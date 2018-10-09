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09.10.2018 20:21  В GNOME 3.32 будет прекращена поддержка глобального меню

Разработчики проекта GNOME объявили о предстоящем удалении поддержки глобального меню в GNOME 3.32. В качестве основного варианта меню для приложений GNOME теперь преподносится меню, доступное через кнопку в заголовке окна приложения. Данное меню будет универсальным и помимо ранее доступных первичных функций будет включать и вторичные элементы, которые ранее выносились приложениями GNOME в глобальное меню на верхней панели. Для сторонних приложений меню будет показываться в окне в традиционном виде.

В качестве причины отказа от глобального меню называется недовольство пользователей данной функцией и путаница, которая создаётся из-за отделения меню от приложения (не все воспринимают верхнюю панель как интерактивное меню и люди часто забывают, что меню следует искать в верхней панели). Кроме того, не во всех приложениях корректно работает глобальное меню и нередки случае, когда при запуске сторонних приложений верхнее меню остаётся пустым или содержит только кнопку выхода.

В панели также будет прекращён показ названия приложения, окно которого в текущий момент активно. Для приложений GNOME, которые рассчитаны только на отображение меню в панели, будет задействована предусмотренная в GTK заглушка, обеспечивающая показ меню в заголовке окна приложения. В настоящее время уход от глобального меню обеспечен в 11 GNOME-приложениях из 63, но до релиза GNOME 3.32 разработчики намерены полностью перевести все приложения на новую схему размещения меню.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/aday/2...)
  2. OpenNews: Проект по реализации глобального меню для GNOME Shell
  3. OpenNews: Из файлового менеджера GNOME будет удалена возможность запуска исполняемых файлов
  4. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
  5. OpenNews: В GNOME 3.28 будет убрана возможность размещения пиктограмм на рабочем столе
  6. OpenNews: Первые планы по разработке GNOME Shell 4
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnome, menu
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  • 1.2, Fracta1L (ok), 20:27, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +19 +/
    > люди часто забывают, что меню следует искать в верхней панели

    Ну, гномеры - они такие, да. Даже зачатки пространственной памяти отсутствуют.

     
  • 1.3, ОНОНИММ (?), 20:30, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    До 1-го апреля далеко же.
     
     
  • 2.20, vz_2 (?), 21:09, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нет, первое апреля случилось 18 марта.
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:39, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +5 +/
    Потому что надо было делать грамотно читай как в юнити , когда глобальное меню... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.67, GG (ok), 23:31, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Юнити это настраивается гибко
     
  • 1.9, Vitaliy Blats (?), 20:46, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Пробовал ради эксперимента поставить Fedor'у с ЭТИМ г..., и у меня возник вопрос: как имея такой куцый интерфейс и убогие настройки, оно умудряется так тормозить ?
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 21:14, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там шел на JS движке от мозиллы.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 21:51, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Жырните, батенька!
     
  • 3.66, Vitaliy Blats (?), 23:30, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Там шел на JS движке от мозиллы.

    У меня в циннамоне тоже. Но тем не менее все летает :)

     
  • 2.87, Аноним (-), 00:26, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот в убунте гномощель идет с патчами и не тормозит.
     
  • 1.11, Аноним (11), 20:53, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    > доступное через кнопку в заголовке окна приложения

    Класс, раньше функционал требовал тащить мышь через весь экран, теперь функционал требует дополнительного клика. Они не лечатся.

     
     
  • 2.53, Аноним (53), 23:05, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я бы сказал, что дополнительный клик это цена за сэкономленную строку пространст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним (12), 20:54, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    первым делом отключал это меню. так что оно и к лучшему.
     
  • 1.13, Аноним (13), 20:55, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Проблемы гамбургерного меню 1 Низкая обнаруживаемост То есть люди сначала должн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Fracta1L (ok), 21:03, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Этот аргумент действовал лет 10 назад, но сейчас почти все видят эти кнопки в мо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.24, llolik (ok), 21:17, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    почти все забивают на меню и пользуются шоткатами В таком случае тоже не им... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, Annoynymous (ok), 22:53, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ... почти все забивают на меню и пользуются шоткатами.

    Как попасть в твой замечательный мир?

     
     
  • 5.57, llolik (ok), 23:16, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как попасть в твой замечательный мир?

