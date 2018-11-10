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10.11.2018 19:25  Релиз web-браузера GNU IceCat 60.3.0 с поддержкой Tor

Проект GNU представил новую версию web-браузера IceCat 60.3.0. Браузер построен на кодовой базе Firefox 60.3.0 ESR, приведённой в соответствие с требованиями к полностью свободному ПО. В частности, удалены несвободные компоненты, заменены элементы оформления, прекращено использование зарегистрированных торговых марок, отключен поиск несвободных плагинов и дополнений, интегрированы дополнения, направленные на усиления приватности.

В базовую поставку входят дополнения LibreJS для блокирования обработки несвободного JavaScript-кода, HTTPS Everywhere для использования шифрования трафика на всех сайтах где это возможно, HTML5 Video Everywhere для замены Flash-плеера на аналог на основе тега video и реализации приватного режима просмотра в котором загрузка ресурсов разрешена только с текущего сайта. В качестве поисковой системы по умолчанию используется DuckDuckGO, с отправкой запросов по HTTPS и без использования JavaScript. Присутствует возможность отключения обработки JavaScript и сторонних Cookie.

По умолчанию заполняется HTTP-заголовок DoNotTrack, а в HTTP-заголовке Referer всегда передаётся имя хоста, к которому адресован запрос. Отключены следующие возможности: проверка безопасности открываемых сайтов в сервисах Google, Encrypted Media Extensions (EME), сбор телеметрии, поддержка Flash, уточнение поиска (search suggestions), API для определения местоположения, GeckoMediaPlugins (GMP), Pocket и проверка дополнений по цифровым подписям. WebRTC модифицирован для блокирования утечки внутреннего IP при работе через Tor.

Основные новшества GNU IceCat 60.3.0:

  • В состав включено дополнение для интеграции с анонимной сетью Tor. Для работы дополнения и организации работы через Tor в операционной системе дополнительно требуется запуск сервиса "tor";
  • Прекращена поставка блокировщика рекламы Spyblock (форк Adblock Plus), вместо которого в состав включено дополнение для блокирования по умолчанию любых внешних запросов, осуществляемых с доменов отличных от текущего сайта (блокируются счётчики, реклама, виджеты социальных сетей и прочие сторонние блоки). Дополнение предоставляет простой интерфейс для поддержания белого списка, в которых можно добавить не подлежащие блокировке ресурсы в привязке к определённым сайтам;
  • Переход на кодовую базу Firefox 60.3.0 ESR (прошлый выпуск основывался на ветке Firefox 52);
  • Дополнение GNU LibreJS, позволяющее отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода, обновлено до ветки 7.x, в которой осуществлён переход на использование технологии WebExtensions. Значительно увеличена надёжность и производительность дополнения;
  • Предоставлено несколько сопутствующих LibreJS дополнений, позволяющих организовать работу с сервисами USPS, RSF.org, SumOfUs.org, pay.gov, McDonald's, goteo.org и Google Docs при отключении несвободного JavaScript-кода;
  • Изменены некоторые настройки по умолчанию для блокирования сетевых запросов, которые явно не связаны с запросами пользователя. Например. отключена загрузка информационных лент, обновлений, чёрных списков и других подобных данных;
  • Новая стартовая страница, предоставляющая обзор по предоставляемым опциям для обеспечения приватности и свободы.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.6.0
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 8.0
  4. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
  5. OpenNews: Выпуск GNU LibreJS 7.16, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox
  6. OpenNews: Релиз Firefox 60
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: icecat, firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 19:31, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Я то думал, что он уже мёртв...
     
     
  • 2.2, Кабан ЛяЛя (ok), 19:32, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Новость разочаровала? Смотри изменения в кодовой базе..
     
  • 1.3, Аноним (-), 19:46, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как бы не получилось, что сейчас Tor Browser больше данных собирает, чем GNU IceCat.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:08, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    оно уже получилось; вспомните про гуглоаналитику в about:addons
     
  • 2.16, Аноним (14), 22:11, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    кстати, toolkit.telemetry.enabled=true по умолчанию залочена даже в icecat
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:51, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кстати, что там с планами полной интеграции tor в firefox, кто то знает? Давно ничего про это не слышно.
     
     
  • 2.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:59, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нужно. Для вас есть отдельный браузер. Используйте в дополнениях, а с стандартную поставку нечего всякое пихать.
     
  • 2.10, th3m3 (ok), 21:10, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по встраивании VPN от Proton, возможно уже передумали.
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:01, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто бы сравнил с последним ПалеМуном?
     
     
  • 2.7, rm1 (?), 20:35, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее с WaterFox надо сравнивать, версии поближе.
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:09, 10/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот эти сравнивали 8212 и с palemoon ом, и с waterfox ом Пришли к выводу, чт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:19, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    а патчи торбраузера не включили Без патчей это скорее ухудшение ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:16, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А как убрать белую страницу при открытии нового таба? У меня просто чёрная тема везде.
     
  • 1.12, Аноним (12), 21:17, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Ломает настройку прокси, принудительно устанавливает Use system proxy settings ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:56, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не ставиться русский язык. У всех с этим проблемы?
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 22:28, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Не ставитЬся

    Нет, только у тех, кто его не выучил.

     
  • 1.18, Аноним (15), 22:29, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда примут в Gentoo и Debian, есть информация?
     
     
  • 2.19, swine (ok), 22:48, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как только найдётся тот, кто напишет ebuild, и будет его поддерживать.
     

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