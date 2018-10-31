The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

31.10.2018 23:29  Выпуск мобильной ОС Sailfish 3

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 3. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Sony Xperia X, Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia XA2 Plus, но поставляются пока только для зарегистрированных участников программы раннего доступа к прошивкам (для всех остальных доступ будет открыт через неделю).

Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в прошлом году.

В новой версии:

  • Новое базовое меню, в любой момент позволяющее получить быстрый доступ к настройкам и ярлыкам событий;
  • Новое стилевое оформление интерфейса "Light ambiences";
  • Поддержка шифрования данных на SD-картах памяти и возможность форматирования SD-карт с использованием файловых систем FAT, exFAT и ext4. Возможность ширования системных разделов ожидается в следующем выпуске;
  • Возможность подключения различных внешних накопителей через USB-порт в режиме OTG;
  • Возможность быстрой смены раскладки клавиатуры экранным жестом (горизонтальное скользящее движение по экранной клавиатуре);
  • Поддержка открытия приложения для работы с камерой без разблокировки экрана;
  • Оптимизация производительности интерфейса пользователя. Полностью переписан код для запуска приложений. В дальнейшем ожидается обновление библиотеки Qt, что позволит добиться значительного повышения производительности;
  • В libhybris улучшена поддержка загрузки драйверов из состава Android 8. Улучшена поддержка чипсетов MediaTek и Spreadtrum;
  • Для предприятий реализованы полноценные средства удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device Management), добавлена поддержка подключения к Wi-Fi с использованием WPA-EAP и предложен встроенный VPN.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/sailfis...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.2.1
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.2.0
  4. OpenNews: Графическая оболочка платформы Sailfish будет открыта этим летом
  5. OpenNews: Jolla лицензировала ОС Sailfish российской компании "Открытая мобильная платформа"
  6. OpenNews: Компании Jolla и Sony представили версию Sailfish для смартфонов Sony Xperia
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.2, Аноним (2), 23:38, 31/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Парни, подскажите, объективно - юзабельно? Стоящая вещь? Заявленная криптография - стойкая? Глюков много?
    Спасибо.
    С любовью, Анон.
     
  • 1.3, ПользовательНПМ (?), 23:46, 31/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    на какие современные смартфоны можно эту ОС установить?
     
     
  • 2.4, rstp14 (ok), 23:51, 31/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Jolla 1, Jolla C, Sony Xperia X, Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia XA2 Plus
     
  • 1.5, Аноним (-), 23:58, 31/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А сорцы они так и не открыли, как я понимаю? Ну что ж, фееричное кормлением завтраками от горячих эсто^W финских парней засчитано.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 00:09, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А в последнее время уже и не обещают. Их и без того анон любит. Ведь это честная проприетарщина для народа, а не какой-нибудь зондированный андроид.
     
  • 1.6, AnonPlus (?), 00:06, 01/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там не было шифрования?
     
  • 1.8, Аноним (-), 00:12, 01/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Wayland используют, несколько лет, да ещё и в потребительских устройствах. Непорядок. Неужели в Jolla не читают опеннет и не знают, что Wayland не готов? Сообщите им кто-нибудь.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor