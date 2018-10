21.10.2018 20:48  Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox

9.48 , AS ( ?? ), 23:36, 21/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – что запрос шёл Именно от моего IP можно доказать только в случае взлома ВПН от менЯ до Сервера. остальная доказуха лишь косвенная. по ней нельза предъявить реального обвинения, адвокат легко докажет. Другое дело, в жизни, уже могут не только что адвоката - до суда то могу не дожить.

10.52 , Аноним ( - ), 00:00, 22/10/2018
Зачем что-то ломать чтобы получить аналогичный результат?

11.55 , AS ( ?? ), 00:15, 22/10/2018
ещё раз, тогда уж тезисами: Адвокат: мой клиент использует ВПН для соед-я с площадкой - для надёжности и безопасности. Мало ли что там по объёму трафика IN-OUT совпадает - совпадение. мы, может, на Wireshark миррорили, отлаживали, выключить забыли. тчо-то запустилось на сервере, совершило зло и удалилось, мой клиент уже давно беспокоится, что что-то не так, но не может обнаружить. Ах у вас конечно же нет ежесекундных снапов ВМ - какая жалость !!!.

другое дело - применение Форензики для изъятого компа с которого был ВПН. но это уже совсем др. история....

11.64 , AS ( ?? ), 01:38, 22/10/2018
... забыл добавить, что мы внимательно читали договор аренды ВМ.. особенно то место - где про конфиденциальность и передачу 3им лицам.. голанский хостер не дурак, и он в курсе, что с бабла по нарушению договора я столько получу через ЕвроСуд с него, что на зоне у меня разве что личного вертолёта не будет. а что ты и как владельцам ТОРа предъявишь ? вот напротив меня сейчас сидят компутерный криминалист и юрист и ржут - поэтому приписываю это. Кстати, первый утверждает, что ТОР изначально контролят запросто спецы - верить или нет - я не знаю. а впн, хотябы затолканый 1 в другой и внутри ССШ......