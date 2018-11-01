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01.11.2018 11:26  Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.9

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.9 (Simple Direct Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека предоставляет такие средства как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги.

В новом выпуске:

  • Добавлен API для работы с датчиками (SDL_sensor.h) и поддержка события SDL_SENSORUPDATE, отправляемого при обновлении данных от датчика;
  • Добавлена функция SDL_GetDisplayOrientation() для получения сведений об ориентации экрана и событие SDL_DISPLAYEVENT для обработки смены ориентации;
  • Добавлены драйверы джойстиков на базе HIDAPI для поддержки игровых контроллеров Xbox, PS4 и Nintendo Switch Pro;
  • Добавлена поддержка различных популярных игровых контроллеров;
  • Добавлены функции SDL_JoystickGetDevicePlayerIndex(), SDL_JoystickGetPlayerIndex(), SDL_GameControllerGetPlayerIndex(), SDL_GameControllerRumble(), SDL_JoystickRumble() и SDL_GameControllerMappingForDeviceIndex();
  • Добавлены опции SDL_HINT_MOUSE_DOUBLE_CLICK_TIME и SDL_HINT_MOUSE_DOUBLE_CLICK_RADIUS для управления временем и радиусом двойного клика мышью;
  • Добавлены функции SDL_HasColorKey(), SDL_HasAVX512F() и SDL_IsTablet() для определения цвета прозрачности, поддержки инструкций AVX-512F и факта запуска приложения на планшете;
  • Для Linux добавлен вызов SDL_LinuxSetThreadPriority() для корректировки приоритета выполнения потока;
  • Для Android добавлена поддержка контроллеров USB Xbox, PS4 и Nintendo Switch Pro, возможность использования относительного позиционирования указателя мыши и замены курсора мыши. Добавлены функции SDL_AndroidBackButton(), SDL_IsChromebook() и SDL_IsDeXMode() для настройки обработчика копки "Назад", проверки запуска в окружении Chromebook и определения применения адаптера Samsung DeX.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.7
  3. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.6 с поддержкой API Vulkan
  4. OpenNews: Релиз мультимедиа-библиотеки SDL 2.0.2 с поддержкой Wayland и Mir
  5. OpenNews: В библиотеку SDL добавлена поддержка дисплейного сервера Mir
  6. OpenNews: Релиз мультимедиа-библиотеки SDL 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sdl
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