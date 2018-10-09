09.10.2018 14:02  Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)

Брендан Грег (Brendan Gregg), один из разработчиков DTrace, объявил об открытии доступа к репозиторию проекта BPFtrace, в рамках которого развивается высокоуровневый язык для написания скриптов динамической отладки и анализа производительности приложений и ядра, продолжающий развитие системы DTrace (позиционируется как DTrace 2.0). Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

BPFtrace реализован в виде фронтэнда, транслирующего отладочные сценарии в форму приложений eBPF, имеющих доступ к низкоуровневым примитивам ядра для анализа производительности. Для компиляции скриптов BPFtrace в байткод BPF применяется бэкенд на базе LLVM. Язык BPFtrace напоминает AWK и Си, и предоставляет возможности для упрощения трассировки, похожие на DTrace и SystemTap.

eBPF представляет собой встроенный в ядро Linux интерпретатор байткода, позволяющий создавать обработчики сетевых операций, отслеживать работу систем, перехватывать системные вызовы, контролировать доступ, обрабатывать события с сохранением хронометража (perf_event_open), подсчитывать частоту и время выполнения операций, выполнять трассировку с использованием kprobes/uprobes/tracepoints. Благодаря применению JIT-компиляции, байткод на лету транслируется в машинные инструкции и выполняется с производительностью нативного кода. BPFtrace пока ограничен поддержкой платформы Linux, но ведётся разработка реализации eBPF для FreeBSD, после завершения которой BPFtrace сможет быть портирован на FreeBSD.

BPFtrace позволяет отслеживать поведение системы и выполнять диагностику проблем в режиме реального времени, не влияя в процессе отладки на работу и производительность исследуемых приложений. В сценариях BPFtrace может учитываться разнообразная статистика о подсистемах ядра, процессах, системных вызовах, обрабатываемых файлах, блочном вводе/выводе, сетевой активности, состоянии кэшей, работе планировщика задач, утилизации CPU (например, можно определить какое ядро CPU в данным момент выполняет код) и многих других параметрах.

Возможна привязка скриптов-обработчиков к функциям ядра (kprobe:vfs_read), функциям в пространстве пользователя (uprobe:/bin/bash:readline), точкам трассировки в ядре (tracepoint:sched:sched_switch), программным и аппаратным событиям (software:faults: и hardware:cache-references:). Возможен периодический запуск скриптов для сбора статистики (profile:ms: и interval:ms:). Поддерживается привязка скрипта сразу к нескольким событиям, привязка по маске (kprobe:vfs_*) и определение условий для вызова (kprobe:sys_open / uid == 0 /). Для использования в скриптах предлагается типовой набор функций и библиотека готовых обработчиков на основе BCC (BPF Compiler Collection).

Из возможностей, которые имеются в DTrace и пока отсутствуют в BPFtrace упоминаются средства агрегирования вывода, обработка аргументов для shell, поддержка трансляторов, sizeof() и спекулятивный режим трассировки. Среди функциональности, которая есть в BPFtrace, но недоступна в DTrace отмечается поддержка сохранения и извлечения трассировок стека с использованием переменных, а также возможность привлечения инструментария bcc для создания сложных сценариев и обработки аргументов.

Эквивалентные вызовы в DTrace и BPFtrace:

Тип DTrace bpftrace function @ = quantize(value) @ = hist(value) function @ = lquantize(value, min, max, step) @ = lhist(value, min, max, step) variable this->name $name variable self->name @name[tid] variable name[key] @name[key] variable global_name @global_name variable self->name = 0 delete(@name[tid]) variable curthread curtask variable probeprov probemod probename name provider fbt::func:entry kprobe:func provider fbt::func:return kretprobe:func provider pid$target::func:entry uprobe:func provider pid$target::func:return uretprobe:func provider profile:::99 profile:hz:99 provider profile:::tick-1sec interval:s:1

Примеры однострочников: