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16.10.2018 13:59  Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.09

Опубликован выпуск srsLTE 18.09, открытого стека для развёртывания компонентов сотовых сетей LTE/4G без наличия спецоборудования, используя только универсальные программируемые приёмо-передатчики, форма сигнала и модуляция которых задаётся программно (SDR, Software Defined Radio). Код проекта поставляется под лицензией AGPLv3.

SrsLTE включает реализацию LTE UE (User Equipment, клиентские компоненты для подключения абонента к сети LTE), базовой станции LTE (eNodeB, E-UTRAN Node B), а также элементов опорной сети LTE (MME - Mobility Management Entity для взаимодействия с базовыми станциями, HSS - Home Subscriber Server для хранения базы абонентов и информации о привязанных к абонентам услугах, SGW - Serving Gateway для обработки и маршрутизации пакетов для базовых станций, PGW - Packet Data Network Gateway для присоединения абонента к внешним сетям.

В новой версии увеличена производительность декодировщика кодов Turbo, используемых для коррекции ошибок, возникающих при передаче данных по зашумлённому каналу связи. Добавлена возможность настройки имени интерфейса SGi и параметров M1U. Реализована поддержка механизма GPTU Echo (General Purpose Transfer Unit). Добавлена возможность отсоединения клиентского окружения. Проведён рефакторинг классов RLC/PDCP. Решены многие проблемы, проявляющиеся на ARM-устройствах. Добавлена поддержка плат bladeRF 2.0 micro. Внесены оптимизации производительности.

Основные возможности:

  • Система может работать с любыми программируемыми приёмо-передатчиками, поддерживаемыми драйверами Ettus UHD (Universal Hardware Driver) и bladeRF и способными работать на частоте 30.72 MHz. Работа srsLTE протестирована с платами USRP B210, USRP B205mini, USRP X300, limeSDR и bladeRF;
  • Высокоскоростной оптимизированный декодировщик, использующий инструкции Intel SSE4.1/AVX2 для достижения производительности более 100 Mbps на обычном оборудовании. Стандартная реализация декодировщика на языке Си, обеспечивающего производительность на уровне 25 Mbps;
  • Полная совместимость с 8 версией стандарта LTE и частичная поддержка некоторых возможностей из 9 версии;
  • Наличие конфигурации для работы в режиме частотного разделения каналов (FDD);
  • Протестированные частоты: 1.4, 3, 5, 10, 15 и 20 MHz;
  • Поддержка режимов передачи 1 (single antenna), 2 (transmit diversity), 3 (CCD) и 4 (closed-loop spatial multiplexing);
  • Эквалайзер с поддержкой частотного кодирования ZF и MMSE;
  • Поддержка создания сервисов для доставки мультимедийного контента в режима broadcast и multicast;
  • Возможность ведения детальных логов с привязкой к уровням и отладочными дампами;
  • Cистема захвата пакетов на уровне MAC, совместимая с сетевым анализатором wireshark;
  • Доступность метрик с данными трассировки в режиме командной строки;
  • Детализированные файлы конфигурации;
  • Реализация уровней LTE MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP и GW.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/srsLTE/srsL...)
  2. OpenNews: Выявлены уязвимости, позволяющие манипулировать трафиком в сетях 4G LTE
  3. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.06
  4. OpenNews: В Debian добавлены пакеты для развёртывания GSM-сети
  5. OpenNews: Продемонстрированы прием и расшифровка GSM с помощью RTL-SDR
  6. OpenNews: Доступен пакет OpenLTE 0.20 с реализацией стека 3GPP LTE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: srslte, lte, 4g
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  • 1, Qwerty (??), 14:04, 16/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –8 +/
    А вот и список железа, который это поддерживает:
    .
     
     
  • 2, Попугай Кеша (?), 14:06, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Какой список большой! Такой большой выбор!
     
  • 3, Аноним (3), 14:10, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Все-таки лучше иметь открытый код, чем не иметь никакого.
     
  • 4, Аномномномнимус (?), 14:10, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хватит ныть. Все давно знают, что достаточно взять любой подножный контроллер типа STM32, esp и т.д. и т.п., добавить пару-тройку-сорокдва модуля, тщательно обработать паяльником-напильником и всё заработает!
     
  • 5, ZenBro (?), 14:12, 16/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А вот и главный тролль опеннета.
     

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