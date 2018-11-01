01.11.2018 09:51  Обновление Firefox 63.0.1 и Thunderbird 60.3.0. Включение WebRender в Firefox 64-beta

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 63.0.1, в котором исправлено несколько ошибок:

Решена проблема с отображением подсказок-рекомендаций (snippets) на странице, показываемой при открытии новой вкладки;

Налажена работа опции масштабирования по размеру страницы в интерфейсе предпросмотра перед выводом на печать (макеты показывались только в масштабе 30%);

В диалоге подтверждения закрытия нескольких окон для некоторых локалей (в том числе ru, fr и de) отображался заполнитель "%1$S".

Одновременно сформирован новый выпуск почтового клиента Thunderbird 60.3.0, в котором устранено 19 критических уязвимостей (сведены под CVE-2018-12390) и исправлено несколько ошибок. В частности, устранены проблемы, связанные с темой оформления, перезаписью файлов при сохранении, редактированием шаблонов, фильтрацией заголовков и вложений, автодополнением адресов списков рассылки.

Дополнительно можно отметить о включении в бета-версию Firefox 64 системы композитинга Servo WebRender, написанной на языке Rust и выносящей на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы. При использовании WebRender вместо встроенной в движок Gecko системы композитинга, обрабатывающей данные при помощи CPU, для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы используются шейдеры, выполняемые в GPU, что позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снизить нагрузку на CPU. WebRender пока предложен по умолчанию для тестирования только пользователям видеокарт NVIDIA с ОС Windows 10. Активировать WebRender вручную можно через переменную "gfx.webrender.all.qualified" в about:config.

Из изменений в Firefox 64-beta также можно отметить возможность одновременного выделения нескольких вкладок для их перемещения, приглушения звука, добавления в закладки или закрепления. Полностью переработано оформление страницы about:crashes. Удалена поддержка предпросмотра RSS-лент и режима Live Bookmarks, позволяющего просматривать новости по подписке в форме обновляющихся закладок.



