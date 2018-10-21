21.10.2018 20:48  Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox

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|3.4, rm1 (?), 21:28, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Именно. И Tor теперь специально не добавят, т.к. он будет отбирать пользователей у платного VPN, с которого они получают процент.
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|4.10, IRASoldier (?), 21:43, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>т.к. он будет отбирать пользователей у платного VPN
На самом деле не будет, т.к. TOR обеспечивает всё же гораздо более тормозной сёрфинг, нежели платный VPN - пользователей TOR, как минимум в разы больше, чем тех, кто еще и поднимает у себя ноды.
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|5.35, Кома (?), 22:42, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На самом деле разница незначительная и я, например, использую Tor как основной туннель трафика. Вот с I2P — да, медленно.
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|4.63, Аноним (63), 01:14, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Обоснуйте, что же в огнелисе такого уникального и незаменимого? Не пользуюсь огнелисом после 24 esr - перелез на на хром и ни капли не жалею об этом.
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|2.14, 123 (??), 21:46, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Чем это отличается от платных сервисов? Весь трафик идёт тоже через дядю и вдруг что за тобой приедут.
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|3.18, Onon (?), 21:53, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Инь Фу Во два дня настраивал VPN-туннель для своего персонального компьютера. Когда туннель заработал, Инь уселся, почтительно повернувшись лицом к югу, и стал читать свою френдленту.
– О, Учитель, – спросил его Сисадмин, – я не могу понять, зачем вам VPN?
– Ты разве не знаешь, что в VPN-туннеле весь трафик шифруется? – удивился Инь.
– Знаю. Но ваш туннель терминируется на обычном сервере в стране западных варваров. А далее весь ваш яшмовый трафик идёт по Сети в открытом виде.
– Сети нет дела до моего трафика, чего не скажешь о провайдере, – ответил Учитель. Видя, что Сисадмин не понял, он добавил. – Вот, например, ты доверил свои деньги банку.
Сисадмин кивнул.
– Но ты не можешь доверить все свои деньги собственной супруге, – продолжал мудрый Инь. – Почему? Потому что она может посчитать эти деньги своими. А с банком такого не случится.
Просветлённый Сисадмин ушёл поднимать себе VPN-туннель.
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|4.19, Инсайдер (?), 22:00, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И что? Трафик пишется и если нужно, тебя спокойно по запросу выдадут. Не важно в какой точке мира находится сервер. Для настоящей приватности и был создан Tor.
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|6.31, Анончик (?), 22:27, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Очень зря. Злой Шигорин может узнать твой айпи написав маляву хостеру если ты подключён через впн, а если через тор, то он даже не сможет определить с какой средней ноды пришёл конкретно ты.
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|7.65, Анонис (?), 02:07, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Список нод открыт и отлично чекаеться. Твой ип легко выявляют при помощи тайминг атаки. Рассказы про то что нас не догонят бредовые. Ты подключаешься к входной ноде и мент на раскладушка сразу записывает тебя в блокнот. Добро пожаловать в список сынок. А дальше в случае локального ахтунга догадайся кого будут пытать первым.
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|5.27, dr.rulez (ok), 22:17, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Лол. А теперь представь что кто-то получил контроль над точкой выхода, через которую ты выходишь в интернет :) И еще. Если ты хочешь такой приватности. То у тебя вообще весь трафик должен идти через тор. И желательно с лив-системы. Иначе все это - такое себе.
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|6.30, Onon (?), 22:24, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да, но надо соизмерять средства с поставленными задачами. Вам роскомпозор обойти? - на то вам и новость дадена, но что-то мне подсказывает что мозиллу у нас запретят.
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|6.56, Аноним (56), 00:24, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А теперь представь что кто-то получил контроль над точкой выхода, через которую ты выходишь в интернет
И?
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|5.38, AS (??), 22:59, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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заметить хочу только, что сеансовые ключи одноразовые, и раз в малое время меняются. выдать-то может и выдадут, но доказать что-то смогут лишь поломав ВПН.
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|6.40, Аноним (-), 23:07, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ломать шифрование не нужно. Достаточно посмотреть к какому серверу ты подключён, написать владельцу этого сервера и тот сам выдаст всё в открытом виде.
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|7.42, AS (??), 23:14, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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тем кому тебя выдали придётся доказать для предъявл. обвинения тебе, что на сервере нет зловредов, которые могли лазать куда не нужно. или что они были, но, самоликвидировались (с)Ив.вас-ч.. это если правовое поле действует ещё. В жизни, согласен, может быть и не так.
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|8.47, Аноним (-), 23:28, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В логах видно откуда шёл запрос. Если зловред на сервере, то запросы идут из локалхоста и их можно не учитывать. Можно запросить дамп сервера для уверенности.
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|9.48, AS (??), 23:36, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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что запрос шёл Именно от моего IP можно доказать только в случае взлома ВПН от менЯ до Сервера. остальная доказуха лишь косвенная. по ней нельза предъявить реального обвинения, адвокат легко докажет. Другое дело, в жизни, уже могут не только что адвоката - до суда то могу не дожить.
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|11.55, AS (??), 00:15, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ещё раз, тогда уж тезисами:
Адвокат: мой клиент использует ВПН для соед-я с площадкой - для надёжности и безопасности. Мало ли что там по объёму трафика IN-OUT совпадает - совпадение. мы, может, на Wireshark миррорили, отлаживали, выключить забыли. тчо-то запустилось на сервере, совершило зло и удалилось, мой клиент уже давно беспокоится, что что-то не так, но не может обнаружить. Ах у вас конечно же нет ежесекундных снапов ВМ - какая жалость !!!.
другое дело - применение Форензики для изъятого компа с которого был ВПН. но это уже совсем др. история....
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|11.64, AS (??), 01:38, 22/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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... забыл добавить, что мы внимательно читали договор аренды ВМ.. особенно то место - где про конфиденциальность и передачу 3им лицам.. голанский хостер не дурак, и он в курсе, что с бабла по нарушению договора я столько получу через ЕвроСуд с него, что на зоне у меня разве что личного вертолёта не будет. а что ты и как владельцам ТОРа предъявишь ? вот напротив меня сейчас сидят компутерный криминалист и юрист и ржут - поэтому приписываю это. Кстати, первый утверждает, что ТОР изначально контролят запросто спецы - верить или нет - я не знаю. а впн, хотябы затолканый 1 в другой и внутри ССШ......
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|3.23, dr.rulez (ok), 22:09, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так поставь вместо openvpn - softether. В отличает от детектящегося чем угодно ovpn softether видится как ethernet пакеты. Так что можешь пожелать дяде - удачи в бою. Как и тому остряку с дядюшкой Ляо :)
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|4.26, 123 (??), 22:16, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Что это изменит? Владелец сервера видит кто к нему подключился и куда ходит через этот сервер. Ставь хоть модный wireguard.
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|2.16, rm1 (?), 21:48, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну вообще нет, не проще. Вы вдумайтесь в суть вопроса который вы написали, и представьте обычного среднестатистического пользователя, и какой из вариантов ему действительно проще. Я понимаю вашу мысль, но подумайте тщательнее над тем как её нести, а то если на автомате вот так писать "а не проще" результат получается даже несколько комичным.
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|2.39, Аноним (20), 23:02, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Опера лучший браузер. Единственная проблема, что открытые исходники нелегальны. Всё ждем жеста доброй воли на их изменение и создание браузера.
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|1.51, manster (ok), 23:58, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Случайно выбранным участникам эксперимента будет установлен системное дополнение
сама по себе возможность случайной установки как бы намекает ... что безопасность на высоте ...
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