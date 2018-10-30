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30.10.2018 20:51  Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 6.0

Доступен релиз серверного Linux-дистрибутива Zentyal 6.0, построенного на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и специализирующегося на создании серверов для обслуживания локальной сети предприятий среднего и малого бизнеса. В том числе дистрибутив позиционируется в качестве альтернативы Windows Small Business Server и включает компоненты для замены служб Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server. Размер iso-образа 854 Мб. Отдельно оставляется коммерческая редакция дистрибутива, при этом пакеты с компонентами Zentyal доступны пользователям Ubuntu через штатный репозиторий Universe.

Управление всеми аспектами работы дистрибутива производится через web-интерфейс, в рамках которого объединено около 40 различных модулей для управления сетью, сетевыми сервисами, офисным сервером и компонентами инфраструктуры предприятия. Поддерживается быстрая организация работы шлюза, межсетевого экрана, почтового сервера, VoIP (Asterisk), VPN-сервера, прокси (squid), файлового сервера, системы для организации взаимодействия сотрудников, системы мониторинга, сервера для резервного копирования, системы обеспечения сетевой безопасности (Unified Threat Manager), системы организации входа пользователей через Captive portal и т.п. После установки каждый из поддерживаемых модулей сразу готов для выполнения своих функций. Настройка всех модулей осуществляется через систему мастеров и не требует ручной правки файлов конфигурации.

Основные изменения:

  • Пакетная база обновлена до Ubuntu 18.04 LTS;
  • Реализация контроллера домена и сервиса Active Directory обновлена до Samba 4.7.
  • Добавлен новый модуль для аутентификации и авторизации пользователей при помощи протокола RADIUS (используется freeradius 3.0);
  • Добавлен новый модуль для управления виртуальными машинами;
  • В OpenVPN в качестве шифра по умолчанию задействован AES-256-CBC;


  1. Главная ссылка к новости (https://wiki.zentyal.org/wiki/...)
  2. OpenNews: Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 5.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.21
  4. OpenNews: Доступен Whonix 14, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  5. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: zentyal
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