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29.10.2018 17:41  Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake

Компания Qt Company приняла решение прекратить разработку сборочной системы Qbs, использующей упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта. Ожидалось, что Qbs заменит qmake в Qt 6, но планы изменились, и теперь основные усилия будут направлены на обеспечение поддержки сборочных систем qmake и CMake, с переходом на CMake в качестве основной сборочной системы для Qt в долгосрочной перспективе. Из планов также отмечается улучшение поддержки CMake в среде разработки Qt Creator.

В качестве причин сворачивания проекта называется отсутствие должного интереса к Qbs со стороны разработчиков и необходимость дополнительных инвестиций и больших затрат ресурсов для продвижения Qbs и повышения привлекательности данной сборочной системы в сообществе разработчиков на C++. В настоящее время, большинство опрошенных пользователей Qt скептически относятся к Qbs и планируют использовать CMake или qmake для сборки своих проектов в будущем. Наиболее сильные позиции занимает CMake, который уже получил широкое распространение в среде разработчиков проектов на C++, поддерживается во многих интегрированных средах разработки и по своей функциональности вполне пригоден для сборки Qt 6.

Взвесив все плюсы и минусы компания Qt Company пришла к выводу, что более целесообразно направить ресурсы, которые тратятся на разработку Qbs, на улучшение поддержки CMake. Разработка Qbs будет свёрнута постепенно. В апреле ожидается последний релиз Qbs, а полностью поддержка данной сборочной системы будет прекращена в конце 2019 года. Поддержка Qbs будет сохранена в выпусках Qt Creator 4.8 и 4.9. При этом, так как Qbs является свободным проектом, заинтересованные команды разработчиков могут своими силами продолжить развитие данной сборочной системы и проект Qt готов предоставить сообществу необходимую инфраструктуру для продолжения разработки.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2018/10...)
  2. OpenNews: Доступен сборочный инструментарий Qbs 1.12, развиваемый проектом Qt
  3. OpenNews: Доступна система сборки Meson 0.42, на которую переходят systemd, GTK+ и GNOME
  4. OpenNews: Первый публичный выпуск сборочного инструментария build2
  5. OpenNews: Разработчик языка XL опубликовал новую сборочную систему build
  6. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.12
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: qbs, qt, buid
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  • 1.1, Иван Семеныч (?), 17:43, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    One language, one toolkit, one build system.
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 19:10, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    ..., one CoC
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 20:23, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +23 +/
    "Один xpeн, чтоб вертеть их всех..." (с) Черный Властелин
     
  • 2.39, Аноним (39), 20:04, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Уж больно напоминает девиз одного не очень хорошего государства, если вы понимаете, о чём я
     
     
  • 3.47, Annoynymous (ok), 20:38, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Капитан, как давно вас не было видно!
     
  • 3.75, Зануда (?), 21:53, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не девиз одного очень нехорошего государства, а надпись на собственности его правителя.
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 17:49, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    А чего они ожидали? Что плюсовики будут с удовольствием использовать "упрощённый вариант языка QML", от которого многих уже тошнит?
    Лучше бы и сам QML туда же отправили. Использовать его совместно с плюсами это удвольствие очень ниже среднего. Около самого дна я бы сказал.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:56, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    может, твой скилл у самого дна?
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 17:59, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +21 +/
    При должном уровне "скилла" можно и хлеб членом рубить. Но имеет ли это смысл?
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 21:08, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неуместная аналогия
     
  • 4.97, Аноним (97), 01:37, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > При должном уровне "скилла" можно и хлеб членом рубить. Но имеет ли это смысл?

    Ну вот, а раньше из хлеба троллейбусы делали...

     
  • 2.8, Аноним (8), 18:07, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Лучше бы и сам QML туда же отправили

    В пользу чего?

     
     
  • 3.11, A.Stahl (ok), 18:10, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    С++ + QWidgets шикарны. Я так и не понял зачем вообще нужно было городить QML.
     
     
  • 4.12, Аноним (8), 18:15, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    На виджетах можно реализовать далеко не все Они не гибки, современный многослой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.16, Ирокез (?), 18:40, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > интерфейс с нетривиальными анимациями и графическими эффектами

    за такое надо убиват

     
     
  • 6.32, виндотролль (ok), 19:41, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    не все в мире пишут очередной аудиоплеер для линукса
     
  • 6.50, Аноним (59), 20:56, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ниже уже ссылочку кинули, посмотри видос в посте: http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49499
    Интерфейс - это не только таблицы и кнопки. Хороший тому пример - приборная панель автомобиля.
     
