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18.11.2018 09:16  Выпуск cистемы управления контейнерной виртуализацией Docker 18.09

Представлен релиз инструментария для управления изолированными Linux-контейнерами Docker 18.09, предоставляющего высокоуровневый API для манипуляции контейнерами на уровне изоляции отдельных приложений. Docker позволяет, не заботясь о формировании начинки контейнера, запускать произвольные процессы в режиме изоляции и затем переносить и клонировать сформированные для данных процессов контейнеры на другие серверы, беря на себя всю работу по созданию, обслуживанию и сопровождению контейнеров. Инструментарий базируется на применении встроенных в ядро Linux штатных механизмов изоляции на основе пространств имён (namespaces) и групп управления (cgroups). Код Docker написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основные изменения:

  • Начиная с Docker 18.09 время поддержки выпуска увеличено с 4 до 7 месяцев в связи с модернизацией цикла разработки Docker Community Edition (стабильные релизы теперь формируются не раз в квартал, а раз в полгода, плюс для тестирования введены ночные сборки);
  • Базовый runtime для управления контейнерами обновлён до выпуска containerd 1.2, в котором стабилизировано использование механизма gRPC для управления контейнерами, обеспечена совместимость с платформой Kubernetes 1.12 и улучшена поддержка универсальных образов для различных архитектур (multi-arch);
  • Расширены возможность нового сборочного бэкенда (обеспечивает функциональность команды "docker build") BuildKit, построенного с использованием расширяемой модульной архитектуры, поддерживающего распараллеливание процесса разрешения зависимостей в несколько потоков, эффективно использующего кэширование инструкций и результатов импорта/экспорта, жестко не привязанного к формату файлов Dockerfile, автоматически выполняющего операции сборки мусора, поддерживающего вложенный запуск работ и не требующего в процессе работы полномочий пользователя root. По сравнению с прошлым выпуском:
    • Переработан код для организации параллельного выполнения работ и изменена модель кэширования, что позволило существенно ускорить сборку. Например, при тестировании Dockerfile проекта moby скорость сборки возросла от 2 до 9.5 раз за счёт одновременного выполнения разных стадий сборки, игнорирования неиспользуемых стадий и файлов, инкрементальной передачи данных между сборками с учётом контекста;
    • Добавлена возможность интеграции в Dockerfile "секретов" (secrets) и их безопасной передачи в процессе сборки, без сохранения в результирующих образах и без оседания в сборочном кэше;
    • Реализована возможность проброса по SSH сокетов ssh-agent, например, для соединения с приватными репозиториями с использованием существующего соединения через ssh-agent;
    • Появилась возможность управления сборочным кэшем, отдельно от образов. Добавлена новая команда "docker builder prune" для очистки кэша и возможность определения правил очистки;
    • Представлена новая директива "#syntax", позволяющая подключать расширения для парсинга Dockerfile;
    • Добавлена возможность использования BuildKit без включения экспериментального режима.
  • Объявлена устаревшей поддержка драйверов хранения devicemapper и overlay, прекращена поддержка версий TLS меньше 1.2, удалена поддержка платформ Ubuntu 14.04 и Debian 8 "Jessie";
  • API обновлён до версии 1.39. Добавлена поддержка удалённого обращения при помощи SSH;
  • Добавлена новая команда "docker engine" для управления жизненным циклом Docker Engine, запущенном в отельном привилегированном контейнере на базе containerd;
  • Обновлены сценарии автодополнения ввода для bash и zsh;
  • Добавлен новый драйвер ведения логов local, позволяющий хранить лог в локальном файле. В отличие от jsonfilelog новый драйвер не привязан к конкретному формату лога;
  • Добавлена поддержка применения по умолчанию глобального пула адресов;

На базе Docker Engine 18.09 сформирован выпуск коммерческого продукта Docker Enterprise 2.1, отличающийся поставкой дополнительных плагинов, поддержкой SLA (Service Level Agreement) и средствами для верификации по цифровым подписям. В новой версии добавлены модули для верификации в соответствии с требованиями FIPS 140-2 и реализована настройка, ограничивающая работу только с образами, имеющими корректные цифровые подписи (блокировка в случае обнаружения нарушения целостности контейнера).



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.docker.com/2018/1...)
  2. OpenNews: Выпуск cистемы управления контейнерной виртуализацией Docker 18.06
  3. OpenNews: Уязвимость в Docker, связанная с предоставлением доступа к /proc/acpi
  4. OpenNews: Из каталога Docker Hub удалено 17 образов контейнеров с вредоносным кодом
  5. OpenNews: Выпуск CentOS Atomic Host 7.1804, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker
  6. OpenNews: 11% актуальных образов в репозиториях Docker содержат опасные уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: docker, container
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  • 1.1, Аноним (-), 10:22, 18/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    #nobigfatdaemon
     
  • 1.2, Аноним (-), 10:46, 18/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > удалена поддержка платформ Ubuntu 14.04

    за чтооооо.....

     
  • 1.3, anonymous (??), 10:50, 18/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Пока докер не научится работать с открытым стандартом контейнеров можно закапывать.
    А вообще давно уже все юзают альтернативу в виде подмана с сыновьями.
     
     
  • 2.5, Журналист (?), 10:58, 18/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А как у подмана и аналогов с работой под OSX?
    Есть ли такие же проблемы как у докера при работе с APFS?
     
     
  • 3.8, Ъ (?), 12:28, 18/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Он о buildah, podman, scopeo имеет смутное представление. Он даже не знает, что до недавнего времени эти утилиты имели недостатки, которые ставили мертвый крест на продакшен серверах. Да и сейчас доля podman на продакшен очень, ооочееннннь ограничена.
     
     
  • 4.10, пох (?), 12:40, 18/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    редхату-то уже об этом рассказали? А то я что-то волнуюсь...

     
     
  • 5.11, Ъ (?), 13:00, 18/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В 7 до сих пор абсолютное большинство контейнеров находится под крышей Docker. В 8 же будет переломный момент для Docker vs (Buildah, Podman, Scopeo).

    Вы с этими инструментами знакомы, сами использовали на большом количестве инсталляций или слышал звон, да не знаю, где он? В курсе, что эти инструменты лишь недавно вышли из вечной альфы-беты?

     
  • 1.4, Аноним (4), 10:58, 18/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пеар параши.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:16, 18/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему так поздно сообщили? Релиз 18.09, а сегодня уже 18.11 !!!1
     
     
  • 2.7, Qwerty (??), 12:25, 18/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А тебе-то что, админ локалхоста? Девопсы и так знают уже.
     
  • 2.12, анон (?), 13:01, 18/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    боялись анонсить глюкалово лесное ))
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:36, 18/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Объявлена устаревшей поддержка драйверов хранения devicemapper и overlay

    А что сейчас рекомендуется использовать?

     

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