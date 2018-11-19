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19.11.2018 08:15  Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.6

Спустя 10 месяцев разработки и четыре с половиной года с момента прошлого значительного выпуска сформирован корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.6, в котором предложено 13 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Ключевые изменения в новом выпуске:

  • Устранены ошибки, приводящие к краху или некорректной обработке формата MS-ODRAW (Microsoft Office Drawing Binary File);
  • Входящая в поставку версия OpenSSL обновлена до выпуска 0.9.8zh, а библиотека curl до выпуска 7.61.1 (ранее поставлялся 7.19.7);
  • Обеспечено корректное сохранение в формат Docbook на платформах Windows 7 и Windows 10;
  • Исправлена ошибка, приводившая к генерации локали "en-US_uk" вместо локали "uk" для украинского языка;
  • Обновлён словарь для английского языка;
  • Обновлены логотипы для macOS;
  • Дополнительно упоминается об устранении в Apache OpenOffice 4.1.6 серии уязвимостей, но информация по ним пока не раскрыта публично (обычно разработчики OpenOffice раскрывают сведения спустя несколько недель после релиза).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Разработчики Apache OpenOffice начали обсуждение возможного закрытия проекта
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.5
  4. OpenNews: Apache OpenOffice 4.1.5 за месяц достиг 3.2 миллиона загрузок
  5. OpenNews: Увидел свет офисный пакет Apache OpenOffice 4.1.0
  6. OpenNews: Apache OpenOffice преодолел отметку в 200 миллионов загрузок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apache, openoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 08:27, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +28 +/
    Почему, мистер ОпенОфис, почему? Во имя чего? Что Вы делаете? Зачем, зачем шевелитесь? Зачем продолжаете релизиться? Неужели Вы верите в какую-то миссию или Вам просто страшно погибнуть? Так в чем же миссия, может быть Вы откроете? Это свобода, правда, может быть мир или Вы боретесь за некрофилов?
     
     
  • 2.2, мистер ОпенОпис (?), 08:47, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Не знаю Вашей интенции во всей полноте, но число загрузок Apache OpenOffice превосходит число загрузок LibreOffice не менее, чем на порядок, а вернее, что на два.
     
     
  • 3.3, COBA (?), 08:54, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Потому что Либра у всех линуксов идет по умолчанию в своих пакетах.
     
     
  • 4.18, iPony (?), 10:18, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    > у всех линуксов

    на десктопах это 2%

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 11:15, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Значит одно из двух: либо OO вантузы грузят, либо статистика по GNU/Linux такая, что есть ложь, наглая ложь и стастистика.
     
     
  • 6.42, Ю.Т. (?), 13:16, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Какой сложный выбор Ну конечно же, свои загрузки АОО делает за счёт виндоуз-пак... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.83, Аноним (-), 16:50, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И чего Я вот недавно раскатал не менее дюжины машин из заранее подготовленного ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:11, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Ссылочку на статистику с бОльшим в 100 (сто) раз количеством скачиываний, пожалуйста.
     
     
  • 4.107, Stinger (??), 21:25, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Присоединяюсь к вопросу шестого Анонима.
    По поводу невбебенного премущества Опена по закачкам перед Либрой откуда дровишки то?
    Для сравнения взял данные о закачках на 19 ноября с двух наиболее популярных ресурсов, распространяющих новинки программного обеспечения.
    Оба сайта считают суммарное количество закачек по всем версиям продуктов.

    MajorGeeks.com
    LibreOffice - 369,849 закачек
    OpenOffice - 273,664 закачек

    Softpedia.com
    LibreOffice - 1,013,339 закачек
    OpenOffice - 798,519 закачек

    Тренд популярности абсолютно ясен.

     
  • 3.24, timur.davletshin (ok), 10:34, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    По современным меркам он страшен аки смертный грех, плюс совместимость с документами MSO хуже.
     
     
  • 4.35, sharddin (?), 12:52, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Страшней Ҡашмар-апы??:)
     
  • 4.43, Ю.Т. (?), 13:19, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Для хорошей совместимости с МСО скажем, сложный rtf, формы или таблицы всё рав... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.46, timur.davletshin (ok), 13:21, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению rtf превратили в зонтичный термин для туевой кучи версий. Хотя логичнее было бы их разделить аналогично версиям doc.
     
