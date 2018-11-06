The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

06.11.2018 18:52  Доступна система обнаружения атак Suricata 4.1

Организация OISF (Open Information Security Foundation) представила релиз системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений Suricata 4.1. Suricata обеспечивает ускорения работы через задействование вычислений на стороне GPU (CUDA и OpenCL), поддерживает многопоточность для оптимального задействования мощностей многоядерных систем и имеет развитые средства инспектирования различных видов трафика. В конфигурациях Suricata допустимо задействование базы сигнатур, развиваемой проектом Snort, а также наборов правил Emerging Threats и Emerging Threats Pro. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv2.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка разбора и ведения лога для протоколов SMBv1/2/3, NFSv4, Kerberos, DHCP и IKEv2. Для FTP реализована возможность извлечения передаваемых файлов. Для TFTP предложена поддержка ведения лога. Для ICMPv4 добавлена поддержка отслеживания потока. Для HTTP добавлена возможность распаковки Flash-файлов. Код новых модулей инспектирования протоколов реализован на языке Rust;
  • Добавлена поддержка отслеживания соединений и ведения лога для протокола TLS 1.3. Реализована поддержку метода профилирования/идентификации TLS-клиентов JA3, позволяющего определять какое ПО используется для установки соединения (например, позволяет определить использование Tor и других типовых приложений);
  • Проведена оптимизация кода для обхода обработчиков захвата пакетов, который переписан с использованием подсистемы XDP (eXpress Data Path), позволяющей в Linux запускать BPF-программы на уровне сетевого драйвера с возможностью прямого доступа к DMA-буферу пакетов и на стадии до выделения буфера skbuff сетевым стеком. Для пользователей Windows предложен новый режим IPS, основанный на использовании WinDivert;
  • Улучшен код извлечения файлов, в котором появилась поддержка дедупликации, именования файлов на основе хэша и сохранения метаданных в формате json. Добавлен инструментарий для чистки архива извлечённых файлов;
  • В EVE JSON, обеспечивающий вывод событий в формате JSON, добавлена поддержка определения метаданных через ключевое слово metadata в правилах и возможность получения информации о трафике через плагин flowbits. Для DNS-записей реализован новый более компактный формат;
  • Добавлена возможность разом обработать все pcap-файлы в заданном каталоге. Добавлен режим сохранения PCAP-логов в сжатом виде;
  • Расширена поддержка заголовка XFF (X-Forwarded-For);
  • Добавлена поддержка Community Flow Id - единых идентификаторов для Suricata и Bro/Zeek;
  • Так как новые модули поддержки протоколов написаны на Rust, при сборке Suricata в число включённых по умолчанию зависимостей добавлен компилятор Rust.
  • В состав включено приложение для обновления правил - Suricata-Update 1.0.

Особенности Suricata:

  • Использование для вывода результатов проверки унифицированного формата Unified2, также используемого проектом Snort, что позволяет использовать стандартные инструменты для анализа, такие как barnyard2. Возможность интеграции с продуктами BASE, Snorby, Sguil и SQueRT. Поддержка вывода в формате PCAP;
  • Поддержка автоматического определения протоколов (IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, TLS, FTP, SMB и т.п.), позволяющая оперировать в правилах только типом протокола, без привязки к номеру порта (например, блокировать HTTP трафик на нестандартном порту). Наличие декодировщиков для протоколов HTTP, SSL, TLS, SMB, SMB2, DCERPC, SMTP, FTP и SSH;
  • Мощная система анализа HTTP-трафика, использующая для разбора и нормализации HTTP-трафика специальную библиотеку HTP, созданную автором проекта Mod_Security. Доступен модуль для ведения подробного лога транзитных HTTP пересылок, лог сохраняется в стандартном формате Apache. Поддерживается извлечение и проверка передаваемых по протоколу HTTP файлов. Поддержка разбора сжатого контента. Возможность идентификации по URI, Cookie, заголовкам, user-agent, телу запроса/ответа;
  • Поддержка различных интерфейсов для перехвата трафика, в том числе NFQueue, IPFRing, LibPcap, IPFW, AF_PACKET, PF_RING. Возможен анализ уже сохранённых файлов в формате PCAP;
  • Высокая производительность, способность обрабатывать на обычном оборудовании потоки до 10 гигабит/cек.
  • Высокопроизводительный механизм сопоставления по маске с большими наборами IP адресов. Поддержка выделение контента по маске и регулярным выражениям. Выделение файлов из трафика, в том числе их идентификация по имени, типу или контрольной сумме MD5.
  • Возможность использования переменных в правилах: можно сохранить информацию из потока и позднее использовать ее в других правилах;
  • Использование формата YAML в файлах конфигурации, что позволяет сохранить наглядность при легкости машинной обработки;
  • Полная поддержка IPv6;
  • Встроенный движок для автоматической дефрагментации и пересборки пакетов, позволяющий обеспечить корректную обработку потоков, независимо от порядка поступления пакетов;
  • Поддержка протоколов туннелирования: Teredo, IP-IP, IP6-IP4, IP4-IP6, GRE;
  • Поддержка декодирования пакетов: IPv4, IPv6, TCP, UDP, SCTP, ICMPv4, ICMPv6, GRE, Ethernet, PPP, PPPoE, Raw, SLL, VLAN;
  • Режим ведения лога ключей и сертификатов, фигурирующих в рамках соединений TLS/SSL;
  • Возможность написания скриптов на языке Lua для обеспечения расширенного анализа и реализации дополнительных возможностей, необходимых для определения видов трафика, для которых не достаточно стандартных правил.


  1. Главная ссылка к новости (https://suricata-ids.org/2018/...)
  2. OpenNews: Доступна система обнаружения атак Suricata 4.0
  3. OpenNews: Релиз Sagan 0.2, системы мониторинга событий информационной безопасности
  4. OpenNews: Релиз FastNetMon 1.1.2, открытого решения по обнаружению DDoS-атак
  5. OpenNews: Система обнаружения атак Snort 3 перешла на стадию бета-тестирования
  6. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.12.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: suricata, ids
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1.1, Fracta1L (ok), 20:54, 06/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А в чём суть этой проги, что она делает?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:29, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Система для обнаружения и предотвращения вторжений. Аналог snort.
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:47, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Обнаруживает атаки сурикатов
     
  • 1.4, DKG (?), 21:31, 06/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Лучше использоват в Pfsense, например.
     
     
  • 2.5, suricatamaster (?), 21:44, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    суриката может и с пфсенсом, но это разные вещи.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor