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14.11.2018 09:03  Debian запрещает использование в пакетах секции со специфичными для вендоров патчами

Технический комитет проекта Debian принял решение запретить использование специфичных для вендоров наборов патчей в пакетах (секция vendor-specific). Наличие подобных патчей в пакете теперь будет приравниваться к наличию ошибки с необходимостью её устранения. После выхода Debian 10 "Buster" использование секции vendor-specific в пакетах будет запрещено.

Комитет пришёл к заключению, что пакеты, по разному ведущие себя в разных дистрибутивах, должны распространяться в отдельных исходных пакетах. Специфичные изменения также могут применяться с использованием существующих в dpkg условных операторов или применения патчей в процессе сборки, но не на уровне подстановки разных патчей на стадии распаковки исходного пакета. В качестве причины запрета также упоминается возникновение проблем с отладкой ошибок и несовместимость с используемыми проектом инструментами для обработки патчей, такими как dgit.

Секция vendor-specific позволяет определить альтернативный набор патчей, который будет применяться при распаковке исходного пакета в других дистрибутивах (напрмер, выполнение "dpkg-source -x foo.dsc" в Debian и Ubuntu приведёт к применению разных наборов патчей к распакованным исходным текстам). Данная секция активно используется разработчиками Ubuntu для включения специфичных для Ubuntu исправлений, что позволяет поддерживать один общий пакет и для Debian и для Ubuntu. Подобный подход упрощает сопровождение производных от Debian дистрибутивов, так как не требует поддержки отдельных ответвлений пакетов с небольшими изменениями, которые можно распространять в основном Debian-пакете.

С другой стороны, на основе одного исходного пакета формируется несколько вариантов сборок, что приводит к путанице при выпуске обновлений и при разборе поступающих от пользователей уведомлений об ошибках. Обычно исходные пакеты в Debian поставляются в форме переносимых архивов (tar), разбирая подобный архив в другом дистрибутиве пользователь может полагать, что будет применён основной набор патчей, в то время как будет задействованы другие патчи из секции vendor-specific. Кроме того, в случае обновления только специфичных для вендоров патчей возникает замешательство, так как пакет не требует обновления в Debian, но при этом изменился.

Что касается отладки, она усложняется так как ошибка может проявляться только при активации дополнительных патчей, что требует определения какой вариант пакета приводит к проблеме и воссоздания условий его использования. Например, кто-то может попытаться использовать Debian для разбора ошибки в Ubuntu и загрузит для этого пакет из репозитория Ubuntu, но так как пакет общий с Debian он соберётся с другими патчами и поведение приложения будет отличаться от поведения в Ubuntu, но для разработчика это будет не очевидно.

Вместо секции vendor-specific для выделения специфичного для других дистрибутивов изменений предлагается использовать условные операторы, например, "#ifdef ubuntu". Подобные изменения видны в коде и при разборе изменений сразу позволяют понять логику применения предлагаемых исправлений. Кроме того, применение условных конструкций не создаёт проблем при использовании утилит, таких как dgit.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Лидер Debian на саммите Ubuntu попытался укрепить сотрудничество разработчиков
  3. OpenNews: Сравнение пакетной базы и обновлений для Debian Etch и Ubuntu Feisty
  4. OpenNews: В рамках проекта DEX завершен первый этап синхронизации наработок Ubuntu с Debian
  5. OpenNews: Особенности построения релиза Ubuntu на основе пакетной базы Debian GNU/Linux
  6. OpenNews: Марк Шаттлворт отмечает прогресс в укреплении взаимодействия команд Ubuntu и Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian, dpkg
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  • 1.1, Аноним (1), 10:28, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –28 +/
    Кому теперь интересно, что происходит в когда-то великом дистрибутиве Linux, после того как там в обход процедуры голосования "протолкнули" Systemd? Даже в Arch то же самое было без грязи
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:35, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    > после того как там в обход процедуры голосования "протолкнули" Systemd?

    В какой это обход? Всё прошло честно. Технический комитет проголосовал 50/50 и тогда председатель комитета воспользовался правом дополнительного голоса. Всё это в рамках существующих правил.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=39064
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=39047

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 10:36, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –12 +/
    Ну ладно, претензии сняты. Но правила эти дурацкие!
     