     
  • 6.47, Ю.Т. (?), 13:29, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    К сожалению, никто этого делать не станет Да и версии DOC, насколько я понял, т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.84, Аноним (-), 16:52, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно подумать что другие офисные форматы не так Вон народ мыкается, новый мсоф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.104, Аноним (104), 20:54, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто твёрдой руки управляющей не хватает :)
     
  • 6.95, hjdgg (?), 19:53, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    odf v1 v1.1 v1.2 v1.2 extended v1.2 есчо_чо-то_там разделите сперва
     
  • 5.102, Аноним (102), 20:37, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На основе чего создан freeoffice? Попробовал его и на нем та же ошибка в документе (регрес) что в либре
     
     
  • 6.103, Ю.Т. (?), 20:51, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > На основе чего создан freeoffice? Попробовал его и на нем та же
    > ошибка в документе (регрес) что в либре

    Не знаю, на основе чего, но имеющиеся у меня задачи с МС-форматами решает лучше этих двух.

     
  • 4.87, Аноним (87), 18:07, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю как там с AOO, но LO под семеркой реально страшен, как смертный грех Он... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, andy (??), 10:36, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Цитата во всей полноте Agent Smith Why, Mr Anderson Why do you do it Why ge... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, тоже Аноним (ok), 13:19, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Концепция недеяния для самых маленьких. Комикс первый.
    P.S. Вру, конечно. Комикс второй. В первом Йода учил не пробовать.
     
  • 2.100, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:25, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Почему, мистер ОпенОфис, почему? Во имя чего? Что Вы делаете? Зачем, зачем шевелитесь?

    Как тонко троллить либровцев. Ведь мы знаем кто победил в той схватке.

     
     ....нить скрыта, показать (22)

  • 1.4, Аноним (4), 09:07, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Посмотрел, какую версию ОпенОффиса я устанавливал в 2011 году 4 1 1 Неужели та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, анан (?), 09:11, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    по три исправления в квартал, 13 исправлений
     
  • 2.19, Ю.Т. (?), 10:19, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я посмотрел установленную 10 лет назад версию 3 2 до схизмы ещё Зачем мне по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:45, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    Поздравляю команду разработчиков с выходом новой версии OpenOffice - лучший офи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, timur.davletshin (ok), 10:24, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Сомневаюсь, что лучший, но к своему большому удивлению в своём регионе в контрол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 11:47, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Но есть и косяки, тот-же редактор формул не очень.

    По сравнению с ООо/АООо? Серьезно? Какие такие улучшения не вошли в ЛибреОФис из родителя?

     
     
  • 3.37, Ю.Т. (?), 13:09, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    ЛО разделяет основные недостатки этого модуля с АОО ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.51, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 13:49, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    приведите пример недостатков. И скажите, с чем собственно вы его (Math) сравниваете?
     
     
  • 5.61, Ю.Т. (?), 14:18, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > приведите пример недостатков. И скажите, с чем собственно вы его (Math) сравниваете?

    Один пример? Уникод выше 64К плохо обрабатывается, т.е. все особые стили латинского.

    Могу ещё один, из-за него приходится держать виртуалку с вордом 2003 -- превьюшки в формулах
    экспортируются в формат DOC с ошибкой, и это всегда так было.

    Могу еще один, для импорта из МатТайп -- и ЛО, и АОО всё заделывают в 12/8 пунктов. Уже им несколько лет как предложили решение-патч, -- не внедряют! на принцип идут, что ли?

    Сравниваю с реализованной возможностью делать то, что нужно.

     
     
  • 6.90, анон_который_не_любит_Альт (?), 19:22, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Уникод выше 64К плохо обрабатывается, т.е. все особые стили латинского.

    как проверить и как увидеть корректный результат?

    >превьюшки в формулах экспортируются в формат DOC с ошибкой, и это всегда так было.

    что за "превьюшки в формулах"?

    >для импорта из МатТайп -- и ЛО, и АОО всё заделывают в 12/8 пунктов

    это я просто не понял о чем, можно как-то по-человечески сказать?

     
     
  • 7.98, Ю.Т. (?), 20:10, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наплюйте, старина. На эти вещи даже тикеты есть, если не ошибаюсь, лет по пять или более.

    >>Уникод выше 64К плохо обрабатывается, т.е. все особые стили латинского.
    > как проверить и как увидеть корректный результат?

    Ответ девов: "Да, оно плохо работает за пределами Unicode BMP".

    >>превьюшки в формулах экспортируются в формат DOC с ошибкой, и это всегда так было.
    > что за "превьюшки в формулах"?

