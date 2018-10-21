21.10.2018 20:48  Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox

Компания Mozilla намерена начать эксперимент по поставке в Firefox встроенной возможности работы через VPN. Эксперимент стартует в понедельник 22 октября и затронет лишь небольшое число пользователей англоязычной сборки Firefox 62 из США. Случайно выбранным участникам эксперимента будет установлен системное дополнение, позволяющее подключаться к сайтам через шифрованный VPN. Доступ будет только платным (около $10 в месяц) и эти средства Mozilla планирует использовать как один из источников монетизации.

Работа будет организована через коммерческий VPN-сервис ProtonVPN. Решение в пользу ProtonVPN было принято, так как данный сервис обеспечивает достаточно высокий уровень защиты канала связи ( поток шифруется при помощи AES-256, обмен ключами осуществляется на основе 2048-битных RSA-ключей и HMAC, для аутентификации используется SHA-256, имеется защита от атак, основанных на корреляции потоков данных), сервис не сохранят логов и информации о пользователях, а также рассматривает в качестве своей главной цели повышение безопасности и приватности в Web.

Сервис ProtonVPN вызывает двоякие впечатления. С одной стороны продукт проприетарный и в прошлом месяце в Windows-клиенте ProtonVPN была выявлена уязвимость, позволявшая пользователю поднять свои привилегии в системе до администратора (уязвимость была вызвана некорректным взаимодействием между непривилегированным GUI-клиентом и системным сервисом). С другой стороны, ProtonVPN развивается вместе с хорошо зарекомендовавшим себя сервисом ProtonMail, основанным бывшими сотрудниками ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) с целью противостояния контроля за частными данными в интернет. Серверы компании размещены в только в Швейцарии, Исландии и Швеции, странах, имеющих собственные жёсткие законодательства в области зашиты частной жизни, не позволяющие спецслужбам контролировать информацию.



