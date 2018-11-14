14.11.2018 09:03  Debian запрещает использование в пакетах секции со специфичными для вендоров патчами

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|1.1, Аноним (1), 10:28, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–28 +/–
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Кому теперь интересно, что происходит в когда-то великом дистрибутиве Linux, после того как там в обход процедуры голосования "протолкнули" Systemd? Даже в Arch то же самое было без грязи
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|3.7, Аноним (1), 10:57, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+10 +/–
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Первые несколько попыток голосования не были 50/50. Разве правилами разрешено долбить одним и тем же опросом вплоть до победного конца? Вон в Khronos Group, если предложенные изменения в стандарт "отлетели", то их больше не рассматривают
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|4.25, Аноним (25), 12:40, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–7 +/–
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Если бы Debian отказался внедрять Systemd, то он стал бы никому не нужен, а вместе с ним и Ubuntu. Ты этого хочешь?
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|5.29, BrainFucker (ok), 12:54, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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> Если бы Debian отказался внедрять Systemd, то он стал бы никому не нужен, а вместе с ним и Ubuntu.
Нет, просто были бы две популярные системы инициализации, upstart и systemd. Как два популярных форматов пакетов, deb и rpm. У них же стоял вопрос перейти на один из них.
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|7.31, BrainFucker (ok), 13:14, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> А что насчёт нового софта? GNOME3, Docker? Этого бы не было в
> Debian?
А они на тот момент уже были прибиты гвоздями к Systemd? Это вообще подлость, не стоило под них прогибаться.
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|9.44, Аноним (44), 14:03, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Мне кажется что половина софта уже давно его хочет
Далеко не все авторы софта смогли придумать ЗАЧЕМ оно им. Оно и не мудрено -- даже ярые фанаты в этом окровенно буксуют.
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|9.57, freehck (ok), 15:33, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> А что тогда прибито? Мне кажется что половина софта уже давно его хочет
Оно не прибито. Просто многие программы нынче поддерживают линковку с libsystemd0. Как правило она врубается флагами при сборке.
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|7.56, freehck (ok), 15:29, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> А что насчёт нового софта? GNOME3, Docker? Этого бы не было в Debian?
А они, вообще-то, не завязаны на systemd. Более того, они по никогда на него и не завязывались. Причём Docker -- вообще никогда, а с Gnome был период, когда его привязал сам Поттеринг, сделав logind жёстко зависимым от systemd-as-pid-1.
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|6.49, Аноним (49), 14:40, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Нет, просто были бы две популярные системы инициализации, upstart и systemd
Лучше два systemd, чем один upstart
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|7.50, BrainFucker (ok), 14:51, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Upstart просто молча работал, его даже обсуждать не было необходимости, а о Systemd слишком много болтовни, что уже намекает на то что там не всё хорошо.
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|8.59, fi (ok), 15:54, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Upstart за годы в общем так и не стал мэйнстримом. всё свелось к старым init.d скриптам - совместимость его и убила.
А теперь Systemd теперь "просто молча работает" и все кроме обиженных давно забыли что там под капотом системы.
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|9.80, Аноним (80), 18:15, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> А теперь Systemd теперь "просто молча работает"
Ну теперь стало понятно, почему Red Hat продается ;)
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|10.84, КГБ СССР (?), 18:56, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> А теперь Systemd теперь "просто молча работает"
> Ну теперь стало понятно, почему Red Hat продается ;)
Это настолько безумно, что даже может быть правдой: IBM купила RH, дабы самый главный и широко используемый корпоративный линукс не испортили окончательно криворукие поттеринги.
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|5.32, Аноним (34), 13:16, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Почему тех, кому нужен именно Дебиан должны заботить проблемы Ubuntu? Вот Ubuntu пусть бы и внедряло.
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|5.55, freehck (ok), 15:27, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Если бы Debian отказался внедрять Systemd, то он стал бы никому не нужен, а вместе с ним и Ubuntu. Ты этого хочешь?
Вы излишне драматизируете. Думаю, что раздолбаев в мире предостаточно, так что я сомневаюсь, что Systemd совсем-совсем уж никому не нужен, и отказ Debian его принять повлёк бы такие трагические последствия для данного системного демона. :)
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|3.61, freehck (ok), 16:14, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> после того как там в обход процедуры голосования "протолкнули" Systemd?
>
> В какой это обход? Всё прошло честно. Технический комитет проголосовал 50/50 и
> тогда председатель комитета воспользовался правом дополнительного голоса. Всё это в рамках
> существующих правил.
Да, по правилам. Всё законно. Однако есть такой тонкий нюанс: закон остаётся законом ровно до тех пор, пока люди, жизнь которых он контролирует, доверяют ему.