     
  • 7.51, Аноним (51), 20:57, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    QGraphicsView, QgraphicsItems- слышал про такие?
     
     
  • 8.61, Аноним (59), 21:11, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То, что Вы предлагаете, будет гарантированно медленнее работать. Остальное дело вкуса.
     
  • 8.62, Аноним (59), 21:12, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуйте отресайзить окно с QGraphicsView/QgraphicsItems
     
     
  • 9.68, Аноним (51), 21:20, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Прекрасно все. Причём без аппаратного ускорения. На qml в этом случае будет Содом и Гоморра, будет ацки тормозить, и терять текстуры
     
  • 5.37, equeim (ok), 19:46, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Что бы ни говорили о GTK , его разработчики таки реализовали ускорение отрисовки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.52, Аноним (59), 20:59, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё, что вам здесь напишут - будут такие же слова, как написанные ранее. Лучший пруф - самому запустить и убедиться.
     
  • 4.14, Аноним (8), 18:20, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Недавно была новость про Qt Design Studio 1 0 http www opennet ru opennews ar... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.18, Аноним (18), 18:42, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что на QML интерфейсы намного проще делать Тебе даже не нужно софтину пе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.23, Niklaus Emil Wirth (?), 19:04, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А ещё это позволяет использует жабаскрипт во время выполнения плюсокода. Потому что как же это в 21 веке да жабаскрипта?
     
     
  • 6.67, Аноним (67), 21:20, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе не нравится JS просто потому что это JS? Или какие-то конкретные претензии есть?
     
     
  • 7.88, Аноним (88), 00:10, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем нужен ещё и скриптовый язык, когда компилятор рядом?
     
  • 5.35, Аноним (88), 19:43, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Тебе даже не нужно софтину перезапускать, тем более перекомпилировать, при изменении интерфейса в QML.

    Криокамера протекла? Компилятор для qml давно в стандартной поставке.

     
  • 2.42, Аноним (42), 20:27, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не пойму в чем проблема QML очевидно DSL для описания формочек как и тысячи дру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.53, Аноним (59), 21:03, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не знаю, что Вы имели ввиду, но никакую сборку автоматизировать не нужно, и умет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.64, Отражение луны (ok), 21:15, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе бы книжек почитать прежде чем выдавать свои невероятно ценные советы.
     
     ....нить скрыта, показать (25)

  • 1.5, Грусть (?), 18:00, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ха-ха! Слава богу.
     
     
  • 2.55, Vkni (ok), 21:06, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так!
     
  • 1.6, Cradle (?), 18:01, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    все хорошо, особенно если они еще походу и самому CMake помогут документацию до ума довести, а то там сейчас изза бардака довольно  высокий порог вхождения. Вот только в анонсе "Longer term, we plan to switch to CMake for building Qt itself" слегка пугает - убьют ведь и qmake ненароком, пусть лучше будут оба.
     
  • 1.7, Аноним (7), 18:03, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Переизобретенное Qолесо оказалось Qвадратным
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 19:08, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Qbs (pronounced Cubes)
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:10, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А есть хорошие аналоги Qbs?
    CMake с блевотным синтаксисом не предлагать :)
     
     
  • 3.33, Аноним (88), 19:41, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    qmake же
     
  • 3.43, Аноним (42), 20:27, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    meson?
     
     
  • 4.71, Аноним (71), 21:30, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Эти странные разработчики принципиально не вводят в язык понятия функция или ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним (8), 18:10, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Необходимость Qbs как-то совершенно не просматривается. Им бы действительно стоило уделить часть ресурсов для разъяснения.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 20:13, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    просто cmake какой-то невменяемый, а qmake и попытки создания Qbs давали надежду... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним (10), 18:10, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну наконец-то. Ещё одна нестандартная маргинальная поделка отвалилась. Ещё бы meson туда же...
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:18, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И ninja
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 18:41, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    И make. Должен остаться только msbuild.
     
  • 3.31, Аноним (10), 19:40, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ninja ортогонален cmake. cmake использует для сборки либо make либо ninja, конечно ninja тут лучший выбор.
     
     
  • 4.78, Аноним (78), 21:59, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    На самом деле нет с ниндзей есть одна проблема Если у вас сборка была с одними... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.96, Аноним (96), 00:55, 30/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не надо часто флаги теребонькать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.54, llolik (ok), 21:05, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ещё бы meson туда же

    Meson, в общем-то, ИМХО совсем не плох.
    Язык понятен (python, собственно), возможностей необходимый достаточный минимум, работает шустро (несмотря на python), маразмов вроде полисей и модулей, которые никто не поддерживает, не наблюдается (возможно это только до поры).

     
  • 1.15, Аноним (26), 18:26, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    У Qbs был потенциал за счет адекватного синтаксиса (а не как у CMake), и даже с возможностью скриптования. Но ок, пусть так.
     
     
  • 2.27, Аноним (88), 19:22, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они даже не осилили сделать бустрап, поэтому нафиг эту поделку.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 20:34, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это который чтобы собрать нашу поделку, вы должны иметь уже готовый блоб нашей ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.89, Аноним (88), 00:13, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В apt-get/yum оно само появляется, ага.
     
  • 1.19, Аноним (19), 18:50, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ура!! Всегда Qt проекты делал с cmake. Когда это еще не было мейнстримом.
     
  • 1.20, Аноним (20), 18:52, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Мне Qbs понравился. Вменяемей значительнее, чем CMake.
     
     
  • 2.21, Аноним (26), 18:54, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да
    Но _потенциально_
    Решили не развивать, увы :(
     
     
  • 3.28, Константавр (ok), 19:32, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Всё просто, Qbs будут развивать, изучать и использовать только программисты на к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.94, Аноним (88), 00:27, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    KDE живёт и не парится.
     
  • 1.22, soarin (ok), 19:02, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    То-то поддержка cmake в Qt Creator как то самое на палочке, но даже и без палочки...
     
     
  • 2.29, Владимир (??), 19:34, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Подождите, а чего вам не хватает от поддержки CMake в IDE открытие CMakeLists t... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.38, iPony (?), 19:59, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Понятно дело, что всё можно своими копытами сделать Но достаточно создать прост... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.48, Аноним (51), 20:46, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну попробуйте слинковать статически на windows qt программу, со статическим рант... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.72, Владимир (??), 21:32, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А при чем тут поддержка системы сборки cmake в IDE? в какой-то другой IDE статический рантайм проще добавляется, не через замену CMAKE_CXX_FLAGS =) ?
    То что в qmake есть ряд готовых решений, вообще никак не связан с поддержкой сборки cmake (это к разрабам самого cmake, а не Qt Creator)
    Единственное с чем я согласен, с комментатором выше - что неплохо бы добавить автодобавление файлов в проект через гуй какое-то (не уверен что это будет работать в 90% случаев вообще).
     
     
  • 5.83, Аноним (83), 22:52, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В vs -  переключением одного параметра, погуглите про cmake проблема известная - куча обвеса в виде foreach циклов.
     
  • 5.87, анон (?), 23:22, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В последних версиях креатора добавили возможность добавить класс/файл в cmake проект.
     
  • 2.79, Аноним (78), 22:01, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да отличная поддержка, это в kdevelop она хромает на обе ноги.
     
  • 1.30, Аноним (88), 19:35, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Странно, что этого нет в новости В июле некий Тиаго сформулировал требования дл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, пох (?), 19:42, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если кто не знает, qbs требует для сборки почти весь Qt и наоборот.

    если кто не знает - некоторые зависимости cmake требуют для сборки - cmake.
    И ничего, никого это не огорчило.

     
     
  • 3.36, Аноним (88), 19:45, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Список в студию!
     
     
  • 4.73, Владимир (??), 21:33, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сам cmake?
     
     
  • 5.82, пох (?), 22:25, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нет, сам он самодельным configure настраивается, cmake тянет то ли libuv, то ли что-то без чего он не собирается, то ли что-то из модулей вылезшее - запамятовал уже. Причем зависимость была вроде бы необязательная, но вот соберется ли то ради чего тебе понадобилось все это, без нее - вопрос...

     
     
  • 6.91, Аноним (88), 00:18, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дай я тебе помогу. У него есть гуй в комплекте на Qt. Но для сборки кутей достаточно минимальной конфигурации.
     
  • 5.90, Аноним (88), 00:14, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Собирается спокойно. С травой завязывай.
     
  • 2.95, Tat (ok), 00:48, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тьянго - он и есть Тьянго. Делает много хорошего, но тараканы в голове тоже огроменные. Чего стоит только его идея выводить UTF строки в стандартный QDebug в виде hex-кода.
    Очень жаль QBS. Задумка была хорошая, реализация - хреновая. Да и чего они ожидали, когда над QBS работало полтора человека в свободное время?
     
