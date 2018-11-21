21.11.2018 10:37  Релиз системы сборки CMake 3.13

Состоялся релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.13, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки. Основные улучшения: В команду cmake добавлены опции "-S source_dir" и "-B build_dir" для определения путей к каталогу с исходными текстами и каталогу для сборки;

Добавлены новые команды "target_link_directories()", "target_link_options()" и "target_link_libraries()" для определения каталогов, опций и местоположения библиотек, используемых в операциях компоновки;

В команду "install(TARGETS)" добавлена поддержка установки целевых файлов, созданных вне текущего каталога;

В генератор "Green Hills MULTI" добавлена возможность выбора платформы, архитектуры и инструментария;

В генераторы для Visual Studio 2010 и более новых версий добавлена опция "INTERPROCEDURAL_OPTIMIZATION" и связанный с ней модуль "CheckIPOSupported" для управления применением межпроцедурных оптимизаций. Добавлены свойства "VS_DEBUGGER_COMMAND_ARGUMENTS" и "VS_DEBUGGER_ENVIRONMENT" для определения аргументов командной строки и переменных окружения для управления отладочными режимами в генераторах для Visual Studio;

На платформе Windows обеспечена возможность использования команды "cmake -E create_symlink";

В команде "option()" теперь учитывается наличие нормальных переменных с тем же именем (они теперь не переопределяются в кэше и настройках);

В команде "target_sources()" обработка относительных путей к исходным текстам теперь производится относительно текущего каталога с исходными текстами;

Добавлено правило "CMP0076", определяющее требования к обеспечению обратной совместимости в случаях, когда необходимо сохранение старого поведения.



