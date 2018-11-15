15.11.2018 22:28  Время поддержки Ubuntu 18.04 увеличено до 10 лет

Марк Шаттлворт объявил в своей вступительной речи на конференции OpenStack Summit об увеличении срока формирования обновлений для LTS-выпуска Ubuntu 18.04 с 5 до 10 лет. Марк пояснил, что увеличение срока поддержки обусловлено достаточно длительным циклом применения продуктов в финансовых и телекоммуникационных отраслях, а также достаточно большим жизненным циклом встраиваемых и IoT-устройств.

Таким образом, время поддержки Ubuntu 18.04 сравнялось с промышленными дистрибутивами Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux, которые поддерживаются 10 лет (не считая расширенного трёхлетнего дополнительного сервиса для RHEL). Срок поддержки Debian GNU/Linux с учётом программы расширенной LTS-поддержки составляет 5 лет. Выпуски openSUSE поддерживаются 18 месяцев для промежуточных версий (42.1, 42.2,...) и 36 месяцев для значительных веток (42, 15,...). Fedora Linux поддерживается 13 месяцев.

В объявлении явно упомянут только выпуск Ubuntu 18.04. Пока не ясно будет ли применён 10-летний срок поддержки для следующих LTS-версий Ubuntu. Для Ubuntu 16.04 и 14.04 обновления пока планируется, выпускать в течение 5 лет. Для Ubuntu 12.04 действует программа ESM (Extended Security Maintenance), в рамках которой на три года продлена публикация обновлений с устранением уязвимостей для ядра и наиболее важных системных пакетов. Доступ к ESM-обновлениям ограничен только для пользователей платной подписки на услуги технической поддержки. Возможно, в дальнейшем будет принято решение о распространении программы ESM на выпуски Ubuntu 14.04 и 16.04.



