01.11.2018 11:26  Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.9

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.9 (Simple Direct Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека предоставляет такие средства как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги. В новом выпуске: Добавлен API для работы с датчиками (SDL_sensor.h) и поддержка события SDL_SENSORUPDATE, отправляемого при обновлении данных от датчика;

Добавлена функция SDL_GetDisplayOrientation() для получения сведений об ориентации экрана и событие SDL_DISPLAYEVENT для обработки смены ориентации;

Добавлены драйверы джойстиков на базе HIDAPI для поддержки игровых контроллеров Xbox, PS4 и Nintendo Switch Pro;

Добавлена поддержка различных популярных игровых контроллеров;

Добавлены функции SDL_JoystickGetDevicePlayerIndex(), SDL_JoystickGetPlayerIndex(), SDL_GameControllerGetPlayerIndex(), SDL_GameControllerRumble(), SDL_JoystickRumble() и SDL_GameControllerMappingForDeviceIndex();

Добавлены опции SDL_HINT_MOUSE_DOUBLE_CLICK_TIME и SDL_HINT_MOUSE_DOUBLE_CLICK_RADIUS для управления временем и радиусом двойного клика мышью;

Добавлены функции SDL_HasColorKey(), SDL_HasAVX512F() и SDL_IsTablet() для определения цвета прозрачности, поддержки инструкций AVX-512F и факта запуска приложения на планшете;

Для Linux добавлен вызов SDL_LinuxSetThreadPriority() для корректировки приоритета выполнения потока;

Для Android добавлена поддержка контроллеров USB Xbox, PS4 и Nintendo Switch Pro, возможность использования относительного позиционирования указателя мыши и замены курсора мыши. Добавлены функции SDL_AndroidBackButton(), SDL_IsChromebook() и SDL_IsDeXMode() для настройки обработчика копки "Назад", проверки запуска в окружении Chromebook и определения применения адаптера Samsung DeX.



