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26.10.2018 11:05  Релиз языка программирования Rust 1.30

Состоялся релиз языка системного программирования Rust 1.30, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

В подготовке нового выпуска приняли участие 178 разработчиков. Основные новшества:

  • Добавлена поддержка двух новых видов процедурных макросов: макросы похожие на атрибуты и макросы похожие на функции. Атрибутоподобные макросы напоминают ранее доступные произвольные макросы на базе механизма "derive", но кроме генерации кода только для атрибута "#[derive]" позволяют создавать собственные произвольные атрибуты, а также не ограничены работой только со структурами и перечислениями (enums). Макросы похожие на функции дают возможность определить макрос в форме вызова функции (например, "let sql = sql!(SELECT * FROM posts WHERE id=1);").
  • Добавлена возможность выноса макроса в текущую область видимости (scope) по аналогии функциями при помощи ключевого слова "use", без использования специальной аннотации "#[macro_use]";
  • Стабилизирован пакет (crate) proc_macro, предоставляющий API для упрощения создания макросов. В proc_macro также значительно расширен API для обработки ошибок, который уже задействован в пакетах подобных syn и quote;
  • Началась работа по упрощению системы создания модулей. Добавлена возможность использования ключевого слова "crate" в пути для отсылки к корню иерархии модулей, например, "crate::foo" ссылается на модуль "foo", размещённый в "src/lib.rs". При использовании внешних пакетов отныне не требуется указание префикса "::", например, вместо "json = ::serde_json::from_str(foo);" теперь можно писать "let json = serde_json::from_str(foo);". Логика разбора пути "a::b::c" выглядит следующим образом: если "a" является именем пакета, то в этом пакете осуществляется поиск "b::c"; если в "a" указано ключевое слово "crate", то поиск "b::c" осуществляется относительно корня иерархии модулей; иначе "a::b::c" извлекается из текущей позиции в иерархии модулей;
  • Добавлена возможность использования ключевых слов в качестве идентификаторов. Например, для создания локальной переменной с именем "for" можно указать "let r#for = true;", а для создания функции с именем "for" - "fn r#for() {". При вызове подобной функции следует использовать признак raw-идентификатора - "r#for();";
  • Добавлен атрибут "#[panic_handler]", предоставляющий возможность определения функции для обработки сбоев (panic) в Rust runtime. Подобное может оказаться полезным для сборки приложения без стандартной библиотеки, используя режим no_std;
  • Реализована возможность определения в макросах видимости ключевых слов, таких как "pub", используя спецификатор "vis";
  • Стабилизированы атрибуты для инструментов Rust, таких как rustfmt и clippy. Например, "#[rustfmt::skip]" может применяться отключения форматирования следующего элемента;
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе Ipv4Addr::{BROADCAST, LOCALHOST, UNSPECIFIED}, Ipv6Addr::{BROADCAST, LOCALHOST, UNSPECIFIED}, Iterator::find_map;
  • Из-за неверной трактовки в функциях "trim_*" понятий "лево" и "право" для RTL-языков, данные функции переименованы: trim_left в trim_start, trim_right в trim_end, trim_left_matches в trim_start_matches, trim_right_matches в trim_end_matches;
  • В пакетный менеджер Cargo добавлен индикатор прогресса выполнения операций.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Mozilla и Xiph развивают реализацию видеокодека AV1 на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Eclipse "Photon" с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Выпуск libOS, unikernel на языке Rust для запуска приложений поверх гипервизора
  5. OpenNews: В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: Третий выпуск операционной системы Redox OS, написанной на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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  • 1.7, Аноним (7), 12:00, 26/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    А я думал ХРУСТ сильнее испохабить уже невозможно, ан нет Они начали на полном... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним (7), 12:14, 26/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Как можно неверно трактовать понятие Лево Разработчки языка страдают аутизм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:31, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скорее всего это про языки с письмом справа налево
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 12:42, 26/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    У Арабов ЛЕВО это не ЛЕВО А если человек двуязычный Как только он начинает пи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:04, 26/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И только анонимы опеннета в шляпах, плащах и со шпагами 8230 Причем, каждый ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.40, Аноним (7), 14:09, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Из-за неверной трактовки в функциях "trim_*" понятий "лево"

    Я знаю где лево. Это делает меня умнее всех программистов мозиллы.
    А вам есть чем похвастаться?

     
  • 4.26, Ordu (ok), 13:39, 26/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лево у них лево Для них нулевой символ строки слева У них всё то же самое, но ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, Аноним (7), 13:52, 26/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Маня путает представление строки в памяти компьютера, которое по стандарту UTF-8... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Аноним (17), 13:03, 26/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, но есть подозрение, что анонимы не умеют в аглицкий https github com rus... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Ordu (ok), 13:09, 26/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка двух новых видов процедурных макросов

    Наконец-то они вынесли это из nighly. Ряд проектов теперь сможет перейти на stable rust.

     
  • 1.25, Аноним (25), 13:37, 26/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Но зачем Чем это отличется от my_for , например, если в коде это всеравно буде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, trolleybus (?), 14:03, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для интеграции с другими языками (с тем же Си, например). То есть, к примеру, надо из Rust вызвать функцию match(), которая на C, а просто так это не сделаешь: в Rust match - ключевое слово (а в Си - нет).
     

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