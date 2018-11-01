01.11.2018 22:28  Релиз GhostBSD 18.10

>Потому что практических десктоп-преимуществ у бзд перед линуксом нет Пока нет.

Но тут какое дело…

У Хрома перед Firefox-ом преимуществ тоже не было, а вот поди ж ты.

И про многие популярные ныне DE во времена KDE3 и Gnome2 никто не слышал.

В один не очень прекрасный день может оказаться, что GNU/Linux уже не столь хорош, как когда-то — корпорации, поттеринги и прочие sjw не спят. Надежда на то, что *BSD системы в этом случае подойдут для миграции слаба: во-первых их точат те же черви, пусть и менее активно, во-вторых — грызут не только ядро и окружение, а и весь набор софта, общий для линуксов, бсд, солярисов и даже для всякой экзотики вроде хайку. Но всё равно — пусть будут.

