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21.10.2018 20:48  Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox

Компания Mozilla намерена начать эксперимент по поставке в Firefox встроенной возможности работы через VPN. Эксперимент стартует в понедельник 22 октября и затронет лишь небольшое число пользователей англоязычной сборки Firefox 62 из США. Случайно выбранным участникам эксперимента будет установлен системное дополнение, позволяющее подключаться к сайтам через шифрованный VPN. Доступ будет только платным (около $10 в месяц) и эти средства Mozilla планирует использовать как один из источников монетизации.

Работа будет организована через коммерческий VPN-сервис ProtonVPN. Решение в пользу ProtonVPN было принято, так как данный сервис обеспечивает достаточно высокий уровень защиты канала связи ( поток шифруется при помощи AES-256, обмен ключами осуществляется на основе 2048-битных RSA-ключей и HMAC, для аутентификации используется SHA-256, имеется защита от атак, основанных на корреляции потоков данных), сервис не сохранят логов и информации о пользователях, а также рассматривает в качестве своей главной цели повышение безопасности и приватности в Web.

Сервис ProtonVPN вызывает двоякие впечатления. С одной стороны продукт проприетарный и в прошлом месяце в Windows-клиенте ProtonVPN была выявлена уязвимость, позволявшая пользователю поднять свои привилегии в системе до администратора (уязвимость была вызвана некорректным взаимодействием между непривилегированным GUI-клиентом и системным сервисом). С другой стороны, ProtonVPN развивается вместе с хорошо зарекомендовавшим себя сервисом ProtonMail, основанным бывшими сотрудниками ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) с целью противостояния контроля за частными данными в интернет. Серверы компании размещены в только в Швейцарии, Исландии и Швеции, странах, имеющих собственные жёсткие законодательства в области зашиты частной жизни, не позволяющие спецслужбам контролировать информацию.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
  3. OpenNews: Некоторым пользователям Firefox навязано непонятное дополнение Looking Glass
  4. OpenNews: В Firefox началось тестирование системы рекомендации контента на основе активности пользователя
  5. OpenNews: В Firefox добавлено системное дополнение, передающее данные о выключении телеметрии
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним_ка (?), 21:19, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Теперь ещё и VPN будет собирать статистику пользователей и продавать инфу всем желающим.
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 21:23, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А что им делать, когда у них 95% дохода со сбора инфы.
     
  • 2.3, Аноним (-), 21:24, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Обещали добавить Tor, но не придумали как это монетизировать.
     
     
  • 3.4, rm1 (?), 21:28, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Именно. И Tor теперь специально не добавят, т.к. он будет отбирать пользователей у платного VPN, с которого они получают процент.
     
     
  • 4.10, IRASoldier (?), 21:43, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >т.к. он будет отбирать пользователей у платного VPN

    На самом деле не будет, т.к. TOR обеспечивает всё же гораздо более тормозной сёрфинг, нежели платный VPN - пользователей TOR, как минимум в разы больше, чем тех, кто еще и поднимает у себя ноды.

     
     
  • 5.21, anonymous (??), 22:06, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > TOR обеспечивает всё же гораздо более тормозной сёрфинг

    Нет.

     
  • 5.34, Аноним (34), 22:40, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ФБР пасят тор чуть не с самого начала. Только свои сервера, вскладчину купленные за бартер.
     
  • 5.35, Кома (?), 22:42, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле разница незначительная и я, например, использую Tor как основной туннель трафика. Вот с I2P — да, медленно.
     
  • 3.7, Mozilla Firefox (?), 21:37, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Tor не позволяет связать твой IP с просматриваемыми тобой сайтами, что не приносит нам дохода. Мы сожалеем об этом, правда.
     
     
  • 4.58, анон (?), 00:50, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    чего-чего? ты ж браузер, ты знаешь и мой IP, и сайт, который я открыл
     
  • 3.12, VINRARUS (ok), 21:43, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На самом деле они спасли TOR от массированой DDOS атаки юзерами Firefox.
     
