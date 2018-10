26.10.2018 07:50  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5 с поддержкой Node.js

Опубликован выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go и JavaScript/Node.js). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска. Основные изменения: Добавлена начальная поддержка Node.js, ограниченная пока простым транспортом HTTP, обрабатывающим соединения в форме запрос-ответ (WebSockets не поддерживается). Пакет для интеграции Node.js с NGINX Unit размещён в репозитории NPM;

Для языка Go тип объектов приложений изменён на "external";

Обеспечена совместимость с LibreSSL;

Для установки заголовочных файлов и статических библиотек libunit в скрипт ./configure добавлены сборочные опции "--libdir" и "--incdir";

Решены проблемы с работой приложений на языке Go при сборке с библиотекой musl.