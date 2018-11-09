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09.11.2018 08:33  Samsung опубликовал Linux-окружение для смартфонов и планшетов с адаптером DeX

Компания Samsung объявила о начале тестирования Linux-окружения, которое можно использовать для формирования полноценного рабочего стола, при подключении смартфона к стационарному монитору, клавиатуре и мыши при помощи адаптера DeX или при подключении клавиатуры и мыши к планшету. Окружение основано на Ubuntu и подготовлено совместно c компанией Canonical. Технология DeX поддерживается для устройств Galaxy S8/S8+, Note8, S9/S9+, Note9 и Tab S4.

В качестве основного применения Linux-окружения рассматривается предоставление переносимой среды для разработчиков приложений - пользователь получает возможность установить на смартфон полноценное окружение для разработки, доступное в любой момент и в любом месте. Находясь в дороге разработчик сможет начать решать поставленную задачу с мобильного устройства, а затем продолжить работу, подключив смартфон к большому монитору. Тем не менее, окружение может оказаться полезным и для других категорий пользователей, так как для установки доступны любые Linux-приложения, работающие в Ubuntu и собранные для архитектуры ARM64.

Окружение выполняется в контейнере, запущенном поверх штатного ядра Linux платформы Android. Для загрузки Linux-окружения требуется регистрация на сайте Samsung. Поддерживается установка только авторизированных образов, загруженных через сервис Linux on DeX. При этом не исключается возможность установки и собственных сборок, но их корректная работа не гарантируется.

Предлагаемая для тестирования сборка основана на Ubuntu 16.04 LTS и пока адаптирована только для использования на устройствах Note9 и Tab S4. Для работы Linux-окружения рекомендуется наличие 8GB свободного места в хранилище и использование устройств с 4GB ОЗУ. Графическое окружение работоспособно только при наличии адаптера DeX, предоставляющем порты USB-C, USB 2.0, Ethernet и HDMI 2.0. Окружение может быть открыто непосредственно на экране смартфона, но будет ограничено консольным режимом. На планшетах поддерживается запуск графического окружения без подключения внешнего монитора.

Следует отметить, что для пользователей Android-устройств уже поставляется несколько похожих проектов, позволяющих запустить рабочий стол при подключении к смартфону монитора по HDMI или при помощи технологий, подобных Miracast и WiFi Display: Maru OS, Debian noroot, GNURoot Debian, Complete Linux Installer и Linux Deploy.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ubuntu.com/2018/1...)
  2. OpenNews: Samsung обеспечит поддержку запуска Linux-дистрибутивов на смартфонах Galaxy S8
  3. OpenNews: Представлен продукт Ubuntu для Android, превращающий подключенный к монитору телефон в ПК
  4. OpenNews: NexDock, устройство превращающее смартфон в ноутбук
  5. OpenNews: Релиз Linux Deploy 1.2.7, приложения для установки Linux на Android-устройства
  6. OpenNews: Выпуск Maru OS 0.4, Linux-окружения для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: samsung, dex, android, ubuntu
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  • 1.1, iPony (?), 09:02, 09/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Прикольно... Как-то пробовал подобное на Ubuntu Phone работало очень плохо.
    Но это хорошо, что экспериментируют, может что и получится

    Пока вроде лучшее решение по этакой конвергенции было у компании, которую лучше тут не называть. Но и то тоже такое себе...

     
  • 1.2, Анонимище (?), 09:16, 09/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не пойму это типа замена настольного PC уже не на ноут а на это?
     
  • 1.3, Попугай Кеша (?), 09:51, 09/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    "Находясь в дороге разработчик сможет начать решать поставленную задачу с мобильного устройства" - не, серьезно? Какие задачи можно решать со смартфона? Разрабатывать? Назовите мне хоть одну внятную IDE для смартфона?

    Разраб возьмет с собой ноутбук легкий и будет в дороге задачи решать. Администратор или еще кто. Но-у-т-б-у-к.

     
     
  • 2.4, Цезий Родонович (?), 09:57, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    " Какие задачи можно решать со смартфона?"
    Читать документацию
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:15, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    глазки себе потом новые купишь?

     
  • 2.5, AlexYeCu_not_logged (?), 09:58, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Назовите мне хоть одну внятную IDE для смартфона?

    Вообще-то вся статья как раз про возможность использования не «IDE для смартфона», а десктопного софта.

     
  • 2.6, iPony (?), 10:04, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Разраб возьмет с собой ноутбук легкий и будет в дороге задачи решать. Администратор или еще кто. Но-у-т-б-у-к.

    Ну так это попытка заглянуть в будущее.
    Раньше ты тоже вполне мог говорить "зачем Камера 📸 в смартфоне/телефоне. Что толку от этого 0.3 мегапикселя, ничего не видно. взял вон мыльницу — качество лучше в десять раз".

    Прошло время, и теперь ты можешь взять обычный какой-нибудь айфон, и тебе не нужен фотоаппарат.

     
  • 2.7, анонимчик (?), 10:07, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ситуации разные бывают
     
  • 1.8, Пыщь (?), 10:13, 09/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поставить туда андроед студию и запустить конопляние проекта. И это если сама студия ещё успешно стартует. На среднячковом смартфоне, думается, процесс будет не самым торопливым.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:22, 09/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    90е - А чего это у тебя телефон такой маленький?
    200Xе - А чего это у тебя телефон такой большой?
    201Xt - А чего это у тебя телефон такой маленький? А кофе заваривать он умеет?
     

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