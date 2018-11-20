20.11.2018 09:48  Линус Торвальдс поднял вопрос целесообразности расширенной защиты от Spectre v2

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|2.7, Аноним123 (?), 10:57, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Вся суть этих уязвимостей в том, что их трудно обнаружить. Открываешь браузер на какой нить сайт, а он ворует твои данные впн соединений.
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|3.25, Fracta1L (ok), 11:26, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Не так. Вот как надо:
Открываешь какой-нибудь чорный-чорный сайт, а там чорный-чорный эксплоит ворует твои зелёные-зелёные деньги!!!11111111РАС
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|4.31, Аноним (31), 11:33, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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Размеры ботнетов на линуксе в этом году превзошли таковые для Windows ботнетов.
Но вы не беспокойтесь. Вам это вредно.
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|6.54, rshadow (ok), 12:02, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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На линухе китайца стока всяких iot и роутеров наклепали, что было бы не удивительно. Сервера, десктопы и т.д. думаю не в зоне риска.
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|4.100, Андрей (??), 13:46, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А что если обычный белый-белый сайт кто-то тихо взломал? Причём для этого достаточно просто получить виртуальную машину на том же хосте, что и белый сайтик.
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|2.64, Аноним (64), 12:27, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Линус на редкость адекватный человек
Звучит как "пишешь вам патчи, пишешь, занимаешься неблагодарным делом, так оно ещё и в половину медленней становится, f*** you intel & users"
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|2.126, Onanon (?), 16:49, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Пр*щеб-ди попeрдoлились, получилось как обычно тормозное УГ, тогда они взяли и поступили также как истерично осмеиваемые ранее опенбсдшники - отключили SMT. Успееееееех!!
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|2.9, ryoken (ok), 10:58, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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IBM-у скажите, а то они бедные понапридумывали POWER-ов с 4-8-потоками на ядро, и знать не знают, что это костыль.
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|3.116, КО (?), 15:04, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Есть разница между модным RISC и пинаемым всеми CISC.
RISC по своей структуре команд плохо нагружает исполнительные устройства. И создание нескольких очередей на блок исполнительных устройств одно из решений данной проблемы. (один поток грузит по близкой ссылке адрес операнда, другой читает операнд из памяти, третий выполняет собственно команду, четвертый перепрыгивает свои операнды.) В CISC, обычно, нет избыточных операций и большая часть операций либо ждет загрузки из памяти в кеш, либо выполняет действия. Поэтому эффект не такой осязаемый.
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|3.124, Ха (?), 15:34, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Они знают что такие сервера стоят в локальной сети предприятий и чтобы написать своё ПО для него написать которые бы эксплуатировало уязвимость нужно получить одобрение из айбиэм.
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|2.10, Аноним (10), 11:02, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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>SMT/HT - дырявый костыль, который непригоден для повседневной работы, а необходим только для накрутки тестов
Так непригоден, что рендерится в vray/arnold за ночь с ним и сутки без него. Ага-ага.
Подумал бы, прежде чем писать.
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|3.18, Онанимус (?), 11:12, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Так непригоден, что рендерится в vray/arnold за ночь с ним и сутки без него.
Вы таки утверждаете, что рендеринг является повсеместно-повседневной работой?
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|4.21, Аноним (10), 11:21, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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>Вы таки утверждаете, что рендеринг является повсеместно-повседневной работой?
Таки да. Как минимум, большинство знакомых с этим сталкиваются.
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|6.55, Аноним (55), 12:03, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ты не понимаешь, что прямо сейчас опеннет в твоём браузере рендерится на CPU и с HT это было бы намного быстрее?
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|5.76, Аноним (31), 12:50, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> сидящий рядом с отделом видеопродакшена.
И что весь отдел на линуксе? Не? А что вы его притянули в обсуждения патчей ядра? А?
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|2.145, Аноним (145), 17:41, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>непригоден для повседневной работы
О как, а мужики-то и не знали. Теперь придется покупать шестнадцатиядерник вместо восьмиядерника
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|2.29, Аноним (29), 11:31, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Сколько времени свободного у разрабов бы появилось!
Потому что никто бы не профинансировал, как в своё время хотелку Шаттловорта?
