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06.11.2018 13:18  Уязвимость, предоставляющая доступ к данным на самошифруемых SSD-накопителях

Группа исследователей из Университета Неймегена (Нидерланды) в ходе проведения обратного инжиниринга начинки некоторых моделей самошифруемых SSD-накопителей выявила фундаментальную недоработку, позволяющую получить доступ к зашифрованным данным. Пользователям рекомендовано не доверять встроенным в SSD-накопители аппаратным механизмам шифрования, а использовать полностью программные реализации, такие как VeraCrypt.

Суть проблемы в некорректной организации шифрования, позволяющей расшифровать данные без знания заданного пользователем пароля. Оказалось, что реализуемые в накопителях схемы шифрования не соответствуют стандарту TCG Opal и задаваемый пользователем пароль никак не используется для генерации или защиты DEK-ключа (Data Encryption Key), непосредственного применяемого для шифрования. Несмотря на то, что задаваемый пользователем пароль позиционируется как пароль для шифрования, прошивка накопителя использует его лишь для авторизации доступа. Даже если для разных разделов пользователем заданы разные пароли, фактически для шифрования на уровне прошивки применяется один общий DEK-ключ.

Для защиты основного ключа шифрования на деле используется мастер-пароль, который предопределён в прошивке и доступен для извлечения. Более того, в некоторых изученных устройствах мастер-пароль представляет собой просто пустую строку (32 нулевых байта). Подключившись к отладочному порту при помощи программатора можно через изменение специального флага в прошивке, извлечение DEK-ключа или модификации прошивки для отключения процедуры проверки пароля получить доступ к зашифрованным данным без знания пароля, заданного пользователем.

Наличие проблемы подтверждено в накопителях Samsung T3, T5, 840 EVO и 850 EVO, а также в накопителях Crucial (Micron) MX100, MX200 и MX300. Возможно проблеме подвержены и другие модели, так как анализ ограничился лишь имеющимися у исследователей устройствами. Производители Samsung и Crucial были уведомлены о проблеме в апреле и уже успели выпустить обновления прошивок для проблемных SSD-накопителей.

  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/asecuritysi...)
  2. OpenNews: Серия уязвимостей в BMC-контроллерах серверов Huawei
  3. OpenNews: Получение контроля над смартфоном после ремонта через комплектующие
  4. OpenNews: Аппаратное AES шифрование, на деле оказалось простым XOR.
  5. OpenNews: Представлена техника атаки на микроконтроллеры, встроенные в MicroSD-карты
  6. OpenNews: Уязвимость в NAND Flash может привести к повреждению чужих данных на SSD-накопителях
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ssd, disc, crypt, backdoor
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  • 1.1, Аноним (1), 13:53, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    когда это уже прекратится
    встраивание мастер паролей
     
  • 1.3, 1 (??), 13:55, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    да никто особо  и не сомневался что так и будет с этим "шифрованием" от производителей накопителей
     
     
  • 2.33, Аноним84701 (ok), 15:56, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > да никто особо  и не сомневался что так и будет с
    > этим "шифрованием" от производителей накопителей

    Да ладно вам придираться -- зато (вроде бы) на самом деле шифровали данные, а не как 10 лет назад - AES на пароль, а потом просто XOR:
    http://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2008-December/014894.html
    > vendor prominently advertises the product's strong 128-bit AES encryption on its packaging and web page. In practice, however, the hard disk data is only encrypted using a primitive XOR mechanism with an identical 512-Byte block for each sector.

    Прогресс, однако!

     
  • 1.4, Аноним (4), 13:56, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    ну ясное дело, что это бэкдор. классический причём бэкдор, в обход всякого шифрования. это не "заводской брак". пока нет ничего лучше, чем TrueCrypt.
     
     
  • 2.5, Форточник (?), 14:06, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Microsoft Authorization лучше -)
     
  • 2.6, Аноном (?), 14:09, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Нет ничего лучше LUKS
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 14:21, 06/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Когда вы говорите о LUKS, я сразу вспоминаю о Саре Дин Если кто не знает, то сп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним (4), 14:54, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > История с внезапной разработкой TrueCrypt'a также мутная.

    *** с внезапной остановкой разработки ***

     
  • 4.17, Аноним (17), 14:56, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я думаю, что скорее всего спецслужбам одной из стран понадобилось что-то расшифровать

    И как Сара Дин могла помочь в этом вопросе? Если только рассказать о закладке в программе при наличии оной...

