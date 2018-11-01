01.11.2018 13:30  Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0

Доступны исходные тексты второго тестового (milestone) выпуска мобильной платформы Tizen 5.0. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Код поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD. Сборки сформированы для эмулятора, плат Raspberry Pi 3, odroid u3, odroid x u3, artik 710/530/533 и различных мобильных платформ на базе архитектур armv7l и arm64. Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd. Особенности Tizen 5.0 M2: Добавлен API Service Framework для отправки и приёма данных, необходимых для работы различных движков голосового управления;

В DALi (3D UI Toolkit) добавлена поддержка формата 3D-моделей glTF (GL Transmission Format);

Расширены средства обновления программного обеспечения, добавлена поддержка обновления неинтерактивных IoT-устройств без экрана (headless);

Улучшена работа на устройствах с небольшим размером оперативной памяти. Добавлена защита от принудительного завершения отдельных приложений при нехватке памяти (срабатывание OOM killer). Добавлена возможность хранения подкачки в файле и использование Zswap для сжатия информации в разделе подкачки. Добавлен режим раннего вытеснения памяти в раздел подкачки;

Обновлена графическая подсистема, Wayland обновлён до версии 1.15. Добавлена поддержка wayland-протокола tizen_move_resize. Обновлены библиотеки EFL;

База паролей разделена на два файла - доступный только на чтение и допускающий изменение. Для хэширования root-пароля вместо MD5 задействован алгоритм SHA-512;

Добавлена возможность использования файловых систем Btrfs, Squashfs и Overlayfs в корневой ФС;

В профиль для носимых устройств включён пакет rpc-port для организации работы RPC (Remote Procedure Call);

Увеличена производительность и стабильность языка описания интерфейса TIDL (Tizen Interface Definition Language);

Добавлен API для сетевого мониторинга;

Расширены отладочные инструменты;

Добавлен легковесный web-стек, обеспечивающий поддержку WebView в Bixby Capsule Viewer и DALi (3D UI Toolkit);

Обновлены версии компонентов .NET Core (Coreclr, Corefx);

Добавлен экспериментальный Neural Network Runtime для задействования в приложениях элементов машинного обучения. Runtime поддерживает модель MobileNets (распознавание объектов на фотографиях) и частично совместим с TensorFlow Lite и Android NN API.