    Легко. Профессиональных программ, если ими действительно пользуются плотно (а не ставят на полчаса побаловаться), как правило, не бывает много (1-3 штуки). Плюс, далеко не всеми функциями пользуешься часто и они необходимы всегда и сию секунду.
    Поэтому, вычёркивая из общего множества пункты выше, остаётся запомнить/забиндить довольно ограниченный круг команд на шоткаты + типовые, которые помнят все (аля Ctrl+C Ctrl+V).

    Например, запоминать весь набор, Фотошопа (ГИМПа, ок), никто не не просит, но менять инструменты, и возиться со слоями, направляющими и т.д. мне проще запомнить/забиндить соотв. шоткаты, а мышью мотаться в районе холста, чем по стоодному разу, метаться в другую часть экрана, лазить в одно и то же меню.

     
     
  • 6.60, Annoynymous (ok), 23:19, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > почти все забивают на меню и пользуются шоткатами.
    >> Как попасть в твой замечательный мир?
    > Легко. Профессиональных программ,

    Как попасть в твой замечательный мир, в котором почти все — профессионалы, пользующиеся профессиональными программами?

     
     
  • 7.79, llolik (ok), 23:47, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По моему личному убеждению, основанному только на моём опыте обучения пользователей, и поэтому не претендующему на абсолютную истину: обычным пользователям сугубо по барабану какое там меню (глобальное, вертикальное, с кнопкой или без), если им покажешь где находится нужный пункт, который выполняет нужную им операцию.
     
  • 1.15, Потный (?), 21:00, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Даааа....
    Как пилили убожество, так и продолжают пилить. Они там в своем собственном мирке живут чтоли?!.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 21:53, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Каждый живёт в своём мирке. Иногда мирки пересекаются, а иногда рознятся значительно. Это нормально.
     
  • 1.17, Аноним (17), 21:04, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ведь нужно было всего лишь сделать как в юнити (на весь экран и в декорации окна) для всех приложений, которые не гном
     
  • 1.18, vz_2 (?), 21:08, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно надо было убрать, ещё в прошлый релиз об этом писал здесь.
    Глобалка было неудобно пользоваться, даже со времен Unity, окно там, а меню через тридевять земель мышью доставать.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 22:04, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В юнити это было опционально.
     
     
  • 3.52, vz_2 (?), 22:59, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не видел чтоб её массово отключали.
     
  • 1.19, EuPhobos (ok), 21:08, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > В настоящее время уход от глобального меню обеспечен в 11 GNOME-приложениях из 63, но до релиза GNOME 3.32 разработчики намерены полностью перевести все приложения на новую схему размещения меню.

    А нельзя сделать опционально?? Нужно обязательно перелапатить код приложений и захардкодить всё эгоистично?

     
     
  • 2.25, vz_2 (?), 21:17, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Зачем держать код который не будет поддерживаться Эгоистично это как раз к корп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним (22), 21:16, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А как насчёт такой революционной идеи. Ну, знаете, оставить полоску меню в покое?
     
     
  • 2.77, qcgg (?), 23:42, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так её давно уже в покое оставили. Этот анахронизм себя давно изжил.
     
  • 1.23, Аноним (-), 21:17, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пройдет ещё 10 лет, и они откажутся от CSD.
     
     
  • 2.26, vz_2 (?), 21:20, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вырастет новое поколение прогеров, выкинут gnome3 и напишут не менее беспримерный шелл, кто его знает что там придумают, а главное, тогда будут олдфаги уже помнящие gnome3, а не 2.
     
  • 2.34, Chosen One (?), 21:51, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Маловероятно, рисовать декорации на стороне сервера - это тот еще костыль, да и ни одна из реализаций wayland просто не умеет декорации на уровне сервера
     
     
  • 3.38, ку (?), 22:00, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    неправда, Sway и KDE умеют
     
  • 2.37, Рептилоид (?), 21:57, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А CSD тебе чем не угодили, ретроград?

    Шо забавно, в последнем релизе кде допилили поддержку глобального меню

     
     
  • 3.74, Аноним (-), 23:40, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда пользуешься приложениями разного стиля, десктоп превращается в кашу Часть... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, athost (??), 21:28, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Правильно сделали.
    Вон в КДЕ включается кнопочка с меню в заголовке. Очень удобно.
     
  • 1.28, Aukamo (ok), 21:34, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зря убрали меню сверху, лучше бы они его развернули, как в Unity 7. А вот то что из окна забрали огромную палку сверху приложения на которой только название и кропка "Х" за это респект.
     
