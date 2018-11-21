21.11.2018 09:36  Уязвимость в движке для создания форумов phpBB

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|1.1, Qwerty (??), 09:51, 21/11/2018 [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Помню, лет 10 назад создавал на нём форум, будучи ещё зелёным в вебе. Хороший движок. Был.
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|2.2, нах (?), 10:18, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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ну, не считая того что у авторов был и остался очень странный подход к пониманию, что есть bulletin board (для нормального общения эти форумы непригодны абсолютно, вот для торрент-трекера, где каждая тема - отдельный торрент, а комментарии незачем и читать вообще - самое то, и примерно для этой цели всю жизнь подобные вещи и использовались) - не вижу почему "был". Движок как движок, авторы не виноваты в дырах php by design.
Пихание во все места, принимающие _файл_, вместо файлов дурацких псевдоурлов без отдельного апи для этого - именно дыра by design. Как бы ни старались аффтары всего на свете софта подстелить там соломки - изобретательные разработчики всегда их переплевывают - что, собственно, и случилось с phar://
Ты пытаешься выяснить, существует ли файлик вообще (какое там открыть, не говоря уже о исполнить) - ан, нет, внезапно, он становится твоим кодом. Прекрасный язык, чо.
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|1.3, Аноним (3), 10:31, 21/11/2018 [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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> file_exists(), которая в случае указания URI "phar://" обработает метаданные в указанном файле
Тогда функция должна называться file_exists_and_maybe_handle_metadata_of_phar().
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|2.7, нах (?), 11:24, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Тогда функция должна называться file_exists_and_maybe_handle_metadata_of_phar().
file_exists_or_may_be_we_just_exec_it_as_code()
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|2.9, Аноним (9), 12:01, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Напоминает Glib с очень длинными функциями. Но там это более-менее оправдано: принести ООП в С довольно сложно.
Но это де похапэ "для всех"!
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|1.4, анан (?), 10:38, 21/11/2018 [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> вызвана отсутствием проверки поступающих от пользователя данных
диагноз php головного мозга
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|3.6, нах (?), 11:23, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> которые не предусмотрели в своих проектах, существовавших до нескучного phar://, что
> пользователь может указать phar://. Логично, чо.
там круче - они может и предусмотрели (грамотные авторы проверяют попадание в _допустимый_ шаблон, а не все недопустимые комбинации по одной перебирают, и "файл" с :// в имени должен быть отброшен сразу же, не разбираясь в деталях) но кунфу авторов пехепе оказалось круче, и они научились исполнять как код данные даже в таком случае, который просто нереально, казалось бы, интерпретировать таким образом - файл даже не должен был открываться на чтение.
в общем, если пхп-ненавистникам хотелось аргументов именно против языка как такового - то вот один.
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