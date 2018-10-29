29.10.2018 17:41  Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake

Компания Qt Company приняла решение прекратить разработку сборочной системы Qbs, использующей упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта. Ожидалось, что Qbs заменит qmake в Qt 6, но планы изменились, и теперь основные усилия будут направлены на обеспечение поддержки сборочных систем qmake и CMake, с переходом на CMake в качестве основной сборочной системы для Qt в долгосрочной перспективе. Из планов также отмечается улучшение поддержки CMake в среде разработки Qt Creator.

В качестве причин сворачивания проекта называется отсутствие должного интереса к Qbs со стороны разработчиков и необходимость дополнительных инвестиций и больших затрат ресурсов для продвижения Qbs и повышения привлекательности данной сборочной системы в сообществе разработчиков на C++. В настоящее время, большинство опрошенных пользователей Qt скептически относятся к Qbs и планируют использовать CMake или qmake для сборки своих проектов в будущем. Наиболее сильные позиции занимает CMake, который уже получил широкое распространение в среде разработчиков проектов на C++, поддерживается во многих интегрированных средах разработки и по своей функциональности вполне пригоден для сборки Qt 6.

Взвесив все плюсы и минусы компания Qt Company пришла к выводу, что более целесообразно направить ресурсы, которые тратятся на разработку Qbs, на улучшение поддержки CMake. Разработка Qbs будет свёрнута постепенно. В апреле ожидается последний релиз Qbs, а полностью поддержка данной сборочной системы будет прекращена в конце 2019 года. Поддержка Qbs будет сохранена в выпусках Qt Creator 4.8 и 4.9. При этом, так как Qbs является свободным проектом, заинтересованные команды разработчиков могут своими силами продолжить развитие данной сборочной системы и проект Qt готов предоставить сообществу необходимую инфраструктуру для продолжения разработки.



