27.11.2018 18:35  Обновление Samba 4.9.3, 4.8.7 и 4.7.12 с устранением 6 уязвимостей

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|5.5, Аноним (5), 19:49, 27/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я даже знаю кто их тормозит: их тормозит жадность запускающих которые жадные что б купит нормальное железо. А так плюсы на котором написали жвм не в пределах что угодно затормозит даже самба
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|6.6, Ivan_83 (ok), 20:09, 27/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не нужно считать чужие деньги.
Хочешь чтобы у других твои жава проги быстро работали - покупай людям железо на свои деньги.
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|8.9, Анонн (?), 20:45, 27/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Смысле мои, я си-программист
А еще левая рука Линуса и тайный консультант Бернштейна с Кнутом.
В общем, самый обыкновенный аноним опеннета.
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|2.8, Онаним (?), 20:27, 27/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Желающих переписать это на пыхтоне или рубях нет, так что увы.
(на самом деле нет не желающих, а умеющих на этом в проекты чуть более студенческой поделки, ну да ладно)
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|3.11, Аноним (10), 21:34, 27/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Никогда не понимал сути переписывания чего-то на более медленном языке.
Просто нужно сделать биндинг к языку X, а новые возможности уже писать на языке Y.
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