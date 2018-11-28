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28.11.2018 09:05  Linux Foundation и RISC-V Foundation объединили усилия по продвижению архитектуры RISC-V

Некоммерческие организации Linux Foundation и RISC-V Foundation подписали соглашение об объединении усилий в продвижении решений на базе архитектуры RISC-V и усилению её поддержки в открытом ПО. Совместная инициатива позволит расширить экосистему, связанную с RISC-V, привлечь к разработке новых участников, стимулировать создание открытых приложений и аппаратных компонентов, обеспечить поддержку RISC-V в различных операционных системах и средствах разработки.

Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается 12 вариантов ядер микропроцессоров (Rocket, freedom, BOOM, ORCA, PULPino, OPenV/mriscv, VexRiscv, Roa Logic RV12, SCR1, Hummingbird E200, Shakti, ReonV), пять SoC (lowRISC, Rocket Chip, Briey, Riscy, Raven) и три уже доступных в продаже чипа (FE310-G000, Freedom U540 и GAP 8). Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
  3. OpenNews: В Debian добавлена поддержка 64-разрядной архитектуры RISC-V
  4. OpenNews: Представлена первая RISC-V-плата под управлением Linux
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.15 с поддержкой архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: Western Digital делает ставку на открытую архитектуру RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: risc-v
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 10:15, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >HiFive Unleashed $999

    Ну и всё. О чём тут говорить?

     
     
  • 2.7, A (?), 11:41, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > HiFive Unleashed Expansion Board $1,999
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:46, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Потому, что братья китайцы ещё не подтянулись.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:22, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Например, вот об этом:
    > HiFive Unleashed Expansion Board $1,999
     
     
  • 3.17, A.Stahl (ok), 12:24, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну ок, ещё дороже. Так что говорить ещё меньше есть о чём.
     
  • 2.20, Fracta1L (ok), 12:32, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вам не только швaбодно, но и бесплатно нужно?
     
     
  • 3.27, Аноним (8), 13:19, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но почему же бесплатно? По ценам микроконтроллеров, сопоставимым с STM32.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 14:03, 28/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну STM32 это совсем говнище, ну хотя бы SoC, которые уже тянут на рынке одеял... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, Cradle (?), 12:38, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так цены наверняка из MPW процесса, то на то и выходит (https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-project_wafer_service). Для запуска в серию нужно собрать пару миллионов инвестиций, тогда уже цена от объема зависеть будет.

     
  • 2.23, Акакжев (?), 12:45, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О логотипе, стилизованном под Пентагон.
     
  • 1.2, ox (?), 10:27, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как там насчет security boot?
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 12:06, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А зачем он там, где всё хочет быть открытым?
     
     
  • 3.14, A.Stahl (ok), 12:11, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Security Boot вполне может быть открытым. Технология сама по себе не является зондом. Если будет возможность менять ключи по своему усмотрению, то эта штука вполне может кому-то пригодиться.
     
     
  • 4.18, Аноним (15), 12:27, 28/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А потом по запросу корпоративного сектора сделают возможность менять ключи по се... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.35, AlexYeCu_not_logged (?), 14:24, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А потом по запросу корпоративного сектора сделают возможность менять ключи по сети, чтобы какой-нибудь одмин мог, не отрываясь от стула, заменить ключ в десктопе в удалённом офисе или в плате банкомата.

    Совсем не сторонник SecureBoot и UEFI, однако должен заметить, что проблема с «одмина по сети» может быть решена на уровне технологий уровня 80-х годов (если рассматривать пк): при помощи джампера на матплате.

     
  • 1.3, Аноним (3), 10:36, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жду не дождусь появления на домашних ПК и поддержки основных приложений. Удачи проекту и побольше донатов!
     
     
  • 2.6, adolfus (ok), 10:54, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Основные -- это какие? Игры и офис?
     
     
  • 3.31, Аноним (8), 13:42, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    KDE+KDEapps, GNOME+соответственно, LibreOffice
     
  • 2.9, Аноним (8), 11:48, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Жду, не дождусь появления на домашних ПК и поддержки всех свободных и открытых приложений.
     
  • 2.16, Аноним (15), 12:23, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > побольше донатов!

    Чур, ты первый!

     
  • 2.36, Аноним (36), 14:28, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ща будут бомбить, что игор нету
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:38, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Популярные и дешевые планшеты на RISC-V с Gnome4. Скоро во всех ларьках мира, повсеместно!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:49, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    По цене LADA Kalina :)
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:51, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    главное чтобы не по качеству...
     
     
  • 4.19, Аноним (15), 12:28, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хотите качество как у Мерседеса - извольте платить как за Мерседес.
     
     
  • 5.25, жфзьс (?), 13:07, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да я бы с радостью, но +20% за то, что я русский меня не устравиает
     
  • 5.28, Аноним (4), 13:20, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    мы все еще про планшеты говорим? Думате, упомянутые "risc-v + gnome4" дотянут до мерседеса?
     
  • 2.37, Аноним (36), 14:29, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дайте два!
     
  • 1.11, Ващенаглухо (ok), 12:00, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Лаптоп лучше бы сделали.
     
  • 1.13, анон (?), 12:06, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    начать с этуазистов предложить им надо малинкоподобную плату с такой архитиктурой и сравнимой ценой.
     
     
  • 2.21, Cradle (?), 12:32, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    поздновато, там сейчас везде broadcom и allwinner, их очень тяжело будет подвинуть, хотя бы по тому что большинству потребителей малины важнее цена, а до свободы им довольно фиолетово. Вот если бы лет двадцать назад...
     
  • 2.24, Акакжев (?), 12:51, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Arduino-подобную за $59 не хотите?
     
     
  • 3.29, Cradle (?), 13:30, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://greenwaves-technologies.com/product/gapduino/
    https://greenwaves-technologies.com/en/gap8-product/
     
  • 1.26, Аноним (26), 13:18, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А микрокод на github?
     
     
  • 2.38, Аноним (36), 14:31, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На gitlab.gnome.org
     
  • 1.30, Аноним (8), 13:33, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >12 вариантов ядер микропроцессоров (Rocket, freedom, BOOM, ORCA, PULPino, OPenV/mriscv, VexRiscv, Roa Logic RV12, SCR1, Hummingbird E200, Shakti, ReonV)

    А ReonV таки под GPLv3.

     
  • 1.32, НяшМяш (ok), 13:48, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > развивается 12 вариантов ядер микропроцессоров

    Почему-то как аналогия всплывает Android. Будет как с производителями смартфонов - выпустят SoC\плату\компьютер на своём процессоре, а потом через полгода забьют на его поддержку. Надеюсь, консорциум жёстко закрепил базовую архитектуру процессора и набор инструкций, чтобы на любой подобный процессор можно было бы хотя бы скомпилировать код с флагом типа generic-riscv, пусть и без плюшек конкретного процессора.

     
     
  • 2.34, Cradle (?), 14:07, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так этот консорциум тем и занимается что разрабатывает спеки на систему комманд, базовую + куча расширений, чтобы у разрабов процов пореже возникало желание свои независимые примочки делать. Как вобщем-то все современные архитектуры устроены, компайлер знает весь набор комманд но для конкретного таргета использует только подмножество, или ядро в рантайме выбирает что процессор сам умеет, что нужно эмулировать, а что и запретить.
     

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