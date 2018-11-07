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07.11.2018 19:14  Adobe, AT&T, GitHub, NVIDIA и Twitter изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода

К инициативе по увеличению предсказуемости процесса лицензирования открытого ПО присоединилось ещё 16 компаний, который согласились применить для своих открытых проектов более мягкие условия отзыва лицензии, предоставляющие время на устранение выявленных нарушений. Предлагаемое в рамках инициативы соглашение GPL Cooperation Commitment подписали компании Adobe, Alibaba, Amadeus, Ant Financial, Atlassian, Atos, AT&T, Bandwidth, Etsy, GitHub, Hitachi, NVIDIA, Oath, Renesas, Tencent и Twitter.

Утверждённые условия применяются для кода под лицензиями GPLv2, LGPLv2 и LGPLv2.1 и полностью соответствуют условиям, принятым осенью прошлого года разработчиками ядра Linux и компаниями Red Hat, Facebook, Google и IBM, к которым затем присоединились Microsoft, Cisco, HPE, SAP, SUSE, Amazon, Arm, Canonical, GitLab, Intel, NEC, Philips, Toyota и ещё несколько десятков компаний. Общее число компаний, подписавших соглашение достигло 40.

В лицензии GPLv2 определена возможность незамедлительного отзыва лицензии у нарушителя и прекращения всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией, что позволяет трактовать несоблюдение GPLv2 как нарушение договора, за которое у суда можно добиться финансовых взысканий. Подобная особенность создаёт дополнительные риски для компаний, использующих GPLv2 в своих продуктах, и делает юридическое сопровождение производных решений непредсказуемым, так как даже непреднамеренная оплошность или недосмотр создают условия для получения компенсации через судебные разбирательства.

Принятое соглашение переносит на GPLv2 условия расторжения, применяемые в лицензии GPLv3, и отличающиеся явным определением сроков и порядка устранения нарушений. В соответствии с принятыми в GPLv3 правилами, если нарушения были выявлены впервые и устранены за 30 дней с момента уведомления, права на лицензию восстанавливаются и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен). Права возвращаются сразу также в случае устранения нарушений, если правообладатель не уведомил о нарушении в течение 60 дней. Иначе, вопрос восстановления прав должен обсуждаться отдельно с каждым правообладателем. При применении новых условий финансовые компенсации могут предъявляться в суде не сразу после выявления нарушения, а лишь спустя 30 дней, которые выделяются на устранение лицензионных проблем.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.github.com/2018-1...)
  2. OpenNews: Фонд СПО добавил EUPL 1.2 в список свободных лицензий, не совместимых с GPL
  3. OpenNews: Microsoft, Cisco, HPE, SAP и SUSE изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода
  4. OpenNews: Бывший лидер Netfilter прекратил дело о нарушении GPL и выплатит судебные издержки
  5. OpenNews: Red Hat, Facebook, Google и IBM изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода
  6. OpenNews: Artifex и Hancom урегулировали конфликт, связанный с нарушением GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gpl
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 19:45, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Группа компаний-нарушителей лицензий (по их терминологии "группа пиратов") создали инициативу по смягчению наказания за "пиратство".

    А так можно было?!

     
     
  • 2.2, ыы (?), 20:04, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И это еще не конец...
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:32, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А почему бы нет. Они будут пиратить друг у друга на условиях, которые им удобны, а остальной GPL-код обходить как ядерные отходы
     
  • 2.8, Аноним (-), 21:36, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    примеры нарушений или gtfo
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:31, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Отвратительная компания Пытался связаться с ними по поводу прояснения ситуации ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:18, 07/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    С тем, как сейчас выпускается нуво - с багами вроде зависаний при перезагрузке ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:18, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    wtf i'm reading.jpg
    это что GPL в EULA превращается?
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 21:26, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Всегда была.
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:42, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Adobe, AT&T, GitHub, NVIDIA и Twitter

    Как красиво в этом перечне выглядит теперь гитхаб. Смена пола прошла удачно.

     
  • 1.11, Аноним (11), 22:04, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему бы не сразу перейти на GPLv3?
     
     
  • 2.16, АнонимКО (?), 00:00, 08/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы перевести gpl2 на gpl3, потребуется получить согласие каждого контрибьютора, когда-либо сделавшего коммит в проект, что в крупных проектах, вроде linux kernel, просто нереально.
     
  • 1.14, Аноним (14), 22:53, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    а они не хотят так сделать для своих проприетарных лицензий например, если вдр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним (-), 22:56, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А Линусу необходимо еще продлить отпуск и купить побольше попкорна.
     

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