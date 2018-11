10.11.2018 08:00  Выпуск Wine 3.20

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.20. С момента выпуска версии 3.19 было закрыто 36 отчётов об ошибках и внесено 244 изменения. Наиболее важные изменения: В компиляторе IDL реализованы асинхронные интерфейсы и поддержка ACF-файлов;

В MSI добавлена поддержка преобразований субхранилищ;

Решены проблемы с маршалингом RPC/COM;

В WinHTTP добавлена поддержка использования символов Unicode в запросах;

Оптимизирован код автодополнения ввода в Shell;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Visio 2013, Photoshop CC 2017, EVE Online, AGEod's American Civil War, Media Browser 3, Memento Mori, The Crew (Uplay), Star Wars The Old Republic, PSNow v9.0.5, Elite Dangerous Horizons, Bravura Easy Computer Sync 1.5, Wargaming.net Game Center, Intel Extreme Tuning Utility v6.4.