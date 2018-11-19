19.11.2018 08:15  Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.6

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|1.1, Fracta1L (ok), 08:27, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+28 +/–
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Почему, мистер ОпенОфис, почему? Во имя чего? Что Вы делаете? Зачем, зачем шевелитесь? Зачем продолжаете релизиться? Неужели Вы верите в какую-то миссию или Вам просто страшно погибнуть? Так в чем же миссия, может быть Вы откроете? Это свобода, правда, может быть мир или Вы боретесь за некрофилов?
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|2.2, мистер ОпенОпис (?), 08:47, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Не знаю Вашей интенции во всей полноте, но число загрузок Apache OpenOffice превосходит число загрузок LibreOffice не менее, чем на порядок, а вернее, что на два.
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|5.27, Аноним (27), 11:15, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Значит одно из двух: либо OO вантузы грузят, либо статистика по GNU/Linux такая, что есть ложь, наглая ложь и стастистика.
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|4.107, Stinger (??), 21:25, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Присоединяюсь к вопросу шестого Анонима.
По поводу невбебенного премущества Опена по закачкам перед Либрой откуда дровишки то?
Для сравнения взял данные о закачках на 19 ноября с двух наиболее популярных ресурсов, распространяющих новинки программного обеспечения.
Оба сайта считают суммарное количество закачек по всем версиям продуктов.
MajorGeeks.com
LibreOffice - 369,849 закачек
OpenOffice - 273,664 закачек
Softpedia.com
LibreOffice - 1,013,339 закачек
OpenOffice - 798,519 закачек
Тренд популярности абсолютно ясен.
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|5.102, Аноним (102), 20:37, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На основе чего создан freeoffice? Попробовал его и на нем та же ошибка в документе (регрес) что в либре
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|6.103, Ю.Т. (?), 20:51, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> На основе чего создан freeoffice? Попробовал его и на нем та же
> ошибка в документе (регрес) что в либре
Не знаю, на основе чего, но имеющиеся у меня задачи с МС-форматами решает лучше этих двух.
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|4.44, тоже Аноним (ok), 13:19, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Концепция недеяния для самых маленьких. Комикс первый.
P.S. Вру, конечно. Комикс второй. В первом Йода учил не пробовать.
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|2.100, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:25, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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>Почему, мистер ОпенОфис, почему? Во имя чего? Что Вы делаете? Зачем, зачем шевелитесь?
Как тонко троллить либровцев. Ведь мы знаем кто победил в той схватке.
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|5.61, Ю.Т. (?), 14:18, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> приведите пример недостатков. И скажите, с чем собственно вы его (Math) сравниваете?
Один пример? Уникод выше 64К плохо обрабатывается, т.е. все особые стили латинского.
Могу ещё один, из-за него приходится держать виртуалку с вордом 2003 -- превьюшки в формулах
экспортируются в формат DOC с ошибкой, и это всегда так было.
Могу еще один, для импорта из МатТайп -- и ЛО, и АОО всё заделывают в 12/8 пунктов. Уже им несколько лет как предложили решение-патч, -- не внедряют! на принцип идут, что ли?
Сравниваю с реализованной возможностью делать то, что нужно.
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|6.90, анон_который_не_любит_Альт (?), 19:22, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Уникод выше 64К плохо обрабатывается, т.е. все особые стили латинского.
как проверить и как увидеть корректный результат?
>превьюшки в формулах экспортируются в формат DOC с ошибкой, и это всегда так было.
что за "превьюшки в формулах"?
>для импорта из МатТайп -- и ЛО, и АОО всё заделывают в 12/8 пунктов
это я просто не понял о чем, можно как-то по-человечески сказать?
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|7.98, Ю.Т. (?), 20:10, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Наплюйте, старина. На эти вещи даже тикеты есть, если не ошибаюсь, лет по пять или более.
>>Уникод выше 64К плохо обрабатывается, т.е. все особые стили латинского.