    Формулы не рендерятся каждый раз, показываются картинками. Выпуск в DOC 97/2003 даёт формулы в МатТайп и картинки, смещённые вверх и с небольшим искажением пропорций. Приходится запускать ворд2003 и каждую формулу "перекликивать" -- клик-клик, искейп на каждую. Та ещё работёнка.

    >>для импорта из МатТайп -- и ЛО, и АОО всё заделывают в 12/8 пунктов
    > это я просто не понял о чем, можно как-то по-человечески сказать?

    [code]size 12{A rSup { size 8{b} } } {}[/code]

     
  • 1.16, Аноним (16), 10:03, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Сделал диплом от корки до корки в LibreOffice - формулы, вставки внешних объекто... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Ю.Т. (?), 10:14, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Если б он всегда работал плохо, то вообще разговору бы не было А так -- совреме... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, timur.davletshin (ok), 10:20, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    К большому сожалению в LO мало уделяют внимания тестированию нового функционала ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 11:35, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Совместимость с документами ODF из других офисов стала падать в последнее время.

    Это, в Calligra, к сожалению, совместимость с LO не на высоте, и раньше тоже было.

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 11:49, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там стандарт не стандартизирует всё, оставляя весомую часть приложениям Пока ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.85, Аноним (-), 16:56, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А у MS стандарт на 6000 страниц Настолько интересный что MS сам его не может ре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.105, Аноним (105), 21:07, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Со стандартами я разбирался в своё время У MSO три стандарта - стандартизирова... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.31, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 11:51, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да и да Потому что опенсорц, и людей мало и в QA, и разработчиков есть бага на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, timur.davletshin (ok), 12:24, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В багтрекере есть — https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=120891
     
     
  • 5.36, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 13:07, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я добавил ответственных товарищей в твою багу, спасибо
     
     
  • 6.39, timur.davletshin (ok), 13:11, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    https bugs documentfoundation org show_bug cgi id 121140 8212 вот тебе ещё ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.55, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 13:56, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    так, теперь я понимаю, какого черта они не реагируют на такие вещи Это по сути... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.67, timur.davletshin (ok), 14:28, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да там всё из разряда EasyHack, но в конце получается, что после обновления ядра отваливается вообще весь PGP из-за кривости работы с gpgme.
     
  • 4.34, timur.davletshin (ok), 12:26, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну тут ещё вопрос, у кого не правильно реализован стандарт: у Либры
    > или у Каллигры с МСО

    Есть такой момент, но из памяти не приходят случаи, где бы МСО реализовывала "прямее" LO.

     
  • 4.41, Ю.Т. (?), 13:14, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если ресурсов мало, нужно получше ими распорядиться А не играть в Большую Корпо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, timur.davletshin (ok), 13:20, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пару лет назад наблюдал багу, когда AOO.o вёл себя адекватнее в отрисовке элементов draw. Запостил багу и таки её быстро исправили.
     
     
  • 6.48, Ю.Т. (?), 13:30, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Беда в том, что если вообще исправляют, то преимущественно то, что нравится испр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.56, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 14:03, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кем вы собрались распоряжаться Сотрудниками Collabora, CiB или Red Hat IBM , з... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.58, Аноним (30), 14:11, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > С этим надо просто жить.

    Иными словами, джентельмены, нам всем подали огромный бутерброд с г--вном. И теперь мы все вместе должны его прожевать. (с)

     
     
  • 7.70, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 14:57, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам может и дали бутерброд с якобы фекалиями, но вот есть его или не есть - это ваш собственный выбор. Никто вас не заставляет, никто!
    МСО кстати это точно такой же бутерброд, только за 10к рублей на одно рабочее место
     
     
  • 8.74, timur.davletshin (ok), 15:22, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не-не, на LO у меня есть хотя бы способ повлиять, а на МСО...
     
     
  • 9.79, КГБ СССР (?), 16:22, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не-не, на LO у меня есть хотя бы способ повлиять, а на
    > МСО...

    Вам чего-то не хватает в Microsoft Office какая там новая версия? Точно-точно? ;-)

    Также следует отметить, что возможность повлиять на LO весьма призрачна. Даже за деньги.

     
     
  • 10.91, анон_который_не_любит_Альт (?), 19:25, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Также следует отметить, что возможность повлиять на LO весьма призрачна. Даже за деньги.

    не правда два раза

    1. Вы можете сами взять и написать код/исправить багу. Этим вы повлияете на Либру
    2. Вы можете за деньги нанять кого-то, кто исправит ошибку/напишет фичу в Либре за вас.

