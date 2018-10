09.10.2018 20:21  В GNOME 3.32 будет прекращена поддержка глобального меню

5.57 , llolik ( ok ), 23:16, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Как попасть в твой замечательный мир? Легко. Профессиональных программ, если ими действительно пользуются плотно (а не ставят на полчаса побаловаться), как правило, не бывает много (1-3 штуки). Плюс, далеко не всеми функциями пользуешься часто и они необходимы всегда и сию секунду.

Поэтому, вычёркивая из общего множества пункты выше, остаётся запомнить/забиндить довольно ограниченный круг команд на шоткаты + типовые, которые помнят все (аля Ctrl+C Ctrl+V). Например, запоминать весь набор, Фотошопа (ГИМПа, ок), никто не не просит, но менять инструменты, и возиться со слоями, направляющими и т.д. мне проще запомнить/забиндить соотв. шоткаты, а мышью мотаться в районе холста, чем по стоодному разу, метаться в другую часть экрана, лазить в одно и то же меню.

6.60 , Annoynymous ( ok ), 23:19, 09/10/2018

> почти все забивают на меню и пользуются шоткатами.

>> Как попасть в твой замечательный мир?

> Легко. Профессиональных программ, Как попасть в твой замечательный мир, в котором почти все — профессионалы, пользующиеся профессиональными программами?

7.79 , llolik ( ok ), 23:47, 09/10/2018

По моему личному убеждению, основанному только на моём опыте обучения пользователей, и поэтому не претендующему на абсолютную истину: обычным пользователям сугубо по барабану какое там меню (глобальное, вертикальное, с кнопкой или без), если им покажешь где находится нужный пункт, который выполняет нужную им операцию.