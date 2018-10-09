09.10.2018 14:02  Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)

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Брендан Грег (Brendan Gregg), один из разработчиков DTrace, объявил об открытии доступа к репозиторию проекта BPFtrace, в рамках которого развивается высокоуровневый язык для написания скриптов динамической отладки и анализа производительности приложений и ядра, продолжающий развитие системы DTrace (позиционируется как DTrace 2.0). Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.
BPFtrace реализован в виде фронтэнда, транслирующего отладочные сценарии в форму приложений eBPF, имеющих доступ к низкоуровневым примитивам ядра для анализа производительности. Для компиляции скриптов BPFtrace в байткод BPF применяется бэкенд на базе LLVM. Язык BPFtrace напоминает AWK и Си, и предоставляет возможности для упрощения трассировки, похожие на DTrace и SystemTap.
eBPF представляет собой встроенный в ядро Linux интерпретатор байткода, позволяющий создавать обработчики сетевых операций, отслеживать работу систем, перехватывать системные вызовы, контролировать доступ, обрабатывать события с сохранением хронометража (perf_event_open), подсчитывать частоту и время выполнения операций, выполнять трассировку с использованием kprobes/uprobes/tracepoints. Благодаря применению JIT-компиляции, байткод на лету транслируется в машинные инструкции и выполняется с производительностью нативного кода. BPFtrace пока ограничен поддержкой платформы Linux, но
ведётся разработка реализации eBPF для FreeBSD, после завершения которой BPFtrace сможет быть портирован на FreeBSD.
BPFtrace позволяет отслеживать поведение системы и выполнять диагностику проблем в режиме реального времени, не влияя в процессе отладки на работу и производительность исследуемых приложений. В сценариях BPFtrace может учитываться разнообразная статистика о подсистемах ядра, процессах, системных вызовах, обрабатываемых файлах, блочном вводе/выводе, сетевой активности, состоянии кэшей, работе планировщика задач, утилизации CPU (например, можно определить какое ядро CPU в данным момент выполняет код) и многих других параметрах.
Возможна привязка скриптов-обработчиков к функциям ядра (kprobe:vfs_read), функциям в пространстве пользователя (uprobe:/bin/bash:readline), точкам трассировки в ядре (tracepoint:sched:sched_switch), программным и аппаратным событиям (software:faults: и hardware:cache-references:). Возможен периодический запуск скриптов для сбора статистики (profile:ms: и interval:ms:). Поддерживается привязка скрипта сразу к нескольким событиям, привязка по маске (kprobe:vfs_*) и определение условий для вызова (kprobe:sys_open / uid == 0 /). Для использования в скриптах предлагается типовой набор функций и библиотека готовых обработчиков на основе BCC (BPF Compiler Collection).
Из возможностей, которые имеются в DTrace и пока отсутствуют в BPFtrace упоминаются средства агрегирования вывода, обработка аргументов для shell, поддержка трансляторов, sizeof() и спекулятивный режим трассировки. Среди функциональности, которая есть в BPFtrace, но недоступна в DTrace отмечается поддержка сохранения и извлечения трассировок стека с использованием переменных, а также возможность привлечения инструментария bcc для создания сложных сценариев и обработки аргументов.
Эквивалентные вызовы в DTrace и BPFtrace:
|Тип
|DTrace
|bpftrace
|function
|@ = quantize(value)
|@ = hist(value)
|function
|@ = lquantize(value, min, max, step)
|@ = lhist(value, min, max, step)
|variable
|this->name
|$name
|variable
|self->name
|@name[tid]
|variable
|name[key]
|@name[key]
|variable
|global_name
|@global_name
|variable
|self->name = 0
|delete(@name[tid])
|variable
|curthread
|curtask
|variable
|probeprov probemod probename
|name
|provider
|fbt::func:entry
|kprobe:func
|provider
|fbt::func:return
|kretprobe:func
|provider
|pid$target::func:entry
|uprobe:func
|provider
|pid$target::func:return
|uretprobe:func
|provider
|profile:::99
|profile:hz:99
|provider
|profile:::tick-1sec
|interval:s:1
Примеры однострочников:
# Отслеживание задержек при чтении данных процессом с PID 181:
bpftrace -e 'kprobe:vfs_read /pid == 30153/ { @start[tid] = nsecs; }
kretprobe:vfs_read /@start[tid]/ { @ns = hist(nsecs - @start[tid]); delete(@start[tid]); }'
# Отображение новых процессов с аргументами их вызова
bpftrace -e 'tracepoint:syscalls:sys_enter_execve { join(args->argv); }'
# Отслеживание файлов, открытых процессами
bpftrace -e 'tracepoint:syscalls:sys_enter_open { printf("%s %s\n", comm, str(args->filename)); }'
# Подсчёт системных вызовов с группировкой по приложениям
bpftrace -e 'tracepoint:raw_syscalls:sys_enter { @[comm] = count(); }'
# Подсчёт системных вызовов с группировкой по системным вызовам
bpftrace -e 'tracepoint:syscalls:sys_enter_* { @[name] = count(); }'
# Подсчёт системных вызовов с группировкой по процессам
bpftrace -e 'tracepoint:raw_syscalls:sys_enter { @[pid, comm] = count(); }'
# Размер данных в байтах, прочитанных процессом
bpftrace -e 'tracepoint:syscalls:sys_exit_read /args->ret/ { @[comm] = sum(args->ret); }'
# Активность обращения процессов к диску;
bpftrace -e 'tracepoint:block:block_rq_issue { printf("%d %s %d\n", pid, comm, args->bytes); }'
# Сведения об обращениях к не выделенным страницам памяти (page fault) с сортировкой по числу обращений;
bpftrace -e 'software:major-faults:1 { @[comm] = count(); }'
# Сведения об обращениях к не выделенным страницам памяти (page fault) с сортировкой по процессам;
bpftrace -e 'software:faults:1 { @[comm] = count(); }'
# Профилирование стека процесса с PID 189 с частотой 99 Гц.
bpftrace -e 'profile:hz:99 /pid == 189/ { @[ustack] = count(); }'