. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Так же поддерживается ручная установка из PyPI для более тонкой настройки пакетов и управления окружением. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB и Redis (кеш и брокер MQ).

Главной особенностью данного релиза является обновление библиотек AdminLTE до версии 3.0 и Bootstrap 4.1, что позволило реализовать гибкую настройку интерфейса по желанию пользователей. Ещё одним важным изменением является автоматическая загрузка модулей из проекта и отображение документации по модулю в удобочитаемом виде. Так же в данном релизе исправлены некоторые ошибки при миграции в MySQL.

Изменения данного релиза:

  • Переход на AdminLTE 3 и Bootstrap 4.
  • Добавлены два скина, которые можно изменять каждому пользователю индивидуально.
  • Теперь при открытии сущности все поля не редактируемые, а только если нажать edit, то поля доступны для редактирования.
  • Загружаются модули из проекта, если директория модулей указана в ansible.cfg и у модуля есть DOCUMENTATION с описанием полей.
  • Теперь документацию по модулю можно почитать прямо в проекте в списке модулей.
  • Исправлена проблема с длинными полями для MariaDB/MySQL.
  • Приостановка запросов на неактивных вкладках.
  • Для лучшего отображения кнопки группируются в меню, если весь список кнопок не помещается на экран.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vstconsulti...)
  2. OpenNews: Red Hat представил проект AWX, в рамках которого открыт код Ansible Tower
  3. OpenNews: Релиз Polemarch 0.2.2, web-интерфейса для Ansible
  4. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
  5. OpenNews: Серьёзная уязвимость в системе управления конфигурацией Ansible
  6. OpenNews: Red Hat покупает систему управления конфигурацией Ansible
Автор новости: vstconsulting
Тип: Программы
Ключевые слова: polemarch, ansible
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  • 1, Аноним (1), 21:05, 28/11/2018 [ответить]    [к модератору]
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    Может кто адекватный отзыв написать?
     

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