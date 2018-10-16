16.10.2018 13:59  Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 18.09

Опубликован выпуск srsLTE 18.09, открытого стека для развёртывания компонентов сотовых сетей LTE/4G без наличия спецоборудования, используя только универсальные программируемые приёмо-передатчики, форма сигнала и модуляция которых задаётся программно (SDR, Software Defined Radio). Код проекта поставляется под лицензией AGPLv3. SrsLTE включает реализацию LTE UE (User Equipment, клиентские компоненты для подключения абонента к сети LTE), базовой станции LTE (eNodeB, E-UTRAN Node B), а также элементов опорной сети LTE (MME - Mobility Management Entity для взаимодействия с базовыми станциями, HSS - Home Subscriber Server для хранения базы абонентов и информации о привязанных к абонентам услугах, SGW - Serving Gateway для обработки и маршрутизации пакетов для базовых станций, PGW - Packet Data Network Gateway для присоединения абонента к внешним сетям. В новой версии увеличена производительность декодировщика кодов Turbo, используемых для коррекции ошибок, возникающих при передаче данных по зашумлённому каналу связи. Добавлена возможность настройки имени интерфейса SGi и параметров M1U. Реализована поддержка механизма GPTU Echo (General Purpose Transfer Unit). Добавлена возможность отсоединения клиентского окружения. Проведён рефакторинг классов RLC/PDCP. Решены многие проблемы, проявляющиеся на ARM-устройствах. Добавлена поддержка плат bladeRF 2.0 micro. Внесены оптимизации производительности. Основные возможности: Система может работать с любыми программируемыми приёмо-передатчиками, поддерживаемыми драйверами Ettus UHD (Universal Hardware Driver) и bladeRF и способными работать на частоте 30.72 MHz. Работа srsLTE протестирована с платами USRP B210, USRP B205mini, USRP X300, limeSDR и bladeRF;

Высокоскоростной оптимизированный декодировщик, использующий инструкции Intel SSE4.1/AVX2 для достижения производительности более 100 Mbps на обычном оборудовании. Стандартная реализация декодировщика на языке Си, обеспечивающего производительность на уровне 25 Mbps;

Полная совместимость с 8 версией стандарта LTE и частичная поддержка некоторых возможностей из 9 версии;

Наличие конфигурации для работы в режиме частотного разделения каналов (FDD);

Протестированные частоты: 1.4, 3, 5, 10, 15 и 20 MHz;

Поддержка режимов передачи 1 (single antenna), 2 (transmit diversity), 3 (CCD) и 4 (closed-loop spatial multiplexing);

Эквалайзер с поддержкой частотного кодирования ZF и MMSE;

Поддержка создания сервисов для доставки мультимедийного контента в режима broadcast и multicast;

Возможность ведения детальных логов с привязкой к уровням и отладочными дампами;

Cистема захвата пакетов на уровне MAC, совместимая с сетевым анализатором wireshark;

Доступность метрик с данными трассировки в режиме командной строки;

Детализированные файлы конфигурации;

Реализация уровней LTE MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP и GW.



