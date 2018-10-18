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23.10.2018 13:52  Бета-выпуск VirtualBox 6.0

Спустя год с момента формирования прошлой значительной ветки компания Oracle представила первый бета-выпуск системы виртуализации VirtualBox 6.0.

Основные улучшения:

  • Добавлена возможность экспорта виртуальных машин в OCI (Oracle Cloud Infrastructure);
  • Модернизировано оформление интерфейса пользователя;
  • Добавлена возможность подключения и отключения звуковых драйверов VRDE без остановки работы виртуальной машины;
  • Расширен API управления гостевыми системами;
  • Добавлен обходной путь для обеспечения сетевого взаимодействия в старых гостевых системах, в которых для virtio PCI-устройств не включается Bus mastering.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.2.20
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним (1), 14:07, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Чёт маловато для мажорного релиза
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:12, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –6 +/
    в энтерпрайзе этим не пользуются, потому и не пилит никто. ну кроме тех прогеров, которым тупо нечего делать в свободное время ;)
     
     
  • 3.3, Потный (?), 14:19, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да!
    Только Ынтерпрайзный RHV! Только хардкор!
     
  • 2.8, oracle (?), 14:59, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Добавлена возможность экспорта виртуальных машин в OCI (Oracle Cloud Infrastructure);

    вот тебе мажорный релиз. Сэкспорти все в наш прекрасный клауд, и выбрось уже стюардессу.

    остальное- незначимые мелочи

     
  • 2.19, anonymous (??), 15:51, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Если не сломали, и то было бы хорошо. А то после оракла с этим проектом мрак какой-то творится. Одни регрессии.
     
  • 2.23, Аноним (-), 16:34, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Верните картинку из вкладки "About", там где куча операционных систем вокруг костра, очень красивая была, там и бубен был и кеды и вообще круто, а в 5й стало не круто!
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:29, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда же их жадность на открытие исходников модуля USB 2.0 отпустит?
     
     
  • 2.6, Старый одмин (?), 14:40, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Наверняка проблема не в жадности. Если его открыть, то выяснится, что он был честно украден у кого-то ещё. Или подрядная организация не передала исключительные права.
     
  • 2.9, Fabrice Bellard (?), 15:04, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Юзай KVM, там искаропки.
     
  • 1.5, Анонимусис (?), 14:34, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддержку Мохавы запилили? 5.1.4 на Мохаве не живёт
     
     
  • 2.7, iPony (?), 14:48, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > 5.1.4 на Мохаве не живёт

    Ты из бункера?

    > 18.10.2018 09:15  Выпуск VirtualBox 5.2.20

     
  • 2.21, IB (?), 16:01, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поставь таки уже homebrew cask.

    brew update && brew upgrade && brew cask upgrade && brew cleanup

    Ну если это не сервер на МакОС где вот именно vbox 1.5 нужен :)

     
  • 1.10, Аноним (10), 15:06, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Видеодрайвер все такой же багованный? Когда починят уже, задолбало.
     
  • 1.11, Василий (??), 15:17, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надеюсь они баг в 5.2 исправили ... первый раз хочется рвать и метать .. "переписали код дисковой подсистемы" и получили мегамедленный I/O ... внутри машины всё еле ползает
     
  • 1.12, microcoder (ok), 15:25, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Расскажите, а что вас заставляет использовать VirtualBox вместо VMWare Player?
     
     
  • 2.13, X86 (ok), 15:34, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем создавать виртуальные машины? Пиратским Wmware Workstation?
     
     
  • 3.16, iPony (?), 15:40, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    VMware player научился создавать машины наверно этак лет восемь назад, но могу немного в сроках ошибаться — искать лень
     
  • 3.17, нах (?), 15:40, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    попробуйте notepad
     
  • 2.15, iPony (?), 15:39, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Легко.
    1) Наличие снимков виртуальной машины.
    2) не такой страшный вид под линуксами.
    3) более гибкая и лучшая интеграция со всякими около вагрантами и докерами (да, да, знаю что docker toolbox в легасях).
     
  • 2.18, нах (?), 15:41, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на freebsd не работает vmware player.
    А на линуксе работает так и такое, что лучше бы уже не работало вовсе.

     
  • 2.20, Ivan_83 (ok), 15:51, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    phpVirtualBox есть, можно рулить сервером с виртуалками через браузер.
     
  • 1.14, Аноним (14), 15:36, 23/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Открыл новость в надежде, что они запилили nested virtualization... Увы, нет.
     
     
  • 2.22, IB (?), 16:03, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ж матёрый ынтерпрайз - не?

    А если для разработки, что мешает разориться на коммерческую тулзину?

     

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