  • 3.7, Аноним (1), 10:57, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Первые несколько попыток голосования не были 50/50. Разве правилами разрешено долбить одним и тем же опросом вплоть до победного конца? Вон в Khronos Group, если предложенные изменения в стандарт "отлетели", то их больше не рассматривают
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:40, 14/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –10 +/
    да все там нормально прошло, это вам не верховная рада Украины третий тур касалс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:40, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Если бы Debian отказался внедрять Systemd, то он стал бы никому не нужен, а вместе с ним и Ubuntu. Ты этого хочешь?
     
     
  • 5.29, BrainFucker (ok), 12:54, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Если бы Debian отказался внедрять Systemd, то он стал бы никому не нужен, а вместе с ним и Ubuntu.

    Нет, просто были бы две популярные системы инициализации, upstart  и systemd. Как два популярных форматов пакетов, deb и rpm. У них же стоял вопрос перейти на один из них.

     
     
  • 6.30, Аноним (25), 13:05, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А что насчёт нового софта? GNOME3, Docker? Этого бы не было в Debian?
     
     
  • 7.31, BrainFucker (ok), 13:14, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А что насчёт нового софта? GNOME3, Docker? Этого бы не было в
    > Debian?

    А они на тот момент уже были прибиты гвоздями к Systemd? Это вообще подлость, не стоило под них прогибаться.

     
  • 7.34, Аноним (34), 13:27, 14/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ради интереса набрал emerge -pv app-emulation docker И среди желающих поставить... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.41, Аноним (25), 13:51, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что тогда прибито? Мне кажется что половина софта уже давно его хочет
     
     
  • 9.44, Аноним (44), 14:03, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне кажется что половина софта уже давно его хочет

    Далеко не все авторы софта смогли придумать ЗАЧЕМ оно им. Оно и не мудрено -- даже ярые фанаты в этом окровенно буксуют.

     
  • 9.57, freehck (ok), 15:33, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А что тогда прибито? Мне кажется что половина софта уже давно его хочет

    Оно не прибито. Просто многие программы нынче поддерживают линковку с libsystemd0. Как правило она врубается флагами при сборке.

     
  • 7.56, freehck (ok), 15:29, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А что насчёт нового софта? GNOME3, Docker? Этого бы не было в Debian?

    А они, вообще-то, не завязаны на systemd. Более того, они по никогда на него и не завязывались. Причём Docker -- вообще никогда, а с Gnome был период, когда его привязал сам Поттеринг, сделав logind жёстко зависимым от systemd-as-pid-1.

     
  • 6.49, Аноним (49), 14:40, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Нет, просто были бы две популярные системы инициализации, upstart  и systemd

    Лучше два systemd, чем один upstart

     
     
  • 7.50, BrainFucker (ok), 14:51, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Upstart просто молча работал, его даже обсуждать не было необходимости, а  о Systemd слишком много болтовни, что уже намекает на то что там не всё хорошо.
     
     
  • 8.59, fi (ok), 15:54, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Upstart за годы в общем так и не стал мэйнстримом. всё свелось к старым init.d скриптам - совместимость его и убила.

    А теперь Systemd теперь "просто молча работает" и все кроме обиженных давно забыли что там под капотом системы.

     
     
  • 9.80, Аноним (80), 18:15, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А теперь Systemd теперь "просто молча работает"

    Ну теперь стало понятно, почему Red Hat продается ;)

     
     
  • 10.84, КГБ СССР (?), 18:56, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А теперь Systemd теперь "просто молча работает"
    > Ну теперь стало понятно, почему Red Hat продается ;)

    Это настолько безумно, что даже может быть правдой: IBM купила RH, дабы самый главный и широко используемый корпоративный линукс не испортили окончательно криворукие поттеринги.

     
  • 5.32, Аноним (34), 13:16, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему тех, кому нужен именно Дебиан должны заботить проблемы Ubuntu? Вот Ubuntu пусть бы и внедряло.
     
