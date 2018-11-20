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20.11.2018 09:48  Линус Торвальдс поднял вопрос целесообразности расширенной защиты от Spectre v2

Линус Торвальдс предложил пересмотреть механизм активации патчей STIBP (Single Thread Indirect Branch Predictors), предлагающих дополнительную защиту от проявления уязвимостей класса Spectre v2. Данные патчи недавно были включены в находящуюся в разработке ветку 4.20 и бэкпортированы в стабильный выпуск 4.19.2. При применении STIBP в текущем виде пользователи отметили существенное снижение производительности выполнения некоторых приложений при применении технологии одновременной многопоточности (SMT или Hyper-Threading).

Так как падение производительности достигает 50%, по мнению Линуса, применение STIBP в текущем виде лишено смысла, так как проще и надёжнее вообще отключить SMT/Hyper-Threading, что обычно и делают люди, озабоченные безопасностью. Возникает вопрос, нужно ли включать STIBP по умолчанию, когда у тех, кому действительно важна безопасность, SMT/Hyper-Threading уже отключен. Для обычных пользователей потеря производительности в 50% является существенным фактором и возникает сомнение, стоят ли данные потери блокирования теоретической уязвимости.

Линус считает маловероятным появление практических атак на базе Spectre v2, так как в обычных пользовательских системах основной целью атаки являются браузеры, которые уже добавили защиту на своём уровне (угроза остаётся для изолированных процессов с JIT, для которых может быть выработан метод выборочной защиты). Предлагается по умолчанию использовать только методы защит от Spectre, не приводящие к большому падению производительности, а дополнительные методы применять выборочно или в виде опции.

Арьян ван де Вен (Arjan van de Ven) из компании Intel рассказал, что Intel и AMD не рекомендуют применять STIBP по умолчанию, так как данную функциональность можно сравнить с очень тяжёлым молотком, который не используется в повседневной работе, но необходим при определённых обстоятельствах. Предложенный в обновлении микрокода механизм STIBP позволяет через установку специального бита в регистре CR0 управлять отключением кэшей процессора, что следует делать не повсеместно, а только в особо критичных ситуациях. Тим Чен (Tim Chen) из Intel предложил для выборочного блокирования атак на sandbox включать STIBP только при явном запросе через prctl или для процессов, запрещающих создание core-дампов памяти (PR_SET_DUMPABLE), таких как sshd.

Что касается падения производительности при применении STIBP-патчей в ядре 4.20, то результат очень сильно зависит от вида нагрузки. Например, тестирование в пакете SpecInt Rate 2006 показывает уменьшение пропускной способности на 21%, а тесты Phoronix демонстрируют снижение производительности от 3 до 20%. Инго Молнар (Ingo Molnar), известный разработчик Linux ядра и автор планировщика задач CFS, комментируя ситуацию, предложил сделать обязательным отражение в списках изменений сведений о тестировании производительности при добавлении любых механизмов обхода проблем.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Семь новых атак на механизм спекулятивного выполнения в CPU
  3. OpenNews: Уязвимость в SMT/Hyper-Threading, позволяющая определить ключи шифрования чужих процессов
  4. OpenNews: Грег Кроа-Хартман раскритиковал поведение Intel при исправлении уязвимостей Meltdown и Spectre
  5. OpenNews: В OpenBSD добавлен код программного отключения SMT (HyperThreading)
  6. OpenNews: Два новых варианта уязвимости Spectre. Усиление защиты Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: spectre, linux, kernel
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:38, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +39 +/
    Хорошо, что Линус на редкость адекватный человек, в отличие от параноиков-истеричек.
     
     
  • 2.6, Параноикистерик (?), 10:53, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Дайте нам (не)спокойно истерить!
     
     
  • 3.11, iv (?), 11:02, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +10 +/
    > Дайте нам (не)спокойно истерить!

    Истерите пожалуйста, но не в коде ядра.

     
  • 2.7, Аноним123 (?), 10:57, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вся суть этих уязвимостей в том, что их трудно обнаружить. Открываешь браузер на какой нить сайт, а он ворует твои данные впн соединений.
     
