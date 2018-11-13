13.11.2018 08:55  Уязвимость в gettext, позволяющая выполнить код при обработке po-файлов

|
|
|
|
|
|2.11, beck (??), 11:11, 13/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
В языках с автоматическим управлением памятью управление памятью написано на тех же языках с ручным управлением памятью. И это конец рекурсии, так сказать.
Такого рода уязвимости будут всегда, так как всегда будут находить огрехи в реализациях, компиляторах, железе, драйверах, сочетании всего этого.
|
|2.18, Аноним (18), 16:02, 13/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
А в языках с ручным управлением памяти давно существует Borrow Checker для защиты от таких ошибок.
|
|
|
|2.9, ddd788 (?), 11:00, 13/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Что там непонятного? Последняя версия выпущена в 2016 году - она и подвержена. Не подверждены дистрибутивы, которые используют более древнюю версию.
|