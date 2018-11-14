14.11.2018 19:01  Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.3

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|1.1, Попугай Кеша (?), 19:05, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Это отличная новость!
Особенно рад за Haiku! К слову, KDE-приложухи портируются сложно на нее? Или все зависимости KDE тянет за собой? Не будет ли так, что в Hello World половина от всего KDE будет?
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|1.12, Аноним (12), 20:30, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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>Завершено портирование для ОС Haiku
Эта недоос ещё глючнее reactos. В реактос хотя бы что-то работает, а в хайку достаточно открыть браузер с простой страницей и всё - ядро валится в отладчик.
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|2.14, Аноним (8), 21:04, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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у меня в гайке сеть перестала вешать систему после того, как в настройках виртуалбокса выбрал сетевуху intel pro 1000/mt
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