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06.11.2018 10:43  Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.1

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 4.1, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 4.1, можно выделить:

  • Добавлена возможность использования формата кодирования видео AV1 в контейнерах MP4 и реализован парсер для AV1. AV1 разработан альянсом Open Media (AOMedia) и позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия;
  • Добавлена поддержка реализации TLS на базе библиотеки mbedTLS;
  • Новые кодировщики и декодировщики:
    • Декодировщик формата кодирования звука Sony ATRAC9 (Adaptive Transform Acoustic Coding);
    • Кодировщик и декодировщик формата сжатия звука и видео AVS2, стандартизированного в Китае. Реализация основана на библиотеке libdavs2;
    • Декодировщик для звукового кодека iLBC (Internet Low Bitrate Codec), оптимизированного для передачи голоса по низкоскоростным каналам связи;
    • Кодировщик и декодировщик для звукового кодека pcm vidc;
    • Декодировщик для видеокодека IMM4;
    • Декодировщик для формата кодирования видео Brooktree ProSumer;
    • Декодировщик для формата WinCam Motion Video;
    • Декодировщик для форматов MatchWare Screen Capture и RemotelyAnywhere Screen Capture, используемых при записи содержимого экрана;
    • Для формата h264 реализовна поддержка декодирования таймкода S12M;
    • Представлен распаковщик (demuxer) медиаконтейнеров SER;
    • В декодировщике vc1 задействован алгоритм bit-exact;
  • Новые фильтры:
    • deblock - удаление блочных артефактов из видео;
    • tmix - смешивание следующих друг за другом видеокадров;
    • amplify - усиление разницы между текущим пикселем и пикселями в том же месте из соседних кадров;
    • fftdnoiz - подавление шума в кадрах при помощи фильтра 3D FFT (frequency domain filtering);
    • aderivative и aintegral - вычисление производной и интеграла для звукового потока. Применение одного фильтра после другого позволяет восстановить оригинальный звуковой поток;
    • pal75bars и pal100bars - генерирует цветовые шаблоны на основе рекомендаций EBU PAL с 75% и 100% уровнем цвета;
    • adeclick - удаление импульсных помех из звукового потока, которые заменяются на интерполированные сэмплы, используя авторегрессионное моделирование;
    • adeclip - заменяет повреждённые сэмплы при помощи авторегрессионного моделирования;
    • lensfun - корректирует вносимые объективом искажения, используя библиотеку lensfun;
    • colorconstancy - корректирует цвет объектов в зависимости от цвета освещения;
    • lut1d - применение цветового преобразования 1D LUT к видео;
    • cue и acue - задержка применения фильтров к видео или звуку до наступления указанной временной метки (позиции в потоке);
    • transpose_npp - перестановка местами строк и столбцов в видео;
    • amultiply - объединение двух звуковых потоков;
    • bm3d - подавление шумов в кадрах при помощи алгоритма Block-Matching 3D;
    • acrossover - разделение звукового потока с разбивкой по частотным диапазонам;
    • afftdn - подавление шума в звуковом потоке при помощи быстрого преобразования Фурье (FFT);
    • graphmonitor и agraphmonitor - отображения различной статистики работы видео и звуковых фильтров;
    • yadif_cuda - устранение чересстрочности в видео, используя реализацию алгоритма yadif, ускоренную при помощи CUDA;
    • xstack - совмещение нескольких видео (каждое видео показывается в своей области экрана);
    • sinc - генерация коэффициентов FIR для звукового потока;
    • chromahold - удаление информации о всех цветах за исключением указанного;
    • setparams - установка параметров для кадра, влияющих на работу других фильтров и кодировщиков;
    • vibrance - увеличение или уменьшение цветовой насыщенности;
    • Для фильтров на основе методов глубинного машинного обучения (DNN), таких как srcnn (Super-Resolution Convolutional Neural Network), подготовлен новый бэкенд на основе libtensorflow;


  1. Главная ссылка к новости (http://ffmpeg.org/download.htm...)
  2. OpenNews: VideoLAN и FFmpeg разработали новый декодировщик для видеокодека AV1
  3. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.0
  4. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
  5. OpenNews: В FFmpeg устранена уязвимость, которая может привести к утечке локальных файлов
  6. OpenNews: Лидер проекта FFmpeg сложил с себя полномочия
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ffmpeg
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:21, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    >TLS

    А зачем это в наборе мультимедиа-библиотек?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:26, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    >>TLS
    > А зачем это в наборе мультимедиа-библиотек?

    Потоковое вещание в шифрованием.

     
     
  • 3.8, Антон (??), 12:07, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    разве потоковое вещание не дело сервиса потокового вещания, а не мультимедиа-библиотеки?
     
     
  • 4.11, Annoynymous (ok), 12:23, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ffmpeg умеет работать сервисом потокового вещания.

    //К.О.

     
     
  • 5.19, Аноним (19), 13:25, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –7 +/
    А кодировать видео без крашей и утечек памяти Ffmpeg уже научился?  
     
     
  • 6.31, Твоя мамка (?), 14:48, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Авторизация для потокового вещания тоже доступна.
     
  • 6.32, Qwerty (??), 15:05, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по дислайкам - нет.
     
  • 3.26, Zenitur (ok), 13:36, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Хм. А зачем шифровать потоковое видео? Это же не авторизация на сайте
     
     
  • 4.33, фывфывфыв (?), 15:22, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    КЭП: Дабы организовывать закрытые трансляции.
     
  • 2.14, Mihail Zenkov (ok), 12:49, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ffmpeg умеет воспроизводить не только файлы, но и по сети. Соответственно TLS для https нужен.

    На сколько я понимаю, теперь для встроенных решений можно не тянуть OpenSSL/LibreSSL, а использовать более компактную mbedTLS.

     
     
  • 3.24, Аноним (19), 13:31, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >ffmpeg умеет воспроизводить не только файлы, но и по сети. Соответственно TLS для https нужен.

    CD/DVD Болванки умеет прожигать?

     
     
  • 4.29, A.Stahl (ok), 14:43, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В нём даже пасьянса нет, какие болванки?
     
  • 4.30, Аноним (30), 14:47, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > CD/DVD Болванки умеет прожигать?

    Какой неугомонный анонимчик. Неудачные выходные?

     
  • 3.34, Stax (ok), 15:28, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему нельзя работу с TLS оставить плееру? Почему линковка с этими библиотеками засунута в библиотеку работы с форматами? Более того, оно даже libssh готово подтянуть туда же для проигрывания через ssh: https://github.com/FFmpeg/FFmpeg/blob/master/libavformat/libssh.c

    Это просто клиника какая-то, запредельный уровень наплевательства на безопасность. В библиотеку, которая занимается разбором бинарных данных кучи разных форматов с реализациями различной степени качества и потенциально кучей уязвимостей, тащить хитрую работу со всеми возможными сетевыми протоколами, которым можно это самое видео скачать?

    Далеко ходить не надо, https://security.googleblog.com/2014/01/ffmpeg-and-thousand-fixes.html - что совершенно неудивительно с учетом того, что форматов там реально ОЧЕНЬ много, пишут их куча людей, в т.ч. студенты и далеко не все достаточным образом проверено на безопасность - их тесты в целом требуют только эталонного разбора и декодирования форматов. И в этот же код, эти же библиотеки суют HTTP, TLS, RTP, SSH и прочее.. Этому место снаружи, как минимум в коде, который не является общим с демуксером (если уж авторам ffmpeg так хочется дать готовые библоитеки для работы с сетью).

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:23, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >AV1 разработан альянсом Open Media (AOMedia) и позиционируется как общедоступный  

    сколько лет работы 4-ядерного проца потребуется, чтобы закодировать в нем 10-минутный ролик?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:11, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    В апреле этого года 1 секунда 1080p кодировалась 5 часов. Сейчас ситуация изменилась, но ненамного - результаты тестов широкой публике особо не представляются.
    По сути AV1 становится вторым вейландом. Он вот-вот будет готов, чтобы вытеснить все прочие кодеки. Вот еще чуть-чуть. Уже совсем скоро... Его даже начали поддерживать браузеры. То есть не то чтобы начали... Но скоро начнут.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:18, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зря ты так. На опеннете нельзя говорить правд^W плохо про вяленого, amd и av1.
     
