16.11.2018 08:23  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.6

Представлен выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.6, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go и JavaScript/Node.js). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

Основное внимание при подготовке новой версии было сосредоточено на улучшении работы модуля поддержки платформы Node.js и обеспечении его совместимости с различными приложениями. Сборочная команда "make install" теперь устанавливает модуль к Node.js, если он отмечен для сборки. В скрипт "configure" также добавлена опция "--local" для локальной установки модуля Node.js.



