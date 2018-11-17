17.11.2018 13:04  Компания Microsoft опубликовала реализацию Lua VM, написанную на языке Go

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|1.1, A.Stahl (ok), 13:10, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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>Ключевой особенностью
Можно Эпплу продать идею на миллиард: если что-то перекрасить, то это можно назвать ключевой особенностью и смело объявлять о выходе новой версии.
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|2.3, Аноним (3), 13:37, 17/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да ничего принципиального нет там. Питон ничем не хуже. Я за сабж бы и не сел, если бы не awesome wm. И то - на питоне он был бы гораздо лучше.
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|2.14, Аноним (14), 14:41, 17/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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у них отсчет начинается с единицы, а не с нуля. Только за это авторов луа надо бить ссаными тряпками
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|3.16, Аноним (16), 14:53, 17/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> у них отсчет начинается с единицы, а не с нуля
Достаточно традиционный подход. Fortran, R, Matlab, Julia тоже с единицы
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|5.37, ISO C (?), 16:37, 17/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> От сишного int array[0]; ваше пукан рвёт?
Сейчас пукан порвёт у тебя, безграмотный дeбил
https://port70.net/~nsz/c/c11/n1570.html#6.7.6.2:
6.7.6.2 Array declarators
Constraints
1 In addition to optional type qualifiers and the keyword static, the [ and ] may delimit an expression or *. If they delimit an expression (which specifies the size of an array), the expression shall have an integer type. [b]If the expression is a constant expression, it shall have a value greater than zero[/b].
Понимаешь, что значит "greater than zero" или перевести?
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|4.40, Аноним84701 (ok), 16:52, 17/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> у них отсчет начинается с единицы, а не с нуля.
> А по-моему это е#анина, когда arr.length > 0, а arr[length] не существует.
Ох уж эта вечная война остроконечни^W приверженцев 0/1 индексов.
Смотрится особенно умильно на фоне классики:
(Внимание: особо впечатлительным фанатам "единственно верной индексации" лучше не смотреть и не читать -- возможен разрыв … э-э-э шаблона :) )
------
[code]
program pukanero;
var myarr: array[-5..10, -10..10] of Byte;
begin
myarr[10][10] := 37;
myarr[-5,-10] := 13;
writeln('len:',length(myarr),',', length(myarr[low(myarr)]),
'|',myarr[-5,-10],myarr[10,10]);
end.
[/code]
https://ideone.com/8HxUl5
[code]
Success #stdin #stdout 0s 336KB
len:16,21|1337
[/code]
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|3.27, Ag (ok), 15:58, 17/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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> у них отсчет начинается с единицы, а не с нуля. Только за это авторов луа надо бить ссаными тряпками
Подражателей идеи Си-шных индексов надо бить, и не ссыными тряпками, а хорошей дубиной.
В Си эта идея обоснованная, язык для системного программирования, по сути высокоуровневый ассемблер.
Но в языках общего назначения - это маразм карго-культа.
Границы индекса должны назначаться при объявлении / создании массива и быть произвольными.
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|4.29, pavlinux (ok), 16:01, 17/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Границы индекса должны назначаться при объявлении / создании массива и быть произвольными.
Массивы должны быть переменного размера. В прикладухе не нужно таких геморов.
А вообще применение массивов в прикладном софте немного странно,
ну кроме случаев когда сама программа создаётся для работы с массивами
(мат. пакеты, статистика, астрономия, графика, игр. движки,....)
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|4.31, Акакжев (?), 16:14, 17/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> идеи Си-шных индексов
Не нашёл индексов в ISO/IEC 9899:201x. Единственное вхождение:
6.7.9 Initialization
22 If an array of unknown size is initialized, its size is determined by the largest [I]indexed[/I]
element with an explicit initializer. The array type is completed at the end of its
initializer list.
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|5.33, pavlinux (ok), 16:25, 17/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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int A[] = {9,8,7,6} - массив из 4-х элементов A[0],A[1], A[2], A[3]; A[0] == 9, A[3] == 6;
Шо не ясно?
int A[99] = {0} - массив из 99 элементов, всё нули.
int A[99] = {11} - так низя. Точнее можно, но нихрена не понятно, равносильно: A[99] = {[0]=11, [1 ... 98]=UNDEFINED};
int A[] = {0}; - казалось бы сингулярность, но нет - 1 элемент, нулевой. :)
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|6.38, Акакжев (?), 16:48, 17/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Шо не ясно?
Где определение "индекс" в стандарте С.
[] суть синтаксический сахар для указателей.
Боюсь, что заимствование "идеи индексов" из С выдумали сами заимствующие.
> int A[] = {0}; - казалось бы сингулярность, но нет - 1 элемент, нулевой. :)
Размер при объявлении можно не указывать, тогда он будет равен количеству инициализирующих элементов.
> int A[99] = {11} - так низя.
Да, надо добавить ;// и станет well-formed.
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|8.43, Акакжев (?), 17:12, 17/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В матрицах что ли? Так это в тетрадке заставляли вручную перемножаемые элементы расписывать, что бы научились. А в прикладухе зачем вот это вот всё? Там ведь даже ответ зачастую не в цифрах нужен, а в виде точки на экране.
А то ведь получается, что они для индексации элементов упорядоченного множества используется. Осталось их добавить в LISP. :)
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|3.23, ОМЖ (?), 15:27, 17/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Нет таких помидоров.
Всё, что существует в органическом мире подвержено эволюции, а значит и есть ГМО.
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|1.20, Аноним (20), 15:22, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> DCLua, GoLua, Golang Lua, go-lua-vm и glua
Похоже, что go-программистам делать больше нечего - наплодили уже 7 вариантов интерпретаторов Lua. А что-нибудь другое можно на этом go писать? :)
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|1.32, интеллигентный разработчик (?), 16:21, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> В качестве причин создания новой реализации Lua VM упоминается желание добиться более строгого соответствия спецификациям Lua 5.3 и предоставить удобный API для интеграции с приложениями языке Go.
Взять lua API и сделать к нему биндинг было бы проще кажется. С учетом того, что сам lua редко меняется.
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