  • 3.13, Crazy Alex (ok), 12:41, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Добавим данных маленько.
    Вот, например, на Ryzen 1700x скорость кодирования 0.2 fps для FullHD со средней нагрузкой на проц 50% - https://www.reddit.com/r/AV1/comments/9afr5d/my_1700x_encoding_speed_results_m - это августовская статья, что с тех времён изменилось (и изменилось ли) - понятия не имею.

     
  • 3.15, Crazy Alex (ok), 12:53, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот ещё ссылочка - если коротко, то он здорово улучшился и в прицнипе уже на живой похож. http://www.streamingmedia.com/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=127956&Page - в 10 раз медленнее vp9 на сжатии - пытаться что-то делать уже можно.
     
     
  • 4.20, Mihail Zenkov (ok), 13:25, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При равных опциях (cpu-used=0) разница в 40 раз. Разница уменьшается до 10 раз при cpu-used=2 у av1 и cpu-used=0 у vp9.

    Если я правильно понял, то при увеличении cpu-used падает качество, так что не понятно, будет ли av1 при таком подходе существенно лучше сжимать, чем vp9.

    Вообще как ни крути, а все равно очень медленно, особенно в сравнении с h264.

     
  • 1.4, Олег (??), 11:32, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С версии 3.4 до версии 4.0 скорость в наших тестах возрасла в два раза
    Gpu h264
    Нужно тестить 4.1)
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 13:25, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В версии 4.1 упала в три.
     
     
  • 3.28, Олег (??), 14:10, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проверяли?
     
  • 1.6, h31 (ok), 11:52, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Расскажите, чем сейчас в Линуксе можно восстановить цифровую копию с VHS-пленки? Даже не для качества, а чтобы весь этот шум и дребезг не увеличивали размер закодированного файла.
     
     
  • 2.7, Ivan_83 (ok), 11:58, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда у тебя будет больше мыла.
    Если совсем руками то OpenCV и самому ручками, всякие готоые фильтры можно через сабж поприменять.
     
  • 2.18, Kido Katsuragi (?), 13:24, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    http://www.vapoursynth.com/
     
  • 1.12, Андрей (??), 12:30, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для фильтров на основе методов глубинного машинного обучения (DNN), таких как srcnn (Super-Resolution Convolutional Neural Network), подготовлен новый бэкенд на основе libtensorflow;

    Похоже, скоро можно будет удобненько нейронно-автоматически раскрашивать ч/б видео, используя софт из недавней новости: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49550
    :)

     
  • 1.16, guest34567 (ok), 13:06, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Нигде внятно не нашел, как прикрутить IntelQuickSync для сжатия H264 на FreeBSD
     
     
  • 2.22, Аноним (19), 13:26, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Спроси на канале #Anime
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:35, 06/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    https unrelenting technology articles freebsd-on-the-thinkpad-x240 https www... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Олег (??), 14:09, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Собрать пакет;)
     
  • 1.17, АнонимЪ (?), 13:21, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Такой большой объём изменений каждый выпуск, а кто спонсирует разработку?
     
  • 1.23, Вот оно че (?), 13:27, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Недавно откопал 15 летний КПК Dell Axim X5(320х240, CPU 300MHz). Полностью исправный, даже акк не деградировал. Отдал ребенку баловаться. А там еще флеха 2Gb. Думаю, дай-ка попробую погонять видео на нем.

    Перекодировал ffmpeg'ом под разрешение экрана, mpeg4, видео поток 128Кб/сек, звук 22050, моно. 1 час видео ~70Мб. Тянет норм, качество картинки удовлетворительное.

    Добавил в контекстное меню Thunar'а пункт для перекодировки .avi файлов. Красота!

     

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