Поэтому я останусь солидарен с Яном Джексоном. Принятие решения по столь неоднозначному вопросу доп.голосом председателя ТК, пусть даже и такого многоуважаемого человека, как Бидейл Гарби -- это подрыв доверия к выборам в сообществе Debian. Раскол сообщества в связи с этим и основание успешного живого форка в виде Devuan -- это закономерное следствие подобного отношения к выборам.
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|3.18, Аноним (25), 11:42, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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(большими буквами) на Systemd быстрая загрузка*!
(мелким-мелким шрифтом) *при наличии SSD
Ну, знаете ли, на SSD и с другими инитами загрузка очень быстрая!
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|4.23, rshadow (ok), 12:18, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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По скорости загрузки все современные системы почти одинаковы sysv, systemd, upstart и т.д. Они были равны даже когда systemd еще только создавался.
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|4.26, proff (??), 12:45, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Прямая. Он ради неё и писался изначально. Более того, в него входит команда systemd-analyze, которая позволяет оценить, кто больше всего тупит на этапе загрузки
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|6.51, пох (?), 15:07, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>> Прямая. Он ради неё и писался изначально.
> Нет
ну как это нет, когда Леня Потный все рассылки заспамил своими измеризмами "времени перезагрузки"? (видать, часто у него висла федора, что его это время вообще интересовало)
это сейчас он стесняться стал - когда выяснилось, что для кое-как эмуляции всего того, что запускалось инитом, а не только удобных частей, надо, неожиданно, в разы больше костыликов и подпорочек, и скорость как бы не хуже чем у распроклятого баша.
"асинхронный инит" с "декларативными конфигами" в виде пресловутого упс-старта у нас так-то уже был, если ты об этом. Ну а что он кривой и глючный был - так что у верблюда-то прямое?
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|6.58, Аноним84701 (ok), 15:37, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> Прямая. Он ради неё и писался изначально.
> Нет
В смысле "Нет! Это было давно и поэтому почти неправда!"?
http://0pointer.de/blog/projects/systemd.html (2010 год)
> Rethinking PID 1
...
> As mentioned, the central responsibility of an init system is to bring up userspace. And a [b]good init system does that fast[/b].
> Unfortunately, the traditional SysV init system was [b]not particularly fast[/b].
> For a [b]fast and efficient boot-up[/b] two things are crucial:
...
> if we manage to make those sockets available for connection earlier and only actually wait for that instead of the full
> daemon start-up, then we can [b]speed up the entire boot[/b] and start more processes
...
> An easier way is to download this Fedora 13 qemu image, which has been prepared for systemd and hence [b] boots faster than the Upstart [/b] system
...
> [b]Where is This Going?[/b]
> More importantly however, it is also our plan to experiment with systemd [b]not only for optimizing boot times[/b], but also to make it the ideal session manager, to replace (or possibly just augment) gnome-session, kdeinit and similar daemons.
>
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|7.62, freehck (ok), 16:22, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>>> Прямая. Он ради неё и писался изначально.
>> Нет
> В смысле "Нет! Это было давно и поэтому почти неправда!"?
При всём уважении, мужик... Леннарт лично писал, что "ускорение загрузки не самоцель, а просто побочный результат того, что вещи сделаны правильно". Мне откровенно лень искать, где этот сумасшедший что писал, так что сразу извиняюсь за отсутствие ссылок.
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|3.42, AlexYeCu_not_looged (?), 13:52, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Чем тебе не нравится быстрая загрузка?
1. Она быстрая лишь до тех пор, пока ничего сверх базовой системы не установлено. Дальше разница в глаза уже не бросается.
2. А вот отключение может быть довольно долгим: мало того, что там постоянные невнятные таймауты, так они по умолчанию ещё на 90 секунд выcтавлены. Впрочем, даже после настройки раздражают, к тому же настроить можно не всё.
3. Выявить проблему в процессе загрузки или отключения в systemd далеко не самый простой квест. В SysVinit всё было куда проще и прозрачней.
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|4.47, Аноним (46), 14:32, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Меня, честно говоря, мало интересует время загрузки, т.к. она происходит в среднем раз в сутки.
Может, кто-то включает комп каждую минуту?
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|5.52, пох (?), 15:12, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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аналогично, меня вот интересует мое время на отладку НЕ загружающейся (или загружающейся неправильно) системы - хотя это и случается, может быть, раз в пол-года, зато в это время счастливые пользователи системы стоят на ушах.
А с этим, внезапно, лучше всего было у редхаточной реализации system-v на нелюбимых ниасиляторами bash-скриптах.
и да, про выключение с 60-секундными таймаутами тоже все правда - причем узнаешь ты об этом (поскольку не имеешь привычки перезагружаться раз в день) как раз когда отсчет окна обслуживания уже пошел.
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|3.63, freehck (ok), 16:26, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Чем тебе не нравится быстрая загрузка?
Почему не нравится? Ещё как нравится. Просто systemd её не обеспечивает.
