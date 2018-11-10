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10.11.2018 08:42  Выпуск графического редактора GIMP 2.10.8

Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.8, в котором продолжено оттачивание функциональности и повышение стабильности ветки 2.10.

Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.8 представлены следующие улучшения:

  • Обеспечено динамическое определение размера участка проекции изображения, который теперь выбирается в зависимости от скорости обработки, что позволяет увеличить отзывчивость GIMP на маломощных системах и ускорить работу на более производительном оборудовании;
  • Во многие инструменты добавлена возможность ведения логов с отражением метрик производительности;
  • Устранены разнообразные ошибки в фильтре вейвлетного разложения (Wavelet Decompose), функции вертикального размещения текста, инструментах выделения областей. В Windows улучшено определение наличия программы для обработки raw-изображений RawTherapee;
  • В диалоге сохранения файлов реализован вывод предупреждения об использовании опций, нарушающих обратную совместимость и не позволяющих прочитать сохранённый XCF-файл в старых выпусках GIMP;
  • В инструмент формирования градиентов добавлена поддержка многоцветной градиентной заливки с жёсткими границами (без плавного перехода между цветами). Новый вид заливки доступен при выборе режима смешивания градиентов "Step";
  • Во всех инструментах трансформации для применения изменений в процессе сохранения или экспорта изображений теперь не требуется нажимать клвишу Enter для подтверждения изменения;
  • Добавлена начальная поддержка цветового пространства CIE xyY, которое может оказаться полезным при реализации таких возможностей, как эффект Эбни (оптическая иллюзия, из-за которой при резком освещении большого участка кажется, что освещается вначале центр, а потом края). Компоненты цвета CIE xyY теперь можно просмотреть в информационном окне, утилите выбора цвета (Color Picker) и в панели "Sample Points". Большая часть кода, связанного с поддержкой CIE xyY, добавлена в библиотеку babl;
  • В библиотеке babl устранена проблема с сохранением цветов прозрачных пикселей при преобразованиях со смешанным альфа-каналом. Как следствие изначальный цвет полностью прозрачных пикселей теперь учитывается при выполнении всех операций трансформации и деформации, что позволяет повысить надёжность выполнения отката изменений и манипуляций с альфа-каналом;
  • В библиотеку GEGL добавлено новое API для буферных итераторов и реализована команда GEGL_TILE_COPY для более эффективного копирования и дублирования буферов. Продолжается работа по обеспечению мультиспектральной/гиперспектральный обработки в GEGL, которая необходима для улучшения поддержки CMYK;
  • Улучшена работа GIMP в окружении macOS, решены некоторые специфичные для macOS проблемы, такие как появление артефактов при масштабировании, некорректный выбор фокуса для окон в плагинах и неработоспособность планшетов, отличных от Wacom.

В следующем выпуске ожидается реализация фильтра ACES RRT (Reference Rendering Transform), который может оказаться полезным при обработке отрендеренных сцен. Ожидается значительное улучшение поддержки цветовых пространств, например, можно будет взять изображение в цветовом пространстве ProPhotoRGB, обработать его в пространстве CIE LAB и получить результирующее изображение опять в пространстве ProPhotoRGB, с корректным маппингом всех цветовых данных в оригинальное цветовое пространство. В состав также планируется включить фильтр умной раскраски, основанный на реализации аналогичного фильтра в GMIC.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2018...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.6
  3. OpenNews: GNOME Foundation выделил 100 тысяч долларов на развитие GIMP
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.4
  5. OpenNews: Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2
  6. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gimp
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  • 1.3, iPony (?), 08:58, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –6 +/
    Прям тяжко на линуксах-то Хотел тут поставить на Ubuntu А то в репах 2 8 А ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:13, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем жаловаться, если намеренно используешь версию дистра со старыми пакетами?
     
  • 2.7, anonymous (??), 09:16, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Arch освоить не сложно.
     
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 09:20, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вот это по-нашему, по-линупcоидски: ради получения актуальной версии одной программы нужно переходить на bleeding-edge дистр.

    P.S. И эти люди презрительно фыркают в сторону винды. Позор...

     
     
  • 4.10, anonymous (??), 09:26, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не хочешь ‒ не переходи. Да и нечего обобщать. К слову, никто не запрещал собирать программы своими руками.
     
     
  • 5.12, A.Stahl (ok), 09:30, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >никто не запрещал собирать программы своими руками.

    Ну и при чём тут осваивание Арча тогда?

     
     
  • 6.16, anonymous (??), 09:39, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Потому что его удобнее освоить один раз сейчас и не сталкиваться с головной болью в будущем.
     
  • 4.15, Константавр (ok), 09:36, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Айфоня не хочет флатпаков, чтобы накатить новый ГИМП без проблем на старую какашку, Сталин против Арча, где всё свежее "искаропки"... Как же вам всем угодить?
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:34, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    есть же официальный ppa.
     
     
  • 3.17, iPony (?), 09:40, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то не видно https://www.gimp.org/downloads/ 🤨
     
  • 2.18, Аноним (-), 09:50, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поставить snap религия не позволяет?
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:51, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А зачем на десктопе не роллинг?
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 09:55, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Роллинг - это костыль для тех, кто не имеет нормальной системы дистрибьюции прикладного софта.
     
     
  • 4.24, anonymous (??), 10:08, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто же тогда имеет нормальную систему?
     
  • 1.5, Константавр (ok), 09:12, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Молодец Прокудин, так держать! Приятно видеть движение в ГИМПе в последние годы.
     
     
  • 2.8, prokoudine (ok), 09:19, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну меня-то одного зачем выделять? :)
     
     
  • 3.11, Константавр (ok), 09:27, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты наш видимый, осязаемый герой, олицетворение гимповской команды. Говорим "Прокудин", подразумеваем "ГИМП", говорим "ГИМП", подразумеваем "Прокудин" :)
     
     
  • 4.22, анон_который_учился_на_инженера_сварщика (?), 09:59, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    кстати да
     
  • 4.26, A.Stahl (ok), 10:21, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты хуже тролля: от жира я уже привык оттирать монитор, а вот от приторной слащавости ещё нет...
     
     
  • 5.29, anonymous (??), 10:59, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что же у вас всех мониторы протекают?
     
  • 3.27, Ира (??), 10:32, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А гимп - это профессиональный редактор ?
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:34, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Спасибо большое всем, кто причастен. GIMP торт.
     
  • 1.21, Аноним (21), 09:58, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А кто-нибудь может указать на наиболее актуальный учебник по GIMP у для совсем н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Константавр (ok), 10:00, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Учебники вообще устарели. Сейчас всё делается видиями на ютубе (не то, что бы это мне нравилось).
     
  • 1.25, Аноним (25), 10:15, 10/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    надо переписать на qt (ставьте плюсы)
     
     
  • 2.28, Annoynymous (ok), 10:52, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хороший каламбур.
     
     
  • 3.30, Аноним (25), 11:03, 10/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а как же интыграция с кедами??!!11!
     

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