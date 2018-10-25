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25.10.2018 13:29  Выпуск СУБД Redis 5.0

Подготовлен релиз СУБД Redis 5.0, относящейся к классу NoSQL-систем. Redis предоставляет похожие на Memcached функции для хранения данных в формате ключ/значение, расширенные поддержкой структурированных форматов данных, таких как списки, хэши и множества, а также возможностью выполнения на стороне сервера скриптов-обработчиков на языке Lua. Код проекта поставляется под лицензией BSD.

В отличие от Memcached, Redis обеспечивает постоянное хранение данных на диске и гарантирует сохранность БД в случае аварийного завершения работы. Исходные тексты проекта распространяются в рамках лицензии BSD. Клиентские библиотеки доступны для большинства популярных языков, включая Perl, Python, PHP, Java, Ruby и Tcl. Redis поддерживает транзакции, позволяющие выполнить за один шаг группу команд, гарантируя непротиворечивость и последовательность (команды от других запросов не могут вклиниться) выполнения заданного набора команд, а в случае проблем позволяя откатить изменения. Все данные в полном объёме кэшируются в оперативной памяти.

Для управления данными предоставляются такие команды, как инкремент/декремент, стандартные операции над списками и множествами (объединение, пересечение), переименование ключей, множественные выборки и функции сортировки. Поддерживается два режима хранения: периодическая синхронизация данных на диск и ведение на диске лога изменений. Во втором случае гарантируется полная сохранность всех изменений. Возможна организация master-slave репликации данных на несколько серверов, осуществляемая в неблокирующем режиме. Доступен также режим обмена сообщениями "публикация/подписка", при котором создаётся канал, сообщения из которого распространяются клиентам по подписке.

Ключевые улучшения, добавленные в Redis 5.0:

  • Представлен новый тип данных Stream, который можно использовать для хранения данных в форме пополняемого лога. Записи с типом Stream могут открываться только в режиме пополнения, но допускается удаление произвольных элементов из лога и имеется возможность ограничения максимального размера лога, например, можно сохранять не больше N элементов с удалением самых старых записей по мере поступления новых. Предоставляются средства для отслеживания добавления новых элементов, осуществления различных выборок данных и применения Stream в качестве системы обработки сообщений.

    Для организации совместной обработки разных частей одного потока сообщений реализована концепция Consumer Groups, при которой сообщение может снабжаться идентификатором группы и несмотря на отправку в общий поток, получить это сообщение сможет только клиент с указанным идентификатором (например, через общий поток можно организовать распределение команд среди разных обработчиков);

  • Реализованы новые API для модулей: Timers, Cluster и Dictionary;
  • В дампах RDB теперь сохраняется информация об алгоритмах замещения элементов LFU (Least-Frequently Used, вытеснение на основе частоты обращения к элементу) и LRU (Least Recently Used, вытеснение на основе времени последнего обращения);
  • Код управления кластером переписан с Ruby (redis-trib.rb) на Си и встроен в redis-cli (доступен через команду "--cluster");
  • Реализованы новые команды ZPOPMIN и ZPOPMAX, а также их блочные вариаеты BZPOPMIN и BZPOPMAX, которые извлекают и возвращают из отсортированного набора указанное число наименьших или наибольших значений;
  • Реализована вторая версия системы активной дефрагментации памяти, которая позволяет выполнять дефрагментацию налету без остановки работы, если применяется система распределения памяти Jemalloc (в Linux по умолчанию);
  • Улучшена реализация алгоритма HyperLogLog;
  • Расширены отчёты о состоянии памяти;
  • Во многие составные команды, включающие субкоманды, добавлена встроенная подсказка (субкоманда HELP);
  • Проведена оптимизация для повышения производительности в условиях частого соединения и отсоединения клиентов;
  • Менеджер распределения памяти Jemalloc обновлён до версии 5.1;
  • Добавлены команды: CLIENT UNBLOCK для досрочного снятия блокировки с соединения, выставленной при выполнении блокирующих операций (например BRPOP, XREAD, WAIT); CLIENT ID для получения идентификатора текущего соединения;
  • Добавлена развлекательная команда LOLWUT, с реализацией пасхальных яиц, которые будут меняться в каждой новой версии Redis;
  • Проведена оптимизация кода обработки сетевых соединений;
  • Выполнена работа по избавлению кода от терминов "master" и "slave". Команда "SLAVEOF" переименована в "REPLICAOF", а настройка "slaveof" в "replicaof" (для обеспечения совместимости поддержка "SLAVEOF" сохранена). Поддержка признака "slave" в командах INFO и ROLE пока оставлена, так как связана с большими нарушениями совместимости (в будущем планируется предложить альтернативу INFO и заменить в ROLE "slave" на "replica");
  • Расширены возможности по созданию скриптов-обработчиков на языке Lua.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"
  3. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 4.0 с новым движком репликации и поддержкой модулей
  4. OpenNews: 75% общедоступных серверов Redis поражены вредоносным ПО
  5. OpenNews: Изменение лицензионной политики проекта Redis
  6. OpenNews: Основан проект GoodFORM, который продолжит развитие свободных модулей к СУБД Redis
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: redis, nosql
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  • 1.1, andy (??), 13:35, 25/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    LOLWUT
     
  • 1.2, кировлес (?), 13:37, 25/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Дичи со своими слэйво-мастерными комплексами.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:57, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Через несколько лет, когда начнется борьба за права репликантов (синтетических людей), придется "REPLICAOF" переименовывать еще во что-то. Недальновидные какие-то разработчики в Redis.
     
     
  • 3.8, Нанобот (ok), 14:12, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >придется "REPLICAOF" переименовывать

    придется переименовывать, только если репликанты победят. а пока разработчики верят в человечество

     
  • 1.3, Аноним (3), 13:38, 25/10/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Наконец-то, джва года ждал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Qwerty (??), 13:40, 25/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Добавлена развлекательная команда LOLWUT, с реализацией пасхальных яиц, которые будут меняться в каждой новой версии Redis;

    Вот, чего нам не хватало! Вот, на что стоит распылять силы свободному сообществу! Так победимЪ!

    На самом деле, идея-то хорошая сама по себе, просто я вангую, что команда будет выводить просто потрясающее уныние уровня "1 апрелю в мире IT", от которого сблевал бы и Петросян.

     
     
  • 2.7, Антон (??), 14:11, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а ты собрался уже читать логи вместо вечернего петросяна?
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:46, 25/10/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    остальным проектам стоит поучиться у команды редиса как завоёвывать аудиторию ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, coocos (?), 14:31, 25/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а также их блочные вариаеты BZPOPMIN и BZPOPMAX

    Не блочные, а блокирующие.

     
     
  • 2.10, Фноним (?), 14:50, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "не в роте, а во рту"
     

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