     
  • 3.25, Fracta1L (ok), 11:26, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Не так. Вот как надо:

    Открываешь какой-нибудь чорный-чорный сайт, а там чорный-чорный эксплоит ворует твои зелёные-зелёные деньги!!!11111111РАС

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 11:33, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Размеры ботнетов на линуксе в этом году превзошли таковые для Windows ботнетов.
    Но вы не беспокойтесь. Вам это вредно.
     
     
  • 5.35, Fracta1L (ok), 11:39, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не беспокоюсь, потому что никаких причин для этого нет. А источники этой инфы увидеть можно?
     
     
  • 6.54, rshadow (ok), 12:02, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На линухе китайца стока всяких iot и роутеров наклепали, что было бы не удивительно. Сервера, десктопы и т.д. думаю не в зоне риска.
     
  • 4.100, Андрей (??), 13:46, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что если обычный белый-белый сайт кто-то тихо взломал? Причём для этого достаточно просто получить виртуальную машину на том же хосте, что и белый сайтик.
     
  • 4.108, iPony (?), 14:44, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так-то смех смехом, а практика не смешная на самом деле.

    https://blog.mozilla.org/security/2015/08/06/firefox-exploit-found-in-the-wild

     
  • 3.130, Аноним (130), 17:05, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно подумать что эта защита 100 панацея Есть ещё куча уязвимостей, в том чис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.139, Аноним (139), 17:31, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но софтверные уязвимости хоть устранять можно на порядок меньшими потерями.
     
  • 2.64, Аноним (64), 12:27, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Линус на редкость адекватный человек

    Звучит как "пишешь вам патчи, пишешь, занимаешься неблагодарным делом, так оно ещё и в половину медленней становится, f*** you intel & users"

     
     
  • 3.135, Аноним (130), 17:20, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом на конференции: "So Intel, fuck you!".
     
  • 2.126, Onanon (?), 16:49, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Пр*щеб-ди попeрдoлились, получилось как обычно тормозное УГ, тогда они взяли и поступили также как истерично осмеиваемые ранее опенбсдшники - отключили SMT. Успееееееех!!
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:48, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Нет, это SMT HT - дырявый костыль, который непригоден для повседневной работы, а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, ryoken (ok), 10:58, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    IBM-у скажите, а то они бедные понапридумывали POWER-ов с 4-8-потоками на ядро, и знать не знают, что это костыль.
     
     
  • 3.39, Аноним (31), 11:42, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Иди читай статью Protecting your POWER9 servers against 8220 Spectre 8221 a... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.116, КО (?), 15:04, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть разница между модным RISC и пинаемым всеми CISC.
    RISC по своей структуре команд плохо нагружает исполнительные устройства. И создание нескольких очередей на блок исполнительных устройств одно из решений данной проблемы. (один поток грузит по близкой ссылке адрес операнда, другой читает операнд из памяти, третий выполняет собственно команду, четвертый перепрыгивает свои операнды.) В CISC, обычно, нет избыточных операций и большая часть операций либо ждет загрузки из памяти в кеш, либо выполняет действия. Поэтому эффект не такой осязаемый.
     
  • 3.124, Ха (?), 15:34, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они знают что такие сервера стоят в локальной сети предприятий и чтобы написать своё ПО для него написать которые бы эксплуатировало уязвимость нужно получить одобрение из айбиэм.
     
  • 3.129, Аноним (139), 16:59, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Spectre покажет им что есть что.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:02, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >SMT/HT - дырявый костыль, который непригоден для повседневной работы, а необходим только для накрутки тестов

    Так непригоден, что рендерится в vray/arnold за ночь с ним и сутки без него. Ага-ага.
    Подумал бы, прежде чем писать.

     
     
  • 3.18, Онанимус (?), 11:12, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Так непригоден, что рендерится в vray/arnold за ночь с ним и сутки без него.

    Вы таки утверждаете, что рендеринг является повсеместно-повседневной работой?

     
     
  • 4.21, Аноним (10), 11:21, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Вы таки утверждаете, что рендеринг является повсеместно-повседневной работой?

    Таки да. Как минимум, большинство знакомых с этим сталкиваются.

     
     
  • 5.22, Аноним (31), 11:23, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Человек-анекдот(ический пример) пощади!
     
