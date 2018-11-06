06.11.2018 13:18  Уязвимость, предоставляющая доступ к данным на самошифруемых SSD-накопителях

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|2.33, Аноним84701 (ok), 15:56, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> да никто особо и не сомневался что так и будет с
> этим "шифрованием" от производителей накопителей
Да ладно вам придираться -- зато (вроде бы) на самом деле шифровали данные, а не как 10 лет назад - AES на пароль, а потом просто XOR:
http://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2008-December/014894.html
> vendor prominently advertises the product's strong 128-bit AES encryption on its packaging and web page. In practice, however, the hard disk data is only encrypted using a primitive XOR mechanism with an identical 512-Byte block for each sector.
Прогресс, однако!
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|1.4, Аноним (4), 13:56, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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ну ясное дело, что это бэкдор. классический причём бэкдор, в обход всякого шифрования. это не "заводской брак". пока нет ничего лучше, чем TrueCrypt.
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|4.16, Аноним (4), 14:54, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> История с внезапной разработкой TrueCrypt'a также мутная.
*** с внезапной остановкой разработки ***
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|4.17, Аноним (17), 14:56, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Я думаю, что скорее всего спецслужбам одной из стран понадобилось что-то расшифровать
И как Сара Дин могла помочь в этом вопросе? Если только рассказать о закладке в программе при наличии оной...
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|5.19, Аноним (19), 15:02, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну дык и не смогла помочь. А пришить всё равно пришлось, как свидетеля грязных методов работы.
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|4.20, Qwerty (??), 15:03, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Ну разумеется, её походили рептилоиды, других-то вариантов нет. На кой черт она нужна спецслужбам, известно только белочкам-параноикам.
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|6.32, Qwerty (??), 15:49, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Ну разумеется, её походили рептилоиды, других-то вариантов нет.
> Хех, прикольный сарказм с рептилоидами, но этот сарказм имел бы место тогда,
> когда пропал бы допустим внезапно никому не нужный пользователь Qwerty с
> сайта opennet (подумаешь, одним васяном с опеннета меньше, одним больше, этих
> Qwerty в сети миллиарды), а когда пропадает критически важная персона, то
> вопросы так или иначе люди задавать будут.
Критически важная персона, о которой 99% прочитавших узнали только после прочтения.
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|5.28, Аноним (28), 15:32, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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А вы специалист по психологии спецслужб и всегда чётко знаете что им нужно а что нет? Ну тогда вы сами представляете для них определённую опасность.
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|6.31, Qwerty (??), 15:47, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А вы специалист по психологии спецслужб и всегда чётко знаете что им
> нужно а что нет? Ну тогда вы сами представляете для них
> определённую опасность.
Ха, да существуй эти спецслужбы в реальности, меня бы давно застрелил снай
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|3.21, Аноним (19), 15:03, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Там какая-то фундаментальная уязвимость, разрабы сами предупредили уже давным давно жирным шрифтом.
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|2.15, тоже Аноним (ok), 14:54, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А если вы стали объектом внимания простого гика, работающего на вашего конкурента - благодаря добрым людям из Самсунга и Ко ему достаточно спереть у одного из ваших сотрудников ноутбук с "надежно зашифрованной" информацией, и никаких иголок под ногти, внезапно, не потребуется.
Информационная безопасность - это совсем не про то, как успешно противодействовать государственной безопасности. Ибо никак.
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|1.10, J.L. (?), 14:38, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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АХАХАХААА
> Производители ... были уведомлены о проблеме ... и уже успели выпустить обновления прошивок для проблемных SSD-накопителей.
как будто они починили старые и не добавили новые пути получения данных с устройства без использования пароля от пользователя
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