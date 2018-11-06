06.11.2018 21:46  Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter

Зафиксирован взлом популярного сервиса web-аналитики StatCounter, JavaScript-код со счётчиком которого размещён на более чем двух миллионах сайтах, а число загрузок составляет около 10 миллиардов страниц в месяц. По данным компании ESET взлом выполнен для совершения целевой атаки на биржу криптовалют gate.io, на страницах которой размещён код счётчика StatCounter.

После взлома злоумышленники добавили в код счётчика несколько дополнительных строк, которые перехватывают информацию о всех транзакциях с криптовалютой Bitcoin в web-интерфейсе Gate.io. Вредоносный код активируется только для страниц, содержащих в URL маску "myaccount/withdraw/BTC", которая специфична для сайта Gate.io. При совпадении маски осуществляется загрузка дополнительного скрипта https://www.statconuter.com/c.php, который содержит код для атаки на gate.io. В случае обнаружения в формах Bitcoin-адреса, вредоносный код заменяет его на Bitcoin-адрес злоумышленников, предполагая, что пользователь не заметит подмену и переведёт средства не на тот адрес. Для каждой жертвы используется отдельный подставной Bitcoin-адрес, что затрудняет отслеживание ущерба от атаки.

Атака была совершена 3 ноября и пока сохраняет активность. Код изменённого счётчика (www.statcounter.com/counter/counter.js) до сих пор содержит вредоносное изменение (скрипт упакован для экономии трафика, поэтому без распаковки появление вредоносного кода не бросается в глаза). Выявившие проблему исследователи направили в StatCounter уведомление о проблеме, но пока не получили ответа.

Администраторы Gate.io удалили счётчик со своих страниц, но он продолжает использоваться на многочисленных сайтах других пользователей StatCounter. Несмотря на то, что вредоносный код нацелен только на компрометацию биржи Gate.io, не исключено, что злоумышленники в любой могут изменить код счётчика для совершения более масштабной универсальной атаки (например, для захвата паролей или платёжной информации на сайтах со счётчиком StatCounter).