     
  • 2.54, vz_2 (?), 23:06, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Меню само по себе может целиком не поместится в этой верхней панели, тем более с разными расширениями, выход был бы, если б у gnome-shell был sidebar со всем барахлом как у budgie desktop.
     
  • 1.29, KROT (?), 21:36, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Прогресс на лицо.
     
  • 1.31, anonblmous (?), 21:39, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, придет ли им когда-нибудь в бошки мысль, что на панели как-то дофига пустого неиспользуемого пространства, и его неплохо бы занять чем-то полезным?

    А вдруг они заодно додумаются, что расширения gnome shell неплохо бы писать на чем-то менее тормозном, чем жабий скрип, и исполнять каждое в отдельном процессе, дабы упавшее расширение не роняло заодно и gnome shell?
    Вон, в XFCE оно так и сделано, и отлично работает.

    А вдруг (Остапа несло) они когда-нибудь поймут, что расположением элементов DE имеет право управлять конечный пользователь и для этого должны быть в DE штатные средства?

     
     
  • 2.33, Аноним (-), 21:46, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > расположением элементов DE имеет право управлять конечный пользователь
    > имеет право

    В законе такого нет.

     
  • 2.42, Отражение луны (ok), 22:06, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Жаль только, что факт того, что js самый быстрый из всех возможных альтернатив (а это питон и всякие самописные велосипеды) не укладывается в твоей голове)
    Ну а в целом, конечно, ты прав.
     
  • 2.43, Аноним (40), 22:09, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Мейнтейнер TopIconsPlus вон окончательно умыл руки с релизом 3 30 https githu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.61, vz_2 (?), 23:19, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Трей с кучей реализаций объективно оказался на свалке истории, гномовцы дали варианты - рабочие столы и уведомления, либо расширения-индикаторы. После выпилки из GTK трей умрёт вовсе, есть индикаторы.
     
  • 2.44, Аноним (44), 22:14, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как-то вы это, не политкорректно Во-первых пространство не неиспользуемо, а аль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.45, username (??), 22:30, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    харасмент однозначно
     
  • 2.51, Annoynymous (ok), 22:56, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > на панели как-то дофига пустого неиспользуемого пространства, и его неплохо бы занять чем-то полезным?

    Плохо.

    > А вдруг они заодно додумаются, что расширения gnome shell неплохо бы писать на чем-то менее тормозном, чем жабий скрип, и исполнять каждое в отдельном процессе, дабы упавшее расширение не роняло заодно и gnome shell?

    Вообще-то обещали уже.

    > А вдруг (Остапа несло) они когда-нибудь поймут, что расположением элементов DE имеет право управлять конечный пользователь и для этого должны быть в DE штатные средства?

    Ни в коем случае. Хочет человек KDE — пусть ставит KDE.

     
  • 1.32, user90 (?), 21:41, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Разработчики проекта GNOME

    Быдлокодеры ептить)) Жабоскрипт какгбэ намекает.. Единственный вариант, где это не выглядит по идиотски - это под пальцетыкание. Но чот планшетов с гномом я не видел.

     
     
  • 2.41, Отражение луны (ok), 22:04, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Спасибо за экспертное мнение, держи в курсе.
     
     
  • 3.70, user90 (?), 23:36, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да я там где-то даже CSS видел, кажется в GTK3. Или ты правда хочешь, чтобы те же дезингеры, что клепают современные говносайты делали твой DE?
     
     
  • 4.85, Аноним (85), 23:59, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И чем плох CSS? Свой велосипед для тем был бы сильно лучше?
     
  • 1.39, Отражение луны (ok), 22:04, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Новая фича в стиле гнома - верхняя панель стала еще бесполезнее.
     
  • 1.46, username (??), 22:32, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Оно и не удивительно. Когда нет стандартизации и много вариантов для размещения меню то пользователь потом и не знает где искать его. Shвабодка, нормас.
     
  • 1.47, Аноним (47), 22:44, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А эпловым хомякам такая дичь нравится Жрут и просят еще Когда они уже подавятс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.48, Аноним (48), 22:45, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О моя KDE - ты божественна!
     
  • 1.49, Аноним (49), 22:51, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В старых версиях макинтошев эта шняга была. Жутко не удобно. Пномов ждет тяжба с эппол.
     
     
  • 2.76, vz_2 (?), 23:41, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Из GTK никто и не собирался выпиливать виджет строка меню.
    То меню что спрятали, оно не основное.
     