  • 5.55, freehck (ok), 15:27, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Если бы Debian отказался внедрять Systemd, то он стал бы никому не нужен, а вместе с ним и Ubuntu. Ты этого хочешь?

    Вы излишне драматизируете. Думаю, что раздолбаев в мире предостаточно, так что я сомневаюсь, что Systemd совсем-совсем уж никому не нужен, и отказ Debian его принять повлёк бы такие трагические последствия для данного системного демона. :)

     
  • 5.70, псевдонимус (?), 17:18, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    После внедрения системды дубиан мало кому нужен.Логичнее убунту поставить.
     
  • 5.76, pavlinux (ok), 17:42, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если бы Debian отказался внедрять Systemd, то он стал бы никому не нужен,

    Это только чайнегам так кажется.

    https://distrowatch.com/index.php?dataspan=52

    Debian/Fedora(RH)/Suse - скатились в г..., а жили в том хит-параде, в первой тройке, 20+ лет.

     
  • 4.46, Аноним (46), 14:15, 14/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Во многих случаях, когда голосованием решаются важные вопросы, регламент требует... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.61, freehck (ok), 16:14, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> после того как там в обход процедуры голосования "протолкнули" Systemd?
    >
    > В какой это обход? Всё прошло честно. Технический комитет проголосовал 50/50 и
    > тогда председатель комитета воспользовался правом дополнительного голоса. Всё это в рамках
    > существующих правил.

    Да, по правилам. Всё законно. Однако есть такой тонкий нюанс: закон остаётся законом ровно до тех пор, пока люди, жизнь которых он контролирует, доверяют ему.

    Поэтому я останусь солидарен с Яном Джексоном. Принятие решения по столь неоднозначному вопросу доп.голосом председателя ТК, пусть даже и такого многоуважаемого человека, как Бидейл Гарби -- это подрыв доверия к выборам в сообществе Debian. Раскол сообщества в связи с этим и основание успешного живого форка в виде Devuan -- это закономерное следствие подобного отношения к выборам.

     
  • 3.81, Пользователь (?), 18:32, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А здесь http://liberatum.ru/news/gopniki-v-debian и здесь https://bit.ly/2qNfSJY совсем другая информация.
     
  • 2.9, Нанобот (ok), 11:27, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Кому теперь интересно, что происходит в когда-то великом дистрибутиве?

    мне

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:33, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    Чем тебе не нравится быстрая загрузка?
     
     
  • 3.18, Аноним (25), 11:42, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    (большими буквами) на Systemd быстрая загрузка*!

    (мелким-мелким шрифтом) *при наличии SSD

    Ну, знаете ли, на SSD и с другими инитами загрузка очень быстрая!

     
     
  • 4.23, rshadow (ok), 12:18, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    По скорости загрузки все современные системы почти одинаковы sysv, systemd, upstart и т.д. Они были равны даже когда systemd еще только создавался.
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:50, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    При чём здесь скорость загрузки и systemd?
     
  • 3.21, ОнАнон (?), 11:58, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А какая связь между systemd и быстрой загрузкой?
     
     
  • 4.26, proff (??), 12:45, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Прямая. Он ради неё и писался изначально. Более того, в него входит команда systemd-analyze, которая позволяет оценить, кто больше всего тупит на этапе загрузки
     
     
  • 5.37, Ыеуз0 (?), 13:40, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ух ты, тут же ткнул в сюсе, выдало какие-то секунды. Буду разбираться дальще. Спасибо.
     
     
  • 6.40, Аноним (40), 13:46, 14/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    ух ты, сколько ты еще полезных и интересных команд, оказывается, не знаешь На в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.45, iPony (?), 14:14, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Прямая. Он ради неё и писался изначально.

    Нет

     
     
  • 6.51, пох (?), 15:07, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Прямая. Он ради неё и писался изначально.
    > Нет

    ну как это нет, когда Леня Потный все рассылки заспамил своими измеризмами "времени перезагрузки"? (видать, часто у него висла федора, что его это время вообще интересовало)

    это сейчас он стесняться стал - когда выяснилось, что для кое-как эмуляции всего того, что запускалось инитом, а не только удобных частей, надо,  неожиданно, в разы больше костыликов и подпорочек, и скорость как бы не хуже чем у распроклятого баша.

