19.11.2018 08:15  Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.6

4.51 , Анонимус_б6_выпуск_3 ( ? ), 13:49, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – приведите пример недостатков. И скажите, с чем собственно вы его (Math) сравниваете?

5.61 , Ю.Т. ( ? ), 14:18, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > приведите пример недостатков. И скажите, с чем собственно вы его (Math) сравниваете? Один пример? Уникод выше 64К плохо обрабатывается, т.е. все особые стили латинского. Могу ещё один, из-за него приходится держать виртуалку с вордом 2003 -- превьюшки в формулах

экспортируются в формат DOC с ошибкой, и это всегда так было. Могу еще один, для импорта из МатТайп -- и ЛО, и АОО всё заделывают в 12/8 пунктов. Уже им несколько лет как предложили решение-патч, -- не внедряют! на принцип идут, что ли? Сравниваю с реализованной возможностью делать то, что нужно.

6.90 , анон_который_не_любит_Альт ( ? ), 19:22, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – >Уникод выше 64К плохо обрабатывается, т.е. все особые стили латинского. как проверить и как увидеть корректный результат? >превьюшки в формулах экспортируются в формат DOC с ошибкой, и это всегда так было. что за "превьюшки в формулах"? >для импорта из МатТайп -- и ЛО, и АОО всё заделывают в 12/8 пунктов это я просто не понял о чем, можно как-то по-человечески сказать?

7.98 , Ю.Т. ( ? ), 20:10, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Наплюйте, старина. На эти вещи даже тикеты есть, если не ошибаюсь, лет по пять или более. >>Уникод выше 64К плохо обрабатывается, т.е. все особые стили латинского.

> как проверить и как увидеть корректный результат? Ответ девов: "Да, оно плохо работает за пределами Unicode BMP". >>превьюшки в формулах экспортируются в формат DOC с ошибкой, и это всегда так было.

> что за "превьюшки в формулах"? Формулы не рендерятся каждый раз, показываются картинками. Выпуск в DOC 97/2003 даёт формулы в МатТайп и картинки, смещённые вверх и с небольшим искажением пропорций. Приходится запускать ворд2003 и каждую формулу "перекликивать" -- клик-клик, искейп на каждую. Та ещё работёнка. >>для импорта из МатТайп -- и ЛО, и АОО всё заделывают в 12/8 пунктов

> это я просто не понял о чем, можно как-то по-человечески сказать? [code]size 12{A rSup { size 8{b} } } {}[/code]

