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10.10.2018 10:56  Доступен web-браузер Min 1.8

Опубликован релиз web-браузера Min 1.8, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.

Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).

Основные новшества:

  • Проведена работа по реорганизации кода в набор модулей;
  • Осуществлён переход на предоставляемый платформой Electron класс BrowserViews вместо ранее используемого WebViews. Компоненты построения браузера обновлены до Chromium 66 и Electron 3.0;
  • Добавлена поддержка пользовательских скриптов, при помощи которых можно прикреплять обработчики для модификации поведения страниц после их загрузки. Для активации сктиптов в настройках следует включить опцию "userscripts";
  • Реализована возможность определения собственного поискового движка, отсутствующего в списке предопределённых поисковых систем. Назначение поискового движка осуществляется через опцию "custom" в разделе настройки;
  • В меню View добавлены пункты для отображения закладок и истории посещений. Историю посещений также теперь можно посмотреть через ввод в адресной строке команды "!history";
  • Добавлена поддержка дополнительных типов фильтров для блокировщика рекламы.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/minbrowser/...)
  2. OpenNews: Доступен web-браузер Min 1.7
  3. OpenNews: Доступен web-браузер qutebrowser 1.2.0
  4. OpenNews: Проект Tor начал тестирование браузера для платформы Android
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.1
  6. OpenNews: Представлен переработанный web-браузер Firefox Focus
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: min, chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 11:12, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Браузер в браузере, когда уже ElectronOS запилят?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:16, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    chromeOS
     
     
  • 3.8, kos (??), 11:42, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    <offtopic>
    BolgenOS :DD
    </offtopic>
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:11, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Как только встроят в сыстемд.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:12, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    лютая дичь
     
     
  • 2.21, ryoken (ok), 14:24, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ..хмм..
    Тигр что ли??? 0_0
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:14, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Electron - минус не глядя
     
     
  • 2.9, нах (?), 12:00, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    да ладно тебе - запихнуть браузер в js фреймворк, чтобы написать на нем, кто бы мог подумать - браузер! По-моему это самое адекватное применение эшелону.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:25, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Отче наш, Иже еси на небесех Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, тоже Аноним (ok), 12:23, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну да, время загрузки можно измерять и так.

    Хотя айтишникам желательно использовать полный вариант: "О тот, кто, возможно, отец наш небесный, по всей видимости, сущий на небесах! Да святится имя твое, если у тебя есть имя и желание, чтобы его святили..." (с)

     
     
  • 3.12, КО (?), 12:51, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по запрету на поминание всуе, не то что желание отсутствует, присутствует активное нежелание... :)
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:34, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я хз что движит такими, велосипед по сути, лучше расширения для palemoon или otter
     
  • 1.7, Annoynymous (ok), 11:42, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    как-то слишком концептуально
     
  • 1.11, Balancer (ok), 12:49, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Электрон? Минимализм? Оксюморон! :)
     
     
  • 2.13, тоже Аноним (ok), 13:00, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Программа создана по мотивам детского анекдота про всплывшего из болота бегемота и лягушку, которая, сидя у него на носу, жалуется, что у нее к ж... что-то прилипло (имея в виду того самого бегемота).
    Минимализм в данном случае затрагивает только и исключительно "лягушку".
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:38, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличный пример того - как не надо использовать электрон.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:41, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как будто для него есть "правильный" юзкейс
     
     
  • 3.23, Аноним (14), 15:32, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >есть "правильный" юзкейс

    rm -rf

     
  • 1.17, Аноним (17), 13:42, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    почему он тогда жрёт меньше хрома?
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:43, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Идея то хорошая, только это не адресная строка уже, а командная Но с электроном... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:47, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почему-то мне тоже кажется, как уже кажется одному анонимусу выше, что это самое... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Суперский Анон (?), 13:55, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML.

    Что в этом минималистического? Отсутствие UI? Ну, кому и кобыла — невеста.

     
  • 1.22, th3m3 (ok), 14:25, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ехал браузер через браузер
    Видит браузер в браузере браузер
    Сунул браузер браузер в браузер
    Браузер браузер браузер браузер.
     
     
  • 2.24, Аноним (14), 15:34, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Йо, ты крут, бро!
     
  • 1.25, OramahMaalhur (ok), 16:35, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Min
    >Electron
    >Node.js

    Min - от "минимум памяти пользователю оставим"?

     

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