10.11.2018 08:42  Выпуск графического редактора GIMP 2.10.8

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|3.9, A.Stahl (ok), 09:20, 10/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Вот это по-нашему, по-линупcоидски: ради получения актуальной версии одной программы нужно переходить на bleeding-edge дистр.
P.S. И эти люди презрительно фыркают в сторону винды. Позор...
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|4.10, anonymous (??), 09:26, 10/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Не хочешь ‒ не переходи. Да и нечего обобщать. К слову, никто не запрещал собирать программы своими руками.
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|4.15, Константавр (ok), 09:36, 10/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Айфоня не хочет флатпаков, чтобы накатить новый ГИМП без проблем на старую какашку, Сталин против Арча, где всё свежее "искаропки"... Как же вам всем угодить?
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|3.20, Аноним (-), 09:55, 10/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Роллинг - это костыль для тех, кто не имеет нормальной системы дистрибьюции прикладного софта.
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|3.11, Константавр (ok), 09:27, 10/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ты наш видимый, осязаемый герой, олицетворение гимповской команды. Говорим "Прокудин", подразумеваем "ГИМП", говорим "ГИМП", подразумеваем "Прокудин" :)
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