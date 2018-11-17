17.11.2018 13:04  Компания Microsoft опубликовала реализацию Lua VM, написанную на языке Go

Компания Microsoft подготовила новый движок для исполнения сценариев на языке Lua. Ключевой особенностью представленного Lua VM является реализация на языке Go. В движке поддерживается синтаксис Lua 5.3, но пока отмечаются отдельные несовместимости (например, отсутствует поддержка сопрограмм) и требуется дополнительная стабилизация API. Код проекта открыт под лицензией MIT, которая также используется проектом Lua для распространения кода основного интерпретатора, написанного на языке Си.

В отличие от уже существующих реализаций Lua VM на языке Go, таких как DCLua, GoLua, Golang Lua, go-lua-vm и glua, разработка Microsoft примечательна применением иной архитектуры виртуальной машины, нацеленной на упрощение отладки, расширение средств обработки ошибок, интеграцию встроенного отладчика и поддержку полного сопоставления вызовов на языках Lua и Go. В качестве причин создания новой реализации Lua VM упоминается желание добиться более строгого соответствия спецификациям Lua 5.3 и предоставить удобный API для интеграции с приложениями языке Go.

Напомним, что язык Lua получил основное распространение в качестве встраиваемого языка (например, для определения конфигурации или для написания расширений). Lua комбинирует простой процедурный синтаксис с мощными возможностями описания данных через использование ассоциативных массивов и расширяемой семантики языка. В Lua используется динамическая типизация, языковые конструкции преобразуются в байт-код, выполняющийся поверх регистровой виртуальной машины с автоматическим сборщиком мусора.