  • 1.55, Annoynymous (ok), 23:09, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличная идея. За пределами гнома это меню всё равно превращалось в гамбургер, так зачем два раза его делать. Плюс в этом меню неудобные подменю. Проще, действительно, пристрелить.

    А вот отсутствие названия приложения это странно. Заголовок-то тоже убрали, куда теперь?

     
     
  • 2.63, vz_2 (?), 23:22, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Заголовок остался, у терминала он стандартный, у CSD-шных он тоже есть, посередине.
     
     
  • 3.86, Аноним (-), 00:23, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Заголовок на усмотрение разработчиков. У каких-то приложений остался, у других нет.
     
  • 1.56, Коммунист (?), 23:11, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Стало хуже.
     
  • 1.58, Аноним (58), 23:17, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Я бы даже некоторые расширения вшил в ванильный гном Один хрен если кто-то и ри... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.62, Annoynymous (ok), 23:20, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Один хрен если
    > кто-то и рискует его юзать, то он ставит базовый набор расширений,

    И какой же он, базовый набор расширений?

     
     
  • 3.64, Аноним (58), 23:24, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Все обзоры на гном обычно сводятся к установки нижней панельки или расширению ве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.69, vz_2 (?), 23:36, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Еще ставят иконки запуска программ на рабочий стол

    Ещё с W98  не пользовался такой бредятиной и windows-commander тоже.  

     
     
  • 5.72, Аноним (58), 23:39, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дело вкуса, я тоже перестал пользоваться недавно, но многие привыкли.
     
  • 3.65, vz_2 (?), 23:28, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    накидал:
    AlternateTab
    Dash to Dock
    Clipboard Indicator
    Auto Move Windows
    Freon
    Lock Keys
    Remove Accessibility
    Remove Dropdown Arrows
    Show Desktop Button
    Sound Input & Output Device Chooser
    WindowOverlay Icons
    Workspace Indicator
    Workspace Scroll
     
     
  • 4.75, user90 (?), 23:40, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да-да, и на каком ЯП это все? Запускай уж в браузере свой гном, к тому все и идет.
     
     
  • 5.78, vz_2 (?), 23:44, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Да-да, и на каком ЯП это все? Запускай уж в браузере свой
    > гном, к тому все и идет.

    Юношеский максимализм не комментирую.

     
  • 5.81, Аноним (58), 23:49, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Если вы не знали, даже гномовский эмулятор терминала написан на JS JavaScript в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.59, th3m3 (ok), 23:18, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А оно было? В любом случае, становится только хуже. Ушёл на Xfce, сделал себе свою Unity с глобальным меню и меньшим жором памяти.
     
     
  • 2.68, vz_2 (?), 23:32, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Многим нравится закос под юнити, удобно с доком работать и полосам прокрутки не мешает, прицеливаться не надо. Что, планк прикрутили для дока?
     
     
  • 3.73, th3m3 (ok), 23:40, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотел сделать Dockbarx, но в Ubuntu 18.04 он пока не заводится. Другие панели все перепробовал, не устроили. Пока жду когда починят Dockbarx, обхожусь ещё одной панелью Xfce.
     
     
  • 4.80, vz_2 (?), 23:49, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хотел сделать Dockbarx, но в Ubuntu 18.04 он пока не заводится. Другие
    > панели все перепробовал, не устроили. Пока жду когда починят Dockbarx, обхожусь
    > ещё одной панелью Xfce.

    попробуйте plank, он же gtk-шный

     
  • 2.71, Аноним (48), 23:37, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О! наконец появился этот комент, теперь спокойно можно спать.
     
     
  • 3.83, vz_2 (?), 23:53, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > О! наконец появился этот комент, теперь спокойно можно спать.

    Да уж, завтра вот В.Зорькина почитать надо, а так да всё спокойно в датском королевстве.
    Кстати, юнити по моему мнению было бы ничуть не хуже гнома3, если б оно не паразитировало на нём , а было самодостаточным.

     
     
  • 4.84, Аноним (58), 23:58, 09/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Cосгласен Поставил чисто посмотреть 18 04 на планшет Красиво выглядит, о все п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.82, Аноним (58), 23:52, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    C сенсорными экранами они молодцы: тыкается пальцами гораздо лучше, чем на кедах. Только вот я все равно на планшете использую Cinnamon, который отлично использует это достижение GTK+.
     

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