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17.11.2018 13:04  Компания Microsoft опубликовала реализацию Lua VM, написанную на языке Go

Компания Microsoft подготовила новый движок для исполнения сценариев на языке Lua. Ключевой особенностью представленного Lua VM является реализация на языке Go. В движке поддерживается синтаксис Lua 5.3, но пока отмечаются отдельные несовместимости (например, отсутствует поддержка сопрограмм) и требуется дополнительная стабилизация API. Код проекта открыт под лицензией MIT, которая также используется проектом Lua для распространения кода основного интерпретатора, написанного на языке Си.

В отличие от уже существующих реализаций Lua VM на языке Go, таких как DCLua, GoLua, Golang Lua, go-lua-vm и glua, разработка Microsoft примечательна применением иной архитектуры виртуальной машины, нацеленной на упрощение отладки, расширение средств обработки ошибок, интеграцию встроенного отладчика и поддержку полного сопоставления вызовов на языках Lua и Go. В качестве причин создания новой реализации Lua VM упоминается желание добиться более строгого соответствия спецификациям Lua 5.3 и предоставить удобный API для интеграции с приложениями языке Go.

Напомним, что язык Lua получил основное распространение в качестве встраиваемого языка (например, для определения конфигурации или для написания расширений). Lua комбинирует простой процедурный синтаксис с мощными возможностями описания данных через использование ассоциативных массивов и расширяемой семантики языка. В Lua используется динамическая типизация, языковые конструкции преобразуются в байт-код, выполняющийся поверх регистровой виртуальной машины с автоматическим сборщиком мусора.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Lua 5.3
  3. OpenNews: Представлена распределённая ОС Node9, сочетающая технологии Inferno и язык Lua
  4. OpenNews: Выпуск LuaJIT 2.0.3, JIT-компилятора для языка Lua
  5. OpenNews: В ядро NetBSD добавлена поддержка расширений на языке Lua
  6. OpenNews: Компания Google поддержала создание JIT-компилятора для языка Lua
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lua
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 13:10, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >Ключевой особенностью

    Можно Эпплу продать идею на миллиард: если что-то перекрасить, то это можно назвать ключевой особенностью и смело объявлять о выходе новой версии.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:56, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А теперь написать Go на Lua и выполнить его на Lua, написанном на Go.
     
     
  • 3.26, A.Stahl (ok), 15:58, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Кажется ты начинаешь подозревать как НА САМОМ ДЕЛЕ устроен современный веб.


     
  • 2.28, Акакжев (?), 15:59, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > перекрасить

    иной [I]архитектуры[/I] виртуальной машины

     
  • 1.2, Аноним (2), 13:16, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Так что, Lua будет жить?
    Очень достойный конкурент питону, но непопулярный.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:37, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ничего принципиального нет там. Питон ничем не хуже. Я за сабж бы и не сел, если бы не awesome wm. И то - на питоне он был бы гораздо лучше.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 14:21, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На Питоне есть Qtile github.com/qtile/qtile
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:01, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Lua лёгкий, а не удобный.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:15, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Посмотрите на количество модов для Сталкера.
    Все же многие нашли его удобным.
     
     
  • 4.17, анон (?), 15:04, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    все плагины для World of warcraft на Lua написаны
     
  • 3.30, Онаним (?), 16:13, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скорее он легко встраиваемый. Лёгкостью и удобством там не пахнет близко даже.
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:41, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    у них отсчет начинается с единицы, а не с нуля. Только за это авторов луа надо бить ссаными тряпками
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:53, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > у них отсчет начинается с единицы, а не с нуля

    Достаточно традиционный подход. Fortran, R, Matlab, Julia тоже с единицы

     
  • 3.21, ОМЖ (?), 15:23, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А по-моему это ебанина, когда arr.length > 0, а arr[length] не существует.
     