     
  • 4.17, Аноним (-), 21:52, 21/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Сколько пользователей пользуется приватным режимом и при этом включит тор Они м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, Аноним (-), 22:10, 21/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Протонщики уже одного выдали по запросу страны из СНГ ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, th3m3 (ok), 21:31, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пусть туда хоть джойказино пихают, лишь бы выпилить можно было.
     
     
  • 2.11, dr.rulez (ok), 21:43, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проще сам firefox из системы выпилить :)
     
     
  • 3.36, th3m3 (ok), 22:47, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Проще сам firefox из системы выпилить :)

    Альтернатив ему - нет.

     
     
  • 4.63, Аноним (63), 01:14, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Обоснуйте, что же в огнелисе такого уникального и незаменимого? Не пользуюсь огнелисом после 24 esr - перелез на на хром и ни капли не жалею об этом.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:35, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Платить должны мне, за то чтобы я пользовался Тормозилой. Любой её клон работает лучше, чем сабж, не говорю уже о конкурентах
     
     
  • 2.8, Анончик (?), 21:39, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не Тормозилла, а Впнзилла!
     
  • 2.13, VINRARUS (ok), 21:45, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Если она не будет притормажывать у юзеров начнется эпилепсия от быстро меняющейся картинки.
     
  • 2.61, vantoo (ok), 01:00, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Шутки про тормоза в Firefox не актуальны с момента перехода на Quantum.
     
  • 1.9, dr.rulez (ok), 21:40, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не проще за 700 рублей vps поднять в Нидерландах или Германии, воткнуть туда свой vpn с блекджеком и падшими женщинами и забить на все эти платные "сервисы"?
     
     
  • 2.14, 123 (??), 21:46, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем это отличается от платных сервисов? Весь трафик идёт тоже через дядю и вдруг что за тобой приедут.
     
     
  • 3.18, Onon (?), 21:53, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Инь Фу Во два дня настраивал VPN-туннель для своего персонального компьютера. Когда туннель заработал, Инь уселся, почтительно повернувшись лицом к югу, и стал читать свою френдленту.

    – О, Учитель, – спросил его Сисадмин, – я не могу понять, зачем вам VPN?

    – Ты разве не знаешь, что в VPN-туннеле весь трафик шифруется? – удивился Инь.

    – Знаю. Но ваш туннель терминируется на обычном сервере в стране западных варваров. А далее весь ваш яшмовый трафик идёт по Сети в открытом виде.

    – Сети нет дела до моего трафика, чего не скажешь о провайдере, – ответил Учитель. Видя, что Сисадмин не понял, он добавил. – Вот, например, ты доверил свои деньги банку.

    Сисадмин кивнул.

    – Но ты не можешь доверить все свои деньги собственной супруге, – продолжал мудрый Инь. – Почему? Потому что она может посчитать эти деньги своими. А с банком такого не случится.

    Просветлённый Сисадмин ушёл поднимать себе VPN-туннель.

     
     
  • 4.19, Инсайдер (?), 22:00, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И что? Трафик пишется и если нужно, тебя спокойно по запросу выдадут. Не важно в какой точке мира находится сервер. Для настоящей приватности и был создан Tor.
     
     
  • 5.22, Onon (?), 22:08, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чотаржу
     
     
  • 6.31, Анончик (?), 22:27, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Очень зря. Злой Шигорин может узнать твой айпи написав маляву хостеру если ты подключён через впн, а если через тор, то он даже не сможет определить с какой средней ноды пришёл конкретно ты.
     
     
  • 7.65, Анонис (?), 02:07, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Список нод открыт и отлично чекаеться. Твой ип легко выявляют при помощи тайминг атаки. Рассказы про то что нас не догонят бредовые. Ты подключаешься к входной ноде и мент на раскладушка сразу записывает тебя в блокнот. Добро пожаловать в список сынок. А дальше в случае локального ахтунга догадайся кого будут пытать первым.
     
