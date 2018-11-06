06.11.2018 10:43  Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.1

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|3.8, Антон (??), 12:07, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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разве потоковое вещание не дело сервиса потокового вещания, а не мультимедиа-библиотеки?
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|2.14, Mihail Zenkov (ok), 12:49, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ffmpeg умеет воспроизводить не только файлы, но и по сети. Соответственно TLS для https нужен.
На сколько я понимаю, теперь для встроенных решений можно не тянуть OpenSSL/LibreSSL, а использовать более компактную mbedTLS.
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|3.24, Аноним (19), 13:31, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>ffmpeg умеет воспроизводить не только файлы, но и по сети. Соответственно TLS для https нужен.
CD/DVD Болванки умеет прожигать?
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|3.34, Stax (ok), 15:28, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Почему нельзя работу с TLS оставить плееру? Почему линковка с этими библиотеками засунута в библиотеку работы с форматами? Более того, оно даже libssh готово подтянуть туда же для проигрывания через ssh: https://github.com/FFmpeg/FFmpeg/blob/master/libavformat/libssh.c
Это просто клиника какая-то, запредельный уровень наплевательства на безопасность. В библиотеку, которая занимается разбором бинарных данных кучи разных форматов с реализациями различной степени качества и потенциально кучей уязвимостей, тащить хитрую работу со всеми возможными сетевыми протоколами, которым можно это самое видео скачать?
Далеко ходить не надо, https://security.googleblog.com/2014/01/ffmpeg-and-thousand-fixes.html - что совершенно неудивительно с учетом того, что форматов там реально ОЧЕНЬ много, пишут их куча людей, в т.ч. студенты и далеко не все достаточным образом проверено на безопасность - их тесты в целом требуют только эталонного разбора и декодирования форматов. И в этот же код, эти же библиотеки суют HTTP, TLS, RTP, SSH и прочее.. Этому место снаружи, как минимум в коде, который не является общим с демуксером (если уж авторам ffmpeg так хочется дать готовые библоитеки для работы с сетью).
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|1.2, Аноним (2), 11:23, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>AV1 разработан альянсом Open Media (AOMedia) и позиционируется как общедоступный
сколько лет работы 4-ядерного проца потребуется, чтобы закодировать в нем 10-минутный ролик?
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|2.9, Аноним (9), 12:11, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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В апреле этого года 1 секунда 1080p кодировалась 5 часов. Сейчас ситуация изменилась, но ненамного - результаты тестов широкой публике особо не представляются.
По сути AV1 становится вторым вейландом. Он вот-вот будет готов, чтобы вытеснить все прочие кодеки. Вот еще чуть-чуть. Уже совсем скоро... Его даже начали поддерживать браузеры. То есть не то чтобы начали... Но скоро начнут.
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|4.20, Mihail Zenkov (ok), 13:25, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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При равных опциях (cpu-used=0) разница в 40 раз. Разница уменьшается до 10 раз при cpu-used=2 у av1 и cpu-used=0 у vp9.
Если я правильно понял, то при увеличении cpu-used падает качество, так что не понятно, будет ли av1 при таком подходе существенно лучше сжимать, чем vp9.
Вообще как ни крути, а все равно очень медленно, особенно в сравнении с h264.
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|1.6, h31 (ok), 11:52, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Расскажите, чем сейчас в Линуксе можно восстановить цифровую копию с VHS-пленки? Даже не для качества, а чтобы весь этот шум и дребезг не увеличивали размер закодированного файла.
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|2.7, Ivan_83 (ok), 11:58, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Тогда у тебя будет больше мыла.
Если совсем руками то OpenCV и самому ручками, всякие готоые фильтры можно через сабж поприменять.
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|1.23, Вот оно че (?), 13:27, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Недавно откопал 15 летний КПК Dell Axim X5(320х240, CPU 300MHz). Полностью исправный, даже акк не деградировал. Отдал ребенку баловаться. А там еще флеха 2Gb. Думаю, дай-ка попробую погонять видео на нем.
Перекодировал ffmpeg'ом под разрешение экрана, mpeg4, видео поток 128Кб/сек, звук 22050, моно. 1 час видео ~70Мб. Тянет норм, качество картинки удовлетворительное.
Добавил в контекстное меню Thunar'а пункт для перекодировки .avi файлов. Красота!
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