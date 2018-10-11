11.10.2018 21:24  Выпуск Mozilla Things Gateway 0.6, шлюза для умного дома и IoT-устройств

Компания Mozilla представила выпуск Things Gateway 0.6, который представляет собой универсальную прослойку для организации доступа к различным категориям потребительских и IoT-устройств, скрывающую за собой особенности каждой платформы и не требующую использования специфичных для каждого производителя приложений. Код проекта написан на языке JavaScript с использованием серверной платформы Node.js. Для взаимодействия шлюза с IoT-платформами можно использовать протоколы ZigBee и ZWave, WiFi или прямое подключение через GPIO. Прошивки с шлюзом подготовлены для различных моделей Raspberry Pi. Шлюз можно установить на плату Raspberry Pi и получить систему управления умным домом, объединяющую все имеющиеся в доме IoT-устройства и предоставляющую средства для мониторинга и управления ими через Web-интерфейс. Платформа также позволяет создавать дополнительные web-приложения, которые могут взаимодействовать с устройствами через Web Thing API. Таким образом, вместо установки своего мобильного приложения для каждого типа IoT-устройств, можно использовать единый унифицированный web-интерфейс. Для установки Things Gateway достаточно загрузить предоставленную прошивку на SD-карту, открыть в браузере хост "gateway.local", настроить подключение к WiFi, ZigBee или ZWave, найти имеющиеся IoT-устройства, настроить параметры для доступа извне и добавить самые востребованные устройства на домашний экран. Шлюз поддерживает такие функции, как определение устройств в локальной сети, выбор web-адреса для соединения с устройствами из интернета, создание учётных записей для доступа к web-интерфейсу шлюза, подключение к шлюзу устройств, поддерживающих проприетарные протоколы ZigBee и Z-Wave, удалённое включение и выключение устройств из web-приложения. Отдельно отмечается, что кроме web-интерфейса и API в шлюзе реализована экспериментальная поддержка голосового управления, позволяющая распознавать и выполнять голосовые команды (например, "включи свет на кухне"). Основные новшества: Добавлена возможность удалённого мониторинга за состоянием дома через Web. Система мониторинга полностью подконтрольна пользователю и не привязана к сторонним службам, что обеспечивает конфеденциальность пользователя, позволяет обойтись без дополнительных абонентских плат создателям внешних сервисов и даёт возможность применения датчиков от любых производителей;

Обеспечена поддержка датчиков открытия дверей и окон, а также датчиков движения, включая многофункциональные датчики от компании SmartThings. Благодаря поддерживаемым платформой датчикам пользователи могут в любой момент отслеживать температуру в доме, несанкционированные вторжения и уровень заряда аккумуляторов при автономной работе;

Реализована поддержка отправки push-уведомлений на рабочий стол, ноутбук, планшет или смартфон. Благодаря push-уведомлениям предупреждения о внештатных событиях будут доставлены даже, если в текущий момент web-приложение Things Gateway не открыто на системе пользователя. Например, через push-уведомления можно настроить отправку информации о срабатывании датчиков движения, открытия дверей или окон. Правила отправки уведомлений настраиваются через web-интерфейс;

Добавлена поддержка многофункциональных умных кнопок (Push Buttons), таких как SmartThings Button, нажатие которых может программно привязываться к выполнению любых действий. Например, кнопка может привязываться к программному включению группы светильников или управлять включением отопления;

Добавлены средства для определения подключенных устройств и обработки сведений об ошибках, которые позволяют сразу отследить сбои в системе, такие как потеря связи со шлюзом или отключение датчиков;

Представлено дополнение HomeKit, в котором предложены драйверы для поддержки устройств, совместимых с Apple HomeKit. Например, поддерживаются умные розетки iDevices Switch, Koogeek P1 и Eve Energy, просойки для подключения дополнительных аксессуаров Homebridge и Philips Hue Bridge v2, умные лампы LIFX A19, датчики Eve Door, Eve Window и Eve Motion. Указанные устройства могут взаимодействовать с управляющим шлюзом на базе Raspberry Pi через Bluetooth или WiFi.



