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01.11.2018 13:30  Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0

Доступны исходные тексты второго тестового (milestone) выпуска мобильной платформы Tizen 5.0. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Код поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD. Сборки сформированы для эмулятора, плат Raspberry Pi 3, odroid u3, odroid x u3, artik 710/530/533 и различных мобильных платформ на базе архитектур armv7l и arm64.

Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd.

Особенности Tizen 5.0 M2:

  • Добавлен API Service Framework для отправки и приёма данных, необходимых для работы различных движков голосового управления;
  • В DALi (3D UI Toolkit) добавлена поддержка формата 3D-моделей glTF (GL Transmission Format);
  • Расширены средства обновления программного обеспечения, добавлена поддержка обновления неинтерактивных IoT-устройств без экрана (headless);
  • Улучшена работа на устройствах с небольшим размером оперативной памяти. Добавлена защита от принудительного завершения отдельных приложений при нехватке памяти (срабатывание OOM killer). Добавлена возможность хранения подкачки в файле и использование Zswap для сжатия информации в разделе подкачки. Добавлен режим раннего вытеснения памяти в раздел подкачки;
  • Обновлена графическая подсистема, Wayland обновлён до версии 1.15. Добавлена поддержка wayland-протокола tizen_move_resize. Обновлены библиотеки EFL;
  • База паролей разделена на два файла - доступный только на чтение и допускающий изменение. Для хэширования root-пароля вместо MD5 задействован алгоритм SHA-512;
  • Добавлена возможность использования файловых систем Btrfs, Squashfs и Overlayfs в корневой ФС;
  • В профиль для носимых устройств включён пакет rpc-port для организации работы RPC (Remote Procedure Call);
  • Увеличена производительность и стабильность языка описания интерфейса TIDL (Tizen Interface Definition Language);
  • Добавлен API для сетевого мониторинга;
  • Расширены отладочные инструменты;
  • Добавлен легковесный web-стек, обеспечивающий поддержку WebView в Bixby Capsule Viewer и DALi (3D UI Toolkit);
  • Обновлены версии компонентов .NET Core (Coreclr, Corefx);
  • Добавлен экспериментальный Neural Network Runtime для задействования в приложениях элементов машинного обучения. Runtime поддерживает модель MobileNets (распознавание объектов на фотографиях) и частично совместим с TensorFlow Lite и Android NN API.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/ts...)
  2. OpenNews: Выпуск среды разработки Tizen Studio 3.0
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 4.0m3 и среды разработки Tizen Studio 2.5
  4. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  5. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tizen
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  • 1.1, Аноним (-), 13:40, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно, а каменты стерли потому что это реклама? Или появился новый автор, нетерпимый к любому мнению, отличному от его?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:46, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Или комменты были в соседней новости поро IDE для Tizen? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49530
     
  • 1.3, Аноним (-), 13:52, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Tizen - свободная ОС, но пиарят почему-то проприетарную Sailfish.
     
     
  • 2.4, Айран (?), 14:08, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    не проприетарная, а с кратковременно недоступными исходниками
     
     
  • 3.5, Аноним (-), 14:24, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Время недоступности исходников равно времени существования Sailfish?
     
     
  • 4.6, Аноним (-), 14:30, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Время недоступности исходников равно времени хранения в кратковременной памяти
     
  • 1.7, kiwinix (?), 14:35, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я бы поклацал эту ОС. Но у нас телефонов нет нигде
     
  • 1.8, Qwerty (??), 14:37, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Астрологи объявили неделю Tizen. Количество новостей о Tizen удвоилось.
     
  • 1.9, Онаним (?), 14:56, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > в основном силами компании Samsung

    А где хоть один смартфон от Samsung на этой платформе? А то вроде все Galaxy на Android...

     
     
  • 2.11, kiwinix (?), 15:57, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Индии, и подобных странах
     
  • 2.12, kernel (??), 16:06, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Причем здесь смартфоны? Основная сфера использования tizen - это телевизоры и часы.
     
  • 1.10, Попугай Кеша (?), 15:27, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пойдет на СмартТВ. У Самсов. Ну и все. На телефонах не увидим.
     
  • 1.13, Аноним (13), 16:46, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
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    Для OrangePi есть билд?
     

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