    "асинхронный инит" с "декларативными конфигами" в виде пресловутого упс-старта у нас так-то уже был, если ты об этом. Ну а что он кривой и глючный был - так что у верблюда-то прямое?

     
  • 6.58, Аноним84701 (ok), 15:37, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Прямая. Он ради неё и писался изначально.
    > Нет

    В смысле "Нет! Это было давно и поэтому почти неправда!"?
    http://0pointer.de/blog/projects/systemd.html (2010 год)
    > Rethinking PID 1

    ...
    > As mentioned, the central responsibility of an init system is to bring up userspace. And a [b]good init system does that fast[/b].
    > Unfortunately, the traditional SysV init system was [b]not particularly fast[/b].
    > For a [b]fast and efficient boot-up[/b] two things are crucial:

    ...
    > if we manage to make those sockets available for connection earlier and only actually wait for that instead of the full
    > daemon start-up, then we can [b]speed up the entire boot[/b] and start more processes

    ...
    > An easier way is to download this Fedora 13 qemu image, which has been prepared for systemd and hence [b] boots faster than the Upstart [/b] system

    ...
    > [b]Where is This Going?[/b]
    > More importantly however, it is also our plan to experiment with systemd [b]not only for optimizing boot times[/b], but also to make it the ideal session manager, to replace (or possibly just augment) gnome-session, kdeinit and similar daemons.
    >

     
     
  • 7.62, freehck (ok), 16:22, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>> Прямая. Он ради неё и писался изначально.
    >> Нет
    > В смысле "Нет! Это было давно и поэтому почти неправда!"?

    При всём уважении, мужик... Леннарт лично писал, что "ускорение загрузки не самоцель, а просто побочный результат того, что вещи сделаны правильно". Мне откровенно лень искать, где этот сумасшедший что писал, так что сразу извиняюсь за отсутствие ссылок.

     
  • 3.42, AlexYeCu_not_looged (?), 13:52, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Чем тебе не нравится быстрая загрузка?

    1. Она быстрая лишь до тех пор, пока ничего сверх базовой системы не установлено. Дальше разница в глаза уже не бросается.

    2. А вот отключение может быть довольно долгим: мало того, что там постоянные невнятные таймауты, так они по умолчанию ещё на 90 секунд выcтавлены. Впрочем, даже после настройки раздражают, к тому же настроить можно не всё.

    3. Выявить проблему в процессе загрузки или отключения в systemd далеко не самый простой квест. В SysVinit всё было куда проще и прозрачней.

     
     
  • 4.47, Аноним (46), 14:32, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Меня, честно говоря, мало интересует время загрузки, т.к. она происходит в среднем раз в сутки.
    Может, кто-то включает комп каждую минуту?
     
     
  • 5.52, пох (?), 15:12, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    аналогично, меня вот интересует мое время на отладку НЕ загружающейся (или загружающейся неправильно) системы - хотя это и случается, может быть, раз в пол-года, зато в это время счастливые пользователи системы стоят на ушах.
    А с этим, внезапно, лучше всего было у редхаточной реализации system-v на нелюбимых ниасиляторами bash-скриптах.

    и да, про выключение с 60-секундными таймаутами тоже все правда - причем узнаешь ты об этом (поскольку не имеешь привычки перезагружаться раз в день) как раз когда отсчет окна обслуживания уже пошел.

     
  • 5.54, Аноним (44), 15:26, 14/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Еще года три назад время загрузки усиленно педалировалось местными системдатну... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.43, Аноним (44), 14:01, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чем тебе не нравится быстрая загрузка?

    Тем, что какой-то openRC смеет загружаться быстрее?

    https://www.youtube.com/watch?v=hx30Z7_G-vk
    > archbang - systemd vs openRC (speed load sytem) 2017

     
  • 3.63, freehck (ok), 16:26, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чем тебе не нравится быстрая загрузка?

    Почему не нравится? Ещё как нравится. Просто systemd её не обеспечивает.

