31.10.2018 23:29  Выпуск мобильной ОС Sailfish 3

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 3. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Sony Xperia X, Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia XA2 Plus, но поставляются пока только для зарегистрированных участников программы раннего доступа к прошивкам (для всех остальных доступ будет открыт через неделю). Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в прошлом году. В новой версии: Новое базовое меню, в любой момент позволяющее получить быстрый доступ к настройкам и ярлыкам событий;

Новое стилевое оформление интерфейса "Light ambiences";

Поддержка шифрования данных на SD-картах памяти и возможность форматирования SD-карт с использованием файловых систем FAT, exFAT и ext4. Возможность ширования системных разделов ожидается в следующем выпуске;

Возможность подключения различных внешних накопителей через USB-порт в режиме OTG;

Возможность быстрой смены раскладки клавиатуры экранным жестом (горизонтальное скользящее движение по экранной клавиатуре);

Поддержка открытия приложения для работы с камерой без разблокировки экрана;

Оптимизация производительности интерфейса пользователя. Полностью переписан код для запуска приложений. В дальнейшем ожидается обновление библиотеки Qt, что позволит добиться значительного повышения производительности;

В libhybris улучшена поддержка загрузки драйверов из состава Android 8. Улучшена поддержка чипсетов MediaTek и Spreadtrum;

Для предприятий реализованы полноценные средства удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device Management), добавлена поддержка подключения к Wi-Fi с использованием WPA-EAP и предложен встроенный VPN.



