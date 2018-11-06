06.11.2018 10:43  Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.1

Почему нельзя работу с TLS оставить плееру? Почему линковка с этими библиотеками засунута в библиотеку работы с форматами? Более того, оно даже libssh готово подтянуть туда же для проигрывания через ssh: https://github.com/FFmpeg/FFmpeg/blob/master/libavformat/libssh.c Это просто клиника какая-то, запредельный уровень наплевательства на безопасность. В библиотеку, которая занимается разбором бинарных данных кучи разных форматов с реализациями различной степени качества и потенциально кучей уязвимостей, тащить хитрую работу со всеми возможными сетевыми протоколами, которым можно это самое видео скачать? Далеко ходить не надо, https://security.googleblog.com/2014/01/ffmpeg-and-thousand-fixes.html - что совершенно неудивительно с учетом того, что форматов там реально ОЧЕНЬ много, пишут их куча людей, в т.ч. студенты и далеко не все достаточным образом проверено на безопасность - их тесты в целом требуют только эталонного разбора и декодирования форматов. И в этот же код, эти же библиотеки суют HTTP, TLS, RTP, SSH и прочее.. Этому место снаружи, как минимум в коде, который не является общим с демуксером (если уж авторам ffmpeg так хочется дать готовые библоитеки для работы с сетью).