     
  • 6.55, Аноним (55), 12:03, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не понимаешь, что прямо сейчас опеннет в твоём браузере рендерится на CPU и с HT это было бы намного быстрее?
     
     
  • 7.80, Аноним (31), 12:59, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И точно! Добавил в резюме строку "Занимаюсь рендерингом более 15 лет!"
     
  • 4.27, Fracta1L (ok), 11:27, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нет конечно. Процессоры существуют только чтоб в Дотан гонять.
     
  • 4.74, Ыыы (??), 12:47, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    А зачем вы таки вводите новое понятие в течение разговора Это, конено, не повс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.76, Аноним (31), 12:50, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > сидящий рядом с отделом видеопродакшена.

    И что весь отдел на линуксе? Не? А что вы его притянули в обсуждения патчей ядра? А?

     
  • 3.38, backbone (ok), 11:42, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Подумал бы, прежде чем писать Когда тестировал обработку mp3 лет 5 назад, HT да... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.53, Fracta1L (ok), 12:00, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда идел на гентухе, ядро при включенном НТ компилялось ~ в 2 раза быстрее
     
     
  • 5.58, Аноним (31), 12:08, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >ядро при включенном НТ компилялось ~ в 2 раза быстрее

    Потом проснулся, да?

     
     
  • 6.67, Fracta1L (ok), 12:35, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > перестал пользоваться гентой
    > проснулся

    Ну, можно и так сказать XD

     
  • 3.118, Аноним (118), 15:08, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А количество потоков при этом одинаковое?
     
  • 2.63, Аноним (139), 12:26, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я этот костыль отключаю при сборке ядра ещё с середины 2000-х Тогда это рекомен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.145, Аноним (145), 17:41, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >непригоден для повседневной работы

    О как, а мужики-то и не знали. Теперь придется покупать шестнадцатиядерник вместо восьмиядерника

     
  • 1.12, Анончик999999 (?), 11:03, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, когда очередь видеокарт придет?
     
     
  • 2.14, Анончик999999 (?), 11:04, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    на выявление такого рода уязвимостей.
     
     
  • 3.24, mickvav (?), 11:25, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда научатся видеонарты между процессами делить эффективно.
     
     
  • 4.33, Аноним (31), 11:35, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Майнинг ферма на 2х ядерном celeron и 8 видеокарт? Нет не слышал.
     
     
  • 5.43, Crazy Alex (ok), 11:44, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на майнинг-ферме можно хоть в ring0 всё гонять
     
     
  • 6.46, Аноним (31), 11:47, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чукча ветки не читатель?
     
     
  • 7.71, Аноним (71), 12:45, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто он, очевидно, понимает истинную ценность виртуальных фантиков. В отличие от.
     
  • 7.83, Crazy Alex (ok), 13:06, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    на ферме крутится небольшой жёстко определённый набор софта, который не грузит с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.87, нах (?), 13:10, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    более того, если ее поломают - то только через тот самый скрипт поскольку он хо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Аноним (31), 11:24, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А загуглить Nvidia Specter религия не позволяет? Песец давно пришел.
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:31, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Недавно проскакивал сентябрьский доклад http www cs ucr edu zhiyunq pub ccs18... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.106, J.L. (?), 14:39, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    //offtop

    > Недавно проскакивал сентябрьский доклад http://www.cs.ucr.edu/~zhiyunq/pub/ccs18_gpu_side_channel.pdf
    > с методом определения содержимого экрана другого процесса через side channel атаку
    > на видеопамять. Но там озвучены уже давно известные проблемы и для
    > атаки требуется запуск вредоносной OpenGL- или CUDA-программы.

    так вот как в Wayland'е скриншоты снимают?

     
  • 1.13, Онанимус (?), 11:04, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Резюмируя: видится оптимальным использование автоматической проверки на наличие SMT/Hyper-Threading перед включением STIBP.
     
     
  • 2.26, Аноним (31), 11:27, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    и автоматического отключения, трололо А когда обнаружат Specter 3,4,5 99 - от... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.131, Аноним (131), 17:07, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не - тогда уже начнут отключать пользователя.
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:07, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Торвальдс был бы куда адекватнее, если бы озадачился целесообразностью становить... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:31, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сколько времени свободного у разрабов бы появилось!

