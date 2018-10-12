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12.10.2018 09:25  Разработчики Mozilla отложили прекращение доверия к сертификатам Symantec

Разработчики Mozilla отменили намеченное на Firefox 63 прекращение доверия к сертификатам удостоверяющего центра Symantec, и связанных с ним брендов GeoTrust, RapidSSL и Thawte. Прекращение доверия к сертификатам Symantec отложено из-за продолжения применения данных сертификатаов на популярных сайтах. В частности около 1% из миллиона крупнейших сайтов до сих пор используют TLS-сертификаты, выданные в Symantec, несмотря на то, что компания DigiCert, выкупившая удостоверяющий центр у Symantec, предлагает бесплатную замену сертификатов.

По оценке Mozilla, связанный с продолжением использования сертификатов Symantec риск не перекрывает негативное влияние на пользователей в случае невозможности установить полноценное защищённое соединение с 10 тысячами популярных сайтов, продолжающих использовать сертификаты Symantec. В настоящее время рассматривается возможность введения блокировки сертификатов Symantec в Firefox 64, но окончательное решение будет зависеть от динамики замены остающихся в обиходе сертификатов.

Напомним, что Symantec в 2010 году за 1.28 млрд долларов приобрёл бизнес аутентификации у компании VeriSign и стал одним из крупнейших удостоверяющих центров (около 14% всех сертификатов в мире). Летом прошлого года Mozilla и Google приняли решение о прекращении доверия к сертификатам удостоверяющего центра Symantec в связи с проблемами в организации работы инфраструктуры, нарушениями при подготовке отчётности и злоупотреблениями, которые привели к выдаче сертификатов уровня EV (Extended Validation) без требуемых проверок.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 62
  3. OpenNews: 23 тысячи SSL-сертификатов будут отозваны из-за инцидента в Trustico
  4. OpenNews: В Firefox 58 будет прекращено доверие ко всем сертификатам WoSign и StartCom
  5. OpenNews: Symantec продаёт удостоверяющий центр компании DigiCert
  6. OpenNews: В Chrome и Firefox будет прекращено доверие к удостоверяющему центру Symantec
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: symantec, mozilla, firfox, tls
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  • 1, Аноним (1), 09:50, 12/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Symantec успел вовремя произвести оплату...
     
  • 2, Аноним (2), 10:07, 12/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да нет просто мозилла начинает использовать дешевый популизм.
     

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