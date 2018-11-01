31.10.2018 23:58  Релиз системы распознавания текста Tesseract 4.0

Опубликован релиз системы оптического распознавания текста Tesseract 4.0, поддерживающей распознавания документов на более чем 100 языках, включая русский, казахский, белорусский и украинский. Результат может сохраняться как открытым текстом, так и в форматах HTML, PDF и TSV. Изначально система была создана в 1985-1995 годы в лаборатории компании Hewlett Packard, в 2005 году код был открыт под лицензией Apache и в дальнейшем развивался при участии работников компании Google. Исходные тексты проекта распространяются под лицензий Apache 2.0. Основные улучшения в Tesseract 4.0: Новый движок распознавания, базирующийся на применении системы машинного обучения на базе рекуррентной нейронной сети LSTM, оптимизированной для распознавания целиком строк и позволяющей добиться существенного увеличения точности. Старый движок, распознающий текст на уровне шаблонов отдельных символов, продолжает поставляться в качестве опции. Альтернативный движок Cube удалён из кодовой базы;

Добавлены сопутствующие новому OCR-движку утилиты для тренировки модели машинного обучения. Готовые натренированные модели опубликованы для 123 языков;

Для нового движка распознавания подготовлены модули для оптимизации производительности при помощи OpenMP и SIMD-инструкций AVX2, AVX или SSE4.1;

Осуществлён переход к нумерации версий в соответствии со спецификацией "Cемантическое версионирование", подразумевающей использование нотации X.Y.Z (вместо ранее используемой W.X.Y.Z), в которой X меняется при внесении изменений, нарушающих обратную совместимость, Y меняется при расширении функциональности и Z при исправлении ошибок.

Обновлена сборочная система. Для сборки теперь требуется компилятор с поддержкой C++ 11. Добавлены unit-тесты. Добавлен режим сборки без старого движка распознавания. Выполнена реогранизация дерева исходных текстов. Проведена чистка устаревшего кода;

Улучшена обработка многостраничных TIFF-изображений;

Улучшен экспорт в PDF.



