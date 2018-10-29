29.10.2018 17:41  Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake

|
|
|
|
|
|2.39, Аноним (39), 20:04, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Уж больно напоминает девиз одного не очень хорошего государства, если вы понимаете, о чём я
|
|1.2, A.Stahl (ok), 17:49, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+14 +/–
|
А чего они ожидали? Что плюсовики будут с удовольствием использовать "упрощённый вариант языка QML", от которого многих уже тошнит?
Лучше бы и сам QML туда же отправили. Использовать его совместно с плюсами это удвольствие очень ниже среднего. Около самого дна я бы сказал.
|
|
|
|
|
|
|
|4.97, Аноним (97), 01:37, 30/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> При должном уровне "скилла" можно и хлеб членом рубить. Но имеет ли это смысл?
Ну вот, а раньше из хлеба троллейбусы делали...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|9.68, Аноним (51), 21:20, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
|
Прекрасно все. Причём без аппаратного ускорения. На qml в этом случае будет Содом и Гоморра, будет ацки тормозить, и терять текстуры
|
|
|
|6.52, Аноним (59), 20:59, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Всё, что вам здесь напишут - будут такие же слова, как написанные ранее. Лучший пруф - самому запустить и убедиться.
|
|
|
|5.35, Аноним (88), 19:43, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>Тебе даже не нужно софтину перезапускать, тем более перекомпилировать, при изменении интерфейса в QML.
Криокамера протекла? Компилятор для qml давно в стандартной поставке.
|
|1.6, Cradle (?), 18:01, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
все хорошо, особенно если они еще походу и самому CMake помогут документацию до ума довести, а то там сейчас изза бардака довольно высокий порог вхождения. Вот только в анонсе "Longer term, we plan to switch to CMake for building Qt itself" слегка пугает - убьют ведь и qmake ненароком, пусть лучше будут оба.
|
|
|
|
|
|3.31, Аноним (10), 19:40, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
ninja ортогонален cmake. cmake использует для сборки либо make либо ninja, конечно ninja тут лучший выбор.
|
|2.54, llolik (ok), 21:05, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Ещё бы meson туда же
Meson, в общем-то, ИМХО совсем не плох.
Язык понятен (python, собственно), возможностей необходимый достаточный минимум, работает шустро (несмотря на python), маразмов вроде полисей и модулей, которые никто не поддерживает, не наблюдается (возможно это только до поры).
|
|
|
|
|
|
|
|4.72, Владимир (??), 21:32, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
А при чем тут поддержка системы сборки cmake в IDE? в какой-то другой IDE статический рантайм проще добавляется, не через замену CMAKE_CXX_FLAGS =) ?
То что в qmake есть ряд готовых решений, вообще никак не связан с поддержкой сборки cmake (это к разрабам самого cmake, а не Qt Creator)
Единственное с чем я согласен, с комментатором выше - что неплохо бы добавить автодобавление файлов в проект через гуй какое-то (не уверен что это будет работать в 90% случаев вообще).
|
|
|
|5.83, Аноним (83), 22:52, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
В vs - переключением одного параметра, погуглите про cmake проблема известная - куча обвеса в виде foreach циклов.
|
|
|
|2.34, пох (?), 19:42, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Если кто не знает, qbs требует для сборки почти весь Qt и наоборот.
если кто не знает - некоторые зависимости cmake требуют для сборки - cmake.
И ничего, никого это не огорчило.
|
|
|
|
|
|
|
|5.82, пох (?), 22:25, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
нет, сам он самодельным configure настраивается, cmake тянет то ли libuv, то ли что-то без чего он не собирается, то ли что-то из модулей вылезшее - запамятовал уже. Причем зависимость была вроде бы необязательная, но вот соберется ли то ради чего тебе понадобилось все это, без нее - вопрос...
|
|
|
|6.91, Аноним (88), 00:18, 30/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Дай я тебе помогу. У него есть гуй в комплекте на Qt. Но для сборки кутей достаточно минимальной конфигурации.
|
|2.95, Tat (ok), 00:48, 30/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Тьянго - он и есть Тьянго. Делает много хорошего, но тараканы в голове тоже огроменные. Чего стоит только его идея выводить UTF строки в стандартный QDebug в виде hex-кода.
Очень жаль QBS. Задумка была хорошая, реализация - хреновая. Да и чего они ожидали, когда над QBS работало полтора человека в свободное время?
|
|1.46, Аноним (51), 20:38, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
|
Они бы про Qml опрос бы провели, тоже бы узнали много нового про скептически настроенных программистов с++, о технологии которую уже 10 лет доделать не могут
|
|
|
|2.49, Аноним (88), 20:54, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Понабегут фанбои всяких реактов и проголосуют за выпиливание плюсов и виджетов. Последние, кстати, за время 5-й ветки особенно и не продвинулось.
|
|
|
|3.56, Аноним (59), 21:06, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Последние, кстати, за время 5-й ветки особенно и не продвинулось.
Потому что QML полностью покрывает их функционал.
|
|
|
|4.63, Vkni (ok), 21:13, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
В GUI как-то очень мало новых интересных вещей, а в основном беготня по кругу. Причем это чуть ли не с того момента, как MIT (как организация) перестала разрабатывать X11.
|
|2.60, Vkni (ok), 21:10, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Ну оно действительно устаревшее говно. Как бы давно понятно, что всякие GUI требуют развесистой "бизнес-логики", где прекрасно работает статическая типизация + pattern matching. И если тянуть туда интерпретируемый язык с динамическими типами, придется писать unit-test'ы на каждый чих, причем в 80% случаев выполняя нехитрую работу компилятора.
А тесты очевидно плохи тем, что это дополнительный код, который нужно писать, читать и модифицировать, в котором могут быть ошибки и т.д. Поэтому, по-возможности, лучше бы обходиться без них, если это не скажется на качестве ПО.
|
|
|
|
|
|4.80, Vkni (ok), 22:11, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Типизация много где есть. В basic'е, например. И что?
Речь-то про алгебраические типы данных и pattern matching. ;-)
|
|1.69, Нанобот (ok), 21:22, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
> Взвесив все плюсы и минусы компания Qt Company пришла к выводу, что более целесообразно
уважаю здравый смысл. а вот всякие там свободные кодеры бы ещё пару лет пилили его ради самого процесса
|
|
|
|2.74, Владимир (??), 21:36, 29/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
К сожалению, в основном не взлетело как раз из-за того что всякие "свободные кодеры" и не горели желанием его пилить (да, я о тебе, Jake, забросивший xcode интеграцию - он по итогу уволится из QtP)
Почему внутри компании на несколько сот девелоперов не нашлось ресурсов - для меня тоже остается загадкой.
|
|1.86, nc (ok), 23:20, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Очень жаль. Синтаксис CMake мне не нравится, очередная неструктурированная фигня, да еще с расширением txt. Вообще считаю что формат файла проекта должен быть или json или xml, по причине простоты json предпочтительнее; проекты должны описываться исключительно декларативно, а вызов скриптов должен быть скорее исключением чем правилом.
Qt-шный формат .pro хоть и не json, но сделан максимально просто.
Да, Qt-шные проекты на QBS, взятые с гитхаба, я пробовал собирать и натыкался на какие-то неведомые проблемы, чего не скажешь о проектах с ".pro". Уж не знаю почему, но ИМХО в родном инструменте, коим является Qt Creator, проблем быть не должно в принципе.
|