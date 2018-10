22.10.2018 14:53  GitHub предупредил о сбое СУБД

4.13 , Аноним ( 4 ), 15:17, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] +2 + / – ШОК! Майкрософтовцы присоединились куда-то там в 2016 году, взяли машину времени, слетали в 2011 и положили на месяц kernel.org! Читать далее >>

4.25 , нах ( ? ), 15:57, 22/10/2018
> SQL Server для Linux
о, кстате - вот для чего он им и пригодится. что-то мне подсказывает, что у него детских проблем с развалом реплик нет уже лет двадцать.

5.35 , Stax ( ok ), 18:07, 22/10/2018
>> SQL Server для Linux

> о, кстате - вот для чего он им и пригодится.

> что-то мне подсказывает, что у него детских проблем с развалом реплик нет

О, сразу видно эксперта в области создания распределенных SQL БД на базе обычных. Правильно, зачем иметь P в CAP-теореме, если мы можем попробовать его прикрутить снаружи? Но что-то подсказывает, что если создать на базе SQL Server https://githubengineering.com/mysql-high-availability-at-github/ подобную конфигурацию, вряд ли оно будет разваливаться как-то иначе.

6.38 , пох ( ? ), 19:44, 22/10/2018
> Но что-то подсказывает, что если создать на базе SQL Server подобную конфигурацию
что-то мне подсказывает, что подобная - не понадобится. Можно как-то с ним и попроще, без стольких костылей и подпорок. кстати, забавно, как им удалось добиться такой сложной и неэффективной схемы - в смысле, это ж насколько плохие должны быть каналы и насколько падуч на ровном месте сервер, чтобы так заморачиваться, а не иметь "promote master" в качестве средства только на случай ядерной войны с прямым попаданием датацентра в эпицентр. а, хотя нет, от падения каналов эта схема толком не защищает (что, похоже, ms уже на собственной шкуре и узнала), только от падения мастера. but how? И, кстати, зачем?