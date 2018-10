29.10.2018 17:41  Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake

все хорошо, особенно если они еще походу и самому CMake помогут документацию до ума довести, а то там сейчас изза бардака довольно высокий порог вхождения. Вот только в анонсе "Longer term, we plan to switch to CMake for building Qt itself" слегка пугает - убьют ведь и qmake ненароком, пусть лучше будут оба.