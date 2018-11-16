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16.11.2018 08:23  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.6

Представлен выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.6, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go и JavaScript/Node.js). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

Основное внимание при подготовке новой версии было сосредоточено на улучшении работы модуля поддержки платформы Node.js и обеспечении его совместимости с различными приложениями. Сборочная команда "make install" теперь устанавливает модуль к Node.js, если он отмечен для сборки. В скрипт "configure" также добавлена опция "--local" для локальной установки модуля Node.js.

  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Обновление nginx 1.14.1 и 1.15.6 с устранением трёх уязвимостей
  3. OpenNews: Релиз njs 0.2.5, интерпретатора JavaScript от NGINX
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5 с поддержкой Node.js
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз сервера приложений NGINX Unit
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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  • 1.1, max (??), 08:44, 16/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Господа,

    Кто использовал? СтОит, не стОит? Поделитесь пожалуйста впечатлениями. )

     
     
  • 2.2, Eduard (??), 09:03, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сейчас в kubernetes приходится делать nginx sidecar в pod, чтобы проксировать в uwsgi приложение.
    С nginx unit все упрощается - nginx + uwsgi заменяется на nginx unit.

    Однозначно стоит.

     
  • 2.3, Аноним (3), 09:07, 16/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Так посмотри на список поддерживаемых языков платформ Пихон, пых, устаревший пе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, ыы (?), 09:12, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Python, PHP, Perl, Ruby, Go и JavaScript/Node.js

    Мэйнстрим,  суперпопулярный, стабильная классика, популярный с отдельных кругах, активно развиваемый суперкорпорацией, суперпопулярный среди молодежи.

    Да кому она нужна ваша дырявая и сдыхающая жаба?

     
     
  • 4.5, Аноним (3), 09:56, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот и любители смузи-динамических языков подъехали. Ну как там, электрон оперативку жрет?
     
     
  • 5.6, Аноним (-), 10:21, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Go
    > динамических языков

    каково это, обсираться в каждом комментарии?

     

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