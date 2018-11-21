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21.11.2018 10:37  Релиз системы сборки CMake 3.13

Состоялся релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.13, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.

Основные улучшения:

  • В команду cmake добавлены опции "-S source_dir" и "-B build_dir" для определения путей к каталогу с исходными текстами и каталогу для сборки;
  • Добавлены новые команды "target_link_directories()", "target_link_options()" и "target_link_libraries()" для определения каталогов, опций и местоположения библиотек, используемых в операциях компоновки;
  • В команду "install(TARGETS)" добавлена поддержка установки целевых файлов, созданных вне текущего каталога;
  • В генератор "Green Hills MULTI" добавлена возможность выбора платформы, архитектуры и инструментария;
  • В генераторы для Visual Studio 2010 и более новых версий добавлена опция "INTERPROCEDURAL_OPTIMIZATION" и связанный с ней модуль "CheckIPOSupported" для управления применением межпроцедурных оптимизаций. Добавлены свойства "VS_DEBUGGER_COMMAND_ARGUMENTS" и "VS_DEBUGGER_ENVIRONMENT" для определения аргументов командной строки и переменных окружения для управления отладочными режимами в генераторах для Visual Studio;
  • На платформе Windows обеспечена возможность использования команды "cmake -E create_symlink";
  • В команде "option()" теперь учитывается наличие нормальных переменных с тем же именем (они теперь не переопределяются в кэше и настройках);
  • В команде "target_sources()" обработка относительных путей к исходным текстам теперь производится относительно текущего каталога с исходными текстами;
  • Добавлено правило "CMP0076", определяющее требования к обеспечению обратной совместимости в случаях, когда необходимо сохранение старого поведения.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.kitware.com/cmake...)
  2. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  3. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.12
  4. OpenNews: Выпуск системы сборки GNU Make 4.2
  5. OpenNews: Разработчик языка XL опубликовал новую сборочную систему build
  6. OpenNews: Доступна система сборки Meson 0.42, на которую переходят systemd, GTK+ и GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cmake, make, build
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  • 1, Аноним (1), 11:37, 21/11/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +5 +/
    Сначала программы собирали командой запускающей компилятор Потом стали использо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, 1 (??), 11:49, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну дык "Любую проблему можно решить, добавив ещё один уровень абстракции"
     
     
  • 4, Аноним (1), 11:52, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А проблему "Слишком много уровней абстракции"?

     
  • 3, Аноним (1), 11:49, 21/11/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот за что уважаю Rust, так это за то, что вместе с языком идет достаточная сист... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5, Аноним (1), 12:03, 21/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И более 9000 версий систем сборки Программирую под Адрющу Стандартная ситуеви... весь текст скрыт [показать]
     

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