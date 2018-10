26.10.2018 11:05  Релиз языка программирования Rust 1.30

Состоялся релиз языка системного программирования Rust 1.30, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io. В подготовке нового выпуска приняли участие 178 разработчиков. Основные новшества: Добавлена поддержка двух новых видов процедурных макросов: макросы похожие на атрибуты и макросы похожие на функции. Атрибутоподобные макросы напоминают ранее доступные произвольные макросы на базе механизма "derive", но кроме генерации кода только для атрибута "#[derive]" позволяют создавать собственные произвольные атрибуты, а также не ограничены работой только со структурами и перечислениями (enums). Макросы похожие на функции дают возможность определить макрос в форме вызова функции (например, "let sql = sql!(SELECT * FROM posts WHERE id=1);").

Добавлена возможность выноса макроса в текущую область видимости (scope) по аналогии функциями при помощи ключевого слова "use", без использования специальной аннотации "#[macro_use]";

Стабилизирован пакет (crate) proc_macro, предоставляющий API для упрощения создания макросов. В proc_macro также значительно расширен API для обработки ошибок, который уже задействован в пакетах подобных syn и quote;

Началась работа по упрощению системы создания модулей. Добавлена возможность использования ключевого слова "crate" в пути для отсылки к корню иерархии модулей, например, "crate::foo" ссылается на модуль "foo", размещённый в "src/lib.rs". При использовании внешних пакетов отныне не требуется указание префикса "::", например, вместо "json = ::serde_json::from_str(foo);" теперь можно писать "let json = serde_json::from_str(foo);". Логика разбора пути "a::b::c" выглядит следующим образом: если "a" является именем пакета, то в этом пакете осуществляется поиск "b::c"; если в "a" указано ключевое слово "crate", то поиск "b::c" осуществляется относительно корня иерархии модулей; иначе "a::b::c" извлекается из текущей позиции в иерархии модулей;

Добавлена возможность использования ключевых слов в качестве идентификаторов. Например, для создания локальной переменной с именем "for" можно указать "let r#for = true;", а для создания функции с именем "for" - "fn r#for() {". При вызове подобной функции следует использовать признак raw-идентификатора - "r#for();";

Добавлен атрибут "#[panic_handler]", предоставляющий возможность определения функции для обработки сбоев (panic) в Rust runtime. Подобное может оказаться полезным для сборки приложения без стандартной библиотеки, используя режим no_std;

Реализована возможность определения в макросах видимости ключевых слов, таких как "pub", используя спецификатор "vis";

Стабилизированы атрибуты для инструментов Rust, таких как rustfmt и clippy. Например, "#[rustfmt::skip]" может применяться отключения форматирования следующего элемента;

В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе Ipv4Addr::{BROADCAST, LOCALHOST, UNSPECIFIED}, Ipv6Addr::{BROADCAST, LOCALHOST, UNSPECIFIED}, Iterator::find_map;

Из-за неверной трактовки в функциях "trim_*" понятий "лево" и "право" для RTL-языков, данные функции переименованы: trim_left в trim_start, trim_right в trim_end, trim_left_matches в trim_start_matches, trim_right_matches в trim_end_matches;

В пакетный менеджер Cargo добавлен индикатор прогресса выполнения операций.