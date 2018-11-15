15.11.2018 22:28  Время поддержки Ubuntu 18.04 увеличено до 10 лет

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|2.7, user90 (?), 23:06, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–9 +/–
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Слишком толерантненько сформулировано. Я называю вещи своими именами: как бы снова не ЗАШКВАРИЛИСЬ. Это единственное, что в чем бубунта себе не изменяет (upstart, Mir, etc.)
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|3.13, Аноним (-), 23:37, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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> Я называю вещи своими именами
Нет, ты всего лишь используешь сленг зэков и им симпатизирующих.
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|4.14, user90 (?), 23:44, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Дык в этом случае он как раз и подходит ;) Впрочем, убунтоиды видимо уже привыкли к ситуации с кукареканием шаттлврота.
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|2.11, Коммунист (?), 23:36, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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В 2008 тоже так считали. И в 1998. И до сих пор в крупном энтерпрайзе куча серверов, которым больше десятка лет.
И это дело нередко проще поддерживать до конца, чем обновлять каждые n лет.
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|2.19, Run (??), 00:37, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Мне и еще подавляющему большинству, а с юнити вы можете отдельно заниматься ... у себя ...
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|1.24, Аноним Анонимыч (?), 01:00, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А я то думал, как будет выглядеть Linux XP... Очень жаль, что все так убого и нерационально. По крайней мере в стандартном десктопе с третьим гномом, который был засунут вместо вполне работоспособной седьмой Unity. Ну, надеюсь, за 10 лет создатели графических оболочек смогут придумать что-нибудь толковое.
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