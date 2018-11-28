28.11.2018 09:05  Linux Foundation и RISC-V Foundation объединили усилия по продвижению архитектуры RISC-V

4.18 , Аноним ( 15 ), 12:27, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – весь текст скрыт [показать] А потом по запросу корпоративного сектора сделают возможность менять ключи по се... 5.35 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:24, 28/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – >А потом по запросу корпоративного сектора сделают возможность менять ключи по сети, чтобы какой-нибудь одмин мог, не отрываясь от стула, заменить ключ в десктопе в удалённом офисе или в плате банкомата. Совсем не сторонник SecureBoot и UEFI, однако должен заметить, что проблема с «одмина по сети» может быть решена на уровне технологий уровня 80-х годов (если рассматривать пк): при помощи джампера на матплате.

