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10.11.2018 19:52  Релиз CAINE 10.0, дистрибутива для выявления скрытых данных

Увидел свет релиз CAINE 10.0 (Computer Aided INvestigative Environment), специализированного Live-дистрибутива, предназначенного для проведения криминалистического анализа, поиска скрытых и удалённых данных на дисках и выявления остаточной информации для восстановления картины взлома системы. Дистрибутив основан на Ubuntu и оснащён единым графическим интерфейсом на базе оболочки MATE для управления набором разноплановых утилит по исследованию. Поддерживается загрузка Live-образа в оперативную память. Unix и Windows систем. Размер загрузочного iso-образа 3.6 Гб (x86_64).

В состав входят такие средства, как GtkHash, Air (Automated Image & Restore), SSdeep, HDSentinel (Hard Disk Sentinel), Bulk Extractor, Fiwalk, ByteInvestigator, Autopsy, Foremost, Scalpel, Sleuthkit, Guymager, DC3DD. Также стоит отметить специально разработанную в рамках проекта систему WinTaylor для досконального анализа Windows-систем и генерации подробных отчётов о всех зафиксированных аномалиях. В состав также входит подборка вспомогательных скриптов для файлового менеджера Caja (форк Nautilus), которые позволяют выполнить широкий спектр проверок дискового раздела или директории, а также посмотреть список удалённых файлов и разобрать структурированный контент, такой как история посещений браузера, реестр Windows, изображения с метаданными EXIF.

Основные новшества:

  • Выпуск построен на пакетной базе Ubuntu 18.04 и поставляется с ядром Linux 4.15.
  • В состав включены новые утилиты RBFstab (безопасное монтирование разделов во время загрузки в режиме только для чтения ) и Mounter (GUI для монтирования разделов).
  • Все блочные устройства (такие как /dev/sda) теперь монтируются в режиме только для чтения, для перевода в режим записи следует использовать утилиту BlockON/OFF на рабочем столе или GUI Mounter.
  • В состав включены пакеты Recoll, Afro, Stegosuite, а также утилиты gMTP и ADB для взаимодействия с мобильными устройствами.
  • Добавлена поддержка файловой системы APFS (Apple File System);
  • Обновлён фреймворк OSINT и представлены новые утилит на его базе Carbon14 и OsintSpy.
  • Платформа Autopsy обновлена до выпуска 4.9.
  • Добавлены инструменты для криминалистического анализа разделов с BTRFS.
  • Добавлена поддержка накопителей NVME SSD.
  • Отключен по умолчанию SSH-сервер.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.caine-live.net/...)
  2. OpenNews: Релиз CAINE 9.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  3. OpenNews: Вышел DEFT Zero, дистрибутив для расследования компьютерных преступлений
  4. OpenNews: Ubuntu CyberPack (ALF) 1.0 - новый дистрибутив для криминалистического анализа
  5. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.0 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: caine
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  • 1.1, Аноним (1), 21:21, 10/11/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Значки на рабочем столе, плохие иконки, и скучные обои всё портят Похоже, дистр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, пользователь божественной бубунточки (?), 21:55, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Значки на рабочем столе, плохие иконки, и скучные обои всё портят. [skip]привыкших
    > к венде 30 летней давности.

    чувак, это mate.
    Теперь ты знаешь о линуксе всё, и нам придется тебя убить.

     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 22:08, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >это mate

    Его что, настраивали пьяные КДЕшники по ТЗ составленному гномерами?
    В жизни бы не подумал что МАТЕ можно так испохабить. А уж зачем это делать наверное вообще никто не сможет понять.

     
  • 3.5, Аноним (1), 22:09, 10/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А, ну я лет 15 не пользуюсь второгномом, но и тот вроде так не выглядел Ужасно,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Сырно (?), 21:28, 10/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно, вроде каникулы кончились, для кого новость? А, точно, для Лещенко, он такие сборки любит.
     
  • 1.6, Anon4 (?), 22:31, 10/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> В состав входят такие средства, как GtkHash, ... SSdeep, ...

    Кто пользовался, подскажите, а есть в наличии консольные MD5 и RIPEMD-160? Очень надо

     
  • 1.7, Аноним (7), 22:38, 10/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мда, вот как раз все бандиты на btrfs свои данные хранят)))
     

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