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|2.103, llolik (ok), 13:57, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну, допустим, он собрал. Кто бы их покупал? В каком количестве? Для каких целей? Кто бы их производил (не сам же Линус)? С какой себестоимостью за единицу? Где это всё продавать? Как доставлять покупателю? Кому осуществлять поддержку пользователей? ... Оно ему вообще надо?
Если это и тролль-пост, то как-то уж настолько наивно, что даже толсто.
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|3.137, Аноним (139), 17:29, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Почему Торвальдс все эти вопросы должен решать единолично? Существует разделение обязанностей. Желающие заниматься оргвопросами нашлись бы.
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|2.140, Аноним (130), 17:31, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Запилил бы глобальный краудфандинг на чистые от закладок машинки...
... которые потом за миллион баксов\штука продавались бы.
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|2.50, Аноним (31), 11:54, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А что еще остается? Выкинуть все процессоры с 2012 в помойку?
Все на RISC-V? Где кстати они в продаже?
Отключить всем HT/SMT? И все ядра кроме одного для надежности?
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|4.81, НяшМяш (ok), 13:00, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Процессоры Intel i5 не имеют HT (если не ошибаюсь).
Всё верно. Ещё есть i7 9700k - 8 ядер без HT + пара фиксов мельдония в хардваре. Я как раз себе такой взял вместо i5 4670.
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|6.93, Аноним (31), 13:17, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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>такой процессор проработал год
> i7 9700k
> Launched October 19, 2018
> ГОД
Еще чего расскажешь?
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|6.136, Аноним (139), 17:24, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>умер (точнее он то работает), но не возможно даже винду на нём переустановить
Что-то плохо парсится. Как это?
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|3.56, Онанимус (?), 12:04, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> i9 9900k поокупай да.
>>... и имеют аппаратную защиту от уязвимостей Spectre и Meltdown.
В которой немедленно найдут мельдоний.
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|3.66, Xasd (ok), 12:31, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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> и имеют аппаратную защиту от уязвимостей Spectre и Meltdown.
тут без подробстей не обойтись:
под фразой "аппаратная защита" может подразумеваться что угодно :-) ,
вкючая "вызывайте чистку кэша перед опасной операций -- через вот эту новую аппаратную инструкцию!" и при этом "опасные места ищите сами!".
ну или может быть другая ситуация "аппаратная защита есть, но ОТКЛючена поумолчанию и НЕ рекомендована к использованию (из-за побочных эффектов производительности). но для галочки мы её сделали"
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|1.41, Виталий (??), 11:43, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Представляю как взбесятся продажи у первого выпустившего процессор без уязвимостей медтдаун спектре. Многие же не обновляют системы только потому что ждут камни с этими багфиксами.
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|2.65, Fracta1L (ok), 12:30, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Как распознать 14-летнего подростка? У него весь мир делится на дураков и гениев со сверхчеловеческими способностями.
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|2.68, Cradle (?), 12:37, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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те кто там сидят просчитывают только те последствия, за которые им зарплату платят. Если им за безопасность до сих пор не доплачивали, они и не заботились.
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|2.72, Аноним (72), 12:45, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Разработчики не принимают решения, а менеджер ради красивого графика маму продаст, впарит любое г-но, а потом обвинит во всех грехах разработчика
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|1.82, Анонн (?), 13:04, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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> It's apparently better to just disable SMT entirely, which is what security-conscious people do anyway.
> надёжнее вообще отключить SMT/Hyper-Threading, что обычно и делают люди, озабоченные безопасностью
Прикольно, раньше он этих самых людей
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48787
> Дополнение: Тео де Раадт (Theo de Raadt) публично предупредил о наличии серьёзной уязвимости в реализации HyperThreading,
> рекомендуется отключить эту опцию для любых компьютеров
называл немного другими словами, на букву m. И анонимы опеннета были с ним очень, очень солидарны.
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|2.91, нах (?), 13:14, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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ну так он же специально отпуск брал, потренироваться выговаривать "озабоченные безопасТностью" вместо м** (и может быть даже - "потрясающе!" вместо "не-зди!")
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|2.138, Onanon (?), 17:29, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Тео - орёл. С самого начала принял самое верное решение насчёт HT. Так смешно видеть, как пeрeпончатые вскрываются на наших глазах и демонстрируют полное непонимание вопроса и двойные стандарты. Впрочем, с таким лидером, как Торвальдс, который является абсолютным дилетантом в ИБ со своим "security problems are just bugs" это и неудивительно.