> как проверить и как увидеть корректный результат?
Ответ девов: "Да, оно плохо работает за пределами Unicode BMP".
>>превьюшки в формулах экспортируются в формат DOC с ошибкой, и это всегда так было.
> что за "превьюшки в формулах"?
Формулы не рендерятся каждый раз, показываются картинками. Выпуск в DOC 97/2003 даёт формулы в МатТайп и картинки, смещённые вверх и с небольшим искажением пропорций. Приходится запускать ворд2003 и каждую формулу "перекликивать" -- клик-клик, искейп на каждую. Та ещё работёнка.
>>для импорта из МатТайп -- и ЛО, и АОО всё заделывают в 12/8 пунктов
> это я просто не понял о чем, можно как-то по-человечески сказать?
[code]size 12{A rSup { size 8{b} } } {}[/code]
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|3.28, Аноним (27), 11:35, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Совместимость с документами ODF из других офисов стала падать в последнее время.
Это, в Calligra, к сожалению, совместимость с LO не на высоте, и раньше тоже было.
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|8.67, timur.davletshin (ok), 14:28, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да там всё из разряда EasyHack, но в конце получается, что после обновления ядра отваливается вообще весь PGP из-за кривости работы с gpgme.
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|4.34, timur.davletshin (ok), 12:26, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну тут ещё вопрос, у кого не правильно реализован стандарт: у Либры
> или у Каллигры с МСО
Есть такой момент, но из памяти не приходят случаи, где бы МСО реализовывала "прямее" LO.
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|6.58, Аноним (30), 14:11, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> С этим надо просто жить.
Иными словами, джентельмены, нам всем подали огромный бутерброд с г--вном. И теперь мы все вместе должны его прожевать. (с)
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|7.70, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 14:57, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вам может и дали бутерброд с якобы фекалиями, но вот есть его или не есть - это ваш собственный выбор. Никто вас не заставляет, никто!
МСО кстати это точно такой же бутерброд, только за 10к рублей на одно рабочее место
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|9.79, КГБ СССР (?), 16:22, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Не-не, на LO у меня есть хотя бы способ повлиять, а на
> МСО...
Вам чего-то не хватает в Microsoft Office какая там новая версия? Точно-точно? ;-)
Также следует отметить, что возможность повлиять на LO весьма призрачна. Даже за деньги.
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|10.91, анон_который_не_любит_Альт (?), 19:25, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Также следует отметить, что возможность повлиять на LO весьма призрачна. Даже за деньги.
не правда два раза
1. Вы можете сами взять и написать код/исправить багу. Этим вы повлияете на Либру
2. Вы можете за деньги нанять кого-то, кто исправит ошибку/напишет фичу в Либре за вас.
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|6.63, Ю.Т. (?), 14:20, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>>Если ресурсов мало, нужно получше ими распорядиться. А не играть в Большую Корпорацию.
> Кем вы собрались распоряжаться? Сотрудниками Collabora, CiB или Red Hat (IBM), занятых
> в проекте LibreOffice? Серьезно? Они делают ровно то, что им говорит
То есть вовсе никакой власти над добровольцами в подобных проектах не существует? Я думаю, это немного не так. Но резюме соседа по ветке ещё лучше выражает. Удивляйтесь потом падению загрузок.
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|7.71, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 14:59, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>То есть вовсе никакой власти над добровольцами в подобных проектах не существует?
не существует, кроме проверки патчей от них опытными товарищами
>Я думаю, это немного не так
я точно знаю, как именно это устроено, глядя на проект изнутри
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|8.75, Ю.Т. (?), 15:55, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>>То есть вовсе никакой власти над добровольцами в подобных проектах не существует?
