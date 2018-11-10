10.11.2018 08:42  Выпуск графического редактора GIMP 2.10.8

Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.8, в котором продолжено оттачивание функциональности и повышение стабильности ветки 2.10. Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.8 представлены следующие улучшения: Обеспечено динамическое определение размера участка проекции изображения, который теперь выбирается в зависимости от скорости обработки, что позволяет увеличить отзывчивость GIMP на маломощных системах и ускорить работу на более производительном оборудовании;

Во многие инструменты добавлена возможность ведения логов с отражением метрик производительности;

Устранены разнообразные ошибки в фильтре вейвлетного разложения (Wavelet Decompose), функции вертикального размещения текста, инструментах выделения областей. В Windows улучшено определение наличия программы для обработки raw-изображений RawTherapee;

В диалоге сохранения файлов реализован вывод предупреждения об использовании опций, нарушающих обратную совместимость и не позволяющих прочитать сохранённый XCF-файл в старых выпусках GIMP;

В инструмент формирования градиентов добавлена поддержка многоцветной градиентной заливки с жёсткими границами (без плавного перехода между цветами). Новый вид заливки доступен при выборе режима смешивания градиентов "Step";

Во всех инструментах трансформации для применения изменений в процессе сохранения или экспорта изображений теперь не требуется нажимать клвишу Enter для подтверждения изменения;

Добавлена начальная поддержка цветового пространства CIE xyY, которое может оказаться полезным при реализации таких возможностей, как эффект Эбни (оптическая иллюзия, из-за которой при резком освещении большого участка кажется, что освещается вначале центр, а потом края). Компоненты цвета CIE xyY теперь можно просмотреть в информационном окне, утилите выбора цвета (Color Picker) и в панели "Sample Points". Большая часть кода, связанного с поддержкой CIE xyY, добавлена в библиотеку babl;

В библиотеке babl устранена проблема с сохранением цветов прозрачных пикселей при преобразованиях со смешанным альфа-каналом. Как следствие изначальный цвет полностью прозрачных пикселей теперь учитывается при выполнении всех операций трансформации и деформации, что позволяет повысить надёжность выполнения отката изменений и манипуляций с альфа-каналом;

В библиотеку GEGL добавлено новое API для буферных итераторов и реализована команда GEGL_TILE_COPY для более эффективного копирования и дублирования буферов. Продолжается работа по обеспечению мультиспектральной/гиперспектральный обработки в GEGL, которая необходима для улучшения поддержки CMYK;

Улучшена работа GIMP в окружении macOS, решены некоторые специфичные для macOS проблемы, такие как появление артефактов при масштабировании, некорректный выбор фокуса для окон в плагинах и неработоспособность планшетов, отличных от Wacom. В следующем выпуске ожидается реализация фильтра ACES RRT (Reference Rendering Transform), который может оказаться полезным при обработке отрендеренных сцен. Ожидается значительное улучшение поддержки цветовых пространств, например, можно будет взять изображение в цветовом пространстве ProPhotoRGB, обработать его в пространстве CIE LAB и получить результирующее изображение опять в пространстве ProPhotoRGB, с корректным маппингом всех цветовых данных в оригинальное цветовое пространство. В состав также планируется включить фильтр умной раскраски, основанный на реализации аналогичного фильтра в GMIC.



