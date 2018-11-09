09.11.2018 08:33  Samsung опубликовал Linux-окружение для смартфонов и планшетов с адаптером DeX

Компания Samsung объявила о начале тестирования Linux-окружения, которое можно использовать для формирования полноценного рабочего стола, при подключении смартфона к стационарному монитору, клавиатуре и мыши при помощи адаптера DeX или при подключении клавиатуры и мыши к планшету. Окружение основано на Ubuntu и подготовлено совместно c компанией Canonical. Технология DeX поддерживается для устройств Galaxy S8/S8+, Note8, S9/S9+, Note9 и Tab S4. В качестве основного применения Linux-окружения рассматривается предоставление переносимой среды для разработчиков приложений - пользователь получает возможность установить на смартфон полноценное окружение для разработки, доступное в любой момент и в любом месте. Находясь в дороге разработчик сможет начать решать поставленную задачу с мобильного устройства, а затем продолжить работу, подключив смартфон к большому монитору. Тем не менее, окружение может оказаться полезным и для других категорий пользователей, так как для установки доступны любые Linux-приложения, работающие в Ubuntu и собранные для архитектуры ARM64. Окружение выполняется в контейнере, запущенном поверх штатного ядра Linux платформы Android. Для загрузки Linux-окружения требуется регистрация на сайте Samsung. Поддерживается установка только авторизированных образов, загруженных через сервис Linux on DeX. При этом не исключается возможность установки и собственных сборок, но их корректная работа не гарантируется. Предлагаемая для тестирования сборка основана на Ubuntu 16.04 LTS и пока адаптирована только для использования на устройствах Note9 и Tab S4. Для работы Linux-окружения рекомендуется наличие 8GB свободного места в хранилище и использование устройств с 4GB ОЗУ. Графическое окружение работоспособно только при наличии адаптера DeX, предоставляющем порты USB-C, USB 2.0, Ethernet и HDMI 2.0. Окружение может быть открыто непосредственно на экране смартфона, но будет ограничено консольным режимом. На планшетах поддерживается запуск графического окружения без подключения внешнего монитора. Следует отметить, что для пользователей Android-устройств уже поставляется несколько похожих проектов, позволяющих запустить рабочий стол при подключении к смартфону монитора по HDMI или при помощи технологий, подобных Miracast и WiFi Display: Maru OS, Debian noroot, GNURoot Debian, Complete Linux Installer и Linux Deploy.



