06.11.2018 13:18  Уязвимость, предоставляющая доступ к данным на самошифруемых SSD-накопителях

> да никто особо и не сомневался что так и будет с

> этим "шифрованием" от производителей накопителей Да ладно вам придираться -- зато (вроде бы) на самом деле шифровали данные, а не как 10 лет назад - AES на пароль, а потом просто XOR:

http://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2008-December/014894.html

> vendor prominently advertises the product's strong 128-bit AES encryption on its packaging and web page. In practice, however, the hard disk data is only encrypted using a primitive XOR mechanism with an identical 512-Byte block for each sector. Прогресс, однако!