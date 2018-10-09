09.10.2018 20:21  В GNOME 3.32 будет прекращена поддержка глобального меню

Разработчики проекта GNOME объявили о предстоящем удалении поддержки глобального меню в GNOME 3.32. В качестве основного варианта меню для приложений GNOME теперь преподносится меню, доступное через кнопку в заголовке окна приложения. Данное меню будет универсальным и помимо ранее доступных первичных функций будет включать и вторичные элементы, которые ранее выносились приложениями GNOME в глобальное меню на верхней панели. Для сторонних приложений меню будет показываться в окне в традиционном виде.

В качестве причины отказа от глобального меню называется недовольство пользователей данной функцией и путаница, которая создаётся из-за отделения меню от приложения (не все воспринимают верхнюю панель как интерактивное меню и люди часто забывают, что меню следует искать в верхней панели). Кроме того, не во всех приложениях корректно работает глобальное меню и нередки случае, когда при запуске сторонних приложений верхнее меню остаётся пустым или содержит только кнопку выхода.

В панели также будет прекращён показ названия приложения, окно которого в текущий момент активно. Для приложений GNOME, которые рассчитаны только на отображение меню в панели, будет задействована предусмотренная в GTK заглушка, обеспечивающая показ меню в заголовке окна приложения. В настоящее время уход от глобального меню обеспечен в 11 GNOME-приложениях из 63, но до релиза GNOME 3.32 разработчики намерены полностью перевести все приложения на новую схему размещения меню.