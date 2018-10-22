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22.10.2018 14:53  GitHub предупредил о сбое СУБД

Сегодня ночью в инфраструктуре GitHub произошёл серьёзный сбой, который привёл к нарушению связанности между сегментами сети и последующему сбою базы данных. В итоге часть информации на сайте могла быть искажена. Для восстановления целостности данных временно были отключены или приостановлены некоторые обработчики, что может привести к отображению устаревшей информации.

Данные репозиториев пользователей не потеряны и после восстановления после сбоя информация будет актуализирована. Тем не менее сообщается, что пострадали хранимые в MySQL метаданные сайта, такие как issue и pull-запросы. Прогнозируемое время полного возврата GitHub в строй не сообщается, утверждается лишь, что работа по восстановлению продлится дольше, чем ожидалось.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.github.com/2018-1...)
  2. OpenNews: Проект Gentoo опубликовал отчёт о взломе своих репозиториев на GitHub
  3. OpenNews: Новый поиск на GitHub привёл к выявлению забытых в репозиториях конфиденциальных данных
  4. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2017 году
  5. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт с анализом аварии, приведшей к недоступности сервиса
  6. OpenNews: Инцидент с СУБД проекта GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: github
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  • 1.1, Аноним (1), 14:58, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +52 +/
    Спасибо , Microsoft!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:01, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Кошка бросила котят? Это генеральный исполнительный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла виноват.
     
     
  • 3.12, fske (?), 15:16, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +16 +/
    майки к чему не притрагиваются - всё медным тазом накрывается. так что пох, кто там виноват
     
  • 3.27, Дегенератор (?), 16:10, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Накатили Windows 10 October 2018 Update ))))))))))))
     
     
  • 4.41, Виталик (??), 20:16, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    На этот раз сломали распаковку архивов. Компания с капитализацией в 1 трлн долларов США.
     
     
  • 5.44, dimqua (ok), 21:25, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пустяки, с кем не бывает? :-)
     
  • 2.6, iPony (?), 15:02, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Типа того.
    Когда случается у кого-то другого - ну то такое.
    https://habr.com/company/southbridge/blog/321074/

    А тут же компания <CENSORED>! И от этого прям всё меняется как будто.

     
     
  • 3.14, fske (?), 15:17, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    я не пойму - ты АЙпоня или МАЙпоня, лошадь?
     
     
  • 4.18, Andrey Mitrofanov (?), 15:36, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > я не пойму - ты АЙпоня или МАЙпоня, лошадь?

    Микрософт -- луччий друхх лошадей же в яБлоках.  И они за него горой[I]1

     
  • 2.16, mocrosoft (?), 15:24, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а мы тут причем? Нам такое продали, рассыпающееся нафиг из-за кратковременного сбоя в сети.
    mysql, ага.
    скажите спасибо, что хоть подняли.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 17:00, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Будете переводить на MSSQL? ;)
     
     
  • 4.34, mocrosoft (?), 17:28, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну... мы вообще-то над этим работаем...


     
     
  • 5.49, ползкрокодил (?), 23:33, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ActiveX будет?
     
  • 1.2, edv (?), 14:59, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > часть информации на сайте каоето-время могла быть искажена.

    OpenNet на GitHub'e?
    А так у них даже https://status.github.com/messages не работал и непонятно было что это :)

     
  • 1.3, Аноним (3), 15:00, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Microsoft
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 15:03, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, MySQL же - продукт майкрософта.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:26, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ты прав брат, управленцы компанией не несут ответственности за свой продукт, их не в чем винить
     
     
  • 4.22, captcha 20168 (?), 15:44, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    и исправлять они ничего не намерены и никакие меры предпринимать не требуется
     
  • 1.5, Аноним (-), 15:02, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    "Сегодня ночью в инфраструктуре GitHub произошёл серьёзный сбой, вызванный кармой Microsoft..."
     
  • 1.8, LeNiN (ok), 15:04, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да ладно, со всеми бывает. GitLab.com не так давно тоже чуть всю БД не потеряли.
     
     
  • 2.9, Аноним (4), 15:09, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это мы еще не вспоминаем надпись "Maintenance", которая однажды длительное время красовалась на kernel.org. Тоже наверное происки майкрософта.
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 15:13, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Компания Microsoft присоединилась к Linux Foundation и начала тестирование SQL Server для Linux
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45507
     
     
  • 4.13, Аноним (4), 15:17, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ШОК! Майкрософтовцы присоединились куда-то там в 2016 году, взяли машину времени, слетали в 2011 и положили на месяц kernel.org! Читать далее >>
     
  • 4.25, нах (?), 15:57, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >  SQL Server для Linux

    о, кстате - вот для чего он им и пригодится.

    что-то мне подсказывает, что у него детских проблем с развалом реплик нет уже лет двадцать.