    С тех пор, как systemd стали внедрять в Debian, проект столкнулся как раз с противоположным: systemd пагубно сказался на времени запуска системы. С тех пор прошло много времени, а воз и ныне там, можете лично убедиться. А связано это с тем, что в отличие от Fedora, Debian ещё за год до начала разработки systemd внедрил в sysv LSB-заголовки, обеспечивающие параллельную загрузку, и этот механизм хорошо и стабильно работал годами.

     
  • 3.71, псевдонимус (?), 17:20, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Системда грузит медленно,если много демонов.Параллельная загрузка мало кому нужна,как и контейнероложцы,где она ограниченно уместна.
     
     
  • 4.77, нах (?), 17:45, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все "грузят медленно если много". Потому что упирается банально в дисковую пропускную способность,а вовсе не в скорость проклятого баша - она у него всяко больше, чем скорости чтения с диска (а еще есть логи, которые надо в это же время и писать).

    Параллельная загрузка не то чтобы мало кому нужна, а просто мало чему возможна - прежде чем запускать сетевые демоны, надо в любом случае проинитить саму сеть. Сетевые диски надо монтировать до того, как к ним кто-то начнет обращаться. Тазы банных надо запускать до веб-сервисов (а они ооочень небыстро стартуют из-за проверок на старте) Попробуй еще найди хотя бы пяток совсем независимых друг от друга сервисов - и окажется, что это какое-нибудь вообще ненужно.

    А у контейнероложцев дольше всего стартует...сюрприз, система управления. Что docker-daemon, что lxd. (ну и дальше они опять тупят на ожидании файловой системы, которую насилуют только в путь)

    собственно, все эти пресловутые баш-скрипты, кто не в курсе, были предназначены именно для того, чтобы параллельной загрузки _не_было_. Параллельную обеспечивает /sbin/init без посторонней помощи. Только, кроме agetty, ничего параллельно запустить не получается.

     
     
  • 5.83, Аноним (80), 18:45, 14/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Вот это пять Плюс еще 100500 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.79, pavlinux (ok), 17:55, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чем тебе не нравится быстрая загрузка?

    скажи, анонимчег,  почему LAMP не грузиться, если системдятина зависла на коннекте к сокету дбсаса?

    Я даже знаю как фанбои системдятины лечат такие глюки: apt-get install --resinstal всё-подряд.deb;

     
  • 2.22, Аноним (22), 12:06, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Почему некоторые до сих пор ещё спорят о systemd? Systemd лучше любого другого инита
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:48, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Чем это?
    А не любого инита тоже лучше, чем? Или ты не знаешь что бывают не иниты?
     
  • 3.65, Zulu (?), 16:41, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О чем-то говорить надо, а они все равно больше ничего не знают.
     
  • 3.72, псевдонимус (?), 17:23, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во-первых ты глупец.Системда не является иитом.Если умеешь в аналогию,то это софтварный интелми.
     
     ....нить скрыта, показать (52)

  • 1.2, Аноним (1), 10:30, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Да чего уж там - пусть будут ubu пакеты для Ubuntu, и rpi для Raspbian Хотя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, нах (?), 10:40, 14/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    ога, это правильно, нехрен со своими вендор-спецификами лезть в наш кристальной ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, winorun (?), 11:36, 14/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Зачем читать новость, надо сразу писать, а то ведь опередят Специально для вас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, нах (?), 11:46, 14/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    да-да, я эту сказку уже много раз слышал жаль я ни разу не видел, чтобы хоть од... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, Аноним (25), 12:28, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Теперь вместо двух файлов(Исходного и patch)
    > ты не понимаешь ни как это работало

    *.orig.tar.gz, *.diff.gz

     
     
  • 6.35, нах (?), 13:27, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    я и говорю - не понимаешь.
    названия файлов прочитать осилил, да, вижу, для третьеклассника сойдет.
     
  • 4.73, псевдонимус (?), 17:24, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато портить чужой софт они не устают.
     
