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14.11.2018 19:01  Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.3

После почти года разработки представлен релиз интегрированной среды программирования KDevelop 5.3, полностью поддерживающей процесс разработки для KDE 5, в том числе с использованием Clang в качестве компилятора. Код проекта распространяется под лицензией GPL и использует библиотеки KDE Frameworks 5 и Qt 5.

Основные новшества:

  • В появившееся в выпуске 5.1 меню Analyzer, объединяющее плагины для анализа кода, добавлена поддержка проверки кода при помощи утилиты Clazy, использующей возможности статического анализа Clang, расширенные поддержкой семантики фреймворка Qt. Clazy предоставляет более 50 специфичных предупреждений, охватывающих различные ситуации, от ненужных операций выделения памяти до некорректного использования API. Новый плагин может применяться по умолчанию и подсвечивать проблемы в коде в процессе редактирования. В следующем релизе KDevelop, кроме уже поддерживаемых Cppcheck, Heaptrack и Clazy, ожидается поддержка инструментария Clang-Tidy;
  • Проведена оптимизация различных частей кода KDevelop и внесены исправления, выявленные при проверке кода в анализаторах. Продолжен перевод кода на использование новых стандартов C++ и Qt5;
  • Выполнена стабилизация и модернизация парсера для языка C++ и плагина семантического анализа, основанных на использовании Clang. Добавлена возможность переопределения пути к используемым компилятором clang заголовочным файлам. Устранены проблемы при автодополнении сигнатур шаблонов классов и функций. Обеспечен поиск определений для аргументов конструкторов и улучшено автодополнение аргументов;
  • Улучшена поддержка языка PHP: Парсер для языка PHP преобразован в отдельную библиотеку, которая может использоваться в других проектах. Добавлена поддержка генераторов и делегируемых генераторами операций. Улучшена поддержка пространств имён, системных констант (например, "__DIR__" и "__TRAIT__"), синтаксиса выражений, опциональных параметров функций и определений имён экземпляров классов. Обновлена и расширена документация по внутренностям PHP. Добавлена поддержка появившейся в PHP 7 контекстно зависимой лексики (например, может быть определена функция forEach и она не будет пересекаться с оператором foreach). Улучшено определение типов для свойств объектов и добавлена поддержка подсказок о типах объектов (typehint);
  • Улучшена поддержка языка Python. Добавлена возможность подстановки профилируемых переменных в окружение отладочного процесса. Улучшена поддержка выражений 'with';
  • Завершено портирование для ОС Haiku, для которой среда разработки KDevelop теперь может быть собрана без дополнительных патчей.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kdevelop.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.2
  3. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.0
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5
  5. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 18.04
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kdevelop, kde
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  • 1.1, Попугай Кеша (?), 19:05, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Это отличная новость!

    Особенно рад за Haiku! К слову, KDE-приложухи портируются сложно на нее? Или все зависимости KDE тянет за собой? Не будет ли так, что в Hello World половина от всего KDE будет?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:09, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Троеглазов одобряет, попеременно подмигивая разными парами своих глаз.
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:08, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Мне вот интересно, а почему когда красношапка btrfs выкинула, все тут же побежали форматировать диски, а когда она выкинула KDE всем пофиг?
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 19:10, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Потому, что iTerm и pussy.exe
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:47, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >красношапка
    >она выкинула KDE

    им kde2 патчить надоело, пусть бздуны этим занимаются

     
  • 2.10, Аноним (10), 20:07, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому, что вы распространяете FUD?
     
  • 1.5, Mezozoysky (?), 19:11, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отличненько!
    Единственная нормальная IDE для плюсов в никсах.
     
     
  • 2.6, аноном_ка (?), 19:14, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если бы. Увы, она сильно сливает креатору.
     
     
  • 3.13, htower (ok), 20:55, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В чем конкретно она сливает?
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:19, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Netbeans рулит
     
     
  • 3.16, Иваныч (??), 22:15, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Джавист дэтэктэд
     
  • 1.7, Аноним (7), 19:37, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > Завершено портирование для ОС Haiku

    Оба пользователя Haiku остались довольны.

     
     
  • 2.9, аноном_ка (?), 20:02, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да ладно. Если/когда линукс ВСЕ - хоть на нее можно будет убежать.
     
  • 1.11, Аноним (11), 20:24, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    fortran вернули ??
     
  • 1.12, Аноним (12), 20:30, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Завершено портирование для ОС Haiku

    Эта недоос ещё глючнее reactos. В реактос хотя бы что-то работает, а в хайку достаточно открыть браузер с простой страницей и всё - ядро валится в отладчик.

     
     
  • 2.14, Аноним (8), 21:04, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у меня в гайке сеть перестала вешать систему после того, как в настройках виртуалбокса выбрал сетевуху intel pro 1000/mt
     

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