09.10.2018 20:21  В GNOME 3.32 будет прекращена поддержка глобального меню

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|1.11, Аноним (11), 20:53, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+12 +/–
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> доступное через кнопку в заголовке окна приложения
Класс, раньше функционал требовал тащить мышь через весь экран, теперь функционал требует дополнительного клика. Они не лечатся.
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|5.57, llolik (ok), 23:16, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Как попасть в твой замечательный мир?
Легко. Профессиональных программ, если ими действительно пользуются плотно (а не ставят на полчаса побаловаться), как правило, не бывает много (1-3 штуки). Плюс, далеко не всеми функциями пользуешься часто и они необходимы всегда и сию секунду.
Поэтому, вычёркивая из общего множества пункты выше, остаётся запомнить/забиндить довольно ограниченный круг команд на шоткаты + типовые, которые помнят все (аля Ctrl+C Ctrl+V).
Например, запоминать весь набор, Фотошопа (ГИМПа, ок), никто не не просит, но менять инструменты, и возиться со слоями, направляющими и т.д. мне проще запомнить/забиндить соотв. шоткаты, а мышью мотаться в районе холста, чем по стоодному разу, метаться в другую часть экрана, лазить в одно и то же меню.
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|6.60, Annoynymous (ok), 23:19, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> почти все забивают на меню и пользуются шоткатами.
>> Как попасть в твой замечательный мир?
> Легко. Профессиональных программ,
Как попасть в твой замечательный мир, в котором почти все — профессионалы, пользующиеся профессиональными программами?
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|7.79, llolik (ok), 23:47, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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По моему личному убеждению, основанному только на моём опыте обучения пользователей, и поэтому не претендующему на абсолютную истину: обычным пользователям сугубо по барабану какое там меню (глобальное, вертикальное, с кнопкой или без), если им покажешь где находится нужный пункт, который выполняет нужную им операцию.
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|2.36, Аноним (36), 21:53, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Каждый живёт в своём мирке. Иногда мирки пересекаются, а иногда рознятся значительно. Это нормально.
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|1.18, vz_2 (?), 21:08, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Давно надо было убрать, ещё в прошлый релиз об этом писал здесь.
Глобалка было неудобно пользоваться, даже со времен Unity, окно там, а меню через тридевять земель мышью доставать.
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|1.19, EuPhobos (ok), 21:08, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> В настоящее время уход от глобального меню обеспечен в 11 GNOME-приложениях из 63, но до релиза GNOME 3.32 разработчики намерены полностью перевести все приложения на новую схему размещения меню.
А нельзя сделать опционально?? Нужно обязательно перелапатить код приложений и захардкодить всё эгоистично?
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|2.26, vz_2 (?), 21:20, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вырастет новое поколение прогеров, выкинут gnome3 и напишут не менее беспримерный шелл, кто его знает что там придумают, а главное, тогда будут олдфаги уже помнящие gnome3, а не 2.
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|2.34, Chosen One (?), 21:51, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Маловероятно, рисовать декорации на стороне сервера - это тот еще костыль, да и ни одна из реализаций wayland просто не умеет декорации на уровне сервера
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|2.37, Рептилоид (?), 21:57, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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А CSD тебе чем не угодили, ретроград?
Шо забавно, в последнем релизе кде допилили поддержку глобального меню
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|1.28, Aukamo (ok), 21:34, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Зря убрали меню сверху, лучше бы они его развернули, как в Unity 7. А вот то что из окна забрали огромную палку сверху приложения на которой только название и кропка "Х" за это респект.
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|2.54, vz_2 (?), 23:06, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Меню само по себе может целиком не поместится в этой верхней панели, тем более с разными расширениями, выход был бы, если б у gnome-shell был sidebar со всем барахлом как у budgie desktop.
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|1.31, anonblmous (?), 21:39, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Интересно, придет ли им когда-нибудь в бошки мысль, что на панели как-то дофига пустого неиспользуемого пространства, и его неплохо бы занять чем-то полезным?
А вдруг они заодно додумаются, что расширения gnome shell неплохо бы писать на чем-то менее тормозном, чем жабий скрип, и исполнять каждое в отдельном процессе, дабы упавшее расширение не роняло заодно и gnome shell?
Вон, в XFCE оно так и сделано, и отлично работает.
А вдруг (Остапа несло) они когда-нибудь поймут, что расположением элементов DE имеет право управлять конечный пользователь и для этого должны быть в DE штатные средства?
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|2.33, Аноним (-), 21:46, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> расположением элементов DE имеет право управлять конечный пользователь
> имеет право
В законе такого нет.