  • 2.8, ddd788 (?), 11:04, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    По-хорошему, это разрабы убунты должны формировать свой пакет с исходником (то есть внедрять свои патчи прямо в пакет-исходник, а не прикрутить скотчем к дебиановскому). Ну и затем собирать на его основе свой бинарный пакет. Мне казалось, что так оно и работает в убунтовских репозиториях. То, что дебиан хранит чужие патчи в своих пакетах исходников, как минимум странно.
     
     
  • 3.13, Crazy Alex (ok), 11:36, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    там большая часть маинтайнеров - общие на оба дистра
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 15:23, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот теперь у них количество сопровождаемых пакетов возрастёт в два раза. Это прискорбно.
     
     
  • 5.67, нах (?), 16:47, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не, не возрастет - это у дебиана количество не/плохосопровождаемых возрастет.

     
  • 3.16, нах (?), 11:41, 14/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    весь прикол в том, что как бы не половина разработчиков действительно чего-то ва... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.74, псевдонимус (?), 17:28, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так что ты хочешь от трупа?Он помер в пятнадцатом году.Если мечта убунтоненавистников сбудется,убунта окочурится,то дубиан отправится на помойку.Энтузиастам не интересно разбираться в его адовых зависимостях.РИП.
     
     
  • 5.78, нах (?), 17:51, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не переживай так за дебиан, у них есть чем заняться и есть кому - вот, сегодня случайно набрел:

    https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2018/11/msg00002.html

    вот же ж - работают люди, регулярные отчеты публикуют, к всеобщему благу движут нас.

    > We hope the team will continue to grow

    да я уверен, что будет.

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:35, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    systemd уже выкинули?
     
     
  • 2.14, winorun (?), 11:38, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, но есть форк
     
     
  • 3.17, нах (?), 11:41, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    кстати, ему эти нововведения тоже, внезапно, могут подгадить (хотя им-то,наверное, как раз ближе ifdef'ы)
     
  • 2.27, proff (??), 12:46, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Этого не произойдёт в ближайшем будущем. Будут только форки.
     
     
  • 3.33, Аноним (25), 13:21, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если IBM в Fedora вернёт Upstart? Когда там сделка будет завершена, через год?
     
     
  • 4.38, нах (?), 13:43, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да не вернет, не ссыте - они не настолько на голову больны.

    upstart, если кому-то повезло его проскочить, или просто никогда не приходило в голову разбираться, что это и как работает - есть среди systemd-хейтеров и такие индивидуи - это настолько уродливая конструкция, сплошь состоящая из костылей и подпорок, что я приветствую systemd вместо него.

    хотя, конечно, всячески желаю их девелоперам сдохнуть, или попасть в рай, желательно максимально мучительным способом.
    В идеале - одновременно.

     
     
  • 5.48, Stax (ok), 14:35, 14/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это правда Заменял я в одном проекте SysV инитскрипт, где использовалась обертк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.60, fi (ok), 16:03, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вот вот - мир стал лучше когда выкинули upstart. Я так не тронулся с места, оставил старые init.d скрипты в EL6.
     
     
  • 7.68, нах (?), 16:53, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это тебе повезло, а у меня вот полно систем на 14-16 убунтах и аналогичной дряхлости дебианах, и там регулярно играем в "угадай-кто-к-тебе-идет" - очередная нёх запускается старым init.d-скриптом - о, повезло, исправляем скрипт или удаляем нафиг симлинки ,если просто не нужна, или апcpатится - вот тут начинаем чудеса, с .override в лучшем случае.

    Причем наличие или отсутствие скрипта в init.d ничего не означает и не гарантирует - скрипт может быть, но использоваться не он. Повбывав бы.

     
  • 6.64, Анонимный Алкоголик (??), 16:36, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какие самописные костыли? У вас же никаких самописных хотя бы костылей судя по изложенному не вышло, дебилоид...

     
  • 2.75, псевдонимус (?), 17:31, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они лучше какую-нибудь полезную программу,вроде виртуалбокс или фффмпег выбросят,чем эту "прелесть".
     
  • 1.82, Аноним (82), 18:32, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А наш вендор запрещает использование Debian. Так что обрасти он гoвном в три слоя.
     
     
  • 2.85, Аноним (85), 18:57, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваше мнение очень важно для вас.
     

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