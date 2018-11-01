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01.11.2018 09:51  Обновление Firefox 63.0.1 и Thunderbird 60.3.0. Включение WebRender в Firefox 64-beta

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 63.0.1, в котором исправлено несколько ошибок:

  • Решена проблема с отображением подсказок-рекомендаций (snippets) на странице, показываемой при открытии новой вкладки;
  • Налажена работа опции масштабирования по размеру страницы в интерфейсе предпросмотра перед выводом на печать (макеты показывались только в масштабе 30%);
  • В диалоге подтверждения закрытия нескольких окон для некоторых локалей (в том числе ru, fr и de) отображался заполнитель "%1$S".

Одновременно сформирован новый выпуск почтового клиента Thunderbird 60.3.0, в котором устранено 19 критических уязвимостей (сведены под CVE-2018-12390) и исправлено несколько ошибок. В частности, устранены проблемы, связанные с темой оформления, перезаписью файлов при сохранении, редактированием шаблонов, фильтрацией заголовков и вложений, автодополнением адресов списков рассылки.

Дополнительно можно отметить о включении в бета-версию Firefox 64 системы композитинга Servo WebRender, написанной на языке Rust и выносящей на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы. При использовании WebRender вместо встроенной в движок Gecko системы композитинга, обрабатывающей данные при помощи CPU, для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы используются шейдеры, выполняемые в GPU, что позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снизить нагрузку на CPU. WebRender пока предложен по умолчанию для тестирования только пользователям видеокарт NVIDIA с ОС Windows 10. Активировать WebRender вручную можно через переменную "gfx.webrender.all.qualified" в about:config.

Из изменений в Firefox 64-beta также можно отметить возможность одновременного выделения нескольких вкладок для их перемещения, приглушения звука, добавления в закладки или закрепления. Полностью переработано оформление страницы about:crashes. Удалена поддержка предпросмотра RSS-лент и режима Live Bookmarks, позволяющего просматривать новости по подписке в форме обновляющихся закладок.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 63
  3. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox
  4. OpenNews: Представлен первый выпуск Firefox для устройств виртуальной реальности
  5. OpenNews: В Firefox добавлено системное дополнение, передающее данные о выключении телеметрии
  6. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен WebRender, использующий GPU для отрисовки web-страниц
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Будем 10 лет ждать WebRender в Linux...
     
     
  • 2.7, Онаним (?), 10:34, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Не будем потому, что рендеринг на GPU всегда работает криво и нестабильно (потому, что качественные видеодрайверы не умеет писать никто) и вообще GPU - буржуазное излишество.
     
     
  • 3.16, Антон (??), 11:24, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    а где сейчас нет GPU?
     
  • 1.2, Володя (??), 10:16, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –4 +/
    В Firefox совсем охренели Сижу работаю, в менеджере обновлений прилетает обнова... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Онаним (?), 10:35, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так перезагрузи. Там всегда было расширение, добавляющее кнопку перезагрузить - жмёшь, браузер перезагружается и все вкладки восстанавливаются как было даже если в целом у тебя их сохранение при закрытии отключено.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:19, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    установил на windows 10. Это пи...дец товарищи! тормоза лютые! словно драйверов вовсе нет, а видеокарта на 8 мегабайт.
     
     
  • 2.9, Онаним (?), 10:36, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что такого в видеокарте на 8 мегабайт? У всех встроенных это норма вроде.
     
     
  • 3.20, Аноним (3), 11:30, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может и ничего, но почему все так безбожно тормозит...
     
  • 1.4, Айран (?), 10:20, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    после обновления до 63 стала жрать иногда немеренно памяти и крашится - чего я не встречал уже пару лет. И хрен его знает из-за чего
     
     
  • 2.6, COBA (?), 10:28, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В ubuntu такое поведение стало где-то с 60 версии. Но сейчас произошли улучшения. Уже практически не крашится. И намного реже стал происходить необоснованный жор памяти, которую можно почистить в about:memory.
    Вывод - потихоньку все-таки браузер улучшается, что не может не радовать.
    Из регрессов 63 - проблемы со звуком в webrtc(кому-то взбрело в голову все сделать по стандарту, но все сервера этот стандарт не поддерживают(( ), которые уже поправили в 64, но приходится для этого пользоваться chromium до 11 декабря(релиз 64).
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:21, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоесть, можно включить рендер принудительно на любом гпу?
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:07, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что такое сводная отрисовка?
     
  • 1.11, vz_2 (?), 11:09, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть какая-то альтернатива firetray?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:13, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/firetray-updates/FireTray
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 11:14, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только есть один глючок: если есть новые письма, то вместо циферки в трее показывается пустота.
     
  • 1.13, Аноним (14), 11:12, 01/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А меня Thunderbird огорчил Отвалились дополнения, в частности FireTray и Send F... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, AnPoz (ok), 11:31, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть настройка "сохранять ответы в папке оригинала". Не оно?
     

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