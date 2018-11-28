28.11.2018 09:05  Linux Foundation и RISC-V Foundation объединили усилия по продвижению архитектуры RISC-V

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|3.14, A.Stahl (ok), 12:11, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Security Boot вполне может быть открытым. Технология сама по себе не является зондом. Если будет возможность менять ключи по своему усмотрению, то эта штука вполне может кому-то пригодиться.
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|5.35, AlexYeCu_not_logged (?), 14:24, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>А потом по запросу корпоративного сектора сделают возможность менять ключи по сети, чтобы какой-нибудь одмин мог, не отрываясь от стула, заменить ключ в десктопе в удалённом офисе или в плате банкомата.
Совсем не сторонник SecureBoot и UEFI, однако должен заметить, что проблема с «одмина по сети» может быть решена на уровне технологий уровня 80-х годов (если рассматривать пк): при помощи джампера на матплате.
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|2.21, Cradle (?), 12:32, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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поздновато, там сейчас везде broadcom и allwinner, их очень тяжело будет подвинуть, хотя бы по тому что большинству потребителей малины важнее цена, а до свободы им довольно фиолетово. Вот если бы лет двадцать назад...
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|1.30, Аноним (8), 13:33, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>12 вариантов ядер микропроцессоров (Rocket, freedom, BOOM, ORCA, PULPino, OPenV/mriscv, VexRiscv, Roa Logic RV12, SCR1, Hummingbird E200, Shakti, ReonV)
А ReonV таки под GPLv3.
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|1.32, НяшМяш (ok), 13:48, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> развивается 12 вариантов ядер микропроцессоров
Почему-то как аналогия всплывает Android. Будет как с производителями смартфонов - выпустят SoC\плату\компьютер на своём процессоре, а потом через полгода забьют на его поддержку. Надеюсь, консорциум жёстко закрепил базовую архитектуру процессора и набор инструкций, чтобы на любой подобный процессор можно было бы хотя бы скомпилировать код с флагом типа generic-riscv, пусть и без плюшек конкретного процессора.
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|2.34, Cradle (?), 14:07, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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так этот консорциум тем и занимается что разрабатывает спеки на систему комманд, базовую + куча расширений, чтобы у разрабов процов пореже возникало желание свои независимые примочки делать. Как вобщем-то все современные архитектуры устроены, компайлер знает весь набор комманд но для конкретного таргета использует только подмножество, или ядро в рантайме выбирает что процессор сам умеет, что нужно эмулировать, а что и запретить.
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