     
  • 4.24, pavlinux (ok), 15:44, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    От сишного int array[0]; ваше пукан рвёт? :)
     
     
  • 5.37, ISO C (?), 16:37, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > От сишного int array[0]; ваше пукан рвёт?

    Сейчас пукан порвёт у тебя, безграмотный дeбил

    https://port70.net/~nsz/c/c11/n1570.html#6.7.6.2:
    6.7.6.2 Array declarators

    Constraints

    1 In addition to optional type qualifiers and the keyword static, the [ and ] may delimit an expression or *. If they delimit an expression (which specifies the size of an array), the expression shall have an integer type. [b]If the expression is a constant expression, it shall have a value greater than zero[/b].


    Понимаешь, что значит "greater than zero" или перевести?

     
  • 5.45, Maxim (??), 17:21, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    пукан у тебя будет рвать int value = 5[array];
     
  • 4.40, Аноним84701 (ok), 16:52, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> у них отсчет начинается с единицы, а не с нуля.
    > А по-моему это е#анина, когда arr.length > 0, а arr[length] не существует.

    Ох уж эта вечная война остроконечни^W приверженцев 0/1 индексов.
    Смотрится особенно умильно на фоне классики:
    (Внимание: особо впечатлительным фанатам "единственно верной индексации" лучше не смотреть и не читать -- возможен разрыв … э-э-э шаблона :) )
    ------
    [code]
    program pukanero;
    var myarr: array[-5..10, -10..10] of Byte;
    begin
        myarr[10][10] := 37;
        myarr[-5,-10] := 13;
        writeln('len:',length(myarr),',', length(myarr[low(myarr)]),
                '|',myarr[-5,-10],myarr[10,10]);
    end.
    [/code]
    https://ideone.com/8HxUl5
    [code]
    Success #stdin #stdout 0s 336KB

    len:16,21|1337
    [/code]

     
  • 3.27, Ag (ok), 15:58, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > у них отсчет начинается с единицы, а не с нуля. Только за это авторов луа надо бить ссаными тряпками

    Подражателей идеи Си-шных индексов надо бить, и не ссыными тряпками, а хорошей дубиной.
    В Си эта идея обоснованная, язык для системного программирования, по сути высокоуровневый ассемблер.
    Но в языках общего назначения - это маразм карго-культа.
    Границы индекса должны назначаться при объявлении / создании массива и быть произвольными.

     
     
  • 4.29, pavlinux (ok), 16:01, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Границы индекса должны назначаться при объявлении / создании массива и быть произвольными.

    Массивы должны быть переменного размера. В прикладухе не нужно таких геморов.

    А вообще применение массивов в прикладном софте немного странно,
    ну кроме случаев когда сама программа создаётся для работы с массивами
    (мат. пакеты, статистика, астрономия, графика, игр. движки,....)  

     
  • 4.31, Акакжев (?), 16:14, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > идеи Си-шных индексов

    Не нашёл индексов в ISO/IEC 9899:201x. Единственное вхождение:

    6.7.9 Initialization

    22 If an array of unknown size is initialized, its size is determined by the largest [I]indexed[/I]
    element with an explicit initializer. The array type is completed at the end of its
    initializer list.


     
     
  • 5.33, pavlinux (ok), 16:25, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    int A[] = {9,8,7,6}  - массив из 4-х элементов A[0],A[1], A[2], A[3]; A[0] == 9, A[3] == 6;

    Шо не ясно?

    int A[99] = {0} - массив из 99 элементов, всё нули.
    int A[99] = {11} - так низя. Точнее можно, но нихрена не понятно, равносильно:  A[99] = {[0]=11, [1 ... 98]=UNDEFINED};
    int A[] = {0};  - казалось бы сингулярность, но нет - 1 элемент, нулевой. :)

     
     
  • 6.38, Акакжев (?), 16:48, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Шо не ясно?

    Где определение "индекс" в стандарте С.
    [] суть синтаксический сахар для указателей.
    Боюсь, что заимствование "идеи индексов" из С выдумали сами заимствующие.