  • 5.27, dr.rulez (ok), 22:17, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лол. А теперь представь что кто-то получил контроль над точкой выхода, через которую ты выходишь в интернет :) И еще. Если ты хочешь такой приватности. То у тебя вообще весь трафик должен идти через тор. И желательно с лив-системы. Иначе все это - такое себе.
     
     
  • 6.30, Onon (?), 22:24, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, но надо соизмерять средства с поставленными задачами. Вам роскомпозор обойти? - на то вам и новость дадена, но что-то мне подсказывает что мозиллу у нас запретят.
     
  • 6.32, Срывающий покровы (?), 22:32, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Провайдер, ФСБ, Роскомнадзор, СОРМ этот контроль и не теряли.
     
     
  • 7.33, Onon (?), 22:34, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не в этой сране
     
  • 6.56, Аноним (56), 00:24, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А теперь представь что кто-то получил контроль над точкой выхода, через которую ты выходишь в интернет

    И?

     
  • 5.38, AS (??), 22:59, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    заметить хочу только, что сеансовые ключи одноразовые, и раз в малое время меняются. выдать-то может и выдадут, но доказать что-то смогут лишь поломав ВПН.
     
     
  • 6.40, Аноним (-), 23:07, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ломать шифрование не нужно. Достаточно посмотреть к какому серверу ты подключён, написать владельцу этого сервера и тот сам выдаст всё в открытом виде.
     
     
  • 7.42, AS (??), 23:14, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тем кому тебя выдали придётся доказать для предъявл. обвинения тебе, что на сервере нет зловредов, которые могли лазать куда не нужно. или что они были, но, самоликвидировались (с)Ив.вас-ч.. это если правовое поле действует ещё. В жизни, согласен, может быть и не так.
     
     
  • 8.47, Аноним (-), 23:28, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В логах видно откуда шёл запрос. Если зловред на сервере, то запросы идут из локалхоста и их можно не учитывать. Можно запросить дамп сервера для уверенности.
     
     
  • 9.48, AS (??), 23:36, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    что запрос шёл Именно от моего IP можно доказать только в случае взлома ВПН от менЯ до Сервера. остальная доказуха лишь косвенная. по ней нельза предъявить реального обвинения, адвокат легко докажет. Другое дело, в жизни, уже могут не только что адвоката - до суда то могу не дожить.
     
     
  • 10.52, Аноним (-), 00:00, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем что-то ломать чтобы получить аналогичный результат?
     
     
  • 11.55, AS (??), 00:15, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ещё раз, тогда уж тезисами:

    Адвокат: мой клиент использует ВПН для соед-я с площадкой - для надёжности и безопасности. Мало ли что там по объёму трафика IN-OUT совпадает - совпадение. мы, может, на Wireshark миррорили, отлаживали, выключить забыли. тчо-то запустилось на сервере, совершило зло и удалилось, мой клиент уже давно беспокоится, что что-то не так, но не может обнаружить. Ах у вас конечно же нет ежесекундных снапов ВМ - какая жалость !!!.


    другое дело - применение Форензики для изъятого компа с которого был ВПН. но это уже совсем др. история....

     
  • 11.64, AS (??), 01:38, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ... забыл добавить, что мы внимательно читали договор аренды ВМ.. особенно то место - где про конфиденциальность и передачу 3им лицам.. голанский хостер не дурак, и он в курсе, что с бабла по нарушению договора я столько получу через ЕвроСуд с него, что на зоне у меня разве что личного вертолёта не будет. а что ты и как владельцам ТОРа предъявишь ? вот напротив меня сейчас сидят компутерный криминалист и юрист и ржут - поэтому приписываю это. Кстати, первый утверждает, что ТОР изначально контролят запросто спецы - верить или нет - я не знаю. а впн, хотябы затолканый 1 в другой и внутри ССШ......
     
