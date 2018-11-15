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15.11.2018 22:28  Время поддержки Ubuntu 18.04 увеличено до 10 лет

Марк Шаттлворт объявил в своей вступительной речи на конференции OpenStack Summit об увеличении срока формирования обновлений для LTS-выпуска Ubuntu 18.04 с 5 до 10 лет. Марк пояснил, что увеличение срока поддержки обусловлено достаточно длительным циклом применения продуктов в финансовых и телекоммуникационных отраслях, а также достаточно большим жизненным циклом встраиваемых и IoT-устройств.

Таким образом, время поддержки Ubuntu 18.04 сравнялось с промышленными дистрибутивами Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux, которые поддерживаются 10 лет (не считая расширенного трёхлетнего дополнительного сервиса для RHEL). Срок поддержки Debian GNU/Linux с учётом программы расширенной LTS-поддержки составляет 5 лет. Выпуски openSUSE поддерживаются 18 месяцев для промежуточных версий (42.1, 42.2,...) и 36 месяцев для значительных веток (42, 15,...). Fedora Linux поддерживается 13 месяцев.

В объявлении явно упомянут только выпуск Ubuntu 18.04. Пока не ясно будет ли применён 10-летний срок поддержки для следующих LTS-версий Ubuntu. Для Ubuntu 16.04 и 14.04 обновления пока планируется, выпускать в течение 5 лет. Для Ubuntu 12.04 действует программа ESM (Extended Security Maintenance), в рамках которой на три года продлена публикация обновлений с устранением уязвимостей для ядра и наиболее важных системных пакетов. Доступ к ESM-обновлениям ограничен только для пользователей платной подписки на услуги технической поддержки. Возможно, в дальнейшем будет принято решение о распространении программы ESM на выпуски Ubuntu 14.04 и 16.04.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ubuntu.com/2018/1...)
  2. OpenNews: Срок поддержки LTS ядра Linux 4.4 увеличен c 2 до 6 лет
  3. OpenNews: Время поддержки SUSE Linux Enterprise 11 увеличено до 10 лет. Инициатива SUSE SolidDriver
  4. OpenNews: Срок поддержки Red Hat Enterprise Linux 5/6 продлён с 7 до 10 лет
  5. OpenNews: Время поддержки десктоп-редакции Ubuntu 12.04 LTS продлено до 5 лет
  6. OpenNews: Red Hat представила новый уровень поддержки и продлила срок выпуска обновлений с 7 до 10 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Аноним (1), 22:31, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    только 18.04, или последующих лтс тоже?
     
     
  • 2.3, Анонимомус2000 (?), 22:36, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    10 лет потому что последний лтс с иксами, не?
     
  • 1.2, Убунтовод (?), 22:32, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Как бы вскоре не свернули это, как сделали с многими своими проектами и инициативами
     
     
  • 2.7, user90 (?), 23:06, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –9 +/
    Слишком толерантненько сформулировано. Я называю вещи своими именами: как бы снова не ЗАШКВАРИЛИСЬ. Это единственное, что в чем бубунта себе не изменяет (upstart, Mir, etc.)
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 23:37, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    > Я называю вещи своими именами

    Нет, ты всего лишь используешь сленг зэков и им симпатизирующих.

     
     
  • 4.14, user90 (?), 23:44, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Дык в этом случае он как раз и подходит ;) Впрочем, убунтоиды видимо уже привыкли к ситуации с кукареканием шаттлврота.
     
  • 3.22, Ключевский (?), 00:50, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты небось еще и высоцкого слушаешь, да Путина поддерживаешь, если говоришь как уголовник?
     
  • 1.4, AntonAlekseevich (ok), 22:42, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    LTS'у на выработку дали больше времени? Я не удивляюсь, ведь в светлое будущее шагаем. (Только мне кажется, что в 2028 все кардинально поменяется.)
     
     
  • 2.11, Коммунист (?), 23:36, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В 2008 тоже так считали. И в 1998. И до сих пор в крупном энтерпрайзе куча серверов, которым больше десятка лет.

    И это дело нередко проще поддерживать до конца, чем обновлять каждые n лет.

     
  • 1.5, Аноним (-), 22:48, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    'Все выше, выше, и выше стремим мы полет наших птиц ...'
     
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 23:48, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот и хорошо -- лети отсюдова...
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:05, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На форках это как-то скажется? Минт и пр.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:25, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    чет маловато, до 20 выглядело бы солиднее или еще лучше, жеребьевкой выбирать ли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, тоже Аноним (ok), 23:28, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выключи Дом-2! Отойди от телевизора!
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 23:37, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    соседи со второго дома умоляют их не выключать, что делать ?
     
     
  • 4.21, Аноним Анонимыч (?), 00:50, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Послать в лобное место
     
  • 1.10, Аноним (-), 23:28, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому она нужна с гномом? Верните юнити и upstart.
     
     
  • 2.19, Run (??), 00:37, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне и еще подавляющему большинству, а с юнити вы можете отдельно заниматься ... у себя ...
     
  • 1.16, Штунц (?), 23:50, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Lubuntu - линукс моей мечты
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:01, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    LGBTUNTU
     
     
  • 3.18, НяшМяш (ok), 00:35, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Такой уже есть - называется Ubuntu с третьим гномом.
     
     
  • 4.20, Run (??), 00:41, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вындо юсебилити не вытравливается ни чем, будут плакать тут вечно.
     
  • 1.23, Аноним (23), 00:59, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    респект!
     
  • 1.24, Аноним Анонимыч (?), 01:00, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А я то думал, как будет выглядеть Linux XP... Очень жаль, что все так убого и нерационально. По крайней мере в стандартном десктопе с третьим гномом, который был засунут вместо вполне работоспособной седьмой Unity. Ну, надеюсь, за 10 лет создатели графических оболочек смогут придумать что-нибудь толковое.
     

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