> не существует, кроме проверки патчей от них опытными товарищами
>>Я думаю, это немного не так
> я точно знаю, как именно это устроено, глядя на проект изнутри
ну есть же понятие "стратегическая мудрость лейтенанта"
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|8.80, КГБ СССР (?), 16:23, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> я точно знаю, как именно это устроено, глядя на проект изнутри
Зачем классические иконки выпилили, анон?
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|4.68, timur.davletshin (ok), 14:31, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А он запросто может отличаться. Например из-за поддержки лигатур. В AOO.o её нет, а в LO она может в ряде шрифтов включаться по-умолчанию. Кернинг тоже не может не повлиять, его долго не было, а сейчас он включен по-умолчанию, если стили из документа его явно не отключают.
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|4.69, timur.davletshin (ok), 14:34, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> К большому сожалению в LO мало уделяют внимания тестированию нового функционала и
>> приоритетам в исправлении ошибок. Добавили электронные подписи в документы и в
>> PDF, но даже не разобрались, что PGP нельзя использовать с PDF...
>> Блок-схемы вроде и можно использовать в документах (элементы панели Draw), но
>> при наличии более 30-50 элементов на странице (обычная блок-схема) всё начинает
>> тормозить так, что просто вешайся. Совместимость с документами ODF из других
>> офисов стала падать в последнее время.
> Да, вот же ещё что! В ЛО (снова?) рендеринг текста изменили, "простой
> 1.2" ODT по-разному отображается в АОО 4.2.* и в ЛО 6.1.*.
Может полезть например из-за разных шрифтов. Ряд разработчиков особо не заботится обратной совместимостью и меняют кернинг по своему желанию. Пример тому — масса вариантов Linux Libertine (Linux Libertine G, Liberation Serif/Sans).
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|5.76, Ю.Т. (?), 16:03, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>> тормозить так, что просто вешайся. Совместимость с документами ODF из других
>>> офисов стала падать в последнее время.
>> Да, вот же ещё что! В ЛО (снова?) рендеринг текста изменили, "простой
>> 1.2" ODT по-разному отображается в АОО 4.2.* и в ЛО 6.1.*.
> Может полезть например из-за разных шрифтов. Ряд разработчиков особо не заботится обратной
> совместимостью и меняют кернинг по своему желанию. Пример тому — масса
> вариантов Linux Libertine (Linux Libertine G, Liberation Serif/Sans).
Один и тот же файл, одна и та же система, один и тот же шрифт. То, что укладывалось в строку в ЛО 6.1.3.2, тут же рядом не укладывается в строку в АОО 4.2.0 dev. И, кстати, вот прямо сей миг обнаружил ещё одну несовместимость АОО-ЛО по обычному формату 1.2. Чудесно. ))
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|2.96, hjdgg (?), 19:58, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Аналогично на версии OOo v2. Но потом на кафедре файлы открыть не могли т к форматирование съезжало безбожно. Оказалось, что Оо на винде и линуксе разные отступы использует, и этому даже было как бы разумное объяснение.
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|1.26, Аноним (26), 11:09, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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До сих пор держу OpenOffice. Почти всегда использую LO, но в некоторых случаях OO очень выручает. К примеру, OO гораздо лучше поддерживает импорт из Excel 2003 xml формата.
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|2.88, yep (?), 18:37, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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OpenOffice - проект развивающийся сообществом. LibreOffice - проект развивающийся на средства корпораций.
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|4.66, Ю.Т. (?), 14:25, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> З.ы. в ма офис есть косяк со старыми формулами в equation 3.
> С февраля офис удалил поддержку этого стороннего плагина. Но некоторые делают
> и требует формулы не в mathml, а в equation. Вывод -
> сидят на ворованом старье и не обновляют.
Например, редакции западных научных журналов? Доживи ещё, пока они станут принимать в mathML, это же контейнер .docx?
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|2.89, Аноним (-), 18:53, 19/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Apache мировое имя, не то что ваша либра
Весь мир сливает в apache foundation отработанные материалы софтварной отрасли... :)
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