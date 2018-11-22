22.11.2018 08:54  В Ghostscript 9.26 устранена очередная порция уязвимостей

Представлен релиз набора инструментов для обработки, преобразования и генерации документов в форматах PostScript и PDF - Ghostscript 9.26, в котором устранено несколько уязвимостей, которые позволяют организовать выполнение в системе произвольного кода при обработке в Ghostscript специально оформленных документов. CVE-2018-17961 - уязвимость вызвана неполным устранением ранее найденной уязвимости CVE-2018-17183 и позволяет через создание обработчика исключения организовать выполнение кода вне sandbox-окружения.

CVE-2018-18073 - уязвимость позволяет организовать выполнение оператора ".forceput" через манипуляции с переданным в обработчик исключения доступом к исполняемому стеку.

CVE-2018-18284 - уязвимость позволяет обойти механизм sandbox-изоляции через манипуляцию с векторами с использованием оператора 1Policy;

Уязвимость, связанная с небезопасным созданием временных файлов в каталоге /tmp (CVE пока не присвоен). Напомним, что уязвимости в Ghostscript представляют повышенную опасность, так как данный пакет используется во многих популярных приложениях для обработки форматов PostScript и PDF. Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе, при фоновой индексации данных и при преобразовании изображений. Для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus. Уязвимости в Ghostscript также можно эксплуатировать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, передав в них JPEG или PNG-файл, в котором вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение).