     
  • 6.63, Ю.Т. (?), 14:20, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Если ресурсов мало, нужно получше ими распорядиться. А не играть в Большую Корпорацию.
    > Кем вы собрались распоряжаться? Сотрудниками Collabora, CiB или Red Hat (IBM), занятых
    > в проекте LibreOffice? Серьезно? Они делают ровно то, что им говорит

    То есть вовсе никакой власти над добровольцами в подобных проектах не существует? Я думаю, это немного не так. Но резюме соседа по ветке ещё лучше выражает. Удивляйтесь потом падению загрузок.

     
     
  • 7.71, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 14:59, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >То есть вовсе никакой власти над добровольцами в подобных проектах не существует?

    не существует, кроме проверки патчей от них опытными товарищами

    >Я думаю, это немного не так

    я точно знаю, как именно это устроено, глядя на проект изнутри

     
     
  • 8.75, Ю.Т. (?), 15:55, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>То есть вовсе никакой власти над добровольцами в подобных проектах не существует?
    > не существует, кроме проверки патчей от них опытными товарищами
    >>Я думаю, это немного не так
    > я точно знаю, как именно это устроено, глядя на проект изнутри

    ну есть же понятие "стратегическая мудрость лейтенанта"

     
     
  • 9.92, анон_который_не_любит_Альт (?), 19:26, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >понятие "стратегическая мудрость лейтенанта"

    есть понятие "меритократия" в проекте

     
  • 8.80, КГБ СССР (?), 16:23, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > я точно знаю, как именно это устроено, глядя на проект изнутри

    Зачем классические иконки выпилили, анон?

     
     
  • 9.93, анон_который_не_любит_Альт (?), 19:27, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие именно, тов.Майор? Некоторые значки запилили в виде расширений. Поищи на extensions.libreoffice.org
     
  • 3.50, Ю.Т. (?), 13:36, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, вот же ещё что В ЛО снова рендеринг текста изменили, простой 1 2 ODT п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.68, timur.davletshin (ok), 14:31, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А он запросто может отличаться. Например из-за поддержки лигатур. В AOO.o её нет, а в LO она может в ряде шрифтов включаться по-умолчанию. Кернинг тоже не может не повлиять, его долго не было, а сейчас он включен по-умолчанию, если стили из документа его явно не отключают.
     
  • 4.69, timur.davletshin (ok), 14:34, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> К большому сожалению в LO мало уделяют внимания тестированию нового функционала и
    >> приоритетам в исправлении ошибок. Добавили электронные подписи в документы и в
    >> PDF, но даже не разобрались, что PGP нельзя использовать с PDF...
    >> Блок-схемы вроде и можно использовать в документах (элементы панели Draw), но
    >> при наличии более 30-50 элементов на странице (обычная блок-схема) всё начинает
    >> тормозить так, что просто вешайся. Совместимость с документами ODF из других
    >> офисов стала падать в последнее время.
    > Да, вот же ещё что! В ЛО (снова?) рендеринг текста изменили, "простой
    > 1.2" ODT по-разному отображается в АОО 4.2.* и в ЛО 6.1.*.

    Может полезть например из-за разных шрифтов. Ряд разработчиков особо не заботится обратной совместимостью и меняют кернинг по своему желанию. Пример тому — масса вариантов Linux Libertine (Linux Libertine G, Liberation Serif/Sans).

     
     
  • 5.76, Ю.Т. (?), 16:03, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> тормозить так, что просто вешайся. Совместимость с документами ODF из других
    >>> офисов стала падать в последнее время.
    >> Да, вот же ещё что! В ЛО (снова?) рендеринг текста изменили, "простой
    >> 1.2" ODT по-разному отображается в АОО 4.2.* и в ЛО 6.1.*.
    > Может полезть например из-за разных шрифтов. Ряд разработчиков особо не заботится обратной
    > совместимостью и меняют кернинг по своему желанию. Пример тому — масса
    > вариантов Linux Libertine (Linux Libertine G, Liberation Serif/Sans).

    Один и тот же файл, одна и та же система, один и тот же шрифт. То, что укладывалось в строку в ЛО 6.1.3.2, тут же рядом не укладывается в строку в АОО 4.2.0 dev. И, кстати, вот прямо сей миг обнаружил ещё одну несовместимость АОО-ЛО по обычному формату 1.2. Чудесно. ))

     
     
  • 6.77, timur.davletshin (ok), 16:14, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Файлик давай.
     
