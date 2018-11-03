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03.11.2018 09:07  GitHub выпустил Git LFS 2.6.0

GitHub опубликовал релиз системы хранения Git LFS 2.6.0 (Git Large File Storage), развиваемой GitHub и позволяющей использовать Git для отслеживания версий больших файлов, содержащих наборы данных, звук, видео и графику. Код распространяется под лицензией MIT.

В рамках проекта подготовлены специальное дополнение к Git, переработанный для эффективной передачи больших данных HTTP-клиент и реализация сервера. В штатном Git-репозитории большие файлы заменяются на текстовые ссылки, указывающие на контент в отдельном внешнем репозитории, что позволяет избежать повторного копирования файлов при клонировании и извлечении репозитория. При выполнении операций checkout большие файлы не загружаются вместе с остальными данными, а синхронизируются с сервера и хранятся в единственной копии.

Основные новшества:

  • Обеспечено использование раздельной аутентификации для запросов к API, применяемых для загрузки клиентом необходимых метаданных, и запросов к хранилищу, применяемых клиентом для загрузки или выгрузки данных во внешнее хранилище. Ранее Git LFS определял метод аутентификации для LFS API и в дальнейшем использовал аналогичный метод при взаимодействии с хранилищем, что создавало трудности, так как обычно API и хранилище размещаются на разных серверах.
  • Представлены новые опции для команды "git lfs checkout", упрощающие разбор конфликтов при слиянии, которые не удаётся разрешить автоматически. Опция "git lfs checkout --ours" позволяет при разрешении конфликта принять "нашу" сторону слияния, "git lfs checkout --theirs" - чужую сторону, а "git lfs checkout --base" использовать при слиянии основное состояние.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.github.com/2018-1...)
  2. OpenNews: GitHub выпустил Git LFS 2.4.0
  3. OpenNews: Доступен Gitlab 8.2 с поддержкой хранилища больших файлов Git LFS
  4. OpenNews: GitHub объявил о доступности хранилища больших файлов для всех репозиториев
  5. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.19
  6. OpenNews: В Git устранена уязвимость, которая может привести к выполнению кода атакующего
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: git, lfs
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  • 1.1, Дуплик (ok), 09:15, 03/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Нужно и годно. А что там вместо хешей? Надеюсь не примитивное решeто в виде SHA1.
     
     
  • 2.4, jdskskz (?), 10:27, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Не хотятъ переходить на SHA256.
     
  • 1.2, Илья (??), 09:19, 03/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Отлично, попробую туда сложить бинарные зависимости, которые мы временно положили в репозиторий. Надеюсь, настраивается несложно и не надо обучать людей, как этим пользоваться
     
  • 1.3, Анастасия (??), 10:00, 03/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    LFS это Linux From Scratch.
    А эта поделка не нужна. Попыток прикрутить файловую синхронизацию к системе версионирования было уже предостаточно. Не приживается.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:07, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Все довольно просто. Не нужна? Не пользуйтесь.
     
  • 2.8, nnn (??), 11:50, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    LFS это London Film School, а твоя поделка никому не нужна.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:48, 03/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как раз пригодится! Я собирают Линукс-мультфильмы делать. Как раз мне нужна система коллективного рисования.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:24, 03/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По заголовку подумал, что это какой-то супер-автоматизированный source-based дистрибутив. Немного разочаровался.
     
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov (?), 12:33, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > По заголовку подумал, что это какой-то супер-автоматизированный source-based дистрибутив.
    > Немного разочаровался.

    Да, действительно.  Заголовок нужно--^^^ для людей писать[I]!

     

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