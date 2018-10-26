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26.10.2018 07:50  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5 с поддержкой Node.js

Опубликован выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go и JavaScript/Node.js). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

Основные изменения:

  • Добавлена начальная поддержка Node.js, ограниченная пока простым транспортом HTTP, обрабатывающим соединения в форме запрос-ответ (WebSockets не поддерживается). Пакет для интеграции Node.js с NGINX Unit размещён в репозитории NPM;
  • Для языка Go тип объектов приложений изменён на "external";
  • Обеспечена совместимость с LibreSSL;
  • Для установки заголовочных файлов и статических библиотек libunit в скрипт ./configure добавлены сборочные опции "--libdir" и "--incdir";
  • Решены проблемы с работой приложений на языке Go при сборке с библиотекой musl.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.4
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.4
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.3
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз сервера приложений NGINX Unit
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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  • 1.1, Аноним (1), 08:12, 26/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    О, отлично, давно пора
    Удивляло, что раньше не было
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:15, 26/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Лучшеб модуль NGINX к node.js.
     
     
  • 2.3, Andrey Mitrofanov (?), 08:45, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Лучшеб модуль NGINX к node.js.

    Кстати, да!  Не хватает енджинкса в имаксе.  ><WWW..>

     
  • 1.4, Антон (??), 08:52, 26/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я правильно понял, когда его доведут до ума, можно будет использовать вместо pm2?
     
     
  • 2.5, VVL (ok), 09:06, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    И вместо pm2, и вместо php-fpm, и вместо ... systemd (когда-нибудь).
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:08, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вместо всех существующих велосипедов.
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:18, 26/10/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    поясните, что делает в этом списке Go, он же компилируемый в отличии от остальны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:30, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне как то давно объясняли что сабж подменят сабой встроенный в го веб-сервер чтобы ...
    Короче очередной велосипед.
     
  • 1.9, anonymous (??), 11:24, 26/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    JS-овый мир победил, слабая динамическая типизация оказалась сильней
     

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