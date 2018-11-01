01.11.2018 22:28  Релиз GhostBSD 18.10

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После года разработки сформирован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 18.10, построенного на базе TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры amd64 (2.6 Гб).
В новом выпуске:
- В качестве основы GhostBSD вместо FreeBSD теперь используется кодовая база TrueOS. Обновления отныне будут формироваться с использование репозиториев пакетов TrueOS. Порты и пакеты FreeBSD теперь несовместимы с GhostBSD, вместо них следует использовать порты TrueOS;
- В качестве системы инициализации задействован OpenRC;
- Вместо OpenSSL в состав включён LibreSSL;
- В качестве файловой системы по умолчанию используется ZFS;
- Для загрузки вместо GRUB задействован новый гибридный загрузчик FreeBSD;
- В сетевом конфигураторе NetworkMgr добавлена поддержка настройки соединений через несколько сетевых карт;
- Переписан код обеспечения загрузки в Live-режиме. Прекращено использование Unionfs;
- После загрузки реализован автоматический запуск сеанса на базе рабочего стола MATE;
- В состав добавлен драйвер drm-next-kmod для поддержки новых графических чипов AMD и Intel. Для использования аппаратного ускорения на GPU Intel добавлены драйверы ibva-intel-driver и libva-vdpau-driver. Для карт NVIDIA добавлен проприетарный драйвер nvidia-driver-390.87.