  • 2.78, Аноним (78), 16:14, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эх, молодёжь.. Надо было делать в LaTeX!
     
     
  • 3.81, КГБ СССР (?), 16:25, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эх, молодёжь.. Надо было делать в LaTeX!

    Им это не модно, не молодёжно и не прогрессивно.

     
  • 3.106, Аноним84701 (ok), 21:16, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эх, молодёжь.. Надо было делать в LaTeX!

    В чем указали/дали шаблон, в том и сделал?

     
  • 2.96, hjdgg (?), 19:58, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Аналогично на версии OOo v2. Но потом на кафедре файлы открыть не могли т к форматирование съезжало безбожно. Оказалось, что Оо на винде и линуксе разные отступы использует, и этому даже было как бы разумное объяснение.
     
     ....нить скрыта, показать (37)

  • 1.26, Аноним (26), 11:09, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    До сих пор держу OpenOffice. Почти всегда использую LO, но в некоторых случаях OO очень выручает. К примеру, OO гораздо лучше поддерживает импорт из Excel 2003 xml формата.
     
  • 1.32, Leave home (?), 12:05, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Некромантией занимаются.
     
  • 1.38, Аноним (38), 13:10, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Или наоборот, народ снова начинает на АОО перебираться. Только не кричат об этом на каждом углу. Плюс не удивлюсь, что либра начнет постепенно сдуваться.
     
  • 1.40, Аноним (38), 13:11, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, они не хотят снова в один проект объединиться?
     
     
  • 2.88, yep (?), 18:37, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    OpenOffice - проект развивающийся сообществом. LibreOffice - проект развивающийся на средства корпораций.
     
     
  • 3.108, Аноним (104), 21:29, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Развиваемый. Зачем Вам Офис? )
     
  • 2.101, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:29, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да неплохо бы под истинно свободной лицензией.
     
  • 1.52, Аноним (52), 13:50, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    У lo за все время нашел только 2 косяка в большой и сложной работе в нем 1 В п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.54, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 13:53, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    https extensions libreoffice org extensions formatting-of-all-math-formulas мо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.60, Аноним (52), 14:14, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Плагин - это затычка, не решение Можно изменить массово размер Но положение ну... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.66, Ю.Т. (?), 14:25, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > З.ы. в ма офис есть косяк со старыми формулами в equation 3.
    > С февраля офис удалил поддержку этого стороннего плагина. Но некоторые делают
    > и требует формулы не в mathml, а в equation. Вывод -
    > сидят на ворованом старье и не обновляют.

    Например, редакции западных научных журналов? Доживи ещё, пока они станут принимать в mathML, это же контейнер .docx?

     
  • 3.62, Аноним (52), 14:18, 19/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В целом формулы в ЛО лучше реализованы чем в МС Есть примеры, когда средствами ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.65, Ю.Т. (?), 14:23, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>При редактировании текста,и руками передвигать и масштабировать все формулы.
    > https://extensions.libreoffice.org/extensions/formatting-of-all-math-formulas
    > может поможет тебе с формулами?

    Этой приставке и году нет. А до того много лет корячились по одной или сами писали макры. Впрочем и сейчас это лишь приставка -- вот сломают/сменят что-нибудь в uno, что делать будем?
    Да там ещё много где с формулами сделано "на отшибись".

     
     
  • 4.72, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 15:03, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >и сейчас это лишь приставка -- вот сломают/сменят что-нибудь в uno, что делать будем?

    Исправлять будем

     
  • 4.94, анон_который_не_любит_Альт (?), 19:31, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Да там ещё много где с формулами сделано "на отшибись".

    Вы можете легко поправить положение, начав писать код в проект, или, заплатив деньги кому-то, кто может писать код

     
  • 1.73, Ilya Indigo (ok), 15:04, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Благодарю, посмеялся! :-)
     
  • 1.82, Проказник (?), 16:46, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Apache мировое имя, не то что ваша либра
     
     
  • 2.89, Аноним (-), 18:53, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Apache мировое имя, не то что ваша либра

    Весь мир сливает в apache foundation отработанные материалы софтварной отрасли... :)

     
     
  • 3.109, Аноним (104), 21:32, 19/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. это резервация? )
     
  • 1.86, КГБ СССР (?), 17:07, 19/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому оголтелые инновации LO выносят мозг, тем показано для самолечения использовать классическое оформление, о котором подробнее по ссылкам:

    https://extensions.libreoffice.org/extensions/classic-theme

    https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=38175

     

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