    Потому что никто бы не профинансировал, как в своё время хотелку Шаттловорта?

     
  • 2.49, 123 (??), 11:50, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Основных спонсоров Линукс фондейшн загуглите ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.62, Kroz (??), 12:25, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы весьма наивны
     
  • 2.103, llolik (ok), 13:57, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну, допустим, он собрал. Кто бы их покупал? В каком количестве? Для каких целей? Кто бы их производил (не сам же Линус)? С какой себестоимостью за единицу? Где это всё продавать? Как доставлять покупателю? Кому осуществлять поддержку пользователей? ... Оно ему вообще надо?

    Если это и тролль-пост, то как-то уж настолько наивно, что даже толсто.

     
     
  • 3.137, Аноним (139), 17:29, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему Торвальдс все эти вопросы должен решать единолично? Существует разделение обязанностей. Желающие заниматься оргвопросами нашлись бы.
     
  • 2.140, Аноним (130), 17:31, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Запилил бы глобальный краудфандинг на чистые от закладок машинки...

    ... которые потом за миллион баксов\штука продавались бы.

     
  • 1.17, Ilya Indigo (ok), 11:08, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очень адекватное предложение!
     
     
  • 2.50, Аноним (31), 11:54, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что еще остается? Выкинуть все процессоры с 2012 в помойку?
    Все на RISC-V? Где кстати они в продаже?
    Отключить всем HT/SMT? И все ядра кроме одного для надежности?
     
     
  • 3.59, Ilya Indigo (ok), 12:15, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Кому Предложение направлено разработчикам ядра, а не лично Вам Альтернатива пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.81, НяшМяш (ok), 13:00, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Процессоры Intel i5 не имеют HT (если не ошибаюсь).

    Всё верно. Ещё есть i7 9700k - 8 ядер без HT + пара фиксов мельдония в хардваре. Я как раз себе такой взял вместо i5 4670.

     
     
  • 5.88, ынтел (?), 13:11, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    правильно, покупайте наших слонов!
     
  • 5.90, Аноним (90), 13:11, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Именно такой процессор проработал год и умер точнее он то работает , но не возм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.93, Аноним (31), 13:17, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >такой процессор проработал год
    > i7 9700k
    > Launched October 19, 2018
    > ГОД

    Еще чего расскажешь?

     
  • 6.136, Аноним (139), 17:24, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >умер (точнее он то работает), но не возможно даже винду на нём переустановить

    Что-то плохо парсится. Как это?

     
     
  • 7.141, Аноним (130), 17:34, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Intel вместо Minix в прошивках теперь устанавливает форточки, видимо.
     
  • 1.19, iPony (?), 11:13, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну вот почти год прошёл, а процессоров залатанных невидно на горизонте...
     
     
  • 2.28, Аноним (31), 11:30, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    i9 9900k поокупай да ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.56, Онанимус (?), 12:04, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > i9 9900k поокупай да.
    >>... и имеют аппаратную защиту от уязвимостей Spectre и Meltdown.

    В которой немедленно найдут мельдоний.

     
  • 3.66, Xasd (ok), 12:31, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > и имеют аппаратную защиту от уязвимостей Spectre и Meltdown.  

    тут без подробстей не обойтись:

    под фразой "аппаратная защита" может подразумеваться что угодно :-) ,

    вкючая "вызывайте чистку кэша перед опасной операций -- через вот эту новую аппаратную инструкцию!" и при этом "опасные места ищите сами!".

    ну или может быть другая ситуация "аппаратная защита есть, но ОТКЛючена поумолчанию и НЕ рекомендована к использованию (из-за побочных эффектов производительности). но для галочки мы её сделали"

     
  • 3.114, Аноним (114), 14:57, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет там аппаратной защиты от Spectre, только Meltdown и l1tf
     
  • 1.37, имя (?), 11:40, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А отключить как?
     
