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31.10.2018 23:58  Релиз системы распознавания текста Tesseract 4.0

Опубликован релиз системы оптического распознавания текста Tesseract 4.0, поддерживающей распознавания документов на более чем 100 языках, включая русский, казахский, белорусский и украинский. Результат может сохраняться как открытым текстом, так и в форматах HTML, PDF и TSV. Изначально система была создана в 1985-1995 годы в лаборатории компании Hewlett Packard, в 2005 году код был открыт под лицензией Apache и в дальнейшем развивался при участии работников компании Google. Исходные тексты проекта распространяются под лицензий Apache 2.0.

Основные улучшения в Tesseract 4.0:

  • Новый движок распознавания, базирующийся на применении системы машинного обучения на базе рекуррентной нейронной сети LSTM, оптимизированной для распознавания целиком строк и позволяющей добиться существенного увеличения точности. Старый движок, распознающий текст на уровне шаблонов отдельных символов, продолжает поставляться в качестве опции. Альтернативный движок Cube удалён из кодовой базы;
  • Добавлены сопутствующие новому OCR-движку утилиты для тренировки модели машинного обучения. Готовые натренированные модели опубликованы для 123 языков;
  • Для нового движка распознавания подготовлены модули для оптимизации производительности при помощи OpenMP и SIMD-инструкций AVX2, AVX или SSE4.1;
  • Осуществлён переход к нумерации версий в соответствии со спецификацией "Cемантическое версионирование", подразумевающей использование нотации X.Y.Z (вместо ранее используемой W.X.Y.Z), в которой X меняется при внесении изменений, нарушающих обратную совместимость, Y меняется при расширении функциональности и Z при исправлении ошибок.
  • Обновлена сборочная система. Для сборки теперь требуется компилятор с поддержкой C++ 11. Добавлены unit-тесты. Добавлен режим сборки без старого движка распознавания. Выполнена реогранизация дерева исходных текстов. Проведена чистка устаревшего кода;
  • Улучшена обработка многостраничных TIFF-изображений;
  • Улучшен экспорт в PDF.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Новая версия оболочки для распознавания текста YAGF 0.9.4
  3. OpenNews: Проект по созданию открытого робота-сканера для оцифровки документов
  4. OpenNews: Релиз системы распознавания текстов Cuneiform 1.1.0
  5. OpenNews: Релиз системы распознавания текста Tesseract 3.0 с поддержкой русского языка
  6. OpenNews: Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.23
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tesseract, ocr
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  • 1, Аноним (1), 00:15, 01/11/2018 [ответить]    [к модератору]
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    Акробатридеро капец?
     

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