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|2.42, Отражение луны (ok), 22:06, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Жаль только, что факт того, что js самый быстрый из всех возможных альтернатив (а это питон и всякие самописные велосипеды) не укладывается в твоей голове)
Ну а в целом, конечно, ты прав.
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|3.61, vz_2 (?), 23:19, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Трей с кучей реализаций объективно оказался на свалке истории, гномовцы дали варианты - рабочие столы и уведомления, либо расширения-индикаторы. После выпилки из GTK трей умрёт вовсе, есть индикаторы.
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|2.51, Annoynymous (ok), 22:56, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> на панели как-то дофига пустого неиспользуемого пространства, и его неплохо бы занять чем-то полезным?
Плохо.
> А вдруг они заодно додумаются, что расширения gnome shell неплохо бы писать на чем-то менее тормозном, чем жабий скрип, и исполнять каждое в отдельном процессе, дабы упавшее расширение не роняло заодно и gnome shell?
Вообще-то обещали уже.
> А вдруг (Остапа несло) они когда-нибудь поймут, что расположением элементов DE имеет право управлять конечный пользователь и для этого должны быть в DE штатные средства?
Ни в коем случае. Хочет человек KDE — пусть ставит KDE.
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|1.32, user90 (?), 21:41, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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> Разработчики проекта GNOME
Быдлокодеры ептить)) Жабоскрипт какгбэ намекает.. Единственный вариант, где это не выглядит по идиотски - это под пальцетыкание. Но чот планшетов с гномом я не видел.
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|3.70, user90 (?), 23:36, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да я там где-то даже CSS видел, кажется в GTK3. Или ты правда хочешь, чтобы те же дезингеры, что клепают современные говносайты делали твой DE?
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|2.76, vz_2 (?), 23:41, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Из GTK никто и не собирался выпиливать виджет строка меню.
То меню что спрятали, оно не основное.
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|1.55, Annoynymous (ok), 23:09, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Отличная идея. За пределами гнома это меню всё равно превращалось в гамбургер, так зачем два раза его делать. Плюс в этом меню неудобные подменю. Проще, действительно, пристрелить.
А вот отсутствие названия приложения это странно. Заголовок-то тоже убрали, куда теперь?
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|2.62, Annoynymous (ok), 23:20, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Один хрен если
> кто-то и рискует его юзать, то он ставит базовый набор расширений,
И какой же он, базовый набор расширений?
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|4.69, vz_2 (?), 23:36, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Еще ставят иконки запуска программ на рабочий стол
Ещё с W98 не пользовался такой бредятиной и windows-commander тоже.
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|3.65, vz_2 (?), 23:28, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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накидал:
AlternateTab
Dash to Dock
Clipboard Indicator
Auto Move Windows
Freon
Lock Keys
Remove Accessibility
Remove Dropdown Arrows
Show Desktop Button
Sound Input & Output Device Chooser
WindowOverlay Icons
Workspace Indicator
Workspace Scroll
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|5.78, vz_2 (?), 23:44, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Да-да, и на каком ЯП это все? Запускай уж в браузере свой
> гном, к тому все и идет.
Юношеский максимализм не комментирую.
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|2.68, vz_2 (?), 23:32, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Многим нравится закос под юнити, удобно с доком работать и полосам прокрутки не мешает, прицеливаться не надо. Что, планк прикрутили для дока?
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|3.73, th3m3 (ok), 23:40, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Хотел сделать Dockbarx, но в Ubuntu 18.04 он пока не заводится. Другие панели все перепробовал, не устроили. Пока жду когда починят Dockbarx, обхожусь ещё одной панелью Xfce.
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|4.80, vz_2 (?), 23:49, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Хотел сделать Dockbarx, но в Ubuntu 18.04 он пока не заводится. Другие
> панели все перепробовал, не устроили. Пока жду когда починят Dockbarx, обхожусь
> ещё одной панелью Xfce.
попробуйте plank, он же gtk-шный
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|3.83, vz_2 (?), 23:53, 09/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> О! наконец появился этот комент, теперь спокойно можно спать.
Да уж, завтра вот В.Зорькина почитать надо, а так да всё спокойно в датском королевстве.
Кстати, юнити по моему мнению было бы ничуть не хуже гнома3, если б оно не паразитировало на нём , а было самодостаточным.
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|1.82, Аноним (58), 23:52, 09/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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C сенсорными экранами они молодцы: тыкается пальцами гораздо лучше, чем на кедах. Только вот я все равно на планшете использую Cinnamon, который отлично использует это достижение GTK+.
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