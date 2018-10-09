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09.10.2018 13:53  DoS-уязвимость в Net-SNMP

В пакете Net-SNMP, реализующем протоколы SNMP v1, SNMP v2c и SNMP v3, выявлены две уязвимости (CVE-2018-18066, CVE-2018-18065), позволяющие инициировать отказ в обслуживании через отправку специально оформленного запроса без прохождения аутентификации. Для эксплуатации уязвимостей достаточно знать строку с community (обычно "public").

Проблема проявляется во всех актуальных стабильных выпусках, включая последний релиз 5.7.3. Исправления пока доступны только в тестовом выпуске net-snmp 5.8 или в виде патчей (1, 2). Уязвимость CVE-2018-18066 блокируется патчем, принятым в 2015 году в SUSE, Ubuntu, RHEL и Debian для закрытия уязвимости CVE-2015-5621. Проблема CVE-2018-18065 остаётся неисправленной.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Уязвимости в MySQL, Adobe Flash, Chrome, VMware, ownCloud, Asterisk, BIND, Net-SNMP и Drupal
  3. OpenNews: Релиз пакета Net-SNMP 5.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: snmp, net-snmp
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  • 1.1, Аноним (1), 14:16, 09/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –9 +/
    > snmplib/snmp_api.c
    > .c
    > .c
    > DoS-уязвимость

    Почему я не удивлен?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:22, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Почему?
     
     
  • 3.3, КО (?), 14:59, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Потому что не brainfuck :)
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 15:31, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ыыыыыыы
     
  • 2.5, captcha 20168 (?), 15:42, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Потому что начитался комментариев от всяких тролей, а Си выучил всё по тем же комментариям на опеннете.
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:15, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообщето Си хороший язык
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 16:39, 09/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вообщето Си хороший язык

    По сравнению с коболем или фортраном -- несомненно!

     

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