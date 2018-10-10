10.10.2018 10:56  Доступен web-браузер Min 1.8

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|2.9, нах (?), 12:00, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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да ладно тебе - запихнуть браузер в js фреймворк, чтобы написать на нем, кто бы мог подумать - браузер! По-моему это самое адекватное применение эшелону.
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|2.10, тоже Аноним (ok), 12:23, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну да, время загрузки можно измерять и так.
Хотя айтишникам желательно использовать полный вариант: "О тот, кто, возможно, отец наш небесный, по всей видимости, сущий на небесах! Да святится имя твое, если у тебя есть имя и желание, чтобы его святили..." (с)
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|3.12, КО (?), 12:51, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Судя по запрету на поминание всуе, не то что желание отсутствует, присутствует активное нежелание... :)
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|2.13, тоже Аноним (ok), 13:00, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Программа создана по мотивам детского анекдота про всплывшего из болота бегемота и лягушку, которая, сидя у него на носу, жалуется, что у нее к ж... что-то прилипло (имея в виду того самого бегемота).
Минимализм в данном случае затрагивает только и исключительно "лягушку".
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|1.20, Суперский Анон (?), 13:55, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML.
Что в этом минималистического? Отсутствие UI? Ну, кому и кобыла — невеста.
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