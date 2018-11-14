14.11.2018 09:03  Debian запрещает использование в пакетах секции со специфичными для вендоров патчами

Технический комитет проекта Debian принял решение запретить использование специфичных для вендоров наборов патчей в пакетах (секция vendor-specific). Наличие подобных патчей в пакете теперь будет приравниваться к наличию ошибки с необходимостью её устранения. После выхода Debian 10 "Buster" использование секции vendor-specific в пакетах будет запрещено. Комитет пришёл к заключению, что пакеты, по разному ведущие себя в разных дистрибутивах, должны распространяться в отдельных исходных пакетах. Специфичные изменения также могут применяться с использованием существующих в dpkg условных операторов или применения патчей в процессе сборки, но не на уровне подстановки разных патчей на стадии распаковки исходного пакета. В качестве причины запрета также упоминается возникновение проблем с отладкой ошибок и несовместимость с используемыми проектом инструментами для обработки патчей, такими как dgit. Секция vendor-specific позволяет определить альтернативный набор патчей, который будет применяться при распаковке исходного пакета в других дистрибутивах (напрмер, выполнение "dpkg-source -x foo.dsc" в Debian и Ubuntu приведёт к применению разных наборов патчей к распакованным исходным текстам). Данная секция активно используется разработчиками Ubuntu для включения специфичных для Ubuntu исправлений, что позволяет поддерживать один общий пакет и для Debian и для Ubuntu. Подобный подход упрощает сопровождение производных от Debian дистрибутивов, так как не требует поддержки отдельных ответвлений пакетов с небольшими изменениями, которые можно распространять в основном Debian-пакете. С другой стороны, на основе одного исходного пакета формируется несколько вариантов сборок, что приводит к путанице при выпуске обновлений и при разборе поступающих от пользователей уведомлений об ошибках. Обычно исходные пакеты в Debian поставляются в форме переносимых архивов (tar), разбирая подобный архив в другом дистрибутиве пользователь может полагать, что будет применён основной набор патчей, в то время как будет задействованы другие патчи из секции vendor-specific. Кроме того, в случае обновления только специфичных для вендоров патчей возникает замешательство, так как пакет не требует обновления в Debian, но при этом изменился. Что касается отладки, она усложняется так как ошибка может проявляться только при активации дополнительных патчей, что требует определения какой вариант пакета приводит к проблеме и воссоздания условий его использования. Например, кто-то может попытаться использовать Debian для разбора ошибки в Ubuntu и загрузит для этого пакет из репозитория Ubuntu, но так как пакет общий с Debian он соберётся с другими патчами и поведение приложения будет отличаться от поведения в Ubuntu, но для разработчика это будет не очевидно. Вместо секции vendor-specific для выделения специфичного для других дистрибутивов изменений предлагается использовать условные операторы, например, "#ifdef ubuntu". Подобные изменения видны в коде и при разборе изменений сразу позволяют понять логику применения предлагаемых исправлений. Кроме того, применение условных конструкций не создаёт проблем при использовании утилит, таких как dgit.



