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11.10.2018 11:10  В Ghostscript выявлены две новые критические уязвимости

Исследователями безопасности из группы Zero, созданной компанией Google для предотвращения атак, совершаемых с использованием ранее неизвестных уязвимостей, продолжено выявление критических уязвимостей в Ghostscript, позволяющих обойти ограничения sandbox-изоляции, применяемой при запуске в режиме "-dSAFER". Выявленные узявимости позволяют организовать выполнение в системе произвольного кода при обработке в Ghostscript специально оформленных документов. Исправления пока доступны только в виде патчей (1, 2, 3), в дистрибутивах пакеты с Ghostscript ещё не обновлены.

Первая уязвимость (CVE-2018-17961) вызвана неполным устранением ранее найденной уязвимости CVE-2018-17183 и позволяет через создание обработчика исключения организовать выполнение кода вне sandbox-окружения. Вторая уязвимость (CVE-2018-18073) позволяет организовать выполнение оператора ".forceput" через манипуляции с переданным в обработчик исключения доступом к исполняемому стеку.

Напомним, что уязвимости в Ghostscript представляют повышенную опасность, так как данный пакет используется во многих популярных приложениях для обработки форматов PostScript и PDF. Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе, при фоновой индексации данных и при преобразовании изображений. Для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus. Уязвимости в Ghostscript также можно эксплуатировать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, передав в них JPEG или PNG-файл, в котором вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск Ghostscript 9.24 с исправлением уязвимостей, эксплуатируемых через ImageMagick, Evince и Nautilus
  3. OpenNews: В Ghostscript 9.25 продолжено исправление опасных уязвимостей
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
  5. OpenNews: Уязвимость в NoScript 5.x, позволяющая обойти отключение JavaScript в Tor Browser 7.x
  6. OpenNews: В Git устранена уязвимость, которая может привести к выполнению кода атакующего
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ghostscript
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  • 1, Аноним (1), 11:27, 11/10/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Привычка запускать всякий мусор из левых источников, типа почты - это неизлечимо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, ryoken (ok), 11:34, 11/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Поправьте, если ошибаюсь. Noexec на хомяке тут не поможет же..?
     
     
  • 4, Аноним (1), 11:46, 11/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    От тупого шифровальщика, например, - не поможет. Что-то более продвинутое, что требует загрузки payload'а из сети, ИМХО будет проблематичнее заякорить.
     
  • 3, Аноним (3), 11:44, 11/10/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    ди6илы, 6л Казалось бы, ну каким альтернативноодаренным надо быть, чтобы всун... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5, Аноним (5), 13:16, 11/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
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    юниксвей забыт и предан забвению ... весь текст скрыт [показать]
     

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