     
  • 2.99, iPony (?), 13:43, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для Ubuntu так https://wiki.ubuntu.com/SecurityTeam/KnowledgeBase/SpectreAndMeltdown/Mitigati
     
  • 1.41, Виталий (??), 11:43, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Представляю как взбесятся продажи у первого выпустившего процессор без уязвимостей медтдаун спектре. Многие же не обновляют системы только потому что ждут камни с этими багфиксами.
     
     
  • 2.45, Аноним (31), 11:46, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Никак. Всем на...ть. Даже половина уязвимых сайтов HeartBleed не пофиксили до сих пор.
     
  • 1.44, Виталий (??), 11:45, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Имею в виду сравнительно доступные, а не то что 9900...
     
  • 1.61, Аноним (61), 12:22, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    всё интересней и интересней в погоне за прибылью сначала наделали кучу железного... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.65, Fracta1L (ok), 12:30, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Как распознать 14-летнего подростка? У него весь мир делится на дураков и гениев со сверхчеловеческими способностями.
     
     
  • 3.142, Аноним (61), 17:35, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    а еще мир делится на тех кто читает внимательно и тех кто читает и как следствие... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.68, Cradle (?), 12:37, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    те кто там сидят просчитывают только те последствия, за которые им зарплату платят. Если им за безопасность до сих пор не доплачивали, они и не заботились.
     
  • 2.72, Аноним (72), 12:45, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Разработчики не принимают решения, а менеджер ради красивого графика маму продаст, впарит любое г-но, а потом обвинит во всех грехах разработчика
     
  • 2.86, Анонон (?), 13:09, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Все так Картина выглядела как при любой разработке Инженер работает, получает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.143, Аноним (130), 17:37, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Были, но маркетологи в их голове взяли вверх А потом они выпустили i9, который,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.82, Анонн (?), 13:04, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > It's apparently better to just disable SMT entirely, which is what security-conscious people do anyway.
    > надёжнее вообще отключить SMT/Hyper-Threading, что обычно и делают люди, озабоченные безопасностью

    Прикольно, раньше он этих самых людей
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48787
    > Дополнение: Тео де Раадт (Theo de Raadt) публично предупредил о наличии серьёзной уязвимости в реализации HyperThreading,
    > рекомендуется отключить эту опцию для любых компьютеров

    называл немного другими словами, на букву m. И анонимы опеннета были с ним очень, очень солидарны.

     
     
  • 2.91, нах (?), 13:14, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ну так он же специально отпуск брал, потренироваться выговаривать "озабоченные безопасТностью" вместо м** (и может быть даже - "потрясающе!" вместо "не-зди!")

     
  • 2.138, Onanon (?), 17:29, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тео - орёл. С самого начала принял самое верное решение насчёт HT. Так смешно видеть, как пeрeпончатые вскрываются на наших глазах и демонстрируют полное непонимание вопроса и двойные стандарты. Впрочем, с таким лидером, как Торвальдс, который является абсолютным дилетантом в ИБ со своим "security problems are just bugs" это и неудивительно.
    Какой поп, такой и приход.
     
  • 1.98, Аноним (98), 13:39, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Друзья, ответьте, а нельзя ли эту самую спекулятивность вынести из функций процессоров и перенести данную задачу на компиляторы, ОС и т.д. (в общем, на сам софт)?
     
     
  • 2.102, Cradle (?), 13:56, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    можно, только процессор тогда будет MIPS называться
     
     
  • 3.104, Cradle (?), 13:57, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    хотя и у старухи бывает оказывается, хоть и не часто: https://www.mips.com/blog/mips-response-on-speculative-execution-and-side-chan
     
     
  • 4.132, Аноним (139), 17:13, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, значит Байкал-Т1 может быть подвержен вариантам 1 и 2.
     
  • 2.112, КГБ СССР (?), 14:56, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Друзья, ответьте, а нельзя ли эту самую спекулятивность вынести из функций процессоров
    > и перенести данную задачу на компиляторы, ОС и т.д. (в общем,
    > на сам софт)?

