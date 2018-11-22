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22.11.2018 08:54  В Ghostscript 9.26 устранена очередная порция уязвимостей

Представлен релиз набора инструментов для обработки, преобразования и генерации документов в форматах PostScript и PDF - Ghostscript 9.26, в котором устранено несколько уязвимостей, которые позволяют организовать выполнение в системе произвольного кода при обработке в Ghostscript специально оформленных документов.

  • CVE-2018-17961 - уязвимость вызвана неполным устранением ранее найденной уязвимости CVE-2018-17183 и позволяет через создание обработчика исключения организовать выполнение кода вне sandbox-окружения.
  • CVE-2018-18073 - уязвимость позволяет организовать выполнение оператора ".forceput" через манипуляции с переданным в обработчик исключения доступом к исполняемому стеку.
  • CVE-2018-18284 - уязвимость позволяет обойти механизм sandbox-изоляции через манипуляцию с векторами с использованием оператора 1Policy;
  • Уязвимость, связанная с небезопасным созданием временных файлов в каталоге /tmp (CVE пока не присвоен).

Напомним, что уязвимости в Ghostscript представляют повышенную опасность, так как данный пакет используется во многих популярных приложениях для обработки форматов PostScript и PDF. Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе, при фоновой индексации данных и при преобразовании изображений. Для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus. Уязвимости в Ghostscript также можно эксплуатировать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, передав в них JPEG или PNG-файл, в котором вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghostscript.com/do...)
  2. OpenNews: В Ghostscript выявлены две новые критические уязвимости
  3. OpenNews: В Ghostscript 9.25 продолжено исправление опасных уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск Ghostscript 9.24 с исправлением уязвимостей, эксплуатируемых через ImageMagick, Evince и Nautilus
  5. OpenNews: Уязвимости в GDK-Pixbuf, затрагивающие Chromium, Firefox, VLC и GNOME thumbnailer
  6. OpenNews: Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ghostscript
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  • 1, timur.davletshin (ok), 09:25, 22/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да сам удивился, когда в Debian/stable начали новые версии выкладывать... Пару недель 9.25 прилетело, вон теперь этого бум ждать )))
     
  • 5, Аноним (5), 10:39, 22/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Давно удалил, потому что шерето. Привязка бинарного софта к нему несколько огорчает -- приходится от того отказываться.
     

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