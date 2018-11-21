The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

21.11.2018 09:36  Уязвимость в движке для создания форумов phpBB

В популярном свободном движке для создания форумов phpBB выявлена уязвимость (CVE-2018-19274), позволяющая выполнить PHP-код на сервере и получить контроль за всей инфраструктурой форумов, имея полномочия администратора одного из форумов. Проблема устранена в выпуске phpBB 3.2.4.

Уязвимость вызвана отсутствием проверки поступающих от пользователя данных, перед их использованием в функции file_exists(). Данная особенность позволяет применить для эксплуатации технику "Phar deserialization", манипулирующую автоматической десериализацией метаданных при обработке файлов Phar (PHP Archive). Атакующий имеет возможность задать в панели управления абсолютный путь к исполняемому файлу с редактором изображений (ImageMagic). Перед применением новой настройки данный путь без проверки будет обработан функцией file_exists(), которая в случае указания URI "phar://" обработает метаданные в указанном файле.

Указав вместо редактора изображений ссылку на загруженный атакующим phar-файл можно осуществить подстановку нового объекта, выполняемого в контексте всего приложения. Например можно указать "phar:///var/www/phpBB3/files/evil.jpg", где evil.jpg - загруженный под видом картинки файл в формате phar, который будет разобран невзирая на расширение jpg. Похожая проблема может присутствовать и в других PHP-приложениях, допускающих загрузку на сервер картинок и обработку передаваемых пользователем файловых путей в таких функциях, как file_exists(), fopen(), file_get_contents() и file().

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ripstech.com/2018...)
  2. OpenNews: Инфраструктура свободного проекта phpBB подверглась взлому
  3. OpenNews: Встроенные сервисы SourceForge будут заменены на phpBB, MediaWiki, Trac и WordPress
  4. OpenNews: Взломан сайт проекта phpBB, захвачено 400 тыс. аккаунтов пользователей
  5. OpenNews: Релиз форума phpBB 3.0, теперь с элементами социальной сети.
  6. OpenNews: Зафиксированы атаки на форумы vBulletin с использованием 0-day уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: phpbb
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Qwerty (??), 09:51, 21/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Помню, лет 10 назад создавал на нём форум, будучи ещё зелёным в вебе. Хороший движок. Был.
     
     
  • 2.2, нах (?), 10:18, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    ну, не считая того что у авторов был и остался очень странный подход к пониманию, что есть bulletin board (для нормального общения эти форумы непригодны абсолютно, вот для торрент-трекера, где каждая тема - отдельный торрент, а комментарии незачем и читать вообще - самое то, и примерно для этой цели всю жизнь подобные вещи и использовались) - не вижу почему "был". Движок как движок, авторы не виноваты в дырах php by design.

    Пихание во все места, принимающие _файл_, вместо файлов дурацких псевдоурлов без отдельного апи для этого - именно дыра by design. Как бы ни старались аффтары всего на свете софта подстелить там соломки - изобретательные разработчики всегда их переплевывают - что, собственно, и случилось с phar://
    Ты пытаешься выяснить, существует ли файлик вообще (какое там открыть, не говоря уже о исполнить)  - ан, нет, внезапно, он становится твоим кодом. Прекрасный язык, чо.


     
  • 1.3, Аноним (3), 10:31, 21/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    > file_exists(), которая в случае указания URI "phar://" обработает метаданные в указанном файле

    Тогда функция должна называться file_exists_and_maybe_handle_metadata_of_phar().

     
     
  • 2.7, нах (?), 11:24, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Тогда функция должна называться file_exists_and_maybe_handle_metadata_of_phar().

    file_exists_or_may_be_we_just_exec_it_as_code()


     
  • 2.9, Аноним (9), 12:01, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Напоминает Glib с очень длинными функциями. Но там это более-менее оправдано: принести ООП в С довольно сложно.
    Но это де похапэ "для всех"!
     
  • 1.4, анан (?), 10:38, 21/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > вызвана отсутствием проверки поступающих от пользователя данных

    диагноз php головного мозга

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 10:42, 21/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Авторы пыха добавили свой новый нескучный протокол phar , а виноваты конечные ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, нах (?), 11:23, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > которые не предусмотрели в своих проектах, существовавших до нескучного phar://, что
    > пользователь может указать phar://. Логично, чо.

    там круче - они может и предусмотрели (грамотные авторы проверяют попадание в _допустимый_ шаблон, а не все недопустимые комбинации по одной перебирают, и "файл" с :// в имени должен быть отброшен сразу же, не разбираясь в деталях) но кунфу авторов пехепе оказалось круче, и они научились исполнять как код данные даже в таком случае, который просто нереально, казалось бы, интерпретировать таким образом - файл даже не должен был открываться на чтение.

    в общем, если пхп-ненавистникам хотелось аргументов именно против языка как такового - то вот один.

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:40, 21/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Товарищи, не дело, закопайте это обратно и спрячьте лопату подальше.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor