31.10.2018 22:00  Выпуск среды разработки Tizen Studio 3.0

Доступен выпуск среды разработки Tizen Studio 3.0, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность. В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров. В новой версии: Добавлена поддержка профилей для устройств интернета вещей iot-headed-5.0 (с экраном) и iot-headless-5.0 (без экрана);

Для профилей IoT-устройств добавлена поддержка двухпроцессной модели, подразумевающей создание двух json-файлов: master.json с информацией об устройствах и конфигурации, и resource.json с информацией о всех ресурсах;

Для TizenRT обеспечена поддержка сборки с использованием Docker. Вместо установки необходимых для сборки библиотек и утилит теперь можно воспользоваться готовым контейнером Docker, включающим всё необходимое для разработки TizenRT;

Для хранения паролей к сертификатам теперь могут использоваться утилиты Wincrypt и Secret;

Добавлена поддержка Ubuntu 18.04.



