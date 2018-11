10.11.2018 19:25  Релиз web-браузера GNU IceCat 60.3.0 с поддержкой Tor

Проект GNU представил новую версию web-браузера IceCat 60.3.0. Браузер построен на кодовой базе Firefox 60.3.0 ESR, приведённой в соответствие с требованиями к полностью свободному ПО. В частности, удалены несвободные компоненты, заменены элементы оформления, прекращено использование зарегистрированных торговых марок, отключен поиск несвободных плагинов и дополнений, интегрированы дополнения, направленные на усиления приватности. В базовую поставку входят дополнения LibreJS для блокирования обработки несвободного JavaScript-кода, HTTPS Everywhere для использования шифрования трафика на всех сайтах где это возможно, HTML5 Video Everywhere для замены Flash-плеера на аналог на основе тега video и реализации приватного режима просмотра в котором загрузка ресурсов разрешена только с текущего сайта. В качестве поисковой системы по умолчанию используется DuckDuckGO, с отправкой запросов по HTTPS и без использования JavaScript. Присутствует возможность отключения обработки JavaScript и сторонних Cookie. По умолчанию заполняется HTTP-заголовок DoNotTrack, а в HTTP-заголовке Referer всегда передаётся имя хоста, к которому адресован запрос. Отключены следующие возможности: проверка безопасности открываемых сайтов в сервисах Google, Encrypted Media Extensions (EME), сбор телеметрии, поддержка Flash, уточнение поиска (search suggestions), API для определения местоположения, GeckoMediaPlugins (GMP), Pocket и проверка дополнений по цифровым подписям. WebRTC модифицирован для блокирования утечки внутреннего IP при работе через Tor. Основные новшества GNU IceCat 60.3.0: В состав включено дополнение для интеграции с анонимной сетью Tor. Для работы дополнения и организации работы через Tor в операционной системе дополнительно требуется запуск сервиса "tor";

Прекращена поставка блокировщика рекламы Spyblock (форк Adblock Plus), вместо которого в состав включено дополнение для блокирования по умолчанию любых внешних запросов, осуществляемых с доменов отличных от текущего сайта (блокируются счётчики, реклама, виджеты социальных сетей и прочие сторонние блоки). Дополнение предоставляет простой интерфейс для поддержания белого списка, в которых можно добавить не подлежащие блокировке ресурсы в привязке к определённым сайтам;

Переход на кодовую базу Firefox 60.3.0 ESR (прошлый выпуск основывался на ветке Firefox 52);

Дополнение GNU LibreJS, позволяющее отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода, обновлено до ветки 7.x, в которой осуществлён переход на использование технологии WebExtensions. Значительно увеличена надёжность и производительность дополнения;

Предоставлено несколько сопутствующих LibreJS дополнений, позволяющих организовать работу с сервисами USPS, RSF.org, SumOfUs.org, pay.gov, McDonald's, goteo.org и Google Docs при отключении несвободного JavaScript-кода;

Изменены некоторые настройки по умолчанию для блокирования сетевых запросов, которые явно не связаны с запросами пользователя. Например. отключена загрузка информационных лент, обновлений, чёрных списков и других подобных данных;

Новая стартовая страница, предоставляющая обзор по предоставляемым опциям для обеспечения приватности и свободы.