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11.10.2018 21:24  Выпуск Mozilla Things Gateway 0.6, шлюза для умного дома и IoT-устройств

Компания Mozilla представила выпуск Things Gateway 0.6, который представляет собой универсальную прослойку для организации доступа к различным категориям потребительских и IoT-устройств, скрывающую за собой особенности каждой платформы и не требующую использования специфичных для каждого производителя приложений. Код проекта написан на языке JavaScript с использованием серверной платформы Node.js. Для взаимодействия шлюза с IoT-платформами можно использовать протоколы ZigBee и ZWave, WiFi или прямое подключение через GPIO. Прошивки с шлюзом подготовлены для различных моделей Raspberry Pi.

Шлюз можно установить на плату Raspberry Pi и получить систему управления умным домом, объединяющую все имеющиеся в доме IoT-устройства и предоставляющую средства для мониторинга и управления ими через Web-интерфейс. Платформа также позволяет создавать дополнительные web-приложения, которые могут взаимодействовать с устройствами через Web Thing API. Таким образом, вместо установки своего мобильного приложения для каждого типа IoT-устройств, можно использовать единый унифицированный web-интерфейс. Для установки Things Gateway достаточно загрузить предоставленную прошивку на SD-карту, открыть в браузере хост "gateway.local", настроить подключение к WiFi, ZigBee или ZWave, найти имеющиеся IoT-устройства, настроить параметры для доступа извне и добавить самые востребованные устройства на домашний экран.

Шлюз поддерживает такие функции, как определение устройств в локальной сети, выбор web-адреса для соединения с устройствами из интернета, создание учётных записей для доступа к web-интерфейсу шлюза, подключение к шлюзу устройств, поддерживающих проприетарные протоколы ZigBee и Z-Wave, удалённое включение и выключение устройств из web-приложения. Отдельно отмечается, что кроме web-интерфейса и API в шлюзе реализована экспериментальная поддержка голосового управления, позволяющая распознавать и выполнять голосовые команды (например, "включи свет на кухне").

Основные новшества:

  • Добавлена возможность удалённого мониторинга за состоянием дома через Web. Система мониторинга полностью подконтрольна пользователю и не привязана к сторонним службам, что обеспечивает конфеденциальность пользователя, позволяет обойтись без дополнительных абонентских плат создателям внешних сервисов и даёт возможность применения датчиков от любых производителей;
  • Обеспечена поддержка датчиков открытия дверей и окон, а также датчиков движения, включая многофункциональные датчики от компании SmartThings. Благодаря поддерживаемым платформой датчикам пользователи могут в любой момент отслеживать температуру в доме, несанкционированные вторжения и уровень заряда аккумуляторов при автономной работе;
  • Реализована поддержка отправки push-уведомлений на рабочий стол, ноутбук, планшет или смартфон. Благодаря push-уведомлениям предупреждения о внештатных событиях будут доставлены даже, если в текущий момент web-приложение Things Gateway не открыто на системе пользователя. Например, через push-уведомления можно настроить отправку информации о срабатывании датчиков движения, открытия дверей или окон. Правила отправки уведомлений настраиваются через web-интерфейс;
  • Добавлена поддержка многофункциональных умных кнопок (Push Buttons), таких как SmartThings Button, нажатие которых может программно привязываться к выполнению любых действий. Например, кнопка может привязываться к программному включению группы светильников или управлять включением отопления;
  • Добавлены средства для определения подключенных устройств и обработки сведений об ошибках, которые позволяют сразу отследить сбои в системе, такие как потеря связи со шлюзом или отключение датчиков;
  • Представлено дополнение HomeKit, в котором предложены драйверы для поддержки устройств, совместимых с Apple HomeKit. Например, поддерживаются умные розетки iDevices Switch, Koogeek P1 и Eve Energy, просойки для подключения дополнительных аксессуаров Homebridge и Philips Hue Bridge v2, умные лампы LIFX A19, датчики Eve Door, Eve Window и Eve Motion. Указанные устройства могут взаимодействовать с управляющим шлюзом на базе Raspberry Pi через Bluetooth или WiFi.


  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2018...)
  2. OpenNews: Выпуск Things Gateway 0.5, развиваемого в Mozilla шлюза для IoT-устройств
  3. OpenNews: Linux Foundation представил первый выпуск платформы для интернета вещей EdgeX
  4. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
  5. OpenNews: Mozilla развивает концепцию Web of Things
  6. OpenNews: Компания Mozilla представила шлюз для интернета вещей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mozilla, things, gateway, iot
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  • 1.3, Аноним (3), 21:37, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    Жду появления порта для Orange pi, тогда можно будет затариться китайскии датчик... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Не Денис Попов (?), 21:45, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А эти датчики не подпадут под статью о скрытном наблюдении?
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:46, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По какому интерфейсу работают эти китайские датчики?
     
  • 1.7, Vitaliy Blats (?), 22:28, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Хорошая попытка, но нет.

    Не нужен нам ваш IoT, а выключатели света и погодные станции мы и без тормоZиллы сделаем.

     
  • 1.8, Аноним (8), 22:53, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль нет поддержки M/wM-Bus
     
     
  • 2.10, Vitaliy Blats (?), 23:06, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Жаль нет поддержки M/wM-Bus

    Угу, как жаль что у тебя дома система отопления, кондиционирования, освещения, приготовления еды, подъема жалюзи, открывания электромеханического замка дверей подвязаны к умному центральному серверу, который умеет собирать данные с датчиков и в зависимости от этого управлять устройствами (ну типа подъехал ты на машине к дому - открылись ворота) - но без поддержки M/wM-Bus :((

     
  • 1.9, Аноним (9), 23:01, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Теперь тормозить будет и дом.
     
     
  • 2.11, Почти аноним (?), 23:38, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    -Включить свет!
    (Проходит пять минут)
    -Ваша команда обрабатывается, подождите...
     
     
  • 3.13, Vitaliy Blats (?), 23:58, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    - Поздравляем! Мы выпустили новый патч, который добавляет полторы функции. Кстати мы уже его установили на все ваши IoT устройства. Но к сожалению все ваши IoT устройства использовали XUL и теперь не поддерживаются, зато вы можете насладиться полтора функциями. Спасибо что вы с нами! Отправить отчет ?
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:55, 11/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Компания "ненужно" выпустила 'ненужно' :) яблоко от яблони...
     
     
  • 2.14, Vitaliy Blats (?), 00:03, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Компания "ненужно" выпустила 'ненужно' :) яблоко от яблони...

    Ботаны с паяльниками и ардуинами придумали выключения света и обогревателей, а крупные конторы почуяли запах бабла, вот и пытаются удержать хайп, попутно суя куда не попадя свои Edison и прочие Windows IoT, охреневая в итоге, почему же все это оказывается людям ненужно.

    Мозилла не избежала сей участи.

     

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