    Можно. И это одна из самых многообещающих и перспективных, но почему-то весьма труднореализуемых вещей в компьютерных делах. Много лет над этим бьются чуть не худшие умы человечества:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Very_long_instruction_word

    https://www.ixbt.com/cpu/vliw.shtml

    Если совсем вкратце и на спичках, то в привычных нам процессорах со спекулятивностью каждый раз при вычислениях снова и снова выполняются множество, так сказать, оптимизаций весьма скверного кода, написанного людьми и переделанного в машинные коды всякими там компиляторами. По сути процессор постоянно и безостановочно тратит массу своего времени на исправление ошибок (включая собственных — предсказаний), хотя делает это достаточно хорошо. Из-за этого процессоры делают очень сложными. А где больше сложность, там и ошибки чаще. VLIW предполагает, наоборот, делать процессоры значительно более простыми, а вот эти самые оптимизации перенести на этап компиляции программы. Только задача эта, в целом, оказалась не по зубам человечеству. Пока. :)

     
     
  • 3.121, Cradle (?), 15:27, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вот сейчас кто-то наверняка ввернет про Эльбрус :) Хотя, если сравнивать, MIPS создавался из тех же предпосылок и там компайлер так-же отвечает за загрузку конвеера, в этом они схожи. Но похоже MIPS оказался более разумным компромисом между упрощением процессора и усложнением компайлера, потому и лучше прижился.
     
     
  • 4.125, КГБ СССР (?), 16:28, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > вот сейчас кто-то наверняка ввернет про Эльбрус :) Хотя, если сравнивать, MIPS
    > создавался из тех же предпосылок и там компайлер так-же отвечает за
    > загрузку конвеера, в этом они схожи. Но похоже MIPS оказался более
    > разумным компромисом между упрощением процессора и усложнением компайлера, потому и лучше
    > прижился.

    Да я и сам чуть не проговорился, но делать рекламу бесплатно — это не по феншую. :)

     
  • 3.134, Аноним (139), 17:16, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Только задача эта, в целом, оказалась не по зубам человечеству. Пока. :)

    Компиляторы, наделённые AI решат проблему? :)

     
     
  • 4.144, Анонн (?), 17:38, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Только задача эта, в целом, оказалась не по зубам человечеству. Пока. :)
    > Компиляторы, наделённые AI решат проблему? :)

    Нет, просто "компиляторы решат". К сожалению некоторых - мир не стоит на месте.
    Неверующие могут посмотреть на раст в качестве демки современных не-академ-ЯП-компиляторов и технологий или сравнить современный gcc (и его результаты) с его 15-25-30 летним предшественником.


     
  • 2.119, КО (?), 15:25, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну если ты сначала будешь читать переменные из памяти, а только потом выполнять операцию с ними же, то оно так и будет.
    типа
    a=[e]
    b=[f]
    c=[g]
    d=[h]
    a+=b
    c+=h
    [e]=a
    [g]=c
    вместо
    [e]+=[f]
    [g]+=[h]
    то оно как бы и будет, но работать будет медленнее. посему и придумали механизм подгрузки данных в кеш заранее. Поначалу думали, что единственным побочным эффектом будет замусоривание кеша. Не думали люди, что есть любители покопаться в чужом мусорном ведре.
     
     
  • 3.128, КГБ СССР (?), 16:53, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как же не думали И думали, и знали об этом Но, согласно городским легендам, ни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.133, Аннон (?), 17:15, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Жирно сказанно. Попробуй не заплатить программистам. Будешь тусить с железкой, которая может включаться и в биппер пищать. Ваш отличный готовый софт за месяц-два уже устарел, нужно писать новое, но мы же программистам не платим. Можете что-то на скриптовом языке или на бейсике наваять, думаю получится, что-то крутого hello world с рюшечками.
     
  • 4.146, Аноним (130), 17:45, 20/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В которых ещё больше проблем и в целом они работают медленее И писали их всё те... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.123, Crazy Alex (ok), 15:31, 20/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Труп итаниума уже есть, зомби-Эльбрус шевелится усилиями гос-некромантов. Больше щдураков не нашлось.

    Некоторые идеи красивы только на бумаге.

     
  • 1.127, Аноним (127), 16:50, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    С подвохом STIBP не включается при запуске ведра с nosmt ключом Можно прострел... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.147, Пользователь (?), 17:47, 20/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо в "винде" таких заморочек нет..
     

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