22.10.2018 14:53  GitHub предупредил о сбое СУБД

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|2.4, Аноним (4), 15:01, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Кошка бросила котят? Это генеральный исполнительный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла виноват.
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|3.12, fske (?), 15:16, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+16 +/–
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майки к чему не притрагиваются - всё медным тазом накрывается. так что пох, кто там виноват
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|2.16, mocrosoft (?), 15:24, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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а мы тут причем? Нам такое продали, рассыпающееся нафиг из-за кратковременного сбоя в сети.
mysql, ага.
скажите спасибо, что хоть подняли.
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|3.17, Аноним (17), 15:26, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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ты прав брат, управленцы компанией не несут ответственности за свой продукт, их не в чем винить
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|2.9, Аноним (4), 15:09, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Это мы еще не вспоминаем надпись "Maintenance", которая однажды длительное время красовалась на kernel.org. Тоже наверное происки майкрософта.
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|4.13, Аноним (4), 15:17, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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ШОК! Майкрософтовцы присоединились куда-то там в 2016 году, взяли машину времени, слетали в 2011 и положили на месяц kernel.org! Читать далее >>
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|4.25, нах (?), 15:57, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> SQL Server для Linux
о, кстате - вот для чего он им и пригодится.
что-то мне подсказывает, что у него детских проблем с развалом реплик нет уже лет двадцать.
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|5.35, Stax (ok), 18:07, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> SQL Server для Linux
> о, кстате - вот для чего он им и пригодится.
> что-то мне подсказывает, что у него детских проблем с развалом реплик нет
> уже лет двадцать.
О, сразу видно эксперта в области создания распределенных SQL БД на базе обычных. Правильно, зачем иметь P в CAP-теореме, если мы можем попробовать его прикрутить снаружи?
Но что-то подсказывает, что если создать на базе SQL Server https://githubengineering.com/mysql-high-availability-at-github/ подобную конфигурацию, вряд ли оно будет разваливаться как-то иначе.
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|6.38, пох (?), 19:44, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Но что-то подсказывает, что если создать на базе SQL Server подобную конфигурацию
что-то мне подсказывает, что подобная - не понадобится. Можно как-то с ним и попроще, без стольких костылей и подпорок.
кстати, забавно, как им удалось добиться такой сложной и неэффективной схемы - в смысле, это ж насколько плохие должны быть каналы и насколько падуч на ровном месте сервер, чтобы так заморачиваться, а не иметь "promote master" в качестве средства только на случай ядерной войны с прямым попаданием датацентра в эпицентр.
а, хотя нет, от падения каналов эта схема толком не защищает (что, похоже, ms уже на собственной шкуре и узнала), только от падения мастера. but how? И, кстати, зачем?
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|3.20, Andrey Mitrofanov (?), 15:39, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Это мы еще не вспоминаем надпись "Maintenance", которая однажды длительное время красовалась
> на kernel.org. Тоже наверное происки майкрософта.
Не, этих они ещё не купили. Жмутся.
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|2.26, мокрософт (?), 16:00, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Что это вообще конкретно значит?
что мы их наизусть не заучивали, и не знаем теперь, ни сколько было, ни сколько осталось.
Но полагаем, что какие-то могли и накрыться.
> Всем написанным мною тикетам пришёл Тот-Кого-Нельзя-Называть
возможно, некоторым.
> Или это и есть отображение устаревшей информации, которую нужно срочно сохранять к себе?
если к этим issue не прилагалось коммитов - лучше сохранить.
коммиты в любом случае не в базе, поэтому они не пропадут.
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|2.28, Аноним (28), 16:13, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Была бы хорошая шутка - написал бы. А выдавливать из себя искрометные шуточки действительно не стоит.
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|1.29, Аноним (29), 16:50, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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То-то я вчера пишу иссуе , херак - его куда-то нету. Ну, думаю, бывает, пишу еще... И.. Ну вы поняли..
Отвратительные чувства я вам скажу когда ваши иссуе пропадает хз куда!
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|2.30, Andrey Mitrofanov (?), 16:55, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Отвратительные чувства я вам скажу когда ваши иссуе пропадает хз куда!
Зачем же ты их туда пишешь-то*
*"так топчут, так топчут. завтра снова пойду."
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|2.40, Аноним (40), 20:12, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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та же фигня с комментами на опеннете!!111 пишешь-пишешь, а они через пять минут пропадают!!!11111
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