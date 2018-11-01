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01.11.2018 22:28  Релиз GhostBSD 18.10

После года разработки сформирован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 18.10, построенного на базе TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры amd64 (2.6 Гб).

В новом выпуске:

  • В качестве основы GhostBSD вместо FreeBSD теперь используется кодовая база TrueOS. Обновления отныне будут формироваться с использование репозиториев пакетов TrueOS. Порты и пакеты FreeBSD теперь несовместимы с GhostBSD, вместо них следует использовать порты TrueOS;
  • В качестве системы инициализации задействован OpenRC;
  • Вместо OpenSSL в состав включён LibreSSL;
  • В качестве файловой системы по умолчанию используется ZFS;
  • Для загрузки вместо GRUB задействован новый гибридный загрузчик FreeBSD;
  • В сетевом конфигураторе NetworkMgr добавлена поддержка настройки соединений через несколько сетевых карт;
  • Переписан код обеспечения загрузки в Live-режиме. Прекращено использование Unionfs;
  • После загрузки реализован автоматический запуск сеанса на базе рабочего стола MATE;
  • В состав добавлен драйвер drm-next-kmod для поддержки новых графических чипов AMD и Intel. Для использования аппаратного ускорения на GPU Intel добавлены драйверы ibva-intel-driver и libva-vdpau-driver. Для карт NVIDIA добавлен проприетарный драйвер nvidia-driver-390.87.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghostbsd.org/18.10...)
  2. OpenNews: Релиз GhostBSD 11.1
  3. OpenNews: Вышел релиз DragonFly BSD 5.2
  4. OpenNews: Проект TrueOS трансформировался в обособленную ОС
  5. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 7.2
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ghostbsd, trueos, bsd
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  • 1.1, Аноним (1), 22:30, 01/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Если система настолько лёгкая, что мешало собрать и i686 образ для старых компьютеров?
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:37, 01/11/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Очередной нескучный бзд Я линуксоид Но не исключаю, что однажды в момент, когд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, AlexYeCu_not_logged (?), 22:56, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Потому что практических десктоп-преимуществ у бзд перед линуксом нет

    Пока нет.
    Но тут какое дело…
    У Хрома перед Firefox-ом преимуществ тоже не было, а вот поди ж ты.
    И про многие популярные ныне DE во времена KDE3 и Gnome2 никто не слышал.
    В один не очень прекрасный день может оказаться, что GNU/Linux уже не столь хорош, как когда-то — корпорации, поттеринги и прочие sjw не спят. Надежда на то, что *BSD системы в этом случае подойдут для миграции слаба: во-первых их точат те же черви, пусть и менее активно, во-вторых — грызут не только ядро и окружение, а и весь набор софта, общий для линуксов, бсд, солярисов и даже для всякой экзотики вроде хайку. Но всё равно — пусть будут.

     

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