  • 4.28, Onon (?), 22:19, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сцылочка на оригинал http://forensics.ru/InFuWo.htm
     
  • 4.45, macfaq (?), 23:16, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А с банком такого не случится.

    Серьёзно?

     
  • 3.23, dr.rulez (ok), 22:09, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так поставь вместо openvpn - softether. В отличает от детектящегося чем угодно ovpn softether видится как ethernet пакеты. Так что можешь пожелать дяде - удачи в бою. Как и тому остряку с дядюшкой Ляо :)
     
     
  • 4.26, 123 (??), 22:16, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что это изменит? Владелец сервера видит кто к нему подключился и куда ходит через этот сервер. Ставь хоть модный wireguard.
     
  • 2.15, Onon (?), 21:47, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    достаточно 240 рублей в месяц, мсье пользуется мажорским VPS imho
     
     
  • 3.24, dr.rulez (ok), 22:10, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да :) У меня там не тока vpn :)
     
  • 2.16, rm1 (?), 21:48, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну вообще нет, не проще. Вы вдумайтесь в суть вопроса который вы написали, и представьте обычного среднестатистического пользователя, и какой из вариантов ему действительно проще. Я понимаю вашу мысль, но подумайте тщательнее над тем как её нести, а то если на автомате вот так писать "а не проще" результат получается даже несколько комичным.
     
  • 1.20, Аноним (20), 22:06, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Мы интегрировали ТОР, не надо вопить, заплатите денюжку ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 22:24, 21/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы самое главное не процитировали, а именно то, что работает это как Tor over V... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 23:15, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сначала покажи свой трафик дяде, а потом можно через Tor!
     
  • 1.37, Аноним (37), 22:50, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ыыыы а в опрере бесплатно
     
     
  • 2.39, Аноним (20), 23:02, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Опера лучший браузер. Единственная проблема, что открытые исходники нелегальны. Всё ждем жеста доброй воли на их изменение и создание браузера.
     
  • 2.41, AnonPlus (?), 23:09, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да уже полгода, как в Опере его нет

    http://www.cnews.ru/news/top/2018-04-16_opera_zakryla_svoj_besplatnyj_mobilny

     
     
  • 3.44, Аноним (37), 23:15, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Еще можно включить по галочке.
     
  • 3.46, macfaq (?), 23:17, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Да уже полгода, как в Опере его нет
    > http://www.cnews.ru/news/top/2018-04-16_opera_zakryla_svoj_besplatnyj_mobilny

    Мобильного нет, а браузерный вполне жив, около месяца назад проверял.

     
  • 1.49, Лупа не пупа (?), 23:40, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пиздец. Как бы в опере не стал впн платным
     
     
  • 2.50, Opera (?), 23:50, 21/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не станет, не переживайте. Мы его скоро уберём.
     
  • 2.54, jOpera (?), 00:13, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не станет, не переживайте. Мы зарабатываем на сливе ваших данных.
     
  • 1.51, manster (ok), 23:58, 21/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Случайно выбранным участникам эксперимента будет установлен системное дополнение

    сама по себе возможность случайной установки как бы намекает ... что безопасность на высоте ...

     
     
  • 2.53, Газенваген (?), 00:01, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой! случайно утекли данные финучреждения через Random VPN!
     
  • 2.59, Аноним (59), 00:57, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А исходники целого браузера ты уже просмотрел видимо, раз только дополнений от них боишься?
     
  • 1.57, Аноним (57), 00:43, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > около $10 в месяц

    Мне мой обходится примерно в $1.50 в месяц.

     
  • 1.60, Аноним (60), 00:59, 22/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Опять россиянцы встроенный прокси называют ВПНом от собственной тупости?
     
     
  • 2.62, Аноним (37), 01:13, 22/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    HTTPS tunnel proxy!
     

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