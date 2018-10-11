11.10.2018 11:10  В Ghostscript выявлены две новые критические уязвимости

Исследователями безопасности из группы Zero, созданной компанией Google для предотвращения атак, совершаемых с использованием ранее неизвестных уязвимостей, продолжено выявление критических уязвимостей в Ghostscript, позволяющих обойти ограничения sandbox-изоляции, применяемой при запуске в режиме "-dSAFER". Выявленные узявимости позволяют организовать выполнение в системе произвольного кода при обработке в Ghostscript специально оформленных документов. Исправления пока доступны только в виде патчей (1, 2, 3), в дистрибутивах пакеты с Ghostscript ещё не обновлены.

Первая уязвимость (CVE-2018-17961) вызвана неполным устранением ранее найденной уязвимости CVE-2018-17183 и позволяет через создание обработчика исключения организовать выполнение кода вне sandbox-окружения. Вторая уязвимость (CVE-2018-18073) позволяет организовать выполнение оператора ".forceput" через манипуляции с переданным в обработчик исключения доступом к исполняемому стеку.

Напомним, что уязвимости в Ghostscript представляют повышенную опасность, так как данный пакет используется во многих популярных приложениях для обработки форматов PostScript и PDF. Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе, при фоновой индексации данных и при преобразовании изображений. Для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus. Уязвимости в Ghostscript также можно эксплуатировать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, передав в них JPEG или PNG-файл, в котором вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение).