С тех пор, как systemd стали внедрять в Debian, проект столкнулся как раз с противоположным: systemd пагубно сказался на времени запуска системы. С тех пор прошло много времени, а воз и ныне там, можете лично убедиться. А связано это с тем, что в отличие от Fedora, Debian ещё за год до начала разработки systemd внедрил в sysv LSB-заголовки, обеспечивающие параллельную загрузку, и этот механизм хорошо и стабильно работал годами.
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|3.71, псевдонимус (?), 17:20, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Системда грузит медленно,если много демонов.Параллельная загрузка мало кому нужна,как и контейнероложцы,где она ограниченно уместна.
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|4.77, нах (?), 17:45, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Все "грузят медленно если много". Потому что упирается банально в дисковую пропускную способность,а вовсе не в скорость проклятого баша - она у него всяко больше, чем скорости чтения с диска (а еще есть логи, которые надо в это же время и писать).
Параллельная загрузка не то чтобы мало кому нужна, а просто мало чему возможна - прежде чем запускать сетевые демоны, надо в любом случае проинитить саму сеть. Сетевые диски надо монтировать до того, как к ним кто-то начнет обращаться. Тазы банных надо запускать до веб-сервисов (а они ооочень небыстро стартуют из-за проверок на старте) Попробуй еще найди хотя бы пяток совсем независимых друг от друга сервисов - и окажется, что это какое-нибудь вообще ненужно.
А у контейнероложцев дольше всего стартует...сюрприз, система управления. Что docker-daemon, что lxd. (ну и дальше они опять тупят на ожидании файловой системы, которую насилуют только в путь)
собственно, все эти пресловутые баш-скрипты, кто не в курсе, были предназначены именно для того, чтобы параллельной загрузки _не_было_. Параллельную обеспечивает /sbin/init без посторонней помощи. Только, кроме agetty, ничего параллельно запустить не получается.
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|3.79, pavlinux (ok), 17:55, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Чем тебе не нравится быстрая загрузка?
скажи, анонимчег, почему LAMP не грузиться, если системдятина зависла на коннекте к сокету дбсаса?
Я даже знаю как фанбои системдятины лечат такие глюки: apt-get install --resinstal всё-подряд.deb;
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|5.24, Аноним (25), 12:28, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> Теперь вместо двух файлов(Исходного и patch)
> ты не понимаешь ни как это работало
*.orig.tar.gz, *.diff.gz
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|6.35, нах (?), 13:27, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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я и говорю - не понимаешь.
названия файлов прочитать осилил, да, вижу, для третьеклассника сойдет.
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|2.8, ddd788 (?), 11:04, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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По-хорошему, это разрабы убунты должны формировать свой пакет с исходником (то есть внедрять свои патчи прямо в пакет-исходник, а не прикрутить скотчем к дебиановскому). Ну и затем собирать на его основе свой бинарный пакет. Мне казалось, что так оно и работает в убунтовских репозиториях. То, что дебиан хранит чужие патчи в своих пакетах исходников, как минимум странно.
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|4.74, псевдонимус (?), 17:28, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так что ты хочешь от трупа?Он помер в пятнадцатом году.Если мечта убунтоненавистников сбудется,убунта окочурится,то дубиан отправится на помойку.Энтузиастам не интересно разбираться в его адовых зависимостях.РИП.
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|3.17, нах (?), 11:41, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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кстати, ему эти нововведения тоже, внезапно, могут подгадить (хотя им-то,наверное, как раз ближе ifdef'ы)
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|4.38, нах (?), 13:43, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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да не вернет, не ссыте - они не настолько на голову больны.
upstart, если кому-то повезло его проскочить, или просто никогда не приходило в голову разбираться, что это и как работает - есть среди systemd-хейтеров и такие индивидуи - это настолько уродливая конструкция, сплошь состоящая из костылей и подпорок, что я приветствую systemd вместо него.
хотя, конечно, всячески желаю их девелоперам сдохнуть, или попасть в рай, желательно максимально мучительным способом.
В идеале - одновременно.
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|6.60, fi (ok), 16:03, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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вот вот - мир стал лучше когда выкинули upstart. Я так не тронулся с места, оставил старые init.d скрипты в EL6.
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|7.68, нах (?), 16:53, 14/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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это тебе повезло, а у меня вот полно систем на 14-16 убунтах и аналогичной дряхлости дебианах, и там регулярно играем в "угадай-кто-к-тебе-идет" - очередная нёх запускается старым init.d-скриптом - о, повезло, исправляем скрипт или удаляем нафиг симлинки ,если просто не нужна, или апcpатится - вот тут начинаем чудеса, с .override в лучшем случае.
Причем наличие или отсутствие скрипта в init.d ничего не означает и не гарантирует - скрипт может быть, но использоваться не он. Повбывав бы.
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