     
     
  • 5.35, Stax (ok), 18:07, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>  SQL Server для Linux
    > о, кстате - вот для чего он им и пригодится.
    > что-то мне подсказывает, что у него детских проблем с развалом реплик нет
    > уже лет двадцать.

    О, сразу видно эксперта в области создания распределенных SQL БД на базе обычных. Правильно, зачем иметь P в CAP-теореме, если мы можем попробовать его прикрутить снаружи?

    Но что-то подсказывает, что если создать на базе SQL Server https://githubengineering.com/mysql-high-availability-at-github/ подобную конфигурацию, вряд ли оно будет разваливаться как-то иначе.

     
     
  • 6.38, пох (?), 19:44, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но что-то подсказывает, что если создать на базе SQL Server подобную конфигурацию

    что-то мне подсказывает, что подобная - не понадобится. Можно как-то с ним и попроще, без стольких костылей и подпорок.

    кстати, забавно, как им удалось добиться такой сложной и неэффективной схемы - в смысле, это ж насколько плохие должны быть каналы и насколько падуч на ровном месте сервер, чтобы так заморачиваться, а не иметь "promote master" в качестве средства только на случай ядерной войны с прямым попаданием датацентра в эпицентр.

    а, хотя нет, от падения каналов эта схема толком не защищает (что, похоже, ms уже на собственной шкуре и узнала), только от падения мастера. but how? И, кстати, зачем?

     
  • 3.20, Andrey Mitrofanov (?), 15:39, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это мы еще не вспоминаем надпись "Maintenance", которая однажды длительное время красовалась
    > на kernel.org. Тоже наверное происки майкрософта.

    Не, этих они ещё не купили.  Жмутся.

     
     
  • 4.46, Аноним (46), 23:21, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да уже давно жмутся пиской к линуксу
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:15, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Слишком сильно внедрились в базу, Microsoft. Надо мягше.
     
  • 1.15, reiniger (ok), 15:18, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Криворукие мерзософтники начали экспериментировать?
     
  • 1.21, Аноним (21), 15:40, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Погодите, как это пострадали issues Что это вообще конкретно значит Всем напис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, мокрософт (?), 16:00, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Что это вообще конкретно значит?

    что мы их наизусть не заучивали, и не знаем теперь, ни сколько было, ни сколько осталось.
    Но полагаем, что какие-то могли и накрыться.

    > Всем написанным мною тикетам пришёл Тот-Кого-Нельзя-Называть

    возможно, некоторым.

    > Или это и есть отображение устаревшей информации, которую нужно срочно сохранять к себе?

    если к этим issue не прилагалось коммитов - лучше сохранить.
    коммиты в любом случае не в базе, поэтому они не пропадут.

      

     
  • 1.23, ыы (?), 15:52, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    так СУБД или базы данных?

    СУБД это не база данных :)

     
  • 1.24, Попугай Кеша (?), 15:55, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ха-ха! Хочется пошутить. Но не буду. Сама новость себе анекдот.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 16:13, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Была бы хорошая шутка - написал бы. А выдавливать из себя искрометные шуточки действительно не стоит.
     
     
  • 3.47, Аноним (46), 23:23, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чувствую опыт человека выдавливающего шутки на унитазе
     
  • 1.29, Аноним (29), 16:50, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    То-то я вчера пишу иссуе , херак - его куда-то нету. Ну, думаю, бывает, пишу еще... И.. Ну вы поняли..
    Отвратительные чувства я вам скажу когда ваши иссуе пропадает хз куда!
     
     
  • 2.30, Andrey Mitrofanov (?), 16:55, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Отвратительные чувства я вам скажу когда ваши иссуе пропадает хз куда!

    Зачем же ты их туда пишешь-то*

    *"так топчут, так топчут. завтра снова пойду."

     
  • 2.40, Аноним (40), 20:12, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    та же фигня с комментами на опеннете!!111 пишешь-пишешь, а они через пять минут пропадают!!!11111
     
  • 1.33, Michael Shigorin (ok), 17:06, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сегодня ночью в инфраструктуре GitHub.

    RSS был кр.

     
  • 1.37, th3m3 (ok), 18:56, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну что, началось? Мелкомягкие запустили процесс?
     
  • 1.39, Anonlolkek (?), 19:56, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    То чувство, когда у тебя дедлайн горит, а доступа к проекту нет
     
     
  • 2.48, Аноним (46), 23:24, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    просто дедреп пришел быстрее дедлайна
     
  • 1.42, Аноним (42), 20:39, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну с кем не бывает? Не стоит из-за такой маленькой проблемы не доверять сервису GitHub.
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 20:46, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая попытка, тов. Наделла!
     
  • 1.45, Аноним (45), 21:38, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это Чепига выполнил задание.
     

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