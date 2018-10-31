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31.10.2018 22:00  Выпуск среды разработки Tizen Studio 3.0

Доступен выпуск среды разработки Tizen Studio 3.0, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность.

В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка профилей для устройств интернета вещей iot-headed-5.0 (с экраном) и iot-headless-5.0 (без экрана);
  • Для профилей IoT-устройств добавлена поддержка двухпроцессной модели, подразумевающей создание двух json-файлов: master.json с информацией об устройствах и конфигурации, и resource.json с информацией о всех ресурсах;
  • Для TizenRT обеспечена поддержка сборки с использованием Docker. Вместо установки необходимых для сборки библиотек и утилит теперь можно воспользоваться готовым контейнером Docker, включающим всё необходимое для разработки TizenRT;
  • Для хранения паролей к сертификатам теперь могут использоваться утилиты Wincrypt и Secret;
  • Добавлена поддержка Ubuntu 18.04.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/ts...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 4.0m3 и среды разработки Tizen Studio 2.5
  3. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  4. OpenNews: Доступна среда разработки Tizen Studio 2.2
  5. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0
  6. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tizen
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