  • 1.46, Аноним (51), 20:38, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они бы про Qml опрос бы провели, тоже бы узнали много нового про скептически настроенных программистов с++, о технологии которую уже 10 лет доделать не могут
     
     
  • 2.49, Аноним (88), 20:54, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Понабегут фанбои всяких реактов и проголосуют за выпиливание плюсов и виджетов. Последние, кстати, за время 5-й ветки особенно и не продвинулось.
     
     
  • 3.56, Аноним (59), 21:06, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Последние, кстати, за время 5-й ветки особенно и не продвинулось.

    Потому что QML полностью покрывает их функционал.

     
     
  • 4.84, Аноним (83), 22:53, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А вот и первый фанбой
     
  • 3.57, Аноним (51), 21:07, 29/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну их qml и начинали для телефончиков делать, потом объявили про desktop compon... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, Vkni (ok), 21:13, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В GUI как-то очень мало новых интересных вещей, а в основном беготня по кругу. Причем это чуть ли не с того момента, как MIT (как организация) перестала разрабатывать X11.
     
  • 4.65, Отражение луны (ok), 21:17, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все там отлично, очевидно, ты пишешь кривой код.
     
  • 2.58, Аноним (59), 21:08, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вся база уже давно доделана.
     
  • 2.60, Vkni (ok), 21:10, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну оно действительно устаревшее говно. Как бы давно понятно, что всякие GUI требуют развесистой "бизнес-логики", где прекрасно работает статическая типизация + pattern matching. И если тянуть туда интерпретируемый язык с динамическими типами, придется писать unit-test'ы на каждый чих, причем в 80% случаев выполняя нехитрую работу компилятора.

    А тесты очевидно плохи тем, что это дополнительный код, который нужно писать, читать и модифицировать, в котором могут быть ошибки и т.д. Поэтому, по-возможности, лучше бы обходиться без них, если это не скажется на качестве ПО.

     
     
  • 3.66, Отражение луны (ok), 21:18, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    дааа... Вот только в qml есть типизация.
     
     
  • 4.70, Аноним (51), 21:23, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну в итоге данные то через плюсы тянуть, так что получается лапша лишняя в коде
     
  • 4.80, Vkni (ok), 22:11, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Типизация много где есть. В basic'е, например. И что?

    Речь-то про алгебраические типы данных и pattern matching. ;-)

     
  • 1.69, Нанобот (ok), 21:22, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Взвесив все плюсы и минусы компания Qt Company пришла к выводу, что более целесообразно

    уважаю здравый смысл. а вот всякие там свободные кодеры бы ещё пару лет пилили его ради самого процесса

     
     
  • 2.74, Владимир (??), 21:36, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, в основном не взлетело как раз из-за того что всякие "свободные кодеры" и не горели желанием его пилить (да, я о тебе, Jake, забросивший xcode интеграцию - он по итогу уволится из QtP)
    Почему внутри компании на несколько сот девелоперов не нашлось ресурсов - для меня тоже остается загадкой.
     
     
  • 3.93, Аноним (88), 00:24, 30/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А смысл его пилить с такими тяжёлыми зависимостями В своё время плевались на cm... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.81, Аноним (81), 22:20, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    CMake вроде неплох, но зачем было изобретать свой жутки скриптовый язык, есть же системы сборки, использующие питон и луа
     
  • 1.85, Аноним (83), 22:55, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    NIH синдром_нах
     
  • 1.86, nc (ok), 23:20, 29/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень жаль. Синтаксис CMake мне не нравится, очередная неструктурированная фигня, да еще с расширением txt. Вообще считаю что формат файла проекта должен быть или json или xml, по причине простоты json предпочтительнее; проекты должны описываться исключительно декларативно, а вызов скриптов должен быть скорее исключением чем правилом.
    Qt-шный формат .pro хоть и не json, но сделан максимально просто.
    Да, Qt-шные проекты на QBS, взятые с гитхаба, я пробовал собирать и натыкался на какие-то неведомые проблемы, чего не скажешь о проектах с ".pro". Уж не знаю почему, но ИМХО в родном инструменте, коим является Qt Creator, проблем быть не должно в принципе.
     
     
  • 2.92, Аноним (88), 00:20, 30/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Qt-шный формат .pro

    Так его оставляют же. Новость читай.

     

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