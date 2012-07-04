27.11.2018 18:35  Обновление Samba 4.9.3, 4.8.7 и 4.7.12 с устранением 6 уязвимостей

Подготовлены корректирующие выпуски пакета Samba 4.9.3, 4.8.7 и 4.7.12, в которых устранено несколько уязвимостей (проблемы CVE-2018-16852 и CVE-2018-16857 затрагивают только ветку 4.9.x): CVE-2018-14629 - непривилегированный пользователь может инициировать зацикливание встроенного DNS-сервера через создание определённым образом оформленной CNAME-записи при помощи утилиты ldbadd;

CVE-2018-16841 - двойное освобождение блока памяти (double-free) при выполнении аутентификации с использованием смарт-карты может привести к краху процесса KDC в случае использования корректного сертификата, не соответствующего ожидаемому значению принципала в AS-REQ;

CVE-2018-16851 - разыменование нулевого указателя в коде LDAP-сервера Samba AD DC может привести к завершению работы сервиса LDAP при обработке определённым образом оформленных поисковых LDAP-запросов, результат которых превышает 256MB;

CVE-2018-16852 - разыменование нулевого указателя в коде DNS-сервера Samba AD DC может привести к завершению работы встроенного DNS-сервера при обработке данных из специально оформленной DNS зоны;

CVE-2018-16853 - действия пользователя домена Samba AD могут привести к краху KDC в случае сборки MIT Kerberos с нестандартными настройками;

CVE-2018-16857 - неработоспособность кода противодействия подбору паролей при bruteforcе-атаке, длительностью более трёх минут.



