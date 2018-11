14.11.2018 09:03  Debian запрещает использование в пакетах секции со специфичными для вендоров патчами

>> Прямая. Он ради неё и писался изначально.

> Нет

В смысле "Нет! Это было давно и поэтому почти неправда!"?

http://0pointer.de/blog/projects/systemd.html (2010 год)

> Rethinking PID 1

> As mentioned, the central responsibility of an init system is to bring up userspace. And a [b]good init system does that fast[/b].

> Unfortunately, the traditional SysV init system was [b]not particularly fast[/b].

> For a [b]fast and efficient boot-up[/b] two things are crucial:

> if we manage to make those sockets available for connection earlier and only actually wait for that instead of the full

> daemon start-up, then we can [b]speed up the entire boot[/b] and start more processes

> An easier way is to download this Fedora 13 qemu image, which has been prepared for systemd and hence [b] boots faster than the Upstart [/b] system