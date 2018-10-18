23.10.2018 13:52  Бета-выпуск VirtualBox 6.0

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|2.2, Аноним (2), 14:12, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–6 +/–
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в энтерпрайзе этим не пользуются, потому и не пилит никто. ну кроме тех прогеров, которым тупо нечего делать в свободное время ;)
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|2.8, oracle (?), 14:59, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Добавлена возможность экспорта виртуальных машин в OCI (Oracle Cloud Infrastructure);
вот тебе мажорный релиз. Сэкспорти все в наш прекрасный клауд, и выбрось уже стюардессу.
остальное- незначимые мелочи
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|2.19, anonymous (??), 15:51, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если не сломали, и то было бы хорошо. А то после оракла с этим проектом мрак какой-то творится. Одни регрессии.
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|2.23, Аноним (-), 16:34, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Верните картинку из вкладки "About", там где куча операционных систем вокруг костра, очень красивая была, там и бубен был и кеды и вообще круто, а в 5й стало не круто!
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|2.6, Старый одмин (?), 14:40, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Наверняка проблема не в жадности. Если его открыть, то выяснится, что он был честно украден у кого-то ещё. Или подрядная организация не передала исключительные права.
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|2.7, iPony (?), 14:48, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> 5.1.4 на Мохаве не живёт
Ты из бункера?
> 18.10.2018 09:15 Выпуск VirtualBox 5.2.20
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|2.21, IB (?), 16:01, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Поставь таки уже homebrew cask.
brew update && brew upgrade && brew cask upgrade && brew cleanup
Ну если это не сервер на МакОС где вот именно vbox 1.5 нужен :)
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|1.11, Василий (??), 15:17, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Надеюсь они баг в 5.2 исправили ... первый раз хочется рвать и метать .. "переписали код дисковой подсистемы" и получили мегамедленный I/O ... внутри машины всё еле ползает
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|3.16, iPony (?), 15:40, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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VMware player научился создавать машины наверно этак лет восемь назад, но могу немного в сроках ошибаться — искать лень
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|2.15, iPony (?), 15:39, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Легко.
1) Наличие снимков виртуальной машины.
2) не такой страшный вид под линуксами.
3) более гибкая и лучшая интеграция со всякими около вагрантами и докерами (да, да, знаю что docker toolbox в легасях).
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|2.18, нах (?), 15:41, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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на freebsd не работает vmware player.
А на линуксе работает так и такое, что лучше бы уже не работало вовсе.
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|2.22, IB (?), 16:03, 23/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это ж матёрый ынтерпрайз - не?
А если для разработки, что мешает разориться на коммерческую тулзину?
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