     
     
  • 5.19, Аноним (19), 15:02, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну дык и не смогла помочь. А пришить всё равно пришлось, как свидетеля грязных методов работы.
     
  • 5.22, Аноним (4), 15:05, 06/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да как угодно Могла пролить свет на особенности алгоритмов, программных реализа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.20, Qwerty (??), 15:03, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну разумеется, её походили рептилоиды, других-то вариантов нет. На кой черт она нужна спецслужбам, известно только белочкам-параноикам.
     
     
  • 5.23, Аноним (4), 15:09, 06/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хех, прикольный сарказм с рептилоидами, но этот сарказм имел бы место тогда, ког... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.32, Qwerty (??), 15:49, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Ну разумеется, её походили рептилоиды, других-то вариантов нет.
    > Хех, прикольный сарказм с рептилоидами, но этот сарказм имел бы место тогда,
    > когда пропал бы допустим внезапно никому не нужный пользователь Qwerty с
    > сайта opennet (подумаешь, одним васяном с опеннета меньше, одним больше, этих
    > Qwerty в сети миллиарды), а когда пропадает критически важная персона, то
    > вопросы так или иначе люди задавать будут.

    Критически важная персона, о которой 99% прочитавших узнали только после прочтения.

     
  • 5.28, Аноним (28), 15:32, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А вы специалист по психологии спецслужб и всегда чётко знаете что им нужно а что нет? Ну тогда вы сами представляете для них определённую опасность.
     
     
  • 6.31, Qwerty (??), 15:47, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А вы специалист по психологии спецслужб и всегда чётко знаете что им
    > нужно а что нет? Ну тогда вы сами представляете для них
    > определённую опасность.

    Ха, да существуй эти спецслужбы в реальности, меня бы давно застрелил снай

     
  • 3.14, Ващенаглухо (ok), 14:53, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть, например plain mode
     
  • 2.8, Роботрон (?), 14:22, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    например старый добрый encfs? :D
     
     
  • 3.21, Аноним (19), 15:03, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там какая-то фундаментальная уязвимость, разрабы сами предупредили уже давным давно жирным шрифтом.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 15:17, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что общественность думает про https://github.com/netheril96/securefs и https://www.cryfs.org/?
     
  • 4.30, Owlet (?), 15:39, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно ссылку? А то что-то на их сайте не находится.
     
  • 1.9, Аноним (4), 14:26, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не надо летать в облаках Если вы вдруг стали объектом внимания спецслужб и если... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:40, 06/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кроме спецслужб других злодеев нет Меньше знаешь-крепче спишь -- приметно это ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.26, anonymous (??), 15:27, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У доугих злодеев тоже паяльники найдутся.
     
  • 2.12, Цезий Родонович (?), 14:40, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если объект для этого инструментария уже отсутствует в этой вселенной, а  данный ну оооочень нужны?
     
  • 2.15, тоже Аноним (ok), 14:54, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если вы стали объектом внимания простого гика, работающего на вашего конкурента - благодаря добрым людям из Самсунга и Ко ему достаточно спереть у одного из ваших сотрудников ноутбук с "надежно зашифрованной" информацией, и никаких иголок под ногти, внезапно, не потребуется.

    Информационная безопасность - это совсем не про то, как успешно противодействовать государственной безопасности. Ибо никак.

     
     
  • 3.18, Аноним (4), 14:58, 06/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Согласен c вами, поправлю только, что речь не шла о противодействии государстве... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, Аноним (28), 15:35, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В цивилизованной стране за пытки задержанных могут и на электрический стул отправить.
     
  • 1.10, J.L. (?), 14:38, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    АХАХАХААА

    > Производители ... были уведомлены о проблеме ... и уже успели выпустить обновления прошивок для проблемных SSD-накопителей.

    как будто они починили старые и не добавили новые пути получения данных с устройства без использования пароля от пользователя

     
  • 1.13, Аноним (13), 14:47, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это не недоработка. Это бэкдор. Возможно, сознательно внедрённый.
     
  • 1.24, Аноним (24), 15:15, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну как всегда. Никогда такого не было, и вот опять.
     
     
  • 2.27, Аноним (25), 15:28, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотели как лучше, а получилось как всегда.
     

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