Какой поп, такой и приход.
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|1.98, Аноним (98), 13:39, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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Друзья, ответьте, а нельзя ли эту самую спекулятивность вынести из функций процессоров и перенести данную задачу на компиляторы, ОС и т.д. (в общем, на сам софт)?
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|2.112, КГБ СССР (?), 14:56, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Друзья, ответьте, а нельзя ли эту самую спекулятивность вынести из функций процессоров
> и перенести данную задачу на компиляторы, ОС и т.д. (в общем,
> на сам софт)?
Можно. И это одна из самых многообещающих и перспективных, но почему-то весьма труднореализуемых вещей в компьютерных делах. Много лет над этим бьются чуть не худшие умы человечества:
https://en.wikipedia.org/wiki/Very_long_instruction_word
https://www.ixbt.com/cpu/vliw.shtml
Если совсем вкратце и на спичках, то в привычных нам процессорах со спекулятивностью каждый раз при вычислениях снова и снова выполняются множество, так сказать, оптимизаций весьма скверного кода, написанного людьми и переделанного в машинные коды всякими там компиляторами. По сути процессор постоянно и безостановочно тратит массу своего времени на исправление ошибок (включая собственных — предсказаний), хотя делает это достаточно хорошо. Из-за этого процессоры делают очень сложными. А где больше сложность, там и ошибки чаще. VLIW предполагает, наоборот, делать процессоры значительно более простыми, а вот эти самые оптимизации перенести на этап компиляции программы. Только задача эта, в целом, оказалась не по зубам человечеству. Пока. :)
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|3.121, Cradle (?), 15:27, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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вот сейчас кто-то наверняка ввернет про Эльбрус :) Хотя, если сравнивать, MIPS создавался из тех же предпосылок и там компайлер так-же отвечает за загрузку конвеера, в этом они схожи. Но похоже MIPS оказался более разумным компромисом между упрощением процессора и усложнением компайлера, потому и лучше прижился.
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|4.125, КГБ СССР (?), 16:28, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> вот сейчас кто-то наверняка ввернет про Эльбрус :) Хотя, если сравнивать, MIPS
> создавался из тех же предпосылок и там компайлер так-же отвечает за
> загрузку конвеера, в этом они схожи. Но похоже MIPS оказался более
> разумным компромисом между упрощением процессора и усложнением компайлера, потому и лучше
> прижился.
Да я и сам чуть не проговорился, но делать рекламу бесплатно — это не по феншую. :)
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|3.134, Аноним (139), 17:16, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Только задача эта, в целом, оказалась не по зубам человечеству. Пока. :)
Компиляторы, наделённые AI решат проблему? :)
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|4.144, Анонн (?), 17:38, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>Только задача эта, в целом, оказалась не по зубам человечеству. Пока. :)
> Компиляторы, наделённые AI решат проблему? :)
Нет, просто "компиляторы решат". К сожалению некоторых - мир не стоит на месте.
Неверующие могут посмотреть на раст в качестве демки современных не-академ-ЯП-компиляторов и технологий или сравнить современный gcc (и его результаты) с его 15-25-30 летним предшественником.
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|2.119, КО (?), 15:25, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну если ты сначала будешь читать переменные из памяти, а только потом выполнять операцию с ними же, то оно так и будет.
типа
a=[e]
b=[f]
c=[g]
d=[h]
a+=b
c+=h
[e]=a
[g]=c
вместо
[e]+=[f]
[g]+=[h]
то оно как бы и будет, но работать будет медленнее. посему и придумали механизм подгрузки данных в кеш заранее. Поначалу думали, что единственным побочным эффектом будет замусоривание кеша. Не думали люди, что есть любители покопаться в чужом мусорном ведре.
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|4.133, Аннон (?), 17:15, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Жирно сказанно. Попробуй не заплатить программистам. Будешь тусить с железкой, которая может включаться и в биппер пищать. Ваш отличный готовый софт за месяц-два уже устарел, нужно писать новое, но мы же программистам не платим. Можете что-то на скриптовом языке или на бейсике наваять, думаю получится, что-то крутого hello world с рюшечками.
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|2.123, Crazy Alex (ok), 15:31, 20/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Труп итаниума уже есть, зомби-Эльбрус шевелится усилиями гос-некромантов. Больше щдураков не нашлось.
Некоторые идеи красивы только на бумаге.
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