    > int A[] = {0};  - казалось бы сингулярность, но нет - 1 элемент, нулевой. :)

    Размер при объявлении можно не указывать, тогда он будет равен количеству инициализирующих элементов.

    > int A[99] = {11} - так низя.

    Да, надо добавить ;// и станет well-formed.

     
     
  • 7.41, pavlinux (ok), 16:52, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Где определение "индекс" в стандарте С.

    Ну отец, это не в Си, это в матане и линейной алгебре :)

     
     
  • 8.43, Акакжев (?), 17:12, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В матрицах что ли? Так это в тетрадке заставляли вручную перемножаемые элементы расписывать, что бы научились. А в прикладухе зачем вот это вот всё? Там ведь даже ответ зачастую не в цифрах нужен, а в виде точки на экране.

    А то ведь получается, что они для индексации элементов упорядоченного множества используется. Осталось их добавить в LISP. :)

     
  • 1.4, Аноним (-), 13:41, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Про свободный софт новостей нет, надо про очередной зонд от этой гнилой корпорашки написать?
     
     
  • 2.8, Нанобот (ok), 14:04, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    купи очки
    > Код проекта открыт под лицензией MIT
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:44, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А может всё-таки NiH Просто как-то не похоже на мелкомягких Если бы ещё лиценз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Константавр (ok), 15:17, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не NiH а методичное и неотвратимое воплащение https://ru.wikipedia.org/wiki/Embrace,_Extend,_and_Extinguish
     
     
  • 3.19, Константавр (ok), 15:20, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ой. а куда делась кнопка "Редактировать"? Я ошибку поправить не могу.
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:45, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть LuaJIT и без Microsoft
     
     
  • 2.9, Нанобот (ok), 14:06, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а есть помидоры без ГМО. разницы никакой, но некоторые пруцца
     
     
  • 3.23, ОМЖ (?), 15:27, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет таких помидоров.
    Всё, что существует в органическом мире подвержено эволюции, а значит и есть ГМО.
     
     
  • 4.36, Акакжев (?), 16:30, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Подмена понятий ("революция" на "эволюция") является наивнейшем приёмом демагогии.
     
  • 1.10, proninyaroslav (ok), 14:13, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft активно пытается внедрится в сферу разработки свободного софта. Мило
     
     
  • 2.13, cr2032 (?), 14:25, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а потом сертификаты требовать для фреймворка, знаем этот бесплатный энтерпрайз
     
  • 1.15, Андрей (??), 14:45, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Виртуалка в виртуалке, виртуалкой погоняет. плюс ещё не спешный gO, который как и та же жаба с питоном -нетормозит.
     
  • 1.20, Аноним (20), 15:22, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >  DCLua, GoLua, Golang Lua, go-lua-vm и glua

    Похоже, что go-программистам делать больше нечего - наплодили уже 7 вариантов интерпретаторов Lua. А что-нибудь другое можно на этом go писать? :)

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 16:26, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно ещё попробовать на Lua интерпретатор Go написать...
     
  • 1.22, InuYasha (?), 15:25, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    О, вот это квинтэссенция мерзости и ненужности! Microsoft, Lua, Go...
     
  • 1.32, интеллигентный разработчик (?), 16:21, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > В качестве причин создания новой реализации Lua VM упоминается желание добиться более строгого соответствия спецификациям Lua 5.3 и предоставить удобный API для интеграции с приложениями языке Go.

    Взять lua API и сделать к нему биндинг было бы проще кажется. С учетом того, что сам lua редко меняется.

     
  • 1.35, Аноним (35), 16:29, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ненужно опубликовало реализацию ненужно, на ненужно.
     
     
  • 2.39, Аноним (11), 16:52, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужны в вашем понимании только C++ с культями?
     
  • 2.42, Аноним (42), 17:00, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С языка сняли. )))
     
  • 1.44, freehck (ok), 17:14, 17/